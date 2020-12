Ravivihje: Toto75 Romme 28.12.2020

Toto75-1 Avauskohteessa kipinät sinkoilevat jo heti lähtökiihdytyksessä. Nostetaan lähdön niukaksi suosikiksi 8 Chapuy, jonka kapasiteetti on tälle matkalle selvästi porukan korkein. Tuosta yhtenä esimerkkinä toimii syyskuun Färjestadin kilpailu, jossa ruuna prässäsi itsensä 06-avauksessa väkisin keulaan ja kesti 09,1-vauhtisen avauslenkin jälkeen upeasti kakkoseksi. Åke Lindblomin suojatti palaa tähän kilpailuun parin kuukauden hengähdystauolta ja kengät jalassa se ei ole kiihdytyksessä yhtä nopea ja ravivarma, kuin avojaloin juostessaan. Viime talvena sen ainoa kengillä juostu kilpailu päättyi avauskaarteen laukkaan. Parhaimmillaan se voi nakata ulkoakin kyselemättä keulaan ja vetää reippaalla liekillä alusta loppuun. Chapuyn haparoidessa 5 Give Me Ten saanee tehdä keulassa oman juoksunsa ja on silloin nykykunnossa lähellä voittoa. Eskilstunassa lähtökohdat olivat jo ennakkoon erittäin sopivan Klaus Kernin suojatille ja hevonen hoiteli leiviskänsä vuorenvarmasti. Oriin aiemmat 14 keulajuoksua ovat tuoneet peräti 13 voittoa, joten on selvää, että ohjastaja tekee kaikkensa johtopaikkaa puolustaakseen. Menestys riippuu siinä onnistumisesta ja mihin hintaan. Ylivauhdin riskin ollessa näin ilmeinen kupongille kannattaa nostaa siitä hyötyviä valjakoita. 11 Rocky Tilly on pärjännyt hienosti 75-tasollakin ja pystyy takarivistäkin kärkikamppailuun. Rommessa se kesti keulapaikalta niukkaan voittoon. 9 Betting Rebelillä olisi ollut karsintavoittajana paikka tapaninpäivän 75-finaaliin, mutta taustavoimat valitsivat mielummin tämän tehtävän. Hevonen voitti Solvallassa pronssidivisioonan komean kirin päätteeksi. Kengät jalassa se ei ole pystynyt aivan vastaaviin sijoituksiin, mutta toisaalta juoksutkin ovat menneet jatkuvasti pieleen. Hevonen meni viime talvena hyvin kengilläkin, joten kyse lienee enemmän vain epäonnesta. Alustava peliosuus kiinnostaa. 7 Dats So Cool kilpailee komeassa nousukunnossa ja menestyy heti juoksun natsatessa. Viimeksi se tuli kaukaa takaa vahvasti loppua ja nousi Give Me Tenin voittamassa lähdössä tasaiseen kakkosmatsiin mukaan. Viimeiset 800 metriä ruuna kellotti 11,4-kyytiä ulkoratoja pitkin. Juoksunkulkuun liittyy taas suuria haasteita, mutta tuurien käydessä ruuna ei olisi mahdoton voittajakaan. Kuudentena mukaan 4 Dexter Brick, joka juuttui viimeksi johtavan rinnalle, eikä ollut siitä parhaimmillaan. Solvallassa sille jäi kosolti jossiteltavaa, kun kiritiloja ei löytynyt sisäratajuoksun jälkeen. Mattias Djusen ajokki pääsee hyvin liikkeelle ja saa juoksun kärjen läheisyydessä. Juoksunkulku: Pienten marginaalien kiihdytys Give Me Tenin ja Chapuyn välillä. Chapuy on täyslatauksella keulasuosikki, mutta kaarteseen on silloin suuri laukkariski. Give Me Ten ei luovu suosiolla paikastaan, jos se pääsee kaarteeseen ensimmäisenä. Pelijakauma: Dats So Cool (4%) ja Betting Rebel (5%) kannattaa huomioida kaikille kupongeille. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8, 5, 11, 9, 7, 4 Suuri: 8, 5, 11, 9, 7, 4

