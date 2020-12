Ravivihje: Toto64 Romme 18.12.2020 – 159 070 euroa ekstraa

Toto64-1 Toto64-kohteet alkavat varsin vaatimattoman tasoisella mailin ryhmällä. Runsahkoista starttimääristä huolimatta vain viisi osallistujaa on urallaan voittanut, eikä kellään ole yhtä tikkua enempää. 3 Nonstop All Over teki toissa kerralla Gävlessä mainion juoksun, kun ennen lähtölinjaa laukannut ja muista paljon jäänyt ruuna eteni jo toivottomilta vaikuttaneista asemista totoon. Jo sitä edellisessä startissa Rommessa se kehitti hyvän kirin nousemalla toiseksi ja hävisi vain kymmenyksen Torte Linille, joka olisi jättisuosikki tähän lähtöön. Viime startin Rommessa voinee huoletta unohtaa, sillä kuskilla meni alusta alkaen kaikki pieleen ja raskaan juoksun jälkeen Nonstop All Over väsyi ymmärrettävästi lopussa. 2 Beat The Beast tuli Eskilstunassa sisäratajuoksun jälkeen loppusuoraa porukan parasta kyytiä ehtien kolmanneksi. Viimeiset 400 metriä sujuivat 13,7-vauhdilla ja siitä loppusuoran osuus oli vieläkin kovempaa. Ruunalla oli tuossa kisassa ensimmäistä kertaa jenkkikärryt, jotka sille laitetaan tänäänkin. Gävlen viime startin voi unohtaa, sillä taustajoukot kokeilivat osaako 5-vuotias lähteä vieläkään voltista. Ei osannut. 9 Xanthis Fantasyn viime starttien sijoitukset eivät paljoa lupaa, mutta 3-vuotias on juossut huomattavasti kovemmissa porukoissa ja nyt tammalla olisi ainakin vastuksen puolesta kaikki saumat uransa avausvoittoon. 8 Prins Solero on tehnyt asiallista jälkeä ja on perushevosia tähän porukkaan. Toki lähtöpaikka, tauko ja kengät jalassa ajaminen tuovat kysymysmerkkejä. Valmentaja Joakim Elfving kommentoi, että ruunalla saatetaan kokeilla ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä. Viidentenä systeemeihin 4 B.B.S. The Laststar, joka suoraan tauolta meni Färjestadissa uudet ennätysnumeronsa ja oli toisesta ulkoa asiallinen kolmas. Startti alla tamman luulisi parantavan. Juoksunkulku: 1 Crazy Cat Lady pitää sisäradalta ensimmäiset keulat. Jatkossa tuulenhalkojaksi edennee Beat The Beast tai Nonstop All Over. Pelijakauma: Nonstop All Over (14%) on liian vähän pelattu. Prins Solero (22%) liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 2, 9, 8, 4 Suuri: 3, 2, 9, 8, 4

