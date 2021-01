Ravivihje: Toto75 Kalmar 2.1.2021

Toto75-1 Avauskohteen luonne muuttui Bravo Santanan jäätyä aamulla pois. Tasaisen porukan ykköshevoseksi nostetaan todennäköisimpänä keulahevosena 6 L.L.Royal. Viime keväänä asiallisia suorituksia lauantaitasollakin tehnyt ruuna osoitti joulukuussa taas nousuvirettä. Mantorpissa se venyi tyhjällä renkaallakin toiseksi. Keulasta Kaj Widellin ajokki voi vetää pitkään.

4 Jaxon V.S. teki viimeksi vahvan loppuvedon takapareista nousten kolmanneksi ja lyhyempi starttiväli voi tietää vielä parannustakin. Poisjääntien myötä lähtöpaikkakin on suotuisampi, joten voitto on täysin mahdollinen.



Hyvin syksyllä mennyt 7 Cruise nappasi viimeksi 75-voiton johtavan kannasta. Hyvällä juoksulla tempun uusiminenkaan ei tunnu mahdottomalta, mutta ulommalta juoksuradalta on tietysti riski myös vaativammalle reissulle.

Tasavauhtisemman 2 Arvid S.H:n aloitus ei riittäne ykkösradaltakaan kärkeen, mutta ruuna on esiintynyt parilla viime kerralla edukseen ja valmentajan mukaan suunta on edelleen ylöspäin. Ei unohdeta siis.

Vähemmän pelatuista 12 First One Inin ja 11 M.T.Oscarin kapasiteetti riittää tällä tasolla menestymiseen ja parin poisjäännin myötä niidenkään asetelmat eivät tunnu enää aivan yhtä murheellisilta. Kumpikin kilpailee hyvässä vireessä.

Juoksunkulku: L.L.Royal ja Cruise avaavat parhaiten, ensin mainittu on selvähkö keulasuosikki.

Pelijakauma: Vaikea ottaa kantaa, sillä suosikin jäätyä pois pelijakauma tulee elämään vielä vahvasti.

Ranking: A) 6, 4 B) 7, 2, 12, 11 C) 10, 8, 5, 9 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 4, 7, 2, 12, 11 Suuri: 6, 4, 7, 2, 12, 11

Toto75-2 Matalamman tammatasoituksen ykköshevonen ja ideavarma on paalun sisäradalta keulaan tähtäävä 1 Lorelei Marie. Tanskalainen teki suuryllättäjänä sinnikkään suorituksen tätä kovemmassa lähdössä marraskuussa Jägersrossa jossa se laukkasi johtopaikalta viimeisellä takasuoralla. Raville selvittyään se tuli vielä asiallisesti perille. Odensessa valmentaja hiillosti sillä johtavan rinnalla keulahevosta koko matkan ja siihen nähden kolmanneksi kestäminen oli erinomainen suoritus. Kevyemmällä balanssilla Thomas Uhrbergin ajokki voi viedä nyt lähtöä maaliin asti.

7 Ies Juvel vakuutti voittostarteissaan, mutta epäonnistui viimeksi suurena suosikkina laukattuaan lähtösuoran päässä. Sen jälkeen tammaa on huollettu, ja jos vire on samalla tasolla kuin aiemmin, on kärkisija takamatkaltakin haarukassa.

Selvästi pienimmällä rutiinilla kisaava 3 Minnucci Zon on ottanut molemmat voittonsa keulasta. 4-vuotiaalla on taipumusta liialliseenkin virkeyteen, ja kun kärkeen ei ehkä tällä kertaa ole asiaa, tuntuu alustava peliosuus liian suurelta kyvykkäällekin aloittelijalle.

14 Briljant Sensationin vire on kohdallaan, sillä viimeksi tamma jaksoi puristaa voittoon asti, vaikka jäi jo ennen puolimatkaa toisen radan vetäjäksi. Paikka tietänee taas vaativaa juoksua.

Jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä, löytyy vähemmän pelatuistakin aivan mahdollisia. 13 Hillbilly Woodland oli toissa kerralla keulasta suvereeni, mutta viimeksi juoksu meni tätä tuntuvasti kovemmassa porukassa liian vaikeaksi. Taustajoukoilla oli odotuksia silloinkin, joten kevyemmällä balanssilla 5-vuotias voisi pystyä kehnolta paikaltakin pitkälle.

9 La Paradeta osoitti loppuvuonna myös vahvaa kuntoa, viimeksi se nujersi tiukassa loppuratkaisussa Make More Ciderin jäätyään takasuoralla 2. ulkoa ilman vetoapua. 2 Spinofhope L.B. voi hieman puutteellisesta lähtönopeudesta huolimatta selvitä pieneltä paalulta hyviin asemiin. Kyvykkään 10 Aroseforyoun viime startit eivät ole onnistuneet, mutta treenisysteemeihin on tehty sittemmin muutoksia.

Juoksunkulku: Lorelei Marie ja Minnucci Zon ovat paalulta kiinnostuneimmat keulapaikasta. Ensin mainitulla on sisäradalta oiva sauma puolustaa johtopaikka, eikä siitä luopuminen myöhemminkään tule siinä tapauksessa enää kyseeseen. Ies Juvel ja 11 Crazymonsterheart lähtevät reippaimmin 20 metristä.

Pelijakauma: Lorelei Marien (16%) kuuluisi olla suosikki liikaa pelatun Minnucci Zonin (25%) sijaan. Hillbilly Woodland (4%) ja Spinofhope L.B. (2%) ovat jääneet hieman liian vähälle pelille.

Ranking: A) 1 B) 7, 3, 14, 13, 9, 2, 10, 5, 15 C) 4, 6, 11, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-3 Vuoden ensimmäinen kultadivisioona vaikuttaa vahvasti kolmen kaupalta. Väkevällä kirillä marraskuun lopussa hopeadivarin finaalivoittoon noussut 1 Dragster jatkoi samaa tahtia myös sarjaa ylempänä Halmstadissa, jossa se ohitti nappireissun päätteeksi Nadal Brolinen maalisuoralla. Ykkösradalta Dragsterin nopeus voi riittää tällä kertaa keulaankin, ja on mielenkiintoista nähdä, minkä taktiikan Erik Adielsson valitsee. Ruunalle on tarjoiltu tarkoituksella selkäjuoksuja, mutta riittävän houkuttelevaa selkää ei ehkä ole tässä tyrkyllä.

9 Gareth Boko on jäänyt alustavasti aliarvostetuksi. Lähes puolen vuoden tauolta sen esitys joulukuun alussa oli hyvä, vaikka veto hieman loppuikin kesken. Parijonosta keulan kimppuun viimeisellä takasuoralla iskenyt ori oli saanut jo selvän otteen, mutta menetti sen loppusuoralla. Vuosi sitten Conrad Lugauerin valmennettava voitti juuri Kalmarissa kultadivarin johtavan rinnalta palattuaan samalla tapaa edellisessä kisassa pitkältä tauolta. Vaarallinen nyt!

2 Sevilla laukkasi tapaninpäivän finaalissa jo ennen lähtölinjaa, mutta osoitti aiemmin erittäin vahvaa virettä. Lundenissa Joakim Lövgrenin suojatti kukisti tarkan reissun päätteeksi Cyber Lanen, Åbyssä ruuna kiri takaa vahvasti kolmanneksi Very Kronoksen ja Floris Baldwinin takana. Voittomatsiin.

Muiden edellytykset voittoon eivät tunnu järin suurilta. 8 Monark Newmen oli viime kilpailussaan kipeä, mutta kotiradan 75-kisaan oriin virettä on pyritty tietysti virittelemään parhaan mukaan. Ulkoradalta tehtävä tuntuu silti työläältä. 3 Pastore Bobin paras terä on ollut kateissa, mutta hyvällä selkäjuoksulla se voi tietysti venyä tototaistoon tässäkin.