Toto75-2 Toisen kohteen pelihevoset tulevat pitkältä takamatkalta. 10 Let's Go Ernie on suoritusvarma ruuna ja saa ykkösvihjeen. Viimeksi Nicklas Westerholmin suojatti karkasi muilta korvia pyöritellen ja Rommessa se punnersi johtavan rinnalta kolmanneksi. Tällä kertaa tiedossa on lisämetrejä kolmannella radalla, mutta sopivissa selissä vahva hevonen selvittää senkin. Alustavan jakauman kiinnostavin merkki on huippukuntoinen 13 McGarret. Färjestadissa ruuna sai onnistuneen juoksun toisessa ulkona ja piti maalikameraykköseksi, mutta taustavoimien mukaan hevonen jäi loppumetreillä odottelemaan vastustajiaan. Marraskuun alussa ruuna kiri päätöstuhannen 12,7-kyytiä ulkoratoja pitkin ja oli huippuhyvä kakkonen. Hevoselle tehdään pieniä varustemuutoksia tähän kisaan ja niiden onnistuessa se voi olla kirivaiheessa vaikeasti pideltävissä. Kolmantena mukaan aivan pelaamattomaksi jäänyt 11 Solkattens Chiron, joka kilpaili viime vuonna tähän aikaan huippukunnossa ja vire on taas jyrkässä nousussa. Viimeksi hevonen laukkasi maalisuoran alussa johtavan rinnalta ja vaikutti siinä kohtaa menestyjältä. Toissa kerralla se rykäisi takajoukoista vahvan kirin häviten vain kovalle Zenzero Jetille. Örjan Kihlströmillä vahvistuva 12 Imagine Boko kerää alustavassa jakaumassa paljon peliä, mutta harvoin voittava ruuna ei ole näillä pinnoilla kiinnostavin pelihevonen. Hevonen on hyvässä kunnossa, mutta ainakin aiemmin suoritustaso on tippunut kengät jalassa merkittävästi. 3 Forcement otti Gävlessä varman voiton koko matkan johdon jälkeen, mutta lähtökin oli huomattavasti tämän kertaista sopivampi. Voitto tiukassa. 4 Global Attention ailahtelee, mutta huippupäivänä kapasiteetti voisi riittää. Eskilstunassa suoritus jäi tasaiseksi, vaikka ruuna ei joutunut pahemmin kiertelemäänkään. Juoksunkulku: Forcement ottaa porukan komentoonsa. Välipaalulta monen pitäisi suunnata sisäradalle, joten pitkän takamatkan hevoset voivat päästä yllättävän hyviin asemiin. Pelijakauma: Imagine Boko (17%) on ylipelattu, samoin Forcement (15%). McGarret (10%) on paras merkki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10, 13, 11 Suuri: 10, 13, 11

Toto75-3 Heikkotasoinen kultadivisioona latistui entisestään Majestic Manin jäätyä kotitalliin. Pahimman vastustajan poisjäänti helpotti oleellisesti 7 On Track Piratenin tehtävää, jolla on tässä porukassa huippusaumat kauden avausvoittoon. Solvallassa ruuna pääsi tulemaan sujuvasti neljännestä sisältä ja lopetti Disco Volanten takana toiseksi. Taakse jäi huippuhevosia Racing Broddan ja Milligan's Schoolin johdolla, joten vastus on nyt huomattavasti sopivampaa luokkaa. Magnus A Djusen ajokki päässee hakemaan alkumatkasta keulapaikan ja sen jälkeen ohittajat ovat harvassa. Varma. 3 Narold Voxille jäi hampaankoloon Bergsåkerin kultadivisioonassa, kun kirivaihe ei onnistunut porukan hänniltä. Toissa kerralla voitto tuli varmaan tyyliin johtavan rinnalta, mutta lähtökin oli huomattavan sopiva Krister Jakobssonin suojatille. Tällä kertaa juoksupaikka on suurella todennäköisyydellä On Track Piratenin takana, josta voitto on tiukassa. 1 Going for Gold Zaz ei ollut viimeksi oma itsensä sisäratajuoksun jälkeen. Ori näytti parasta osaamistaan syyskuun lopussa Rättvikissä, jossa sen kiri irtosi selkäjuoksun jälkeen todella herkästi ja voitto tuli selvällä marginaalilla. Kengät ovat hevoselle merkittävä miinus. 