Toto64-2 6 Sassy Since Birth pääsi aloittamaan kautensa vasta lokakuussa Visbyssa, jossa tamma hallitsi vaivatta keulajuoksun päätteeksi. Färjestadissa 3-vuotias oli sisäratajuoksun jälkeen vain asiallinen kolmas kaukana kärkiparin takana, mutta meni kuitenkin tuloksen 15,6ly ja pinkoi kirikierroksen 14,6-vauhtia. Ne ovat kovia kyytejä tähän porukkaan. Pari starttia alla Svante Båthin treenattavan luulisi parantavan entisestään ja juoksuradan paikaltaan Sassy Since Birthilla on hyvä sauma päästä keulaan tekemään omaa juoksuaan. Vastus on niin heppoista tasoa, että Ulf Ohlssonin ajokki on syystäkin suursuosikki ja jää myös IS-vihjesysteemien varmaksi. 2 Captain P.R. oli hyvä Rättvikin keulavoitossaan, mutta viimeksi Rommessa ruuna oli neljännestä ulkoa vaisu. 8 Zarguna kiri Rommessa sumun keskellä pirteästi toiseksi ja hävisi voitonkin vain niukasti. 11 Mohawk Savage esitti syksyllä ihan pirteitä otteita ja samanlaisena ruuna pystyisi pärjäämään tässä sakissa, mutta tauolta vire ei todennäköisesti ole paras mahdollinen. Ahvenanmaalta saapuva ja Manner-Suomessakin nähty 7 Clotted Dream on asiallisen oloinen 3-vuotias, joka pystyisi nähtyä parempaan jos olisi paremmin ajettavissa loppusuoralla. Optimitapauksessa tamma pääsee juoksuradalta suosikin selkään toiseen sisälle ja sellaisella juoksulla ainakin kakkossija on otettavissa. Juoksunkulku: Sassy Since Birth täräyttää keulaan ja saa vetää haluamaansa vauhtia. Pelijakauma: Sassy Since Birth (64%) on kuumunut alustavasti turhankin isoksi suosikiksi, mutta luultavasti prosentit tulevat tasoittumaan päivän aikana. Muista hevosista etenkin Zarguna (4%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-3 2 Carry Cashiin voisi luottaa enemmänkin jos voitokkaan tamman tietäisi olevan samanlainen kuin esimerkiksi toissa kerralla Bollnäsissä, mutta Bergsåkerin startin jälkeen siihen on suhtauduttava vähintään pienellä varauksella. Vaikka 86-lähtö olikin ja Carry Cash joutui juoksemaan toisella ilman vetoapua, niin silti 4-vuotias taipui turhan varhain. Nopeana lähtijänä Jörgen Westholmin suojatti on todennäköisin keulahevonen ja 2640 metrin matkalla vauhdinvaatijat voivat olla vähissä. 5 Gloria Victis on rehti tamma, jolle keskipitkä matka on vain etu. Jos se pääsisi nyt paremmalta lähtöpaikaltaan lähemmäksi kärkeä kuin viime starteissaan, niin kirivaiheessa Emilia Leon ajokki on vaarallinen. 7 Prodigy Shark on yksi illan mielenkiintoisimpia seurattavia. Ruuna teki hyviä juoksuja viime starteissaan Vermossa ja Jonna Irrin treenattavan menestys ei saa yllättää, vaikka lähtöpaikka ulkona onkin. 6 Paris By Cash ei ollut viimeksi Örebrossa parhaimmillaan, mutta teki sitä ennen Solvallassa niin vahvan juoksun johtavan rinnalle kierrettyään ettei tammaa uskalla lapulta poiskaan jättää. Samat sanat pätevät 8 Millmightyyn, joka voi hyvinkin olla peruskyvyiltään lähdön paras hevonen. Toki tauko ja lähtöpaikka tuovat runsaasti kysymysmerkkejä. Jättiyllätysmerkkinä lapulle aivan pelaamattomaksi jäänyt 1 Gorgeous Lime, joka on tehnyt jo pitkään vahvoja kirejä ja ansaitsisi jo onnistumisen voiton muodossa. Ykkösradalta ruuna pääsee nyt lähemmäksi kärkeä kuin viime starteissaan. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa lähtijää. Carry Cash on todennäköisin keulahevonen. Matkavauhti voi laskea hyvinkin maltilliseksi. Pelijakauma: Carry Cash (37%) on turhan selvä suosikki. Gloria Victis (14%) on liian vähän pelattu. Samoin Gorgeous Lime (1,8%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2, 5, 7, 6, 8, 1 Suuri: 2, 5, 7, 6, 8, 1

Toto64-4 6 Helluva Am vakuutti parin viikon takaisessa Solvallan voitossaan, kun tamma runnoi pitkällä kirillä ilman vetoapua selvään voittoon ja olemus oli maalin kohdalla sellainen, että varaakin jäi roppakaupalla. Viimeiset 700 metriä 3-vuotias pinkoi 11,7-vauhtia. Nyt vastus ei ainakaan kovene ja Katja Melkon treenattava onkin illan koitoksessa vaikeasti kukistettavissa. Isohkoksi plustekijäksi on laskettava myös, että Helluva Amilla on nuorille ohjastajille suunnatussa lähdössä paras kuski eli Magnus A Djuse. Suurempaan systeemiin Helluva Amille otetaan yksi täsmävarmistus. Se ei ole ykköshaastaja 4 S.G.'s Accenta, vaan hämmentävän pelaamattomaksi jäänyt 10 I Am Rapida. Tamma kiri Solvallassa juuri Helluva Amin voittamassa lähdössä terävästi loppua saatuaan sisäpareista myöhään vapaat väylät. Vireen pitäisi siis olla mallillaan ja kyvyiltään 5-vuotias on aivan lähdön kärkipäätä. Juoksunkulku: Helluva Am voi hyvinkin päästä jo aikaisessa vaiheessa juoksua keulaan. Tosin jos 2 My Golden Eye onnistuu torjumaan alussa muut, niin ainakin tamman valmentaja kommenteissaan väläyttelee keulajuoksun mahdollisuutta. Pelijakauma: I Am Rapida (2%) on kiehtova merkki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6 Suuri: 6, 10

