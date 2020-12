Ravivihje: Toto75 Halmstad 19.12.2020

Toto75-1 Pelihevoset erottuvat melko selkeästi avauskohteessa. Todennäköisimpänä keulahevosena 5 Astronascente Zac on myös ykkösrankkaus. Marraskuussa 4-vuotiaan menossa ei ollut parasta rytmiä, mutta viime suoritus oli selvästi parempi. Sisältä loppukaarteessa vapaille vesille noussut ruuna tuli kylläkin kalkkiviivoilla ohitetuksi, mutta otteissa oli viime kesältä tuttua terävyyttä. Valmentaja uskoi sen mahdollisuuksiin kovasti omassa Björnkollen-ohjelmassaan, mutta maili saattaa olla italialaiselle parempi matka. Astronascente Zac jää pikkusysteemin apuvarmaksi, mutta isompaan otetaan kolme kovaa vastustajaakin.

6 Sweetman olisi edellisen sisäpuolelta ollut erittäin vahva voittajaehdokas, mutta nyt ohi ei luultavasti ole kiihdytyksessä asiaa, joka vaikeuttaa tehtävää selvästi. Sen vire vaikuttaa olevan edelleen erinomainen, kiri kengät jalassakin kulki joulukuun alussa mallikkaasti takaa.

Jos edellä mainitut ottavat tiukasti yhteen alkumetreillä, voivat vahvat 9 Quantum Roc ja 10 Don Cash nousta mukaan voittokamppailuun ratkaisuhetkillä. Quantum Roc eteni viimeksi parijonosta kirikierroksen alkaessa vauhdilla johtavan rinnalle, muttei saanut lopulta otetta Gazza B.R:stä. Don Cashin veto ei ole kahdella viime kerralla riittänyt keulasta aivan voittoon asti, mutta tie sinne on ollut hieman vaativa. Takaa paukut voivat säästyä nyt kokonaisuudessaan loppumatkalle.

Muiden mahdollisuudet voittoon tuntuvat oleellisesti pienemmiltä. 1 Cojito ei erityisesti loistanut divisioonaa alempana, mutta voitti marraskuussa Kalmarissa johtavan rinnalta varsin vahvan esityksen päätteeksi. Syyskuussa UET GP-karsinnassakin kelpo esityksen tehnyt 4 Mystic Mom vaikutti viime viikolla tauolta ihan hyvävireiseltä, mutta ravi heikkeni selvästi loppua kohti. 2 Durello ei pysynyt Jägersrossa Sweetmanin kyydissä kirivaiheessa ja jäi pari viikkoa sitten pois. Normaalivireessä ei aivan mahdoton hyvältä paikalta.

Juoksunkulku: 3 Taxi Out voi ohittaa sisäpuolelta aloittavat alussa, mutta Sweetmanin ensi metreillä luultavasti torjuva Astronascente Zac on nopeasti keulassa. Quantum Roc voi edetä toisen radan vetäjäksi, jos vauhti putoaa alun jälkeen.

Pelijakauma: Melko lailla oikein pelattu. Quantum Roc (12%) voisi olla hieman enemmän rastattu.

Ranking: A) 5, 6, 9, 10 B) 1, 4, 2, 8, 7 C) 3, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 6, 9, 10

Toto75-2 Klass II ei ole tällä kertaa erityisen kovatasoinen. Vaihtoehtona on lähinnä luottaa parhaita otteita ja tuoreinta kuntoa esittäneeseen suosikkiin tai rastata laajasti. Kun yllätysosastolla ei ole erityisen puhuttelevia tapauksia, jää 4 Speed Vici luottohevoseksi. Sen kohdalla vastus jopa helpottuu viime kerrasta. Pieneltä paalulta Jägersrossa heti keulaan edennyt 4-vuotias sai takaa Gambit Brodden nopeasti kimppuunsa, mutta vastasi tälle sekä Dominic Wibbille varmasti maaliin saakka. Joakim Lövgrenin suojatin ravityyli ei ole vielä aivan täydellisen sulavaa, mutta kapasiteettia oriissa tuntuisi olevan ainakin useimpia tämänkertaisia vastustajia enemmän. Keulapaikalta voitto olisi todennäköinen, muualtakin mahdollinen.