Juoksunkulku: Dragster lähtee panostettaessa rivakasti ja voi torjua Pastore Bobinkin, jolla tähtäin on täydellä matkalla selkäjuoksussa ja paukkujen säästämisessä loppuun. Jos Dragsterilla ei haluta ajaa keulasta Sevilla etenee kärkeen. Gareth Bokolla on tarvittaessa edellytykset toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Dragsterin (43%) suosikkiasema tuntuu hieman liian suurelta. Gareth Boko (14%) on edullinen.

Ranking: A) 1, 9, 2 B) 3, 8 C) 4, 6, 10, 5, 7 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 9, 2 Suuri: 1, 9, 2

Toto75-4 7 Demon Ima on kierroksen todennäköisin voittaja, mutta peliosuus on noussut huimiin lukemiin alimmassa 75-divisioonassa. Lahjakkaan hevosen jatkuvampi menestys on jäänyt toistaiseksi saavuttamatta ja 4-vuotiskausikin meni lähes kokonaan sivu suun loukkaantumisen takia. Joulukuun alussa Johan Untersteinerin suojatti palasi tositoimiin ottaen keulasta heti ylivoimaisen voiton. Viimeksi ruuna vaihtoi 2. ulkoa puolimatkassa johtavan kupeelle, josta se ratkaisi 11-lopetuksessa hallitusti. Ulompaakin auton takaa suunta lienee heti eteenpäin ja keulaan edetessään voittosauma on tietysti merkittävä ja muualtakin hyvä. Lauantaitasolla moni vastustajakin kuvittelee usein pärjäävänsä, eikä suurillekaan suosikeille välttämättä aina tasoiteta tietä valmiiksi. Siksi kohtalaisen vähän rutiinia vielä omaava 5-vuotias saa isompaan systeemiin muutaman vähän pelatun kaverin.

Haastajista erottuu edukseen kolme hevosta, joiden kohdalla 75-voitto ei tulisi suurena yllätyksenä. 11 Jori Boko nousee rankingin kakkoseksi, sillä balanssimuutoksen myötä sen menossa oli viimeksi oikeaa meininkiä. Parijonosta viimeisen kierroksen alkaessa kolmannelle noussut 5-vuotias puikkasi takasuoralla johtavan taakse ja jäi lopussa voimissaan kiinni. Tasokkaassa seurassa päätöskierros oli silti 12,5-vauhtinen. Erik Adielssonin avulla se voisi selvitä nopeiden selkien avulla hyviinkin asemiin.

2 Claw on hankkinut vastaavasta sarjasta jo reilusti rutiinia, joka yleensä on hyödyksi. Mantorpissa Kim Erikssonin suojatti nousi kaukaa takaa mukavasti kolmanneksi kovatasoisessa 4-vuotislähdössä. Hyvä lähtönopeus antaa mahdollisuudet monenlaiseen taktiikkaan.

10 Silver Bullit kohoaa luultavasti haastajaporukan kuumimmaksi nimeksi, sillä ruuna saa toista kertaa urallaan jenkit peräänsä ja tallikommentit ovat olleet positiivisia. Kuntokin on erinomaisella tolalla, sillä Solvallan kakkonen tuli kuolemanpaikalta hyvällä tyylillä. Suursuosikin lyöminen tuskin samalla taktiikalla onnistuu, mutta muulla juoksulla kärkisija voisi olla mahdollinen.

4 One Deep Valley ehti viimeksi oppilaslähdössä takaa kirivoittoon, vaikka haparoikin loppukaarteessa ulkoradoilla. Tehtävä on nyt selvästi vaativampi, muttei jenkkikärryt peräänsä saava 5-vuotias silti ulkona totokuvioista ole. Myös 1 Dennis K. omaa potentiaalia, mutta askellus ei vielä ole kaikkein sulavinta. Keulajuoksu sopisi raviongelmien takia parhaiten, mutta nopeus alussa ei siihen ehkä riitä.

