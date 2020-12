Ravivihje: Toto75 Axevalla 31.12.2020 – 4 168 060 euroa ekstraa

Toto75-1 11 Tullibardine Boe on upea tamma, jolla olisi voinut olla sanansa sanottavana jopa ikäluokkalähdöissä, mutta niihin sitä ei oltu maksettu. 4-vuotias palasi Solvallassa tasolleen hienon esityksen päätteeksi, kun Richard L Janssonin ajokki kiri kuudennesta ulkoa viimeisen kierroksen hieman alle 12-kyytejä ja nousi toiseksi vain Chicharitalle häviten. Viimeisen takasuoran Tullibardine Boe kulki pitkälle alle 1.10-vauhteja, joten viimeisen sadan metrin pieni ravin hajoaminen oli ymmärrettävää. Tamma palasi tuohon kisaan sairaspaussilta, joten nyt se voi olla entistä parempi. Suosikki. Jo pitkään hienoja esityksiä tehneen 12 Love No Painin kuntokäyrä ei viime starttien perusteella ole ainakaan laskusuunnassa. Rommessa se hangoitteli keulasta hyvin kovaa Global Tailwindia vastaan ja viimeksi Jorma Kontion ajokki voitti Axevallassa kevyen porukan todella helposti. Etevämmällä kuskilla tamma voi hyvinkin päästä alussa sisäpuolelta starttaavan suosikin ohi ja optimitapauksessa pamauttaa jopa keulaan asti. 2 M.T. One Wish teki Halmstadin Diamantstoet-lähdössä elämänsä juoksun tsempatessaan johtavan rinnalta toiseksi. Tamma palasi tuohon kisaan tauolta, joten nyt 4-vuotias lienee entistä parempi ja kuski ainakin vahvistuu huomattavasti, sillä tänään kyytiin hyppää Ulf Ohlsson. Paalun turvin se on lähdön todennäköisin keulahevonen. 10 La Plus Bellen kyvyt riittävät kevyesti tähän sakkiin, mutta debyyttistartissaan Christoffer Erikssonilta tamma ei mitenkään säkenöinyt ja lähtöpaikka aiheuttaa omat kysymysmerkkinsä. 15 Lovely O.O. hakee jo neljättä peräkkäistä ykkössijaansa ja voittoja pitää aina kunnioittaa. Nyt vastus kovenee rahallisesti epäsopivassa sarjassa huomattavasti ja lähtöpaikka takamatkan takarivissä on todella kurja. 9 Pastorns Lady koki epäonnea kahdessa ensimmäisessä startissa pitkän tauon jälkeen, mutta Örebrossa tamma pääsi esittämään osaamistaan voittamalla keulasta raikkaasta temmosta huolimatta. Juhani Partasen treenattava maistuisi enemmänkin, mutta starttiväli on hevosesta riippumattomista syistä venähtänyt ja kengillä ajaminenkin lienee laskettava vähintään pieneksi miinukseksi. Jos lompakossa riittää painetta, niin tyypilliseen tammalähdön tapaan lähdöstä löytyy useampikin aivan pelaamattomaksi jäänyt mahdollinen pankinräjäyttäjä. André Eklundhin kaksikko 1 Hazyshadeofwinter & 8 Dropluggage Racing ovat parhaimmillaan pystyviä tapauksia. 14 Au Revoire Font voitti Halmstadissa näyttävän kirin päätteeksi ensimmäisen kärrylähdön Christian Fioren treenistä. 6 Karibean Dreams ei voi pitkään välttyä uransa avausvoitolta ja nyt se kokee todella hurjan kuskinvahvistuksen. Juoksunkulku: Hazyshadeofwinter ottaa paalupaikaltaan ensimmäiset keulat. Jatkossa keulaan etenee todennäköisimmin M.T. One Wish, mutta takamatkan juoksuradan Tullibardine Boe ja Love No Pain osaavat lähteä niin lujaa matkaan, että myös jompikumpi niistä voi päästä tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Pastorns Lady (2%) on yllättäjäehdokkaista niin kiinnostava, että se nousee lapulle suosikkikolmikon kylkeen. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 11, 12, 2, 9 Suuri: 11, 12, 2, 9