5 Global Bergkamp vaikuttaa suosikin kovimmalta vastustajalta, mutta parin kuukauden tauko tuo sen ylle pienen kysymysmerkin, vaikka ratahiitti alla onkin. Kalmarissa johtavan takaa hyvällä tyylillä vaivattomasti ratkaissut 3-vuotias hankki jo toukokuussa paikan Breeders Crownin välieriin, mutta joutui jäämään kaviopaiseen takia siitä pois lokakuun lopussa.

2 Take It Easy Tour nousi Åbyn rajatussa 3-vuotislähdössä takaa asiallisesti kolmanneksi, muttei loppu nyt mitenkään riehumalla kulkenut. Oriin olemus aiemmissa volttilähdöissä on kielinyt epävarmuudesta, mutta alun selvittäessään kärkipäähän on toki eväitä.

9 Keegan Trot ei ole esiintynyt kovin luotettavasti tähänastisella urallaan, mutta onnistuessaan ruunalla on riittävä luokka ainakin alimpaan 75-divisioonaan. Åbyn voittostartissa 4-vuotias kierteli pitkään ulkoratoja.

12 Stensonin puristus ei ole riittänyt useimmiten aivan loppuun asti, mutta rutiinia tältä tasolta alkaa olla jo mukavasti, eikä vastus vaikuta erityisen pahalta. Näistä asemista tarvitaan toki runsaasti tuuriakin.

1 Jeans'n Passion ei ole jättänyt parilla viime kerralla 75-voittajan vaikutelmaa, mutta asetelmat ovat nyt varsin suosiolliset. Keulasta toissa kerralla taipunut 11 Global Approval kiri Åbyssä sisältä ulos lopussa noustuaan varsin mallikkaasti.

Juoksunkulku: Jeans'n Passion voi olla sisäradalta aluksi nopein, mutta ainakin Speed Vicin selkä sille luultavasti kelpaa. Se on lähtenyt voltin tiukemmiltakin radoilta asiallisesti ja etenee Global Bergkampin ulkopuolella pitäessään johtoon toisessa vaiheessa.

Pelijakauma: Speed Vici (31%) ja Global Bergkamp (16%) voisivat olla pari pinnaa enemmänkin pelattuja. Take It Easy Tour (17%) on hieman ylipelattu, samoin Jeans'n Passion (10%).

Ranking: A) 4 B) 5, 2, 9, 12, 1, 11, 7, 8 C) 6, 3, 10 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-3 Pari viikkoa sitten kelpo juoksulla yli vuoden tauolta tositoimiin palannut 6 Nadal Broline on tällä kertaa jo kultadivisioonan ja koko kierroksen suurin suosikki. 10-vuotias kulki Åbyssä Very Kronoksen voittamassa lähdössä takapareista viimeiset 700 metriä 09,5-vauhtia. Vastus on nyt huomattavasti kevyempi ja voittosauma on melko hyvä. Björn Goopin valmennettava joutunee kuitenkin tekemään työt toisella radalla, eikä vanhalle hevoselle se välttämättä aina sovi parhaalla tavalla.

Sen takia jo pienempään systeemiin nostetaan mukaan lähdön kovakuntoisin hevonen, 9 Dragster. Jos Jägersrossa voitto tulikin hieman onnekkaasti, ei Erik Adielssonin ajama ruuna jättänyt viimeksi hopeafinaalissa jossitteluille sijaa kiertämällä 3. ulkoa 09,0-vauhtisella 800 metrin kirillä voittajaksi. Vastus ei suosikkia lukuun ottamatta vaikuta totuuden nimissä ainakaan viimekertaista kovemmalta, joten kirissä ruuna voi kohota taas matsiin.

Untersteinerien 1 Generaal Biancon ja 3 Pastore Bobin päivän vireen yllä on suuria kysymyksiä, mutta todennäköisesti piikki-selkä -asetelmassa kotiradallaan sopivalla matkalla juoksevia hevosia ei voi täysin sivuuttaa.

Charlottenlundissa keulasta kelvollisesti hangoitelleen Generaal Biancon viime esitys kengät jalassa oli ponneton, mutta oliko koko selitys kuitenkaan oudossa balanssissa? Peter Untersteiner on kertonut haluavansa tarjota ruunalle selkäjuoksun ja sopivilla kiriväylillä hollantilainen on yllättänyt ennenkin kärjen tuntumasta, mm. vuoden tähän asti ainoassa voitossaan.

Pastore Bobin viime esitykset eivät ole olleet kovin hyviä, toki viime kerralla juoksukin meni hieman pieleen kirivaiheessa. Treeneissä ruuna tuntuu valmentajan mukaan paremmalta, joten luvassa on ehkä parempaa. Ei voitto silti keulapaikaltakaan erityisen todennäköinen ole.

Muista 5 Lionel voisi ehkä nappionnistumisella olla kärkikamppailussa, mutta huippukuskeja vastaan Göran Antonsen jää usein väärään paikkaan. Toissa kerralla johtavan rinnalta kelvollisesti vääntänyt norjalainen jäi sekä Bjerkessä että viimeksi Foruksessa sisälle vaille kiritilaa.

Juoksunkulku: Generaal Bianco avaa sisältä liukkaasti, mutta valmentaja on kertonut luovuttavansa keulat ensimmäisenä kaksikosta Pastore Bob-Nadal Broline rinnalle tulevalle. Pastore Bob etenee siis kärkeen ja suosikille jää paikka johtavan rinnalla.

Pelijakauma: Nadal Brolinen (61%) peliosuudesta kuuluisi pieni osa lisää Dragsterille (16%).

Ranking: A) 6, 9 B) 1, 3, 5 C) 8, 12, 7, 2, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 9 Suuri: 6, 9, 1, 3

Toto75-4 5 Nouba Mom aloitti Ruotsissa viime viikon maanantaina Malin Kullbergin ajamana ylivoimaisella keulavoitolla. Vastus ei ollut kummoinen, mutta 3-vuotiaan tamman tyyli oli vakuuttava ja kapasiteetti riittänee mainiosti 75-tasollakin. Ruotsalaisesta voltista aiempaa kokemusta ei ole, mutta kunnialla sen selvittäessään voitto on taas mahdollinen. Pelillisesti selvän suosikin, jonka prosentit vain nousevat, kelkkaan lähteminen ei kuitenkaan tunnu houkuttelevalta.

Vaikka edellä mainittu voltin vitoselta onnistuisikin pääsemään kärkeen, voi 11 Laleh Pellini tarjota sille matkalla kunnon haasteen. Åbyssä tamma jäi aavistuksen hitaaksi kiihdytyksessä ja sen myötä juoksu meni taakse pakitteluineen aivan pipariksi. Tällä kertaa Björn Goop suuntaa luultavasti heti eteenpäin, eikä paikka johtavan rinnallakaan ole vahvalle 4-vuotiaalle huono.

Keulasta Jägersrossa voittanut 4 Valeria Wareco ja sisältä Åbyn 75-lähdössä hyvin kirinyt 7 Bring Me Money voivat onnistuneilla juoksuilla pystyä tässäkin kärkipäähän, mutta niitä pelillisesti selvästi edullisempana ylimmäksi rankatun kaksikon ohella systeemeihin nostetaan yllättäjänä 3 M.T.One Wish. Kahdella voitolla uransa aloittanut tamma joutui sittemmin olemaan lähes vuoden tauolla, mutta syksyn kolme starttia sujuivat huomattavasti tulosriviä paremmin. Åbyssä se laukkasi voittomatsista loppusuoralla ja jäi viimeksi sisälle pussiin. Uran avauskisassa mm. Rackhamin takanaan pitänyt tamma käynnistyy voltista reippaasti ja pystyy yllätykseen.

