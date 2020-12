Ravivihje: Toto64 Jägersro 22.12.2020

Toto64-1 1 Sandsjöns Enzo ei ole voittanut sitten huhtikuun, mutta ori on juossut pääosin kivikovia pronssidivisioona-lähtöjä, joissa se on pyörinyt jatkuvasti kärkipäässä. Johan Untersteinerin suojatti teki viimeksi Halmstadissa vahvan kirin neljännestä ulkoa tullen viimeiset 700 metriä 10,9-kyytiä ja haastaen tiukasti keulassa juossutta Uncle Tölliä. Kunto siis pitää ja vastuksen puolesta nyt olisi hyvä sauma kauden toiseen voittoon. Toki tasaisena lähtijänä ykkösrata ei ole kaikkein optimaalisin ja myös kenkien kanssa ajaminen on miinus. 3 Fabio de Pervenche teki Mantorpissa varsin lupaavan debyyttistartin Ruotsissa, kun ori kiri kolmannesta ulkoa päätöskierroksen 12,3-vauhtia nousemalla kolmanneksi ja häviten vain piikkiselkä-yhdistelmälle. 5-vuotias ei ollut kauaa ehtinyt olemaan ennen tuota starttia Conrad Lugauerilla, joten parannusta voi olla hyvinkin luvassa entisestään ja se on esittänyt Ranskan starteissaan niin hyvää lähtönopeutta, että voi hyvinkin juosta keulassa. Pitkästä aikaa Ruotsissa juokseva tanskalainen 4 Something Fishy on esiintynyt kotimaassaan edukseen ja hakee jo kauden kahdeksatta voittoaan. Viimeksi Charlottenlundissa ruuna piti keulasta kovassa lopetuksessa rehdisti ykköseksi jättäen selvästi taakseen nytkin mukana olevat 7 U.R. Amazingin ja 2 Daytonan. Keulaan päästessään nopea lähtijä olisi paha ohitettava, mutta sinne ei välttämättä ole Fabio de Pervenchen ulkopuolelta asiaa. 5 Arapaho Ghostdance on parhaimmillaan niin kova jyrä, että ruuna otetaan neljäntenä merkkinä lapulle, vaikka ei taustajoukkojenkaan mukaan ole nyt täysin sataprosenttinen. Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys, kun Fabio de Pervenche ja Something Fishy iskevät yhteen. Ensin mainittu on todennäköisempi keulapaikan haltija. Pelijakauma: Fabio de Pervenche (8%) on tarjouksessa ja jää pienemmän systeemin varmaksi. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 1, 3, 4, 5

Toto64-2 Montelähdössä käsikirjoitus meni uusiksi ison suosikin 5 No Limit La Man jäätyä aamupäivällä pois. 4 Kicki Lagö on mennyt ratsastaja selässään hienosti voittamalla neljästä montelähdöstään kolme ja ollut kerran toinen. Tamma on kiittänyt kahdessa viime startissaan Iina Ahon tarkoista ajolinjoista voittamalla helposti ja voimia on jäänyt rutkasti varastoon. Suosikki. 2 Barnacle kiri Solvallan montedebyytissään rytmistä kiinni saatuaan vahvasti 11,7-vauhtia viimeiset 400 metriä ja samanlaisena ruuna on kärkipäässä nytkin. Viimeksi Jägersron kärrylähdössä se juuttui alussa kolmannelle ja juoksu meni täysin pieleen. 9 Amazon Font on aloittanut pirteillä otteilla Ruotsissa. Åbyssa italiaano kiri toisesta ulkoa terävästi ykköseksi ja olisi todennäköisesti voittanut myös Halmstadissa, jos olisi saanut hieman aiemmin kiritilat johtavan takaa. Uran ensimmäinen montelähtö on toki aina arvoituksellinen. Viimeksi Wolwegassa ensimmäisessä kurvissa laukannut 8 Dolly Pop teki toissa kerralla vahvan juoksun Saksan Dinslakenissa, kun tamma jyräsi johtavan rinnalle kierrettyään ykköseksi.Montekokemustakin löytyy, lokakuun alun Alkmarin startin se voitti pystyyn. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla, mutta laajempikin revitys voisi olla paikallaan. Juoksunkulku: Vaikeasti veikattava. Kicki Lagö lienee todennäköisin keulahevonen. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: No Limit La Man poisjäännin myötä jakamatta jääneitä prosentteja on vielä niin paljon, että pelijakaumasta on vaikea sanoa mitään. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 2, 9, 8 Suuri: 4, 2, 9, 8

