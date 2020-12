Ravivihje: GS75 Gävle 20.12.2020

Neljännessä kohteessa vaihtoehtoina ovat kannanotto tai laajahko rastitus. Vihjesysteemeissä päädytään ensimmäiseen vaihtoehtoon ja luotetaan epävarma, mutta äärimmäisen kyvykäs 12 Gitan de Touchyvon varmaksi. Jörgen Westholmin suojatti on mennyt urallaan neljästi koko matkan ravia ja voittanut näistä kisoista kolme ja ollut kerran kakkonen. Viimeisin onnistuminen tapahtui Bergsåkerissa lokakuun lopulla ja ruuna karkasi tuolloin murskavoittoon johtavan rinnalta. Valmentaja uskoo takarivin olevan etu epävarmalle hevoselle ja alun selvittäessään vahvalla menijällä voi tehdä ratkaisuja jo matkan aikana. Ainakin alustava peliosuus kannustaa vielä riskinottoon, joten kokeillaan ruunaa rohkeasti varmaksi.

Haastajajoukko on tasainen ja monella on mahdollisuutensa suosikin epäonnistuessa. 2 Forcement oli viimeksi keulasta asiallinen kolmas ja johtopaikka saattaa jälleen olla tarjolla Magnus A Djusen ajokille. Siitä se pystyy korkealle. 10 Vega Face on varmistunut siirryttyään Viktor Malmrotin valmennukseen ja se on näkynyt heti tulostaulullakin. Hevonen on päässyt viimeisissään hyviltä paikoilta keulaan ja voittanut selvillä marginaaleilla. Tällä kertaa juoksu voi mennä selvästi mutkikkaammaksi. 4 Digital Penillä on kova fysiikka näihin lähtöihin, mutta hyppy on todella herkässä. Mika Forss vahvistaa rattailla valmentajan jälkeen.

7 I Am Boko debytoi viimeksi Jakob Croonilta, mutta oli pitkän tauon jäljiltä vielä selvästi tukkoinen. Hevonen teki kelpo työtä Peter Untersteinerilla kilpaillessaan ja parantaessaan pystyy kamppailemaan tämänkin lähdön kärkisijoista. Lähtöpaikka on haastava tasaiselle avaajalle. 5 Conrad Launcher ei ole ihan nolo hevonen tähän lähtöön ja rivakka avaaja saa tarkan juoksun sisäradalla kärjen tuntumassa. Viimeksi se seuraili johtavan takaa maksimisijoitukseen.

Juoksunkulku: Conrad Launcher avaa johtoon, mutta selkä kelpaa. Forcement on ensimmäisenä kysymässä keulapaikkaa. Gitan de Touchyvon ottaa alun varman päälle ja kiertää jatkossa johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Ecco Quin poisjäänti sekoittaa pakkaa. Gitan du Touchyvon (21%) on alipelattu. Conrad Launcherissa (2%) ja I am Bokossa (3%) on yllätyspotentiaalia.