Johan Untersteinerin kaksikko 10 Make More Cider - 14 Global Benchmark voi tulla myös takamatkalta kyseeseen, jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä. Ensin mainittu on ottanut kaikki voittonsa kengät jalassa, jälkimmäisen kohtalona on ollut kahdella viime kerralla pussiin jääminen. 2 Gitane d'Invernen tehtävä kovenee tuntuvasti voittostarteista, 1 M.T.Nicolen suoritus Jägersrossa oli takana varsin pehmeä. Juoksusta voi tulla kuitenkin kummallekin suotuisa.

Juoksunkulku: M.T.Nicole ja M.T.One Wish ovat ehkä paalun ripeimmät ensi metreillä. Nouba Mom lähti auton takaa viimeksi liukkaasti ja voi edetä alun selvittäessään kärkeen. Laleh Pellinillä ajettaneen takaa heti eteenpäin vähintään johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Nouba Momin (44%) peliosuus on noussut jo liian isoksi. Laleh Pellini (17%) on jäänyt edulliseksi, samoin yllätysosaston M.T.One Wish (2%).

Ranking: A) 5, 11 B) 4, 7, 3, 10, 14, 2, 1 C) 6, 13, 9, 8, 12, 15 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 5, 11, 3 Suuri: 5, 11, 3

Toto75-5 Pronssidivisioona on lauantain tasaisin 75-kohde. Niukaksi ykköshevoseksi kohottautuu 5 Four Guys Dream, vaikka 4-vuotiaan juoksunkulun yllä onkin kysymysmerkkejä. Kalmarissa puolimatkassa 2. ulkoa johtavan rinnalle vaihtanut ruuna ei saanut otetta keulassa ravanneesta Il Duce Bokosta, mutta sitkisteli toiseksi. Alla oli hieman sairastelua, joten hyvän kapasiteetin omaava menijä parantanee tähän selvästi.

Syksyllä vahvasti kulkenut 11 Kick The Dust Ås oli muutamaan starttiin ehkä hieman tasaisempi, mutta osoitti viime kerralla taas riuskoja otteita nousemalla 3. ulkoa 09-vauhtisella loppuvedolla voittajan rinnalle. Normaalia pidempi matka ja viikon kuluttua edessä oleva 75-finaali tietänevät kuitenkin maltillista taktiikkaa, jolloin voittoon vaaditaan muiden vauhdinpitoakin. Se on silti täysin mahdollistakin.

Edellisen tallikaveri 8 Exclusive Matter voitti syyskuun alussa samalla matkalla ja samalla kuskilla divisioonaa alempana, vaikka alku meni kovavauhtiseksi. Näppärällä keulavoitolla parin kuukauden paussilta viime viikon maanantaina palannut 4-vuotias voi juoksun onnistuessa kamppailla nytkin voitosta. Keulaan selviytyminen ulkoa voi olla toki liian tiukka tehtävä.

Vähemmälle huomiolle jääneistä kisan paras merkki on eittämättä 3 Inertial, joka spurttasi pari viikkoa sitten open stretchiä pitkin mukavasti kolmanneksi. Virkeyteen taipuvaisella ruunalla haettaneen asemat kärjen lähettyviltä, eikä voittoisa kirikään yllättäisi silloin suuresti. Samanlaista taktiikkaa yritetään luultavasti myös 2 Love Hålerydillä, joka ehti viime viikolla 2. sisältä kreivin aikaan tilaa saatuaan maalikuvavoittoon.

Yksi lähdön potentiaalinen keulahevonen voi olla 4 Neelix, jos sillä sattuu olemaan hyvä päivänsä. Solvallassa se väänsi johtavan rinnalta sitkeästi rintamassa maaliin asti, mutta suoritukset heittelevät jatkuvasti. Parhaimmillaan sen luokka riittää kepeästi pronssitasolle.

1 Bear Hope ei ole hevosena ehkä kovin erikoinen, mutta hyvä paikka ja riittävä lähtönopeus tekevät siitäkin mahdollisen menestyjän. Viimeksi se taipui keulasta lopussa, mutta olosuhteetkin olivat vaativat.