Toto75-2 Toisesta kohteesta löytyy kierroksen todennäköisin voittaja. 5 Awesome Kronos aloitti Johan Untersteinerin treenistä tyylikkäällä esityksellä Kalmarissa, kun ruuna pakeni keulajuoksun päätteeksi herkällä tyylillä maisemiin heppoisilta vastustajiltaan. Vastus ei nyt ole kovinta mahdollista 75-tasoa ja viimekertainenkin suoritus riittää tässä porukassa pitkälle. Täysin varauksetta 4-vuotiaaseen ei kuitenkaan osaa luottaa. Lähtölaukka oli todella lähellä, ja samoin se oli myös viimeksi Awesome Kronoksen ollessa siivekkeen takana eli syyskuun alussa Jägersrossa. Myös loppukurvissa ravi meinasi sakata. Vaikeudet voivatkin kasaantua varsinkin, jos suosikille ei kumarretakaan keuloja, joten suurempaan systeemiin varmistuksia. 10 Galileo Journey oli todella vakuuttava voittojuoksuissaan ja 4-vuotiaassa voi olla ainesta vaikka kuinka pitkälle. Viimeksi Rommessa ruuna oli tosin pettymys ja sen myötä ruunaan on nyt suhtauduttava pienellä varauksella. Toki Katja Melkon treenattavat tapaavat olla iskussa aina radoille tullessaan. 3 Hector Eckilla voisi olla koreampikin tulosrivistö, mutta on monta kertaa kärsinyt epäonnisista juoksunkuluista. Viimeksikin Åbyssa se joutui keulassa viestijuoksun uhriksi ja ori kesti railakkaan temmon hyvin. Kim Erikssonin ajokki lienee ainoa eturivin hevosista, jolla voitaisiin ajaa keulasta suosikkia vastaan. 1 Zenato ei ole vielä ravia mennessään totosijoilta erehtynyt ja nappipaikalta putki voi hyvinkin saada jatkoa. Viime viikon kakkossijaan päättyneessä Mantorpin startissa ruuna kiri alle 1.12-vauhteja viimeiset 800 metriä ja lyhyemmällä starttivälillä Carl Johan Jepsonin ajokki lienee nyt entistä terävämpi. 14 Leon Zon menetti Mantorpin 75-lähdössä väsyvän takana asemiaan pudoten loppukurvissa viimeiseksi, mutta terävällä loppuvedolla ruuna ehätti neljänneksi. 7 Worrywart kiri toissa kerralla Solvallassa pirteästi Galileo Journeyn takana toiseksi. Nyt ruuna saa jälleen ammattikuskin rattailleen. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa lähtijää ja avaus voi venyä varsinkin, kun moni haluaa päästä juoksemaan Awesome Kronoksen takana toisessa sisällä. Suosikilla otettaneen ensimetrit varmistellen ja ajetaan sen jälkeen voimalla kohti keulapaikkaa. Galileo Journeylla voidaan kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Awesome Kronos (56%) on liian iso suosikki. Etenkin Hector Eck (4%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5 Suuri: 5, 10, 3, 1

