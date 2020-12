Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Ålborg 29.12.2020

Toto75-1 7 Cold Cash aloitti Flemming Jensenin treenistä hienolla esityksellä Billundissa, kun alkulaukkansa jälkeen joukon hännille pudonnut ruuna leiskautti kirivaiheessa lopulta helpon oloisesti ykköseksi. Tuon perusteella Ready Cashin poika tulee vielä juoksemaan pitkän pennin ja puolen vuoden tauolta startin alle saatuaan Cold Cash parantanee edelleen. Suosikki. Aivan eri tason lähtöjä juossut 11 Onceforall Face on juossut selkeästi enemmän rahaa kuin muut osallistujat yhteensä. 80 metrin takamatkalta on toki aina tulemista, mutta stayer-matka auttaa luokkaruunaa ja pienessä lähdössä Jeppe Juelin suojatti voi päästä aloittamaan kirinsä yllättävänkin läheltä kärkeä. 9 Magic Heart oli hyvä varsinkin viimeksi Charlottenlundissa, jossa tamma joutui keskipitkällä matkalla vetämään keulassa reipasta vauhtia kestäen hyvin toiseksi tasokkaassa porukassa. Kohde yritetään selvittää tällä kolmikolla. 3 Jackpot B R aloitti Bo Westergaardin treenistä kahdella voitolla ja viimeisteli tähän kilpailuun jouluaattona Skivessä, jossa kiri ihan asiallisesti kolmanneksi. Nyt rankassa ylisarjassa vastus kovenee monta pykälää ja siihen nähden 3-vuotias on yllättävän paljon pelattu. Jos lähtöön ottaa enemmän tavaraa, niin ei kannata unohtaa Jensenin toista hevosta 8 Caid De Cotea. Ruuna palasi pitkältä tauolta Ålborgissa, jossa todella passiivisen ajosuorituksen jälkeen kiri varsin pirteästi. Juoksunkulku: Jackpot B R etenee alkumatkasta keulaan. Siitä ei välttämättä ajeta, jos esimerkiksi Cold Cashilla tai Magic Heartilla tullaan voimalla kimppuun. Pelijakauma: Magic Heart (11%) on maistuva merkki. Jackpot B R (17%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 7, 11, 9 Suuri: 7, 11, 9

Toto75-2 Toisessa kohteessa kaksi hevosta erottuu selkeästi muista. Voitokas 4 Aros Line osallistui viimeksi Charlottendissa kahden hiitin kisaan, jonka ensimmäisen osamatkan ruuna voitti leikittelevän helposti ja jälkimmäisessä jäi umpipussiin johtavan taakse. Flemming Jensenin suojatti on osoittanut niin kovaa lähtönopeutta, että sillä on hyvä sauma päästä keulaan, josta olisi todella paha lyötävä. Varmaksi. 6 Zaffiro Jet on aloittanut Tanskassa ja Bo Westergaardin treenistä hyvillä otteilla. Ålborgin näyttävässä voittostartissaan italiaano jätti suosikinkin taakseen, tosin silloin Aros Linella ajettiin passiivisesti. Kiihdytys tulee ratkaisemaan paljon, sillä myös Zaffiro Jet osaa lähteä tulisesti liikkeelle ja Nicklas Korfitsen satsaa taatusti kaikkensa lähtöön. Aros Linelta keulojen ottaminen tulisi kuitenkin yllätyksenä. Seuraavana lapulle tulisi 7 Cheri De Vie, joka on kokenut niukat tappiota kahdessa viime startissaan. Varsinkin Halmstadissa ori esitti kolmannesta ulkoa pirteän kirin. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Aros Line leiskauttaa tuulenhalkojaksi. Kiihdytyksen jälkeen matkavauhti voi mennä maltilliseksi. Pelijakauma: Ei huomauttamista. Aros Line (42%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-3 4 Down Town Girl ei tiedä kolmen startin jälkeen miltä tappion karvas kalkki maistuu ja tamma on voittanut kaikki lähtönsä keulajuoksujen päätteeksi ilmavaan tyyliin. Rajat ovat vielä täysin katsomatta ja Jeppe Juelin suojatti saa ylleen suosikin viitan, vaikka vastus luonnollisesti kovenee nyt tuntuvasti. Puolet uransa starteistaan voittanut 7 Arm Bri teki kovan juoksun viimeksi Skiven rapaisissa olosuhteissa. Tamma jäi alussa kiertämään kolmannelle, pääsi laskeutumaan ensimmäisellä takasuoralle toiselle ilman vetoapua, josta nuiji niukasti ykköseksi. 5 Inka River teki edellisen tavoin myöskin hyvän esityksen Skivessä. Tamma juoksi porukan hänniltä, josta kehitti terävän kirin ja oli ehtiä voittoon asti. Suosikin tallikaveri 11 Ever So Clever vaikuttaa 40 metrin pakkilaisista parhaalta. Se oli hyvä Billundin ja Århusin voittojuoksuissaan. Viimeksi Ålborgissa tamma laukkasi noususta häiriön takia loppukurvissa. Lähtö on kauttaaltaan tyypillinen tammavoltti, jossa ei erotu yhtään varsinaista statistia ja suurempaan systeemiin otetaankin kaikki hevoset. Esimerkiksi aamupäivän pelijakaumassa vähäisimmälle kannatukselle jäänyt 6 Doyouthinkiamsexy on esiintynyt parissa viime startissaan pirteästi saadessaan Rene Feltheimin kyytiinsä ja ainakin kuskin mukaan tammalta saatetaan ottaa ensimmäistä kertaa kengät pois. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4, 7, 5, 11 Suuri: 4, 7, 5, 11, 12, 10, 2, 6, 8, 1, 3, 9