Juoksunkulku: Claw voi päästä Dennis K:n ohi alussa, keskeltä 5 Glimma Blixten ja 6 Alibi osallistunevat myös ensimmäisten keulojen tavoitteluun. Ainakin niiltä kahdelta hyvin itsekin lähtevä Demon Ima saa haettua vetotyöt suosiolla. Silver Bullit kiertää johtavan rinnalle, jos suosikki pääsee keulaan.

Pelijakauma: Demon Ima (76%) on ansaitusti selvä suosikki, mutta kannatus on silti paisunut liian isoksi. Jori Boko (3%) on maistuvin varmistusmerkki.

Ranking: A) 7 B) 11, 2, 10, 4, 1 C) 6, 3, 5, 9, 12, 8 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 7 Suuri: 7, 11, 2, 10

Toto75-5 1 Sir Henry P.Hill on kierroksen toinen tukipilari, sillä mainiosti loppuvuoden hopeadivareissa esiintynyt ori kohtaa tällä kertaa aiempaa sopivamman vastuksen. Marraskuun lopun finaalissa se joutui taipumaan keulasta kovassa lopetuksessa Dragsterille ja laukkasi viimeksi loppukaarteessa noustuaan sitä ennen selässä kolmatta rataa pitkin hyviin iskuasemiin. Kuskin mukaan erheeseen paloi voitto. 8-vuotias ei ole tullut tunnetuksi erityisen räjähtävänä avaajana, mutta uudella varustuksella sillekin puolelle on tullut parannusta ja Kalmarin suosiolliselta sisäradalta eturivin muiden tasaisesti lähtevien ulkopuolella pitäminen on aivan mahdollista. Keulapaikka ei toki ole mikään edellytys voitolle.

9 Staro Leonardo väsyi toissa kerralla vaativan juoksun seurauksena aikaisin, mutta punnersi viimeksi 3. ulkoa lopussa toiseksi. Ehkei meno kengät jalassa aivan yhtä virkeää ollut kuin aiemmin syksyllä, mutta vastus on sillekin monia aiempia kertoja passelimpi.

Muiden Ola Karlssonin hevosten tavoin huippukuntoa loppuvuonna esittänyt 4 Panamera viihtyy pidemmillä matkoilla ja voi onnistuneella juoksulla otella voitostakin. Viimeksi ruuna punnersi 4. ulkoa 11-lopetuksella kärkirintamaan.

3 Fortune Mearas menestyi mainiosti nuorempana, mutta 4-vuotiskausi katkesi loukkaantumiseen jo alkukeväästä. Johan Untersteinerille siirryttyään ruuna palasi puolentoista vuoden tauolta menestyksekkäästi takaisin radoille voittaen ensin keulasta ja viimeksi parijonosta. Edellytyksiä hopeadivisioonaankin on, mutta pelikannatus tuntuu liian tukevalta vielä tässä vaiheessa.

7 Hierro Bokon meno ei ollut Mantorpissa aivan yhtä terävää kuin kuun alun voittostartissa. Juoksun suosiessa taaemmas luultavasti alussa jäävä ruunakin voi yltää kärkipäähän. Vähän pelatuista 10 Mr Perfection on erinomaisessa vireessä. Toki 75-tasolla voitto takarivistä vaatii kaiken onnistumista.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole erityisen räväköitä lähtijöitä, joten Sir Henry P.Hill voi sisäradalta puolustaa kärkipaikan. Fortune Mearas on vakavin uhkaaja. 5 Doctor Doxey Zenz tuttuun tapaan kuolemanpaikalle.