Toto75-3 1 Global Beware voitti viimeksi Åbyssa keulajuoksun päätteeksi todella helposti. Sitä ennen samalla radalla ruunalla jouduttiin passailemaan laukkaavien takia loppukurvissa ja menetti samassa mahdollisuudet kärkisijoille, vaikka lopettikin maalisuoraa tulisesti. Ykkösradalta Johan Untersteinerin valmennettava päässee hyvin todennäköisesti keulapaikalle hallitsemaan juoksua ja 3-vuotias saa ykkösvihjeen. 12 Zeolit on tehnyt ison vaikutuksen voittostarteissaan. Gävlen viime startissakin ruuna leiskautti kirivaiheessa neljännestä ulkoa hetkessä keulaan jatkaen murskaavaan voittoon. Viimeiset 800 metriä sujuivat 11,7-vauhtia ja siitä ensimmäiset 400 metriä alle kymppiä. Ja näitä vauhteja Zeolit kulki korviaan pyöritellen. 3-vuotias vaikuttaakin poikkeuksellisen lahjakkaalta aloittelijalta ja nyt kuski vahvistuu kovasti, kun valmentajan jälkeen rattaille istahtaa Jorma Kontio. Paremmalta paikalta Zeolitissa olisi varma-ainestakin, mutta piippuhyllyn paikalta tehtävä ei tietenkään ole koskaan yksinkertainen. Toki Kontio todennäköisesti ajaa sopivassa kohdassa johtavan rinnalle. Global Bewaren tallikaveri 10 Ture L.A. oli Untersteinerin valinta ajokiksi. 3-vuotias on aloittanut uransa varsin lupaavasti ja vaikkei parin kuukauden paussilta aivan letkeimmillään olisikaan, niin ruuna on perushevosia tähän lähtöön. Todella ison luokan kuskinparannuksen kokeva 6 Pacific Kingdom on mielenkiintoinen seurattava. Ruuna oli mainio marraskuun voittokisoissaan ja viime startin voi unohtaa, sillä ruuna oli kipeä. Tosin valmentajakommenteista jää hieman epävarma olo onko tauti varmasti selätetty. 8 Digital Eye oli hyvä kaikissa kolmessa marraskuun Solvallan juoksussaan. Toissa kerrallakin ruuna tuli keulasta päätöskierroksen alle 1.13-vauhtia ja lähdön voittaneelle Mellby Illusionille ei ollut häpeä hävitä. Tuon jälkeen 3-vuotias vaihtoi Björn Goopin talliin, josta avausstartti meni pilalle lähtösuoran laukan myötä. Nyt se ensimmäistä kertaa jenkkikärryt peräänsä. Saksasta tullut 5 Kondor Dream on aloittanut Ruotsissa lupaavasti. Viime viikolla Mantorpissa ruuna otti uransa avausvoiton keulajuoksun päätteeksi helppoon tyyliin. 3-vuotias vaikuttaa siltä, että tosissaan satsatessa lähtönopeutta voi löytyä vaikka kuinka paljon ja se saaneekin hyvän reissun. 2 Henri Sisu on tehnyt muutaman oikeinkin lupaavan suorituksen. Varsinkin Halmstadissa ori oli hieno, kun johtavan rinnalle kierrettyään lopetti viimeiset sadat metrit 11-vauhteja voittaen ajamatta. Nyt Thomas Uhrbergin suojatti tulee pieneltä sairaspaussilta. Juoksunkulku: Global Beware pitää sisäradalta keulat. Kondor Dream saa asemat toisesta sisältä. Zeolitilla kierretään johtavan rinnalle. Pelijakauma: Global Bewaren (26%) prosenteista voisi antaa etenkin Zeolitille (16%). Kondor Dream (2%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 12, 10 Suuri: 1, 12, 10, 6, 8, 5, 2

Toto75-4 12 Flirting Diamond näytti kykyjään muun muassa synnyinmaansa Norjan Kriterium-karsinnassa, jossa toivottoman pahan laukan jälkeen nousi vielä taistelemaan finaalipaikoista. Tuon jälkeen ruuna jäi tauolle ja palasi hienossa iskussa kaviourille Halmstadissa leiskauttaessaan kolmannesta ulkoa väkisin ykköseksi. Viimeiset 800 metriä 3-vuotias kiskaisi alle 1.10-vauhteja. Viimeksi Jägersrossa juoksu meni sen kannalta hieman levottomaksi, mutta Thomas Uhrbergin suojatti ei hävinnyt kuin mitan verran ikäluokan kärkivarsoihin kuuluvalle Önas Princelle. Flirting Diamond kohtaa nyt niin sopivan