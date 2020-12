Ravivihje: Toto64 Färjestad 21.12.2020 – 170 959 euroa ekstraa

Rivin avaava B-treenareiden lähtö heittää heti haastavan pähkinän pelaajien purtavaksi.

Nostetaan ideasuosikiksi 4 Denver Brick, joka on ravatessaan lähdön todennäköinen johtonimi ja vetää siitä pitkään. Ruuna on tehnyt kaksi positiivista starttia palattuaan parin kuukauden tauolta. Örebrossa se laukkasi johtopaikalta viimeisellä takasuoralla, mutta vahvan loppuvedon perusteella ei väsymystään. Toissa kerralla ruuna oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen. Hyppy voi yllättää lähes koska tahansa, mutta ehjällä juoksulla kärkisijat ovat haarukassa.

13 Text Copycat liikkui Årjängissa viimeisellä takasuoralla ihan omia vauhtejaan ja piti varmasti ykköseksi, vaikka loppukaarteessa ravi ei silmiä hivellytkään. Ruuna palaa tähän kilpailuun reilun kolmen kuukauden tauolta ja valmentaja uskoo suojattinsa tarvitsevan muutaman startin huippuvireen löytääkseen. Hevonen on silti kyvyiltään niin kova tähän porukkaan, että se pystyy ehjällä juoksulla heti menestymään.

5 Eivissa av Sveden on tehnyt kelpo startit siirryttyään Nathalie Edqvistin valmennukseen, mutta alustava pelisuosikin asema on silti hieman kyseenalainen. Viimeksi tamma piti hyvin vauhtinsa perille asti ja tavoitti voittajaa loppumetreillä. Kunto on kohdillaan ja hevonen on sekavan lähdön yksi mahdollisista pärjääjistä.

10 Estelle Avenue on laatuhevonen tähän porukkaan, mutta päivän vire on kysymysmerkki välistartin poisjäännin ja parin kuukauden tauon jälkeen. Kapasiteettinsa puolesta se pystyisi heti pärjämään. 8 Zeroguning aloitti uransa hyvillä sijoituksilla, mutta kesällä meno oli vaisumpaa. Vire on arvoitus neljän kuukauden tauolta, mutta David Perssonin suojatit operoivat kovalla voittoprosentilla ja kunto saattaa olla heti mallillaan. 6 Brolle F. on tehnyt tasaista jälkeä suuremmin loistamatta, mutta on tässä yksi monista mahdollisista.

Suuremman systeemin revitykseen jättiyllättäjinä mukaan 3 Arevs Indeed, jolta löytyy onnistuneella juoksulla terävä loppuveto, sekä hieman tauluaan parempi 12 Maisy, jonka juoksut ovat menneet järjestään pieleen viime kilpailuissa.

Juoksunkulku: Denver Brick avaa reippaasti ja ohjastajan tapana on ajaa määrätietoisesti. Johtavan rinnalle ei ole tunkua.

Pelijakauma: Eivissa av Sveden (36%) on liikaa pelattu. Denver Brick (8%) on huippumerkki. Arevs Indeed (2%) ja Maisy (1%) ovat parhaat potintekijät.