Pelijakauma: Sir Henry P.Hill (29%) on noussut suosikiksi, mutta nousuvaraakin vielä hieman on. Myös Panamera (11%) voisi olla aavistuksen enemmän pelattu. Fortune Mearas (25%) on saanut liikaa kannatusta.

Ranking: A) 1 B) 9, 4, 3, 7, 10, 2, 5 C) 6, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-6 Toisen tammalähdön ykköseksi nostetaan pisimmän takamatkan 15 Ultra Bright, joka on tottunut huomattavasti kovempiin vastustajiin. Kotiradan 8-vuotiaan kuntokin vaikuttaa varsin mukavalta. Solvallassa se eteni sisärataa pitkin kärkiparin tuntumaan, viimeksi kiritilat avautuivat menestyksen suhteen liian myöhään ja voimat säästyivät. Erityisen kiertelijän mainetta Ultra Bright ei varsinaisesti nauti, mutta juoksun edes hieman onnistuessa sillä on sauma niputtaa tämänkertaiset vastustajansa kirissä.

4 Orlando on tehnyt hyvää jälkeä, mutta voitot ovat jääneet harvinaisiksi, usein tietysti kovasta vastuksestakin johtuen. Solvallassa 4. ulkona matkannut tamma oli loppukaarteessa hieman kiinnikin ja kulki maalisuoran mallikkaasti. Lähtöpaikka antaa edellytykset sopivaan juoksuun ja sellaisella 5-vuotias voi yltää nyt voittomatsiin saakka.

Pelillisesti kiinnostavampi on silti ikätoveri 8 No Limit Queen, joka on jäänyt alustavasti huomattavasti vähemmälle huomiolle. Viime kauden voittosarake jäi kokonaan nollille, mutta loppuvuoden starteissa Björn Goopin valmennettava osoitti nousevaa virettä ja on voltin vitosradan selvittäessään varteenotettava tekijä tähän. Färjestadissa tamma kiri takaa voittajan rinnalle hyvällä otteella.

10 Lyx Håleryd on parantanut otteitaan hiljalleen ja juoksurata tietänee ripeää starttia. Loppumetreillä tamman meno on kuitenkin viime aikoina sakannut, joten voittaakseen sen pitää parantaa edelleen. Jos näin käy, ei mahdoton.

Yllättäjistä isoon systeemiin poimitaan mukaan 5 Shutter Island, vaikka sen suoritus viimeksi olikin sisältä varsin kesy. Toissa kerralla mukavasti takaa kirinyt tamma saa nyt taas jenkkikärryt peräänsä, joilla se on tehnyt selvästi parhaat suorituksensa.

Ammattikuskin vahvistama 1 Dolly Dream voi olla lähdön keulahevonen, eikä parhaana päivänä voittokaan tietysti aivan utopistinen ajatus ole. Takamatkalta päästäneen kuitenkin liian hyviin iskuasemiin. Kaiken onnistuessa myös 11 Ofelia O.E:lla voisi olla pieniä saumoja. Mantorpissa se ei noussut reippaassa lopetuksessa takapareista, mutta osoitti hyvää virettä aiemmin.

Juoksunkulku: Dolly Dream lähtee vetämään paalulta porukkaa. Shutter Island ja Lyx Håleryd voivat olla liukkaimpia 20 metristä, mutta kummallekin selkäjuoksu käy paremmin. Paremmin kaksikosta Orlando-No Limit Queen liikkeelle pääsevä etenee kyselemään keulaa jossain vaiheessa?

Pelijakauma: No Limit Queen (9%) on aliarvostettu, myös Ultra Bright (19%) voisi olla hieman enemmän pelattu. Orlandon (27%) peliosuus on liian iso. Shutter Island (2%) ansaitsisi hieman enemmän huomiota.