porukan, että sitä on pidettävä selvähkönä suosikkina ja ruuna jää systeemien läpivarmaksi. Suomessa syntynyt 7 Ready Trophy oli Mascate Matchin voittamassa Derby-karsinnassa johtavan rinnalta hyvä kolmas. Tuon jälkeen ruuna jäi tauolle, jolta palatessaan teki Åbyssa hyvän kirin alun kolmannen kiertelyn jälkeen. Viimeksi samalla radalla Mikko Ahon suojatti oli suosikkina pettymys ja nyt siihen onkin suhtauduttava varauksella. Kuski ainakin vahvistuu huomattavasti Jorma Kontion ajaessa tänään. 10 Air Space kiri viimeksi Axevallassa hitaissa olosuhteissa hyvällä tyylillä ykköseksi ja nyt kuski vahvistuu merkittävästi. Paalun kovimmalta vaikuttaa 5 Kocsis Boko, joka otti voittonsa kelpo tyylillä keulajuoksujen päätteeksi. Viimeksi Halmstadissa ruuna jäi valmentajansa ajamana umpipussiin. Nyt vastus toki kovenee huomattavasti. 6 Woudstra oli viimeksi Halmstadissa uudella ennätystuloksellaan johtavan takaa asiallinen toinen. Juoksuradan paikalta nopea lähtijä juoksee joko keulassa tai johtavan selässä. 2 Eivissa Av Sveden on tehnyt hyvät juoksut kaikissa kolmessa startissaan pitkän taukonsa jälkeen. Eskilstunassa tamma tuli raskaan reissun jälkeen rehdisti loppuun ja taisi menettää viimeksi Färjestadissa voiton kokiessaan häiriötä viimeisessä kurvissa. 1 Gone With The Wine on arvoituksellinen norjalainen, joka saanee ainakin loistoreissun. Uran avausvoitto on vielä ottamatta. 11 Ian Boko pystyisi pärjäämään samanlaisena kuin Lahden voittostartissa. Viimeksi Solvallassa ruuna oli asiallinen neljäs ja nyt ainakin kuski vahvistuu, kun rattaille palaa valmentaja Hannu Korpi. Juoksunkulku: Woudstra leiskauttaa juoksuradalta keulaan. Flirting Diamondilla ja Ready Trophylla voidaan tehdä tarvittaessa aikaisin ratkaisuja. Pelijakauma: Flirting Diamond (29%) on oikein pelattu. Ready Trophyn (21%) kannatus on viime starttiin nähden yllättävän iso. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto75-5 1 Dark Roadster on ollut huippuhyvä kahteen viimeiseen starttiin karatessaan Eskilstunassa ja Rommessa keulasta maisemiin vastustajiltaan. Nyt vastus kovenee tuntuvasti ja onkin todella tasokasta sorttia, mutta Oskar J Anderssonin ajokki henkii tällä hetkellä niin kovaa virettä, että se pystyy jatkamaan voittokulkuaan myös tässä koitoksessa. Ulkopuolella on tuulennopeita lähtijöitä, mutta 4-vuotias lähtee itsekin niin terävästi matkaan, että pystyy torjumaan ulkopuolen uhat ja on mailin matkalla vaikeasti ohitettavissa. Sopivasti pelattuna Dark Roadsterista leivotaan systeemien toinen läpivarma. Lähdön suosikiksi pelattu 2 Uncle Töll hakee myöskin kolmatta peräkkäistä voittoa. Åbyssa ruuna piti keulasta varmaan voittoon ennen muutamaa nytkin vastassa olevaa hevosta. Färjestadissa se näytti jälleen hienoa juoksupäätänsä runnomalla johtavan rinnalta ykköseksi. André Eklundhin taktiikka on mielenkiintoista nähdä lähteekö hän haastamaan kiihdytyksessä Dark Roadsteria. 3 Mas Capacity on tehnyt toissa kerran laukkastarttia lukuunottamatta vakuuttavaa jälkeä. Viimeksikin Solvallassa ruuna näytti menevän tuloksen 13,3ake täysin pintakaasulla. Maili ei ole se kaikkein paras matka, mutta Katja Melkon treenattava pystyy menestymään myös pikamatkalla. Eikä keulahevosella ole helppoa, jos Mas Capacity rummuttaa rinnalla. 