Toto75-4 9 Hunter Dragon teki vaikutuksen voittojuoksuissaan ja niiden perusteella orissa voi olla ainesta pitkällekin, eikä toistaiseksi vaatimaton voittosumma kohtaa lainkaan kykyjen kanssa. Viimeksi Skivessä voittokulku päättyi, mutta 6-vuotias saa tuostakin esityksestä puhtaat paperit. Se laukkasi keulasta ensimmäiseen kurviin, jäi toiselle ilman vetoapua ja tuli hyvin perille, vaikka yksi vastustaja ohi tulikin. Nyt Hunter Dragon saa taas kyytinsä Birger Jørgensenin ja ori on ansaitustikin iso suosikki. Takarivi voi aina aiheuttaa omat mutkansa, joten suurempaan systeemiin muutama varmistus. 11 Rossi Garlinella on vielä ravinsa kanssa ongelmia, mutta moottori on iso ja kyseessä on selkeä lahjakkuus. Varsinkin Skiven voittostartissa 3-vuotias oli vakuuttava, kun Jeppe Juelin suojatti nuiji toiselta ilman vetoapua ylivoimaiseen voittoon. Kehnosta lähtöpaikasta huolimatta Rossi Garline on suosikin ykköshaastaja. 7 Eldon Neergård voitti Skivessä johtavan rinnalta ja Billundissa helposti keulajuoksun jälkeen. Nopea lähtijä maistuisi paremmalta paikalta enemmänkin, mutta seiskaradalta keulaan ei välttämättä ole asiaa ja kuskikin heikkenee. 5 Enzo Design piti Charlottenlundissa keulajuoksun jälkeen niukasti rinnallaan taivaltaneen Rossi Garlinen takana. Jägersrossa massiivisen kokoinen ruuna otti pahan alkulaukan ja nousi porukan hänniltä positiivisesti kuudenneksi. Jörgen Sjunnessonin ajokki on todennäköisin keulahevonen. Juoksunkulku: Enzo Design avaa keskeltä rataa keulaan. Matkavauhti tuskin tulee rauhoittumaan missään vaiheessa, sillä Hunter Dragonilla ja Rossi Garlinella käännetään varhain oikeasta ohjasta. Pelijakauma: Hunter Dragonin (48%) prosenteista voisi antaa etenkin Rossi Garlinelle (12%). IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 9 Suuri: 9, 11, 7, 5

Toto75-5 Viides kohde on varsin tasokas lähtö, johon Flemming Jensen marssittaa peräti viisi treenattavaansa. Tallipäällikkö ajaa itse 12 Dream Kåsgårdia, joka vaikuttaa myös vahvimmalta lenkiltä. Viidettä peräkkäistä voittoaan hakeva ori vakuutti etenkin syyskuun lopussa Jägersrossa, jossa se voitti 86-lähdön keulajuoksun jälkeen helposti kovalla ajalla 12,2ake. Charlottenlundissa 5-vuotias runnoi johtavan rinnalta kärkeen. Karusta lähtöpaikasta ja tauosta huolimatta Dream Kåsgård saa ykkösvihjeen. 2 Enforalle P on esiintynyt edukseen pienen tauon jälkeen molemmissa Ålborgin starteissaan. Toissa kerralla ruuna voitti keulajuoksun päätteeksi pystyyn ja viimeksi runnoi johtavan rinnalta hyvää juoksupäätä osoittaen ykköseksi. Keulassa juoksi tallikaveri ja nytkin vastassa oleva 4 Bitcoin. 5 Express A P on ollut hyvä viime starteissaan, vaikkei voittoja tulosrivistössä näykään. Billundissa ruuna kiri terävästi ykköseksi, mutta siirrettiin maaliintulon jälkeen toiseksi, sillä tuomaristo katsoi sen häirinneen 6 Dekanen K:ta loppusuoralla. Viikko sitten Jägersrossa ruuna jäi jättihyvän näköisenä pussiin ja olisi ollut kiritilaa saadessaan hyvin liki voittoa. 24 kilpailustaan yli puolet voittanut 3 Draco hävisi viimeksi Åbyssa vain todella niukasti kovalle Vikens Domelle ja on lappukamaa. Systeemeihin mukaan vielä Jensenin viides hevonen 7 Confusion Tårs sekä nappijuoksua kyttäävä 1 Can Tab. Juoksunkulku: Tiukka alkukiihdytys, kun monesta luukusta lähdetään kovaa. Bitcoin onnistunee torjumaan Express A P:n ja pääsemään keulaan. Jatkossa ne voivat olla tarjolla tallikavereista esimerkiksi Enfora P:lle. Pelijakauma: Dream Kåsgård (33%) on turhan iso suosikki lähtöpaikka ja tauko huomioiden. Express A P (7%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 12, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 7 Suuri: 12, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 7

