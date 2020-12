Ravivihje: Toto75 Solvalla 26.12.2020

5 Van Gogh Z.S. on sille parhaalta mahdolliselta lähtöpaikalta pronssifinaalin ykköshevonen ja myös pienemmän systeemin apuvarma. Kun nopealla Miracle Tilella havitellaan selkäjuoksua, on keulapaikka luultavasti Robert Berghin suojatin heiniä ja Rommen marraskuun kisan tavoin veto voi kantaa perille asti. Toki ruuna oli sillä kertaa hieman liian terävä matkan aikana ja valmentaja on pelännyt hieman samaa nytkin.



Ulkopuolelle on on tarjolla vahva hevonen, jos 4 Algot Zonettilla ajetaan viime kertaa sopivammalla matkalla aktiivisemmin. Nousujohteisesti esiintynyt ruuna on tullut kahdessa viime kisassa takaa vahvasti perille ja tällä kertaa Daniel Wäjersten voi hyvinkin pyrkiä kärkiporukkaan jo aikaisemmassa vaiheessa.



Jos vauhtia pidetään, on edellisen ohi viimeksi loppumetreillä ehtinyt 11 Merritt tälläkin kertaa erittäin vaarallinen. Sen vire on tuskin ainakaan kehnompi ja kuskilla on taipumus löytää oikeat väylät matkan varrella.



1 Miracle Tile hävisi Bjerkessä niukasti Marvellous Toomalle, mutta sujahti Solvallan tammalähdössä 2. ulkoa loppukaarteessa kärkeen ja piti pintansa maaliin asti. Paikkaa johtavan kannassa kärkkyvä norjalainen voi sopivilla kiriväylillä osallistua nytkin kärkikamppailuun.



Västerbo Pokerfacen takana toissa kerralla vahvasti finaalikakkoseksi kohonnut 7 Speedy Tilly nousi viimeksi kuumaksi pelihevoseksi, mutta keulaan edenneen ruunan veto ei kantanut perille asti. Tällä kertaa 5-vuotias on taas melko unohdettu. Lapulle nousee myös Daniel Wäjerstenin kaksikolle viimeksi vetoapua tarjonnut ja kolmanneksi kestänyt 3 Volare Gar. Jos Stefan Perssonin ajama ruuna saisi puolestaan hieman apuja muilta, ei senkään tarvitsisi kirivaiheessa olla vailla mahdollisuuksia.



Johtavan takaa Åbyssä ratkaisseen 10 Beartimen selät auton takana ovat melko verkkaiset, joten juoksupaikka voi jäädä nyt selvästi kehnommaksi. 2 Digital Class kipusi viimeksi takaa vahvasti Miracle Tilen tuntumaan, mutta 75-tasolla tamma ei ole aikaisemmin lukuisista yrityksistä huolimatta onnistunut.



Juoksunkulku: Miracle Tile lähtee sisältä liukkaasti, mutta hakee hyvää selkää. Todennäköisin keulahevonen on Van Gogh Z.S., joka pääsee normaalisti Algot Zonettin ohi ja torjuu 6 Global Tailwindin sekä Speedy Tillyn. Algot Zonett lopulta johtavan rinnalle.



Pelijakauma: Melko oikein pelatut suosikit. Speedy Tilly (6%) ja Volare Gar (3%) voisivat olla hieman enemmän rastattuja.



Ranking: A) 5, 4, 11 B) 1, 7, 3, 10, 2, 6 C) 12, 9, 8