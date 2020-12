Ravivihje: Toto75 Momarken 27.12.2020

Toisessa kohteessa ei välttämättä nähdä tiukkaa voittokamppailua, mikäli 5 Ask Leo suorittaa koko matkan sallitulla askellajilla. Geir Flåtenin suojatilla on koneistossaan hurjat vauhtivarat ja ehjällä juoksulla sen tavoittaminen vaatisi takamatkalaisilta hurjaa suoritusta. Viimeksi ori oli suursuosikkina luottamuksen arvoinen. Toissa kerralla se eteni takamatkalta nopeasti keulaan ja voitti puoli suoranmittaa kellottamalla kovan täyden matkan tuloksen. Ravatessaan se avaa hyvin ja on todennäköinen keulahevonen, josta sen lyöminen on todella vaikeaa.

9 Stormjerven on sekin huippulahjakas aloittelija, mutta näistä asemista tappiottoman putken jatkaminen ei ole aivan yksinkertaista. Viimeksi Bjerkessä tehtävä oli jo ennakkoon erittäin sopiva ja ori otti selvän voiton 25,5-vauhtisen lopetuksen päätteeksi. Gävlessä se punnersi voittoon, vaikka antoi takamatkalta muille vielä lisätasoitustakin ottamalla laukan alkumatkaan. Hevosen ravatessa maisema vaihtuu vinhasti jo heti alkumetreistä lähtien, mutta voittoon asti nouseminen edellyttää uran parasta suoritusta.

12 Brenne Røn oli viimeksi laukkapäällä, mutta muuten esitykset ovat olleet hienoja. Toissa kerralla se veti keulasta suvereeniin voittoon. Sven Olav Webergin suojatilla on muihin suosikkeihin nähden paljon kilpailurutiinia ja se on tasokkaassa lähdössä yksi monista. 1 Kong C.K. on voittanut molemmat laukattomat starttinsa ja pystyy tässäkin totokamppailuun, vaikka vastus tiukkenee selvästi. Bjerkessä se otti omansa keulahevosen ulkopuolelta. 11 Mjølner Loke karsi elokuussa Derbyn finaalipaikoista, mutta ei riittänyt hurjatasoisessa karsinnassa parhaille. Viimeksi se palasi voittovireessä pieneltä tauolta ja parantanee lyhyemmällä starttivälillä edelleen. 10 Gull Tina on lahjakas nuori tamma, mutta oriiden ja ruunien päihittäminen näistä asemista olisi yllätys. Rommen voitossa se sai tarkan juoksun johtavan takana ja eteni varmasti ykköseksi. Nyt tehtävä on huomattavasti vaikeampi. 6 Lesja Tara on mennyt mukavasti kevyemmissä lähdöissä, mutta tässä porukassa totosijakin olisi huippusuoritus.

Juoksunkulku: Ask Leo etenee ravatessaan johtopaikalle ja lyö mittariin tasaisen reippaan matkavauhdin. Takaa Stormjerven saa parhaan startin.

Pelijakauma: Ask Leo (29%) on alipelattu suosikki laukkariskistä huolimatta. Brenne Røn (15%) on ylipelattu, samoin Gull Tina (7%).