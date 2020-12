Ravivihje: Toto75 Mantorp 23.12.2020

5 Marschall Match ei pystynyt puolustamaan kärkipaikkaa Bergsåkerissa kiihdytyksessä ja tuli rintaman takana hyvävoimaisena maaliin. Viitosradalta tähtäin on epäilemättä nyt johtopaikalla ja raviliigahevosten huutokaupan lähestyessä taktiikka on tällä kertaa varmasti mallia all-in. Vaikka sarja on rahallisesti aavistuksen yläkanttiin, ei vastus kuitenkaan ole normaalia ”hopeadivisioonatasoa” ja koko matkan johtokin on mahdollinen.



Isompaan vihjesysteemiin Tapparan toivo saa kavereitakin. 7 Hierro Boko on, kuten monet muutkin Hanna Lähdekorven hevoset, vahvassa vireessä. Marraskuun 75-kisassa pussiin jäänyt ruuna marssi viimeksi 3. ulkoa kärkeen loppukaarteeseen mentäessä jatkaen sen jälkeen ylivoimavoittoon. Juoksusta voi tulla nytkin samantyyppinen ja lopussa 6-vuotias kipuaa taas korkealle.



Myöskään 1 Monfalcone ei pysty luultavasti alussa nopeimpien matkaan, mutta senkin vire on erittäin vahva. Åbyssä Peter Strömberg ajeli takaa slalomia lopussa ja veteraaniori pisteli vahvasti sisään ja jossiteltavaakin jäi kosolti. Vapaata saadessaan vaarallinen.



Vähemmälle huomiolle jääneistä löytyy myös pari kiinnostavaa. 2 All Star on vaihtanut tauon aikana valmentajaa. Vaikkei vire varmastikaan ole vielä aivan tapissaan, on Erik Adielssonilla vahvistuva nopea ruuna hyvältä paikalta huomion arvoinen. Sen kyvyt riittävät tällaisen lähdön voittamiseenkin. Samaa voi sanoa 8 Sign Me Up Toosta, joka jäi viimeksi lähes viiden kuukauden tauolta palattuaan johtavan taakse kiinni lopussa.



Sen sijaan johtavan rinnalta Åbyssä hieman lopussa taipunut 9 Vincent As ei tunnu kohtalaisen paljon peliä keränneenä erityisen houkuttelevalta, vaikka pystyykin parhaana päivänään hyvään suoritukseen. Toisten takana ruunalla on usein ongelmia, eikä vire ehkä riitä tässäkään kuolemanpaikalta menestymiseen.



Ongelmallinen 6 Zephyr Kronos on siirtynyt Adrian Kolgjinille ja starttaa kaikille suurena arvoituksena. Kerran kahden Ruotsin-vuotensa aikana voittanut 5-vuotias olisi tietysti parhaalla tasolla suorittaessaan potentiaalinen menestyjä.



Juoksunkulku: All Star ja Marschall Match avaavat parhaiten. Tauko huomioiden ensin mainitulle voisi kelvata selkäjuoksu, joten jälkimmäinen on keulasuosikki. Jenkkikärryt peräänsä saava Sign Me Up Too voi panostettaessa osallistua uloimpaa kärkikuvioihin, mutta keulaan asti pääseminen voi olla hankalaa.



Pelijakauma: Vincent As (14%) on liikaa pelattu. All Star (7%) ja Sign Me Up Too (5%) ovat hieman aliarvostettuja.



Ranking: A) 5, 7, 1 B) 2, 8, 9, 6 C) 4, 10, 3, 12, 11