10 Västerbro Grosbois tuli Bergsåkerissa mukavasti perille, vaikka loppumetreillä vähän hyytyikin. Kyvyt riittävät tähän lähtöön, mutta takarivistä menestyminen vaatisi kärjen kaahoittelua, mitä ei oletettavasti ole tulossa. Aiemmin Timo Nurmokselta kilpaillut 2 Linus Boy hakee tallivaihdoksen jälkeen vielä huippukuntoaan. Viimeksi sen 600 metrin kiri jäi vaisuksi ja voitto tulisi sen perusteella yllätyksenä Juoksunkulku: Going for Gold Zaz on nopein, mutta keulapaikka lienee suosiolla tarjolla On Track Piratenille. Matkavauhti on sopuisaa. Pelijakauma: On Track Piraten (41%) on alipelattu suosikki. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto75-4 Illan suurimmat rahat jaetaan kylmäverisarjan finaalissa. Kierroksen suurin suosikki 11 Våler Nikolai on kehittynyt vuoden aikana huimin harppauksin ja noussut kolkuttelemaan jo aivan rodun eliitin portteja. Tästä osoituksena marraskuun puolivälin Solvallan voitto, jolloin se jätti taakseen avoimen sarjan menijöitä Roli Eldin johdolla. Viimeksi Bergsåkerissa hevoselta odotettiin voittoa sen kierrettyä viimeisen takasuoran alussa keulaan, mutta loppumetrien taisto kääntyi niukasti 12 B.W.Runen eduksi. Öystein Tjomslandin suojatin iskukyky on kengät jalassa pieni arvoitus ja tästä syystä se saa yhden varmistuksen suurempaan systeemiin. Ykkösvarmistus 8 S.T.C.C.Faksen on päässyt tällä kaudella vihdoin kunnon kilpailurytmiin ja ruuna on kehittynyt aimo harppauksin. Viimeksi hevonen otti parijonosta yllättävän laukan kierros jäljellä, mutta lopetti sen jälkeen viimeiset 900 metriä 22,5-vauhtia ja osoitti kunnon pitävän. Toissa kerralla se voitti täysin ajamatta kovalla volttituloksella. Rattaille hyppäävä Örjan Kihlström tietää takuulla mitä hevosta vastaan tässä lähdetään ajamaan ja huippupäivänä karkumatka voi kantaa maaliin asti. Pari viikkoa sitten Våler Nikolain lyönyt 12 B.W.Rune on hienossa iskussa, mutta nyt se joutuu samalla paalulle sen kanssa ja voitto tulisi näistä lähtökohdista edelleen yllätyksenä. 10 Don Viking tekee työnsä aina rehdisti loppuun asti, mutta vauhti ei taida riittää räjähtävää suosikkikaksikkoa vastaan. 13 Järvsöodin punnersi Umåkerissa vahvasti perille, mutta starttiväliä on kertynyt sen jälkeen ja vire on taas pieni arvoitus. 5 Gorm on tehnyt kelpo esityksiä helpommissa lähdöissä, mutta nyt nelivuotiaalta vaaditaan kirikierrokselle aivan uudenlaista kovuutta kovien takamatkalaisten puristuksessa. Jörgen Westholm väläyttelee keulataktiikkaa 1 Hugo Bäckin kanssa ja mahdollisesti jenkkikärryjä perään. Viimeksi jenkeillä juostessaan se voitti 75-sarjan Rommessa elokuun puolivälissä. Vastus on nyt kovempaa luokkaa. Juoksunkulku: Hugo Bäck puolustaa sisältä keulapaikan ja lähtee vetämään joukkoa. S.T.C.C.Faksen voi ilmaantua alkumatkasta vauhdilla rinnalle ja johtopaikka saattaa olla tarjolla. Takamatkalaiset hyökkäävät aikaisin. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Våler Nikolain (57%) kuuluukin olla selvä pelipohja. S.T.C.C.Faksen (14%) on kiinnostava varmistusmerkki. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11 Suuri: 11, 8

Toto75-5 Viidennen kohteen vakuuttavimmat kuntonäytöt on esittänyt 6 Joe Frazier Boko. Ruuna säväytti viimeksi Solvallassa kirimällä kaukaa takaa ykköseksi ja kellotti päätöstuhannen 13,5-vauhtia. Keskiradan lähtöpaikka tuo suuria haasteita alkumatkan onnistumiseen, mutta edes kohtuullisen paikan löytyessä se kirii kamppailuun kärkisijoituksista. 