Takarivin vähemmän pelatutkin ovat aivan mahdollisia menestyjiä juoksun suosiessa. 10 Gambit Brodde ei saanut viimeksi johtavan rinnalta otetta Speed Vicistä, mutta startti vei virettä luultavasti oikeaan suuntaan. Derbyfinalisti 9 Galantis ei pysynyt Kalmarissa kovassa lopetuksessa aivan kärkitrion tahdissa, mutta silläkin oli alla pidempi starttiväli. 12 Payet avasi Hanna Lähdekorven valmennuksesta hallitulla keulavoitolla ja oli jo sitä ennen lähellä pronssidivisioonavoittoa Örebrossa.

Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta lähdetään hyvin, mutta kaikille ensisijainen vaihtoehto lienee selkäjuoksu. Neelix voi pystyä pitämään Four Guys Dreamin ulkopuolellaan, jolloin se voisi hakea vetotyöt. Uloimpaa myös Exclusive Matter voi osallistua keulakuvioihin.

Pelijakauma: Inertial (4%) on tasaisen lähdön edullisin merkki, myös Gambit Brodde (2%) on liian unohdettu. Bear Hope (12%) on hieman yliarvostettu.

Ranking: A) 5, 11 B) 8, 3, 2, 4, 1, 10, 9, 12 C) 7, 6 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5, 11, 8, 3, 2, 4, 1, 10, 9, 12 Suuri: 5, 11, 8, 3, 2, 4, 1, 10, 9, 12

Toto75-6 Toisen tammalähdön ykkösmerkki on 40 metrin takamatkaltakin 10 Wild Love. Solvallassa se ei pystynyt ottelemaan 2. ulkoa kärkisijasta, mutta aavistuksen lyhyempi starttiväli ja kotirata puhuvat puolesta tällä kertaa. Pitkältä takamatkalta menestyminen ei olisi sille ainutlaatuista ja Kevin Oscarssonin ajokki pystyy latomaan kirikierroksen reippaasti.

Voittoon ehtiminen ei ole silti aivan sanottua, jos 2 Kali Smart vetää keulapaikalla samaan tyyliin kuin viime kerralla. Adrian Kolgjinin suojatti vastaili silloin 40 metristä yrittäneille maaliin asti, jotka toki eivät olleet aivan Wild Loven tasoa. 3-vuotiaan kohdalla suoritustason pysyminen yhtä korkealla ei ole varmaa. Mahdollinen kuitenkin.

Tasainen vauhdinpito kärjessä voi, paitsi hankaloittaa takaa tulevien tehtävää, avata mahdollisuuksia myös yllättäjille. Niistä potentiaalisin voi olla hyvävireisenä 5 Beluga West, joka väänsi Eskilstunassa Chicharitan takana toiseksi ja kiri viimeksi kaukaa takaa vahvasti perille. Se pääsee voltista reippaasti liikkeelle ja luultavasti heti paaluhevosten kantaan.

Kali Smartin takana 1 Bambi A.F. saanee makoisan juoksun, eikä senkään mahdollisuuksia voi siten tuomita, vaikka pieneltä tauolta vire onkin lievä arvoitus. Tamma on tottunut menestymään.

Isompaan systeemiin nostetaan muutama hevonen vielä taaempaakin. 9 Alexi Quickin meno oli viimeksi kengät jalassa takana nihkeää, mutta aiemmin hyvin esiintynyt 4-vuotias saa vielä mahdollisuuden, kun peliprosentit ovat matalat. Onnistuneella startilla sekin voi olla heti kärkiporukassa.

Sisäkautta Solvallassa kolmanneksi tammaeliitissä edenneen 11 Ultra Brightin ja ulompana vain tasaisesti suorittaneen 13 Tessy d'Eten taktiikkana on tällä kertaa epäilemättä Wild Loven vetoavun hyödyntäminen kirivaiheessa, eikä menestyminen siten ole mahdotonta. Jälkimmäiselle tosin kengät ovat suuri kysymysmerkki, sillä italialainen on kilpaillut vuodesta 2016 lähtien aina avojaloin.

