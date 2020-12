Ravivihje: Toto75 Umåker 25.12.2020

4 Lupin Håleryd sai viimeksi Umåkerissa takajoukoissa myöhään kiritilat, jonka jälkeen tamma tulitti loppua todella terävästi. Robert Dunderin suojatti voi hyvinkin olla peruskyvyiltään lähdön paras hevonen ja nopeana lähtijänä se on todennäköisin keulahevonen. Ideasuosikki.

Tallikaveri 1 Shut Up And Dance on juossut kovia Klass II-lähtöjä, joissa ruuna on esiintynyt mallikelpoisesti. Viimeksi Umåkerissa se tosin ei suorittanut kengät jalassa yhtä hyvin ja onkin nyt kysymysmerkki. Kuski ainakin paranee huomattavasti, sillä tänään 4-vuotias saa kyytiinsä valmentajan jälkeen Rikard N Skoglundin.

6 Just Celebration on voittanut näytöstyyliin kaksi viimeistä starttiaan ja koventuvasta vastustuksesta huolimatta ruuna on huomioitava varhain. Se kokee vieläpä ison luokan kuskinvahvistuksen, sillä tänään ohjat ottaa Magnus A Djuse ja ennakkoinfon mukaan jenkkikärrytkin lyödään perään.

2 Maxi on tehnyt hyviä juoksuja jo pitkään ja kakkosradalta tiedossa lienee loistoreissu. 10 Kryptonite Zon aloitti Umåkerissa plusmerkkisellä esityksellä Mikael Lundmarkin treenistä, kun ruuna kiri hyvin toiseksi, eikä selässä matkannut Shut Up And Dance päässyt ohi. Lyhyemmällä starttivälillä 5-vuotias lienee nyt entistä terävämpi ja kuski vahvistuu Ulf Ohlssonin muodossa.

3 Gun De Chanlecy on parhaimmillaan väkivahva jyrä ja Skellefteån startin perusteella vire alkaa olla taas kohdallaan. 9 Keiron Nalan paikkasi viimeksi Umåkerissa alkulaukkansa hyvin. Voitokas ruuna on jäänyt pelikannatuksessa yllättävän vähälle huomiolle. Viimeisenä kuitille 5 Brida, jolta löytyy terävä spurtti suojajuoksun jälkeen ja nopeana lähtijänä tamma voi myös sellaisen saada tänään.

Juoksunkulku: Lupin Håleryd pääsee kiihdytyksessä Maxin ohi ja keulapaikka lienee jatkossa tarjolla korkeintaan Shut Up And Dancelle.

Pelijakauma: Lupin Håleryd (12%) maistuu.