1 Grevin Sisu ei ollut Solvallassa edellä mainittua huonompi, mutta ei pystynyt pitkän kirin päätteeksi punnertamaan selästä edelle. Toissa kerralla ruuna väänsi johtavan rinnalta vahvasti perille häviten vain hurjakuntoiselle Eddy Westille. Petri Salmelan suojatti lähtee asiallisesti ja saa hyvän juoksun kärjen läheisyydessä. Suosikiksi pelattu 5 Global Agency pääsi Bollnäsissä alkumatkasta keulaan, mutta taipui selityksittä kolmanneksi. Ruunan kapasiteetti riittää menestymään tässä porukassa, mutta voittoon asti venyminen edellyttää selvää parannusta kahteen edelliseen starttiin nähden. 12 Faster Than You on kyvykäs menijä tähän lähtöön ja nousee vähänkään ylivauhtisessa juoksussa korkealle. Gävlessä hevonen polki rehdin 700 metrin kirin kolmatta ilman selkää ja oli hyvä neljäs. 4 Åsens Boggie on lähdön mahdollinen keulanimi ja parilla prosentilla kiinnostava merkki. Viimeksi sen ravi hajosi johtavan takaa loppukaarteessa, mutta hevonen ei vaikuttanut vielä väsyneeltä. Toissa kerralla se oli keulasta hyvä kakkonen. 7 Balder D.K. on kanuunaiskussa, mutta kokemattoman ohjastajan onnistuminen on suuri kysymysmerkki. Tanskalaisruuna runnoi Bollnäsissä väkisin ykköseksi Global Agencyn ulkopuolelta. Rommessa se pääsi etenemään kiertelemättä kärjen tuntumaan ja iski maalisuoralla varmaan voittoon. 8 Ara on riittävä hevonen tähän porukkaan, mutta lähtöpaikka on tukala. Se on päässyt viimeisissään yrittämään keulapaikalta, mutta ei ole pystynyt voittoihin. 9 Double Formula kiskaisi viimeksi loppumetrit todella pirteästi ja ruunan hyvä kunto pitää. Lähtöpaikka tarjoaa mahdollisuuden tarkkaan reissuun ja nappijuoksulla voittokaan ei ole utopiaa. Takarivin 11 Dayofourlives on kummallisen paljon pelattu ja jää revityksen ulkopuolelle. Starttiraketti olisi parhaimmillaan keulasta tai sen välittömästä läheisyydestä. Juoksunkulku: Åsens Boggie irtoaa siivekkeen takaa parhaiten ja on todennäköinen ensimmäinen keula. Hevonen on mennyt hyvin keulasta, joten suoraviivainen taktiikka ei yllättäisi. Grevin Sisu saattaa ehtiä kysymään johtopaikkaa ennen Global Agencya. Pelijakauma: Global Agency (30%) ja Daysofourlives (14%) ovat liikaa pelattuja. Åsens Boggie (2%) ja Double Formula (2%) ovat kelpo yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6, 1, 12, 4 Suuri: 6, 1, 5, 12, 4, 7, 8, 9

Toto75-6 2 Essie Gonzales on mielenkiintoinen uusi tulokas Katja Melkon laatutalliin ja saa heti sopivassa tehtävässä ykkösvihjeen. Tamma esitti Suomen kisoissa erittäin kehityskykyisiä otteita. Jokimaalla juoksu meni avauskierroksella tempoilevaksi ja tamma seurasi johtavan takaa hyvin perille voimatta mitään ylivoimaiselle voittajalle. Teivossa se oli huippuhyvä kovavauhtisen avausringin jälkeen ja pakeni maalisuoralla maisemiin. Voltin kakkonen tuo epävarmuuksia alkumetreille, mutta ne selvittäessään se pystyy napakkaan avaukseen ja voi päästä etenemään keulaan. 13 Bearicecream teki viime talvena kanuunaesityksiä vastaavanlaisissa tammasarjoissa ja Mimmi Elfstrandin suojatin kunto on jälleen rankassa nousukiidossa. Mantorpissa se voitti tasokkaan lähdön tyylikkäällä esityksellä johtavan rinnalta. Anders Svanstedtin ajokki jaksaa tehdä töitä ja alustava seitsemän prosenttia on sen kohdalla maukas tarjous. 1 Hula Hula Sisu ei ole suoritusvarmin tapaus, mutta tamma on varustettu jykevällä moottorilla. Gävlessä hevonen haki rakettiavauksella ulkoradaltakin keulat ja veti helposti perille asti. Toissa kerralla se otti yllättävän laukan johtopaikalta viimeisellä takasuoralla. Kunto kohenee jatkuvasti ja sopivalla juoksulla voittokaan ei yllättäisi. 