Juoksunkulku: Bambi A.F. on ensi metreillä nopein, mutta Kali Smartin selkä kelpaa sille hyvin. Adrian Kolgjini ei jää odottelemaan pisimmän takamatkan hevosia, vaan laittaa tasaisen 14-tempon mittariin. Beluga West ja Alexi Quick avaavat parhaiten 20 metristä. Wild Love tekee vetotyöt kirikierroksen takahevosista.

Pelijakauma: Kali Smart (27%) on hieman liikaa pelattu. Beluga West (5%) ja erityisesti Bambi A.F. (1%) ovat maistuvia.

Ranking: A) 10, 2 B) 5, 1, 9, 11, 13 C) 6, 7, 12, 15, 3, 8 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 10, 2, 5, 1 Suuri: 10, 2, 5, 1, 9, 11, 13

Toto75-7 Kolmikko erottuu päätöskohteessa ja kantaa otetaan niistä parhaalta paikalta starttaavan puolesta. 1 Franklin Face on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja ja tällä kertaa asetelmat vaikuttavat varsin otollisilta. Reipas lähtijä pystynee puolustamaan sisäradalta keulapaikan, ja varsinkin lyhyellä matkalla se on vastannut usein sitkeästi maaliin saakka. Terävämpää treeniä saanut ruuna on vasta kolmossuosikkina kiehtova varmayritys, vaikka kaksi kovaa vastassa onkin.

5 Zap Di Girifalco on kovin uhkaaja ideavarman keulapaikan suhteen ja onnistuikin tämän ohittamaan edellisessä kohtaamisessa. Siihen verrattuna Franklin Face pystynee nyt ärhäkämpään avaukseen. Zap Di Girifalco oli lokakuun lopussa matkalla keulapaikalta 75-voittoon, mutta ravi heikkeni loppua kohti ja maalisuoralla laukka ei ollut enää vältettävissä. Solvallan suoritus oli kehno, eikä elokuun voitossakaan ravi ollut priimaa. Jos kaikki on mallillaan, voitto on mahdollinen.

Huiman suorituksen Solvallan finaalissa divisioonaa alempana tehnyt 10 Farlander Am on luotettu takarivistäkin selväksi suosikiksi. 05,0-vauhtisesta avauksesta huolimatta voittoon kestänyt ruuna voi jatkaa samaa tahtia tässäkin, mutta lyhyellä matkalla takarivistä voi luvassa olla ongelmiakin, ja jos 5-vuotias ylipäätään näissä sarjoissa enää häviää, ehkä siihen tässä on realistiset mahdollisuudet, kun kengät jalassa kilpailemisestakin on varsin vähän aiempaa kokemusta. Sen edellinen tappio tuli nimenomaan Franklin Facelle lokakuussa.

Muista saumoja omaa lähinnä 4 Zio Tom Jet, joka spurttasi viimeksi kierrosta pidemmällä matkalla sisältä mukavasti Vikens High Yieldin tuntumaan. Sopivat iskuasemat löytäessään ori voisi olla taas korkealla, varsinkin jos vauhti pysyy reippaana.

6 Staro Leonardon paukut loppuivat viimeksi kuolemanpaikalta varhaisessa vaiheessa, mutta aiemmat suoritukset olivat hyviä. Hieman keskinkertaiselle avaajalle juoksun juontuminen ulompaa on arvoitus. 2 Maze Runner ei viihtynyt Gävlen kurakelissä, mutta paremmalla alustalla ruuna voi hyvällä juoksulla yltää totokamppailuun. Myös 3 Gina Mearas voi saada suotuisan juoksun, mutta 4-vuotiaalle tammalle hopeadivisioona tuntuu kovalta.

Juoksunkulku: Franklin Face lähtee sisältä hyvin ja omaa hyvät mahdollisuudet Maze Runnerin ja Zap Di Girifalcon ulkopuolella pitämiseen alussa. Viime mainittu jää siinä tapauksessa toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Tasaisesta suosikkitriosta Franklin Face (14%) on huippuedullinen, Farlander Am (36%) liikaa pelattu.

Ranking: A) 1, 5, 10 B) 4, 6, 2, 3 C) 12, 9, 7, 8, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1