Toto75-6 Avoimessa lähdössä puhutaan yllätyksestä mikäli voittajan valmentajan nimi ei ole Flemming Jensen. 5 Tycoon Conway Hall on Axevallan floppistartin jälkeen palannut tasolleen tuoreimmissa Odensen ja Billundin juoksuissaan, jotka luokkaori on voittanut helposti keulajuoksujen päätteeksi. Viimeksikin se voitti marginaaliaan varmemmin, vaikka nytkin vastassa oleva 7 Photo Lavec lopussa lähestyikin. Illan koitoksessa moni asia puoltaa Tycoon Conway Hallia, starttiraketti pääsee keulaan, prässsääjät lienevät vähissä ja selvästi pahin vastus starttaa takarivistä. Jörgen Sjunnessonin ajokki jääkin systeemien läpivarmaksi. Jensen ajaa itse hurjan luokan omaavaa 11 Slide So Easya, mutta lähtöpaikka on kurja ja viimeksi Åbyn kultadivarissa ruuna oli nappijuoksulla yllättävän pehmeä. Toki pitää muistaa, että nyt vastus helpottuu oleellisesti. Urallaan 45 voittoa napannut 11-vuotias nousee likikään parhaimmillaan voittotaistoon. Juoksunkulku: Tycoon Conway Hall avaa keulaan. Photo Lavec jää rinnalle. Pelijakauma: Ei isompia. Tycoon Conway Hall (45%) on oikein pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-7 Päätöskohteessa juoksee kierroksen todennäköisin voittaja. 1 Even Steven on tehnyt hakkelusta vastustajistaan viime starteissa ja ori hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaa. Toissa kerralla Charlottelundin 75-lähdössä 4-vuotias kiri toisesta ulkoa vastustamattomasti kärkeen eikä Flemming Jensenin tarvinnut tehdä rattailla elettäkään. Viimeksi samalla radalla Even Steven hölkkäili keulajuoksun jälkeen kevyen voiton. Varennen pojan nousu ei tule vielä näin mataliin sarjoihin loppumaan ja sopivan näköisessä porukassa Even Steven on lähellä voittoa. Ainoa kysymysmerkki on tasaiselle lähtijälle ykkösrata, mutta eiköhän Jensen luovi tiensä vapauteen. Varmaksi. Pahimmalta vastustajalta vaikuttaa 6 Escape A P, joka voitti viimeksi Ålborgissa keulasta miten tahtoi. Toki vastassa ei ollut Even Stevenin kaltaisia hevosia. Nopea lähtijä voi hyvinkin päästä tänäänkin keulaan. 12 Shaggy Millpond on tehnyt hyviä esityksiä viime starteissa ja nousee pahalta lähtöpaikaltakin tototaistoon. Pari poisjääntiä helpottavat tehtävää. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole varsinaisia starttiraketteja, joten Escape A P päässee keulaan. Even Stevenilla keskitytään vain pääsemään sisältä ulos, jonka jälkeen Jensen ajanee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei huomautettavaa. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 7, 11, 9

Toto75-2: 4

Toto75-3: 4, 7, 5, 11

Toto75-4: 9

Toto75-5: 12, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 7

Toto75-6: 5

Toto75-7: 1

Suuri

Toto75-1: 7, 11, 9

Toto75-2: 4

Toto75-3: 4, 7, 5, 11, 12, 10, 2, 6, 8, 1, 3, 9

Toto75-4: 9, 11, 7, 5

Toto75-5: 12, 2, 5, 4, 3, 6, 1, 7

Toto75-6: 5

Toto75-7: 1