5 Self Taught Beauty pilasi Ruotsin debyyttinsä avauskaarteen laukkaan, mutta suoritti sen jälkeen erittäin positiivisesti ja tuli pörhäkkäänä maaliin. Voltin vitonen tuo epävarmuuksia ensimetreille ja hevonen ei todennäköisesti voi juosta nyt jenkkikärryillä, joilla se on tehnyt parhaat juoksunsa. Silti aikaisin huomioitava. 14 Lyckans Cash on alustavasti rankasti ylipelattu ja jää vain varahevosen rooliin. Örjan Kihlströmin ajokki on tehnyt lounasravilähdöissä hyvät juoksut, mutta ei ole esittänyt mitään niin säväyttävää, mikä perustelisi korkean peliosuuden. 12 Madame af Djupmyra on napsinut hyviä sijoituksia hieman helpommissa lähdöissä. Rommessa se täräytti hienon lyhyen matkan tuloksen ja ylitti linjan terävällä potkulla. Vire on arvoitus reilun kuukauden tauolta. 11 Cordelia I.S. joka viimeksi vain lahjakkaalle Bolt Kronosille ja voi parantaa toiseen starttiin tauon jälkeen. Lokakuussa Gävlessä edelle jäivät vain avoimen tason Mily ja Millie Millionaire ja hevonen tuli niiden imussa hyvin maaliin. Juoksunkulku: Juoksuradalta avataan parhaiten, mutta molemmille kelpaa selkä eteen. Hula Hula Sisu tai Essie Gonzales käy pokkaamassa johtopaikan. Pelijakauma: Lyckans Cash (32%) on selvästi liikaa rastittu. Bearicecream (7%) on lähdön maistuvin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2, 13 Suuri: 2, 13, 1, 5

Toto75-7 Päätöskohteessa luotetaan varmaksi kovakapasiteettinen 7 Jacoby Keeper. Leif Witaspin suojatti on jättänyt taakseen alku-uralla vaivanneet laukat ja kehitys on ollut huimaa. Viimeksi hevonen ei saanut johtavan rinnalla mitään ilmaiseksi, vaan joutui spurttaamaan matkan aikana kaksikin kertaa, mutta punnersi silti varmaan voittoon ohi kyvykkään Trumpien. Toissa kerralla se tuli häntäjoukoista viimeiset 800 metriä 11,5-kyytiä ja nousi väkivahvasti hopealle vain keulassa juosseelle Chablis Ribbille häviten. Lähtöpaikka tuo alkumatkaan haasteita, mutta se voi päästä etenemään juoksun aikana keulaan. Väkivahva ruuna voi olla johtavan rinnaltakin liian kova tämäniltaisille vastustajilleen. Varma. Ykköshaastaja 10 Alien Hill olisi saattanut viimeksi menestyä pahasta alkulaukasta huolimatta, mutta viimeisen takasuoran hyppy sinetöi pelin lopullisesti. Toissa kerralla se oli huippuhyvä johtopaikalta. Reijo Liljendahlin suojatilla on kykyjä harppoa sarjoissaan selvästi ylöspäin ja ehjällä juoksulla se kamppailee kärkisijoista. 3 Take it Easy Tour on kovassa kunnossa ja voittaakin piakkoin jossain. Viimeksi ori kiri johtavan takaa 75-lähdön voittokamppailuun mukaan. Carl Johan Jepsonin ajokki on parhaita merkkejä, jos haluaa suosikkia varmistaa. 1 Red Hot Roadster on löytänyt loppuvuodesta voittovireen, mutta juoksutkin ovat onnistuneet ja vastus ollut sopivaa tasoa. Viimeksi se pääsi kääntämään toisesta ulkoa loppukaarteessa ja kiri suoralla varmaan voittoon. Paikka sopii, mutta rima nousee vastuksen osalta. 6 Appasso seuraili Solvallassa Alien Hillin tuntumassa, mutta ei pystynyt tarjoamaan lopussa minkäänlaista haastetta. Voitto olisi yllätys. Juoksunkulku: Red Hot Roadster avaa sisältä hyvin, mutta saa painetta ainakin Appassolta, ehkä myös Hombre D:ltä. Appasso lienee lopullinen keulahevonen. Keulapaikka voi olla jatkossa tarjolla Jacoby Keeperille. Pelijakauma: Jacoby Keeper (35%) on alipelattu suosikki ja näillä pinnoilla kelpo varmayritys. Take it Easy Tour (4%) olisi paras varmistusmerkki. Red Hot Roadster (20%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 7 Suuri: 7