Toto64-3 Åbyssa jo ennen lähtölinjaa valtoimenaan laukannut 4 Happy Few oli tekemässä vahvaa juoksua toissa kerralla Jägersrossa johtavan rinnalta, kunnes laukkasi lyhyesti loppusuoralle kaarruttaessa ja taisi menettää erheeseen voiton. Samanlaisena 3-vuotias on väkisin tässä porukassa kärjessä, mutta alustava yli 50 prosentin kannatus kuulostaa paljolta hevoselle, joka on laukannut viimeiseen kahdeksaan starttiin viisi kertaa. 9 Riley S.W. juoksi Solvallassa kaukana takajoukoissa, josta kehitti oikeinkin terävän kirin tullen hyvällä potkulla voimia tallella maaliin. Ruuna palasi tuohon kisaan tauolta, joten oletettavasti Jörgen Sjunnessonin ajokki parantaa entisestään. 10 Unacerveza Brolinen ravi ei tahdo stemmata parhaalla mahdollisella tavalla ja ulkoratojen kiertäminen voikin olla myrkkyä. Peruskyvyiltään Peter Untersteinerin suojatti voi olla hyvinkin lähdön paras hevonen. 5 Amore Passo V.W. voitti Jägersrossa toisesta ulkoa varmoin ottein haparoivalla ravillaan, mutta nyt vastus kovenee ja ruuna jää säästösyistä varahevoseksi. Juoksunkulku: 1 B.B.S. Solarsystem pitää sisäradalta keulat, josta todennäköisesti myös ajetaan. Pelijakauma: Happy Few (55%) on liikaa pelattu. Etenkin Riley S.W. (8%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 9, 10 Suuri: 4, 9, 10

Toto64-4 5 Eight Hour oli vakuuttava toissa startissaan Jägersrossa, kun tamma leiskautti neljännestä ulkoa alkaneella kirillään ylivoimaiseen voittoon. Viimeiset 700 metriä se pisteli 12,3-kyytiä. Viimeksi samalla radalla 4-vuotias jäi täysissä voimissa johtavan taakse pakettiin, mutta selvisi kuitenkin toiseksi. Illan koitokseen Eight Hour saa ennakkoinfon mukaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryt peräänsä ja kuski vahvistuu, sillä tänään ohjat ottaa Stefan Persson. 3 Eye In The Sky D.K. voitti pystyyn johtavan rinnalta viimeksi Jägersrossa vieraillessaan. Samanlaisena tamma olisi nytkin vaikeasti kukistettavissa, mutta parin kuukauden tauko tuo luonnollisesti kysymysmerkkejä. 8 Calamintha menetti Åbyssa väsyvän takana asemiaan ja vapaat väylät löydettyään kehitti tulisen loppuvedon ehtien kärkirintamaan. Viimeksi Wolwegassa tamma kiri johtavan takaa toiseksi. Heikkoon kilometriaikaan ei pidä tuijottaa, sillä matkavauhti oli hölkkää ja ratakin raskas. Nyt kuski paranee Thomas Uhrbergin ottaessa ohjat ja kasiradaltakin 5-vuotias on huomioitava varhain. Edellä mainittu kolmikko erottuu muista, vaikka lähtö kauttaaltaan ihan hyvätasoinen onkin. Jos jättiyllätystä etsii, niin 2 Just Be Proud on aloittanut Ruotsissa sijoitustaan paremmilla esityksillä ja saa tänään peräänsä jenkkikärryt. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa ainakin radoilta 1,3 ja 5 ladataan. Eight Hour on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Eye In The Sky D.K. (19%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 3, 8 Suuri: 5, 3, 8

Toto64-5 Viidennen kohteen ykkösvihjeeksi nousee ensimmäistä kertaa Ruotsissa juokseva 1 Victory Lee. Ruuna vakuutti viimeksi Mönchengladbachin kahden hiitin kisassa, jossa se voitti finaalin hallitusti toisesta ulkoa. Toki Saksan kisojen tasoa on vaikea vertailla, mutta niin kovaa jälkeä saksalaisravurit ovat tehneet Ruotsissa, että tuskin viidettä peräkkäistä kaksarisijoitusta hakeva Victory Leekaan tekee poikkeusta. Toki ykkösradalta se voi jäädä hankaliin asemiin, sillä mitään erityisen kovaa lähtönopeutta Rob T de Vliegerin suojatti ei ole esittänyt. 5 Romero on esiintynyt vahvasti pitkän taukonsa jälkeen ja viimeksikin Jägersron 86-lähdössä ruuna paikkasi alkulaukkansa vähintään kelvollisesti. Marc Eliaksen ajokki voi joutua juoksemaan toisella ilman vetoapua, mutta Romero pystyy menestymään siitäkin. 6 Mamba otti vihdoin kauden avausvoittonsa viimeksi Jägersrossa, jossa ruuna leiskautti toisesta ulkoa näyttävästi ykköseksi. Jo sitä ennen Kalmarissa Joakim Lövgrenin suojatti kiri takajoukoista tulisesti. Neljäntenä systeemeihin 3 It's Time, joka nopeana lähtijänä on todennäköisin keulahevonen ja maililla ruuna vetää pitkään. Juoksunkulku: It's Time avaa keulaan. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Victory Leen (40%) prosenteista voisi antaa etenkin Romerolle (13%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 5, 6, 3 Suuri: 1, 5, 6, 3

