Ravivihje: Toto64 Örebro 1.1.2021

Toto64-1 1 Max Håleryd jäi viimeksi Eskiltunassa kirivaiheessa kolmannelle ilman selkää 800 metriä ennen maalia ja ruuna runnoi vahvasti perille asti, vaikka näytti olevan jo hetken aikaa vaikeuksissa loppukurvissa. Sitä ennen Solvallassa se kiri viidennestä ulkoa aivan lahjakkaan Shalakon kupeelle. Juhani Partasen suojatti lähtee hyvin liikkeelle ja on todennäköisin keulahevonen. Matkavauhti lienee 2609 metrin matkalla rauhallista, joten Max Håleryd saa ykkösvihjeen. 6 Edler on tehnyt hyvää jälkeä jo pitkään ja hakee jo kuudetta peräkkäistä totosijoitustaan. Viimeksi Eskilstunassa ruuna eteni toiselle ilman vetoapua, juoksi jatkossa toisessa-kolmannessa ulkoa ja kiri hyvällä tyylillä voittoon jättäen taakseen muun muassa Max Hålerydin. 4 Xanthis Daiquiri voitti Rommessa keulajuoksun päätteeksi pystyyn. Viimeksi Bollnäsissä ruuna ei voinut mitään kovalle kärkiparille James Gonzales – Staro Nessie, mutta oli kuitenkin niiden takana kelpo kolmas. Fredrik B Larssonin suojatti on perushevosia tähän lähtöön. 3 Akela Play ei ollut viimeksi Åbyssa oma itsensä ja palaakin nyt pieneltä huililta. Jos ori suorittaa samalla tasolla kuin marraskuun kahdessa ensimmäisessä startissaan, niin se on tässä porukassa kärkipäässä. 10 Scary Montreal on huomattavasti tulosrivistöään parempi hevonen. Paljon ongelmista kärsinyt ruuna sai tauolta yhden startin alle ja parantanee tähän. 7 Rocking Flax on alisuorittanut parissa viime startissaan. Peruskyvyiltään ruuna on riittävä hevonen tähän lähtöön ja rakettiavaajana saanee ainakin loistoreissun. Juoksunkulku: Rocking Flax leiskauttaa keulaan, jotka se luovuttanee Max Hålerydille. Pelijakauma: Akela Play (6%) ja varsinkin Scary Montreal (1%) ovat liian vähän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1, 6, 4, 3 Suuri: 1, 6, 4, 3, 10, 7

Toto64-2 1 Georgia Am aloitti uransa mainioilla otteilla ja pienillä tuureilla kaikki neljä starttia olisivat voineet päättyä voittoon. Bergsåkerissa tamma olisi aiemmin kiritilat saadessaan todennäköisesti tullut ohi sittemmin kovissakin lähdöissä pärjänneestä Vanjasta. Lindesbergissa 5-vuotias juoksi johtavan rinnalla ja ainoastaan namureissun saanut Jasmine De Veluwe tuli ohi. Taakse jäi esimerkiksi Joy Francis Boko. Timokon tytär tulee vastaavalla tasolla suorittaessaan nousemaan vauhdilla sarjoissaan ja taitavalle David Perssonille siirtynyt tamma tulee kommenttien mukaan hyvin valmisteltuna startttiin. Vaikka taukohevosten pelaaminen onkin aina riski, niin yllättävän hyvästä vastuksesta huolimatta Georgia Am käy varmaksi. 5 Dragon Speed D.S. vakuutti molemmissa taulussa näkyvissä voitossaan ja ruuna on suosikin ykköshaastaja. 6 Snowden Still on voittanut kaksi ensimmäistä starttiaan helpon oloisesti. Nyt vastus kovenee tuntuvasti. Jos lähtöön hakee suuryllätystä, niin alle prosentin kannatukselle jäänyt 9 The Secret voisi olla sellainen. Nimensä mukaisesti taulu ei tee täyttä oikeutta ruunan kyvyille ja se pystyisi ravilla menestymään. Juoksunkulku: Georgia Amin lähtönopeutta on vaikea arvioida, sillä kyseessä on tamman ensimmäinen autolähtö. 2 Solkattens Shirazi avaa keulaan, mikäli suosikilla ei ladata lähtöön. Pelijakauma: Georgia Am (45%) on oikein pelattu. Snowden Still (17%) on liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-3 9 Raj Brillaconala palasi jouluaattona Eskilstunassa hyvässä vireessä pitkältä tauolta. Tamma juoksi matkalla kolmannessa sisällä, josta kiri pirteällä potkulla toiseksi Esther Cherin jälkeen. 5-vuotias parantaa varmasti saatuaan startin alle ja kuskikin vahvistuu Jorma Kontion hypätessä tänään kyytiin. Tony Pehrssonin treenattava teki keväällä muutaman niin hyvän esityksen, että samanlaisena Raj Brillaconalassa voi olla ainesta jopa 75-lähtöihin. Nyt lähtö on ainakin vastuksen puolesta sopivan näköinen. 1 Amazing Sensation & 7 My Golden Eye ovat toki kovimmat haastajat, mutta suurempaan systeemiin suosikille otetaan täsmävarmistuksena kaveriksi 14 Witty. Tammalle jäi viimeksi Färjestadissa runsaasti jossiteltavaa kivikovassa lähdössä, sillä se jäi pussiin johtavan taakse. Erik Berglöfin suojatti olisi kiritilat saadessaan voinut hyvinkin tulla ohi Zeta Kronoksen ja Polly Avenuen kaltaisista hevosista. Alustava viiden prosentin kannatus on oudon vähän. Jos vieläkin suurempaa yllätystä etsii niin monen pelurin tulikuuma tipsi viime startteihin ollut 12 Stella Pona on tauluaan huomattavasti kovemmassa iskussa ja jossain tamman on väkisin kóhta onnistuttava. Juoksunkulku: Amazing Sensation & My Golden Eye muodostavat piikkiselkä-yhdistelmän. Pelijakauma: Witty (5%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9 Suuri: 9, 14

Toto64-4 Neljäs kohde on tasoltaan varsin vaatimatton oloinen mailin ryhmä. 2 Solkattens Daizy kiri jo Örebrossa hyvin kolmanneksi ja viimeksi Mantorpissa se oli tämänkertaista kovemmassa porukassa nappireissun päätteeksi toinen. Rikard N Skoglund jatkaa rattailla ja nappipaikan saanut tamma saa ykkösvihjeen. 1 First Tartar tuli Rommessa keulasta hyvin perille, vaikka nappireissun saanut vastustaja ohi tulikin. Viimeksi Färjestadissa se jäi pussiin johtavan taakse. Ruuna lähtee lujaa liikkelle ja tiedossa lienee keulareissu. Uran avausvoitto voi hyvinkin tulla tänään. Viimeksi umpipussiin juuttunut 7 Bat Marke teki niin hyvän kirin toissa kerralla Mantorpissa, että vähänkin juoksua saadessaan ruuna on väkisin tässä sakissa kärkiporukassa. Suosikkikolmikko erottuu selkeästi muista. Juoksunkulku: First Tartar pitää sisäradalta keulat. Pelijakauma: First Tartarissa (15%) olisi ideavarmankin ainesta. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 1, 7 Suuri: 2, 1, 7

Toto64-5 2 Rapido S.W. oli oikeinkin hyvä Mantorpin voitossaan, kun ensimmäistä kertaa jenkkikärryillä kilpaillut ruuna joutui avaamaan hieman hitaissa olosuhteissa avauspuolikkaan 08,7-kyytiä ja piti siitä huolimatta keulasta rehdisti ykköseksi. Jorma Kontion ajokki jatkaa ”amerikanvaunuilla” ja ansaitsee suosikkiaseman, mutta yli 50 prosentin kannatus tuntuu paljolta, sillä keulaan ei nyt välttämättä ole asiaa 1 Desavi D:n ulkopuolelta. Jonna Irrin valmentama 11 Marcos Gallon veti Solvallassa reippaalla liekillä keulapaikalta ja ruuna ansaitsee kehut, vaikka lopussa kolmanneksi taipuikin. Nyt vastus ei ole samaa tasoa ja Mika Forssin ajokki nousee kehnolta lähtöpaikaltakin korkealle. 3 Eye In The Sky on luokaltaan tällaisiin niin kova, että se on huomioitava varhain pitkästä tauosta huolimatta. Yllärimerkkinä lapulle vielä 8 Raj's Oh Lord, joka on kyvyiltään porukan kärkipäätä. Kehnoon lähtöpaikkaan on reagoitu liikaakin, sillä ruuna on jäänyt alle kahden prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: Desavi D. on alussa nopein ja aggressiivisesti ajava Klaus Kern voi hyvinkin ajaa siitä. Pelijakauma: Rapiso S.W. (57%) on aivan liikaa pelattu ottaen huomioon kysymysmerkit juoksunkulun suhteen. Marcos Gallon (19%) maistuu. Samoin Raj's Oh Lord (1,5%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 11, 3, 8 Suuri: 2, 11, 3, 8

Toto64-6 6 Barry Wadd on viime sijoituksiaan paremmassa iskussa. Solvallassa se jäi umpipussiin, Gävlessä kiri laukan jälkeen terävästi totoon ja viimeksi Bergsåkerissa kaikki meni pieleen, kun ruuna menetti kirivaiheessa täysin asemansa juututtuaan väsyneen selkään. Tomas Petterssonin suojatti kohtaa nyt viime startteja huomattavasti helpomman vastuksen ja on ansaitustikin isohko suosikki. 12 Milord hävisi Färjestadissa vahvan kirin päätteeksi voiton niukasti ja Axevallassa marginaalit olivat puolella kun ruuna ehätti juuri maalilinjalla ykköseksi. Hyvä talvihevonen runnoo tässä sakissa nytkin korkealle. 3 Prodigy Shark juoksi Rommessa viidennessä ulkona, josta tuli pitkällä kirillä hyvin maaliin asti. Hiljaisen matkavauhdin jälkeen sisärata veti ja on huomioitava, että ruuna oli toista rataa juosseista ylivoimaisesti paras. Jonna Irrin valmennettava on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Jättiyllätysmerkkinä suurempaan systeemiin aivan pelaamattomaksi jääneet 2 Big Marke & 15 Total Recall. Ensin mainittu teki Mantorpissa asiallisen juoksun pitkältä tauolta ja vähänkin parantaessaan ainakin totosija on ulottuvilla. Total Recall on puolestaan pärjännyt parhaimmillaan kovemmissakin sakeissa. Juoksunkulku: Big Marke tai 7 Zagor Grif avaa kärkeen ja jatkossa keulapaikka voi olla tarjolla Barry Waddille, mikäli Pettersson ajaa eteenpäin. Pelijakauma: Prodigy Sharkin (7%) pitäisi olla huomattavasti enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 12, 3 Suuri: 6, 12, 3, 2, 15

