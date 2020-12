Ravivihje: Toto64 Östersund 17.12.2020 – 104 361 euroa ekstraa

1 Love You Sweden voitti uransa neljästä ensimmäisestä kilpailusta kolme ja ainoan tappionsa 5-vuotias koki sittemmin yli 300 000 kruunua juosseelle Faster Than Youlle. Heikkoihin kilometriaikoihin ei sinänsä kannata tuijottaa, sillä värkeissä on varmasti varaa, mutta kymmenen kuukauden tauolta tammaan on nyt hyvin vaikea suhtautua. Suosikki, mutta alustava yli 40 prosentin kannatus tuntuu liian kovalta lukemalta.

6 S.G. Faster Iris pärjäsi kesällä huomattavasti kovemmissakin porukoissa, mutta sekin palaa neljän kuukauden tauolta ja lisää arvoituksellisuutta tuo kengillä ajo. 4 Ultralight on asiallinen 3-vuotias, joka on ollut totossa yli puolessa starteissaan. Kahden edellä mainitun tavoin myös sillä on takana taukoa.

Lähdön maistuvin merkki onkin 3 Vision d'Inverne, joka teki Gävlessä positiivisen suorituksen puolen vuoden tauolta. Viidennessä ulkoa matkannut tamma kiri viimeiset 700 metriä 12,4-kyytiä neljänneksi ja oli toista rataa juosseista toiseksi paras. Oletettavasti hyvän luokan omaava 5-vuotias meni tuosta kisasta entisestään eteenpäin ja on valmis pärjäämään, varsinkin kun lähdön muut kovat tuskin ovat letkeimmillään.

Juoksunkulku: Ultralight avaa keulaan. Jatkossa tuulenhalkojan tehtävät voivat olla tarjolla jollekin muulle lähdön suosikkihevosista.

Pelijakauma: Vision d'Inverne (11%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu ja on yksi kierroksen ehdokkaista ideavarmaksi.