Ranking: A) 15, 4, 8 B) 10, 5, 1, 11, 2, 14 C) 13, 6, 3, 12, 9 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 15, 4, 8 Suuri: 15, 4, 8, 10, 5

Toto75-7 Rivin päättävästä 1640 metrin pronssidivisioonasta ei luultavasti tule puuttumaan vauhtia. Lähdön melko selväksikin suosikiksi on pelattu 2 Mamba, joka kelpo lähtönopeudesta huolimatta tuskin pystyy vastaamaan räväkämmille ensi metreillä. Sen ei tietysti tarvitse muodostua ongelmaksi menestyksen suhteen, sillä saksalaisruuna runnoi joulukuun puolivälissä 2. ulkoakin voiton vahvalla tyylillä räväyttäen takasuoralla palan matkaa todella lujaa. Viimeksi se hallinnoi keulapaikalta. Toisinaan Joakim Lövgrenin valmennettavalla on ollut hieman sanomista ravipuolella, mutta viime starteissa tyyli on pysynyt loppuun asti hyvänä.

Lähdön ykkösmerkiksi nostetaan silti 6 Inertial, joka kuittasi Halmstadissa 75-voiton vaivattomasti johtavan peesistä esiteltyään reippaita tahteja jo edellisissäkin starteissa. Taktiikka voi olla tällä kertaa erilainen, sillä virtava menijä varustetaan kokolapuilla. Keulaan selvitessään Jörgen Sjunnessonin ajokki voi viedä perille asti.



Tulinen alku voi avata tilaisuuden myös heikommilta paikoilta aloittaville. Niistä 11 Global Tailwind ja 9 Payet omaavat jo kelpo rutiinin vastaavasta sarjasta verrattuna vaikkapa Mambaan, jolle startti on pronssitasolla ensimmäinen. Global Tailwind nousi viimeksi finaalissa hänniltä ulos päätöspuolikkaalla ja tuli asiallisesti perille. Paikka on poisjäännin myötä entistä parempi. Payet eteni Halmstadissa sisäkautta viidenneksi ja oli lähellä voittoa jo lokakuussa.

3 Call Me Brodda hallinnoi Solvallan tammalähtöä vaivattomasti keulasta ja mielii kovemmassa seurassakin samalle paikalle. Inertialin tietäen johtopaikan puolustaminen tullee tässä liian tyyriiksi ja vahvasta vireestä huolimatta lähdön ainoa tamma tuntuu liikaa pelatulta. Mahdollinen toki.

1 The Real Star nousi Mantorpissa voittoon parijonosta ja sinnitteli sitä ennen Kööpenhaminassa asiallisesti johtavan rinnalta. Lähtönopeus ei luultavasti riitä nopeimpien torjumiseen. 5 Cobaca Banana olisi parhaassa tikissä varteenotettava tekijä, mutta viime startissa ravinsa loppukaarteessa kadottanut ruuna on ollut sittemmin treeneissä helpommalla ja vire on kysymysmerkki.

Edellä mainittujen sijaan lapulle nostetaan suuryllättäjänä 12 Eclipse Am, joka esiintyi edukseen viime lauantain finaalissa tätä kovempia hevosia vastaan. Sisärataa pitkin Algot Zonettin voittamassa lähdössä neljänneksi edennyt ori ei vaikuttanut tyhjältä maalissakaan.

Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys luvassa, sillä eturivissä on monia nopeita. Tiukimmin keulataistoon iskevät luultavasti Call Me Brodda ja Inertial. Jälkimmäiselle vastaaminen tietää vaikeuksia loppuun, joten ehkä Stefan Persson luopuu keulataktiikasta suosiolla?

Pelijakauma: Inertial (14%) on jäänyt alipelatuksi, samoin Global Tailwind (7%) ja Payet (7%). Mamba (31%), Call Me Brodda (14%), The Real Star (13%) ja Cobaca Banana (10%) ovat hieman liikaa luotettuja.

Ranking: A) 6, 2 B) 11, 9, 3, 1, 5, 12 C) 7, 4, 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6, 2, 11, 9, 12 Suuri: 6, 2, 11, 9, 12

