Ravivihje: Toto75 Bjerke 30.12.2020

Mailin ryhmä on ehkä illan mielenkiintoisin koitos, sillä mukana on kolme nykysarjoihinsa tasokasta hevosta. Takarivistäkin ykkösmerkiksi nostetaan 9 Sam The Man, sillä lähdön kiihdytyksestä voi tulla kova, eikä sen pitkäksi meneminenkään yllättäisi. Magnus Teien Gundersenin ajokki on voittanut useimmat lähtönsä keulasta, muttei takaa tuleminenkaan ole sille mikään ongelma. Viimeksi se palasi voittoiskussa useamman kuukauden paussilta lopetellen verkkaisen matkavauhdin jälkeen keulasta 10,5-kyytiä. Kyseessä on erittäin hyvä hevonen.



2 High Into The Sky pysyi viimeksi 4. ulkoa loppuun asti taka-alalla, eikä vireestä saanut täyttä kuvaa. Marraskuussa jenkki pinnisteli Ecurie D:n voittamassa kisassa sisältä lopussa kärjen tuntumaan. Frode Hamre pitää 4-vuotiasta illan parhaana voittosaumanaan ja keulasta mahdollisuudet olisivatkin hyvät. Ulkopuolella on kuitenkin muitakin nopeita, jotka haastavat tosissaan. Sisäradan hevosen poisjäännin myötä keulan menettäminen tietäisi lisäpulmia.



Rinnalta kiihdyttävä ikätoveri 3 Alpha Scarlet R.R. löi High Into The Skyn viime startissa, eikä itse asiassa jäänyt 2. ulkoa erityisen kauas Ecurie D:stäkään. Sittemmin ori on kärsinyt hieman kavio-ongelmista ja juoksee nyt kengät jalassa. Syksyllä se voitti Derby-karsintansa johtavan takaa, mutta jäi finaalissa voimissaan samalta paikalta pussiin. Lupaavien treenitietojen saattelemana mahdollinen voittaja.



Ulompaa nopeat 4-vuotiaat haastaa alussa 6 Jackson Avery, eikä keulapaikan ryövääminenkään niiltä ole poissuljettua. Viimeksi johtavan takana matkannut ruuna ei uhannut lopussa Strong Pepperiä, mutta maililla Erlend Rennesvikin ajokki voisi viedä lähtöä pitkäänkin.



Edellisen tavoin 7 Orlando Classic lähtee reippaasti ja voisi sopiviin asemiin pudottaessaan olla lopussa korkeallakin. Viimeksi se ei pystynyt 2. sisältä ohituksiin, mutta kulki kuitenkin juosten. Myös 5 Dream Builder ja 4 Prince Tanic voivat suotuisilla reissuilla venyä totokamppailuun. Molemmat ovat asiallisessa vireessä.



Juoksunkulku: High Into The Sky ja Alpha Scarlet R.R. lähtevät reippaasti, mutta kunnon panostuksella Jackson Averylla on mahdollisuudet ohitukseen ulompaa. Räväkkä kiihdytys tiedossa.



Pelijakauma: High Into The Sky (37%) on kerännyt liikaa peliä. Sam The Man (23%) voi jäädä edulliseksi, sillä Alpha Scarlet R.R:n (17%) kannatus on kasvussa. Jackson Avery (9%) voisi olla hieman enemmänkin huomioitu.



Ranking: A) 9, 2, 3, 6 B) 7, 5, 4 C) 10