Toto64-5 5 Hector Boko palasi Rommessa hyvässä vireessä radoille yli kahden kuukauden tauolta. Neljännessä sisällä matkannut ruuna sai takaporukoissa kiritilat viimeisellä takasuoralla, jonka jälkeen se kehitti kiukkuisen kirin tullen loppua aivan omia vauhtejaan ja oli ehtiä voittoonkin asti. Parhaimmillaan todella pystyvä 7-vuotias meni oletettavasti startin myötä eteenpäin ja nopeana lähtijänä Sybille Tinterin suojatti on todennäköisin keulahevonen. Hector Boko jää maltillisesti pelattuna pienemmän systeemin varmaksi. 10 Västerbo HighScorelle jäi Rommen pronssidivisioonassa runsaasti jossiteltavaa, sillä ruuna tykitti niin lujaa loppua, että aiemmin kiritilat saadessaan se olisi voinut hyvinkin jopa voittaa. Sitä ennen Solvallassa Mats E Djusen ajokki teki väkivahvan kirin kaukaa takaporukoista. Tähän starttiin Västerbo HighScorea on tuskin mitenkään viritetty ja kengillä ajokin on jonkinlainen miinus, mutta silti ruuna nousee takarivistäkin luokallaan voittomatsiin. 6 Fonda Boko otti Örebrossa vihdoin ansaitun kauden avausvoittonsa tyylikkään kirin päätteeksi ja jatkoi Eskilstunassa hoitelemalla kevyen porukan leikittelevän helposti. Nyt tehtävä tiukkenee, sillä keulassa juoksevaa Hector Bokoa on vaikea ohittaa ja Västerbo HighScorea vaikea pitää kirivaiheessa takana. Juoksunkulku: Hector Boko ohittaa kiihdytyksessä sisäpuolen hevoset ja pääsee keulaan. 3 Busy Doin' Nothing saa asemat sen takaa. Matkavauhti rauhoittuu rivakan kiihdytyksen jälkeen ainakin toisen puolikkaan ajaksi. Pelijakauma: Fonda Bokon (33%) prosenteista voisi antaa erityisesti Hector Bokolle (17%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5 Suuri: 5, 10, 6

Toto64-6 5 Dark Roadster pääsi viimeksi Eskilstunassa juoksemaan optimibalanssillaan kengittä ja jenkkikärryillä, ja ruuna oli jälleen kuin lentoon lähdössä voittaen keulasta murskaavaan tyyliin. Nyt kenkiä ei päästä riisumaan, mutta ennakkoinfon mukaan jenkit pysyvät perässä. Liikaa kenkien vaikutuksesta ei pidä huolestua, vaikka kahdessa edellisessä startissa tulikin ”nollat” tauluun. Ensimmäisellä kerralla Dark Roadster jäi pussiin ja jälkimmäisellä paikka johtavan rinnalla oli liikaa 75-lähdössä. Oskar J Anderssonin kuuluu olla selvähkö suosikki, mutta varmaksi siitä ei ole, sillä juoksunkulkuun liittyy riskejä. Mitenkään selvä keulahevonen ruuna ei ole, sillä myös sisäpuolella on nopeita lähtijöitä. Viimeksi Rommessa johtavan taakse pussiin juuttunut 2 And Stitch on pahin uhka suosikin keulahaaveille. Felicia Molinin ajokki osaa lähteä tulisesti matkaan ja mailin matkalla keulasta saatetaan hyvinkin ajaa. 3 Missing Tooma & 6 Optimum Terminator omavat niin kovan luokan, että molemmat on huomioitava tässä porukassa varhain, vaikka pieniltä tauoilta palaavatkin. Jani Punkkisen valmentama 8 Finsweden jää karulta lähtöpaikaltaan varahevoseksi, mutta ainakin tulevaisuuden pelejä ajatellen ruunan esitystä kannattaa tarkkailla. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa ainakin radoilta 1,2 ja 5 ladataan lujaa. Dark Roadster ei lähde kengät jalassa aivan yhtä kovaa matkaan kuin ilman, joten And Stitch voi hyvinkin onnistua pääsemään keulaan. Pelijakauma: Dark Roadster (53%) on liian iso suosikki. And Stitch (10%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 2, 3, 6 Suuri: 5, 2, 3, 6

