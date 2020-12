Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 16.12.2020 – jättipottikierros

Kierroksen toinen läpivarma on tammojen keskipitkän tasoituksen 1 Lovely O.O. Toissa kerralla 2. ulkoa helposti lopussa ratkaissut 4-vuotias nousi viimeksi hänniltä hallittuun voittoon 13,4-vauhtisella päätöskierroksella. Kaikki uran voitot ovat tulleet ilman kenkiä, joten balanssi tuo pienen epävarmuustekijän. Pieneltä paalulta tehtävä on kuitenkin muuten vahvalle tammalle erittäin sopiva, joten koko matkan johto häämöttää. Jos ja kun Carl Johan Jepson on sillä heti keulassa, ei vastustajillakaan luultavasti ole suuria haluja vauhdinpitoon.



8 La Plus Belle on siirtynyt pienen huilin aikana Christoffer Erikssonin talliin. Kyseessä on varsin hyvä 4-vuotias, joka on juossut ikäluokan kärkinimiäkin vastaan ja toisinaan pärjännytkin. Reipasvauhtisesta ratahiitistä huolimatta luvassa ei ehkä vielä tässä ole erityisen aggressiivista taktiikkaa.



Suosikin tallikaveri 3 Miss Silver on hyvässä vireessä, mutta kuolemanpaikka oli sille viimeksi liikaa ja tässä on senkin takia mitä todennäköisimmin nätimmän reissun vuoro. Axevallan ykkössija tuli napakalla 11-vauhtisella kirillä, joten totosija on nytkin todennäköinen.



Yllätysvoiton mahdollisuus vaikuttaa varsin pieneltä. Vähän pelatuista 4 Chili Jordan kylläkin osoitti kelpo virettä viime startissaan nousemalla 4. sisältä lopussa mukavasti kärjen tuntumaan.



Juoksunkulku: Lovely O.O. lähtee paalulta viemään porukkaa. La Plus Bellen ainoa kokemus volttilähdöstä on ennen uran avausstarttia koelähdöstä, mutta paikka lähetystavan kunnialla selvittämiseen on hyvä. Kuolemanpaikalle ei ole suurta halukkuutta, joten vauhti putoaa matkalla selvästi.



Pelijakauma: Lovely O.O. (45%) voisi olla hieman selvempikin pelipohja. 9 Key Mom (10%) on tuntuvasti ylipelattu.



Ranking: A) 1 B) 8, 3, 4, 9 C) 7, 5, 2