4 Hector Boko on vakuuttanut molemmissa Sybille Tinterin tallista juoksemissaan starteissa. Viimeksi Rommessa ruuna haki väkisin keulapaikan, veti sen jälkeen vauhdilla ja 11-lopetuksessa torjui tyylikkäästi muut. 8 Il Duce Boko & 11 Quick Lane omaavat kovan luokan ja molemmat ovat myös kunnossa, mutta kurjilta lähtöpaikoiltaan vaativat isosti tuureja juoksunkulussa. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys. Dark Roadster onnistuu pitämään sisäradalta keulapaikan. Matkavauhti tuskin tulee laantumaan missään vaiheessa. Pelijakauma: Dark Roadster (25%) on oikein pelattu. Uncle Töllin (35%) prosenteista voisi antaa etenkin Hector Bokolle (4%). IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-6 1 Zeta Kronos paransi parista edellisestä kisastaan viime viikon Mantorpin 75-lähtöön. Tamma eteni keulaan kovan 08,7-avauksen päätteeksi, sai sen jälkeen hetken rauhoittaa ja irtosi reipasvauhtisella päätöskierroksella vuorenvarmaan voittoon. Carl Johan Jepsonin ajokki jatkaa tuon kisan tavoin jenkkikärryillä ja nyt ei todennäköisesti tarvitse ponnistella keulapaikan eteen yhtä paljon kuin viimeksi. 2 Gina Mearas lukeutuu ikäluokkansa parhaimpiin tammoihin ja pienillä tuureilla voittosumma voisi olla jo huomattavasti isompikin. Viimeksi Halmstadin hopeadivisioonassa umpipussiin jäänyt 4-vuotias juoksee nyt hyvin todennäköisesti Zeta Kronoksen perässä ja on kiritilat saadessaan lopussa vaarallinen. 6 Indra's Secret voitti viimeksi Åbyssa tasokkaan porukan varmoin ottein kolmannesta ulkoa. Sitä ennen täryjyrällä taidettiin ajaa matkalla keulassa liiankin hiljaa ja se tuli maalilinjalla ohitetuksi. Robert Bergh ajanee voimalla keulassa juoksevan Zeta Kronoksen rinnalle pitämään matkavauhdin tasaisen reippaana. 7 Vikens Fingerprint tykitteli Axevallassa lujaa loppua takajoukoista ja Färjestadissa tamma mankeloi johtavan rinnalta lopulta helpon oloiseen voittoon jättäen taakseen Zeta Kronoksen. Ulkoradan paikalta juoksun onnistuminen on kysymysmerkki. Puhutaan yllätyksestä mikäli voitto karkaa suosikkinelikon ulkopuolelle. Juoksunkulku: Zeta Kronos pitää sisäradalta keulat. Gina Mearas ottaa asemat sen takaa. Indra's Secretilla edetään johtavan rinnalle. Pelijakauma: Zeta Kronos (38%) on turhan suuri suosikki. Gina Mearas (14%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 2, 6, 7 Suuri: 1, 2, 6, 7

Toto75-7 Vuoden viimeinen lähtö Ruotsissa on upeatasoinen 2640 metrin perusmatkalla ajettava Sylvesterloppet, jossa ykköspalkinto on 337 080 kruunua. 2 Timo Lane teki kesällä muutaman oikein todella kovan juoksun, vaihtoi omistajaa ja siirtyi Robert Berghin treeniin. Syyskuisessa debyyttistartissaan uudesta tallista ruuna laukkasi, jonka jälkeen se jäi tauolle. Paluu radoille tapahtui Bergsåkerin Klass I-lähdössä, jossa Timo Lane sai kolmannesta sisältä myöhään kiritilat ja tuli voimia tallella kolmantena maaliin. Timokon pojan kapasiteetti on kesän starttien perusteella niin kova, että jatkoa Berghin tallista seurataan suurella mielenkiinnolla. Tasaisessa lähdössä Timo Lane saa niukan ykkösvihjeen. 11 Grainfield Aidenin startin tapaninpäivän kultadivari-finaalissa voinee huoletta unohtaa, sillä hevosta ei oltu päästy viimeistelemään lainkaan halutulla tavalla. Nyt on uusi päivä, ruuna on muutenkin parhaimmillaan lyhyellä starttivälillä ja keskipitkä matka sopii. Hannu Korpi ajanee suojatillaan varhain johtavan rinnalle mikäli vauhti rauhoittuu. 12 Vagabond Bin otteista on ehkä paras loistokkuus ollut kateissa parissa viime startissa, mutta ei ruunan otteita sovi lainkaan moittia ja 40 metrin pakista huolimatta Carl Johan Jepsonin ajokki nousee jo luokkansa puolesta korkealle. Sen ja Grainfield Aidenin tehtävää helpottaa, että 20 metrin pakilla on vain kaksi hevosta. 6 Phoenix Photo omaa niin kovan luokan, että se on pitkästä tauosta huolimatta otettava heti vakavasti. Ainakin valmentaja Svante Ericssonin kommenteista on pääteltävissä, että ruuna tulee varsin valmiissa kunnoissa radoille. Yhtään starttia ei ole voitu ajaa alle, koska muuten rahat olisivat menneet yli paalun rajan. 9 Zenzero Jet joutui hakemaan laukkojen takia vauhtia koelähdöstäkin. Örebrossa sillä oli hyvä päivä ja kierros jäljellä keulaan edennyt ori voitti kevyen lähdön vaivatta. Kykyjensä puolesta kaikki on mahdollista. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla viisikolla. 7 Shapes joutui viimeksi Åbyssa hirmujuoksun tehneen Eros Zolan jyrän alle ja sen mankelin jälkeen nelossijaa voi pitää varsin positiivisena suorituksena. Toissa kerran Eskilstunan kovatasoisessa 4-vuotislähdössä Carl Johan Jepsonin ajokki esitti pirteän kirin takajoukoista. Nopea lähtijä voi hyvinkin napata ainakin ensimmäiset keulat. 5 Oxidizer on toissa kerran Rommen starttia lukuun ottamatta tehnyt vahvaa jälkeä. Siihen olisi enemmänkin luottoa, mutta valmentaja varoittelee kovasti voltin vitosradasta. 1 Amigo Racer kiri tapaninpäivänä Solvallassa pirteästi toiseksi Racing Broddan jälkeen. Lähtöpaikka olisi nyt täydellinen, mutta isona miinuksena valmentaja palaa huippukuskin jälkeen rattaille. 13 Sahara Peyoten debyyttistartti Veijo Heiskasen treenistä Porin St. Legerissä meni täysin pieleen, kun ruuna juuttui alussa kolmannelle ja lähtö oli sen kohdalta nopeasti taputeltu. Nyt on vuorossa uusi yritys ja Henna Halmeen ajokki saa peräänsä jenkkikärryt, joilla 4-vuotias teki hirmujuoksun kolmossijaan päättyneessä Derby-finaalissa. 15 Pacific Face on kerännyt yllättävän paljon peliä siihen nähden, että pakkia on 60 metriä ja ruuna olisi selvästi parhaimmillaan ilman kenkiä. Juoksunkulku: Juoksuradan Shapes ja Phoenix Photo valtaavat alussa kärkipaikat. On mielenkiintoista nähdä ajetaanko kummallakaan keulasta jos esimerkiksi Bergh tulee Timo Lanella voimalla rinnalle. Grainfield Aidenilla ajetaan varhain johtavan rinnalle. Pelijakauma: Timo Lane (10%) on kohteen paras merkki. Sahara Peyote (0,7%) ei saisi olla noin unohdettu. Pacific Face (8%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 12, 11, 6, 9 Suuri: 2, 12, 11, 6, 9