Toto64-6 Toto64-kohteet päättyvät hienotasoiseen 2640 metrin matkalla ajettavaan lähtöön. 5 Jamaica Ferro hurmasi Åbyssa, kun ensimmäistä kertaa Ruotsissa juossut tamma virui vielä loppukurvissa täysin toivottomissa asemissa kaukana takaporukoissa, mutta kehitti lähes ilmiömäisen kirin tykittämällä open stretchia pitkin näyttävästi ykköseksi. Viimeksi Gelsenkirchenissä kirissä ei ollut aivan samanlaista lentoa, mutta 4-vuotias tuli kuitenkin toisesta ulkoa mukavasti loppua ja ehätti toiseksi. Nyt rattaille palaa valmentajan jälkeen Åbyssa ajanut Peter Ingves ja Jamaica Ferro on jäänyt niin vähälle huomiolle, että siitä leivotaan systeemien ideavarma. 3 Zoccoloduro O.P. on toki lähdön todennäköisin voittaja. Parhaimmillaan jäätäviin suorituksiin pystyvään oriin pitää nyt kuitenkin suhtautua vähintään pienellä varauksella. Viikko sitten Axevallassa sen meno ei näyttänyt ennen lähtöäkään täysin priimalta eikä ensimmäisen kurvin laukka tullut yllätyksenä. Lisäksi Sofia Aronssonin treenattava ei välttämättä pääse nopean avaajan ulkopuolelta keulaan, jonne sitä varmasti monet uumoilevat. Ensimmäistä kertaa Ruotsissa juokseva 2 Express A.P. on tehnyt Tanskassa vahvaa jälkeä ja jättänyt taakseen koviakin hevosia. Viimeksikin Billundissa ruuna kiri takaporukoista terävästi ykköseksi, mutta siirrettiin toiseksi, koska tuomaristo katsoi sen häirinneen loppusuoralla toista hevosta. Rene Kjaerin ajokki lähtee lujaa matkaan ja keulataktiikka voi tulla kyseeseen. 11 Ornello jatkoi vahvoja esityksiään Axevallassa, jossa voitti keulajuoksun jälkeen leikittelevän kevyesti. Nyt kurjalta lähtöpaikaltaan ori on vain haastajaosastoa. Jotain lähdön tasosta kertoo, että niinkin kova hevonen kuin 7 M.T. Oscar on jäänyt vain viiden prosentin kannatukselle. Juoksunkulku: Express A.P. ja Zoccoloduro O.P. kilvoittelevat keulapaikasta. Pelijakauma: Zoccoloduro O.P. (46%) on aivan liian iso suosikki. Jamaica Ferro (12%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5 Suuri: 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 4, 2, 9, 8

Toto64-3: 4, 9, 10

Toto64-4: 5, 3, 8

Toto64-5: 1, 5, 6, 3

Toto64-6: 5

Hinta: 14,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-22&track=Jag&race=4&pool=T64&selections=[3],[4,2,9,8],[4,9,10],[5,3,8],[1,5,6,3],[5]&stake=0,1&price=14,4



Suuri

Toto64-1: 1, 3, 4, 5

Toto64-2: 4, 2, 9, 8

Toto64-3: 4, 9, 10

Toto64-4: 5, 3, 8

Toto64-5: 1, 5, 6, 3

Toto64-6: 5

Hinta: 57,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-22&track=Jag&race=4&pool=T64&selections=[1,3,4,5],[4,2,9,8],[4,9,10],[5,3,8],[1,5,6,3],[5]&stake=0,1&price=57,6

PieniToto64-1: 3Toto64-2: 4, 2, 9, 8Toto64-3: 4, 9, 10Toto64-4: 5, 3, 8Toto64-5: 1, 5, 6, 3Toto64-6: 5Hinta: 14,40 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 1, 3, 4, 5Toto64-2: 4, 2, 9, 8Toto64-3: 4, 9, 10Toto64-4: 5, 3, 8Toto64-5: 1, 5, 6, 3Toto64-6: 5Hinta: 57,60 €Tästä kupongille: