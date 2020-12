Ravivihje: Toto64 Axevalla 15.12.2020

Toto64-1 Toto64-kohteet alkavat vähäverisellä 3-vuotiaiden Treåringas Höstserie finaalilla. Porukan rutinoitumattomin 3 Kimi Di Quattro on aloittanut uransa lupaavilla otteilla. Toissa kerralla Axevallassa ruuna näytti tämän kisan karsinnassa hyvää juoksupäätä työntymällä tasaisesta rintamasta väkisin ykköseksi. Myös viimeksi Solvallan tämänkertaista kovemmassa lähdössä se esitti hyvän kirin. Pahimmilla haastajilla on enemmän tai vähemmän epävarmuustekijöitä, joten Kimi Di Quattro saa ykkösvihjeen. 4 Trix For Tree teki molemmissa marraskuun starteissaan keulapaikalta mainiot juoksut. Kalmarissa ruuna hävisi vain niukasti kovalle Aloha Chipille ja Jägersrossa se pakeni ylivoimavoittoon. Viime viikon Solvallan 86-koitoksessa Jim Oscarssonin suojatti kiri takajoukoista asiallisesti, mutta aivan niin letkeältä meno ei näyttänyt kengät jalassa kuin ilman etukenkiä. Suosikin tallikaveri 6 Holdfast Am voitti marraskun alussa tämän kisan karsinnan Axevallassa ylivoimaisesti ja samanlaisena olisi vaikeasti kukistettavissa nytkin, mutta kahdessa viime startissa ori on ollut pettymys. Toki viimeksi Solvallassa lähtökin oli kivikova ja bensaa kului alun revittelyihin, mutta ihan niin pahoin Holdfastin Amin ei olisi kuitenkaan pitänyt sammua. Porukan raharuhtinas 7 Bahama Passion tekee jatkuvasti pikkunättejä kirejä. Toissa kerralla Axevallassa tamman juoksu onnistui täydellisesti ja se työntyi niukkaan voittoon. 5 Profit Tilen kyvyt riittäisivät takuuvarmasti tässä porukassa pärjäämiseen. Se oli vielä tulosrivistössäkin näkyvässä Bjerken startissa lähellä päästä Norjan Kriterium-finaaliin ja polki myöhemmin syksyllä Åbyssa täyden matkan tulokseen 13,9ake. Kahdessa viime startissa ori ei ollut lainkaan oma itsensä ja palaakin nyt pieneltä huililta. Juoksunkulku: Trix For Tree avaa keulaan, josta myös ajetaan. Holdfast Am lienee ainoa, jolla voitaisiin tulla prässäilemään. Matkavauhti voikin olla maltillista. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 4, 6 Suuri: 3, 4, 6, 7, 5

Toto64-2 Toisen kohteen vähärahaisten lämminveristen lähdössä juoksee kierroksen kenties todennäköisin voittaja. 9 First In Line E.P. on tehnyt jykeviä juoksuja käytännössä kaikissa uransa viidessä startissaan, eikä ole vielä totosijoilta erehtynyt. Viimeksikin Åbyssa 3-vuotias paikkasi pahan lähtölaukkansa mallikkaasti tulemalla viimeiset 1800 metriä 14,2-kyytiä. Sitä ennen Skivessä tanskalaisruuna voitti helposti johtavan rinnalta. Vastus näyttää illan tehtävässä oikeinkin sopivalta ja Bo Westergaardin suojatin kuuluu olla lähellä. Pienempään systeemiin First In Line E.P. jää varmaksi, isompaan yksi täsmävarmistus. 1 Shemeansmuscle ei suorittanut kahdessa viime startissaan tasollaan, mutta ennen niitä Muscle Hillin tytär teki pari niin lupaavaa esitystä, että samanlaisena se pystyisi laittamaan hanttiin suosikillekin. Ainakin valmentaja Marcel Hjort kehuu kovasti huoltotauolta palaavan suojattinsa treeniotteita ja ykkösradalta Shemeansmusclella on hyvä sauma pystyä puolustamaan keulapaikka itsellään. 5 Big Hurt on tauluaan paremmassa iskussa. Toissa kerrallakin Kalmarissa 3-vuotias jäi kenties voittovoimissaan pussiin. 6 Easy Cash Pirat ei ole toistaiseksi esittänyt mitään maailmankaatajan otteita, vaikka toissa kerralla Halmstadissa voittikin. Taitavan Mikko Ahon tallista tuleva ruuna pystyy oletettavasti nähtyä parempaan. 15 Strong De La Hoya on kyvyiltään lähdön eliittiä, mutta tauolta ja piippuhyllyn paikalta voitto tulisi yllätyksenä. Juoksunkulku: Shemeansmuscle pitää keulapaikan, josta myös ajetaan. First In Line E.P. ilmestyy rinnalle, mikäli vauhti yhtään rauhoittuu. Pelijakauma: Shemeansmusclen (4%) pitäisi olla hieman enemmän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 9 Suuri: 9, 1

Toto64-3 Illan suurimmat setelit ovat jaossa 2-vuotiaiden tammojen lähdössä, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunun ykkösrahat. 8 Glorious U.M. on aloittanut uransa täydellisellä tavalla voittamalla molemmat kilpailunsa. Rommessa se hallitsi kevyesti keulasta ja Solvallassa kiri kolmannesta ulkoa varmoin ottein ykköseksi ennen nytkin vastassa olevaa 6 Noocandya. Svante Båthin treenattava parantaa oletettavasti edelleen saatuaan startteja alle, ja kun vastustajilla on huomattavasti heikommat näytöt tai ei näyttöjä lainkaan, niin Gloriuous U.M. on iso suosikki tähän porukkaan. 3 A Perfect Face teki kesällä lupaavan koelähdön, mutta pääsi aloittamaan kilpauransa vasta joulukuun alussa Kalmarissa. Siellä tamma laukkasi pahoin ensimmäiseen kurviin ja kulki erheen jälkeen kuskin juuri patistelematta alle 16-vauhtia viimeisen kierroksen. Adrian Kolgjinin laatutallista tulevalla varsalla voi olla vaikka kuinka paljon värkeissä varaa ja se onkin ainoa hevonen, jolla Glorious U.M. varmistetaan isommassa systeemissä. Juoksunkulku: Todella hankala veikattava, sillä vain kahdella osallistujalla on ylipäänsä kokemusta autolähdöstä. Suosikilla ajettaneen aktiivisesti ja se voi saada kunnioitustakin keulapaikan muodossa. Pelijakauma: Glorious U.M. (74%) on turhankin iso suosikki. A Perfect Face (6%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8 Suuri: 8, 3

Toto64-4 Neljännen kohteen tammavoltin ykkösvihjeen saa elämänsä kuntoon kohonnut 8 Up New Moon. Etenkin toissa kerralla Färjestadissa 4-vuotias oli erityisen vakuuttava karatessaan kovasta avauksesta huolimatta keulapaikalta maisemiin. Viimeksi Örebrossa se kiri joukon hänniltä vahvasti toiseksi. 6 Firstclass U.M. jatkoi hyviä otteitaan myös viime viikon Rommen startissaan kiriessään neljännestä ulkoa 700 metrin kirillä ilman vetoapua marginaalia helpompaan voittoon. Suosikkikaksikko erottuu tuoreimpien kuntonäyttöjensä puolesta muista. 14 Expensive Attitude on näyttänyt kykyjään voittamalla muun muassa Tanskan tammaderby-karsinnan. Muscle Hillin tytär tekee nyt mielenkiintoisen debyytin taitavan Bo Westergaardin treenistä ja on huomioitava karusta lähtöpaikasta huolimatta. Paalun selkeästi vahvimmalta lenkittää vaikuttaa 1 Takeachance Diablo, joka viime viikolla Halmstadissa palasi pitkältä tauolta ollen johtavan takaa kelpo kakkonen. Tamma todennäköisesti parantaa startti alla ja paalupaikalta Jörgen Åsénin suojatti pystyy vetämään pitkään. Juoksunkulku: Takeachance Diablo ja 3 Fly K. Bridge kamppailevat keulapaikasta. Pelijakauma: Up New Moon (21%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 8, 6, 14, 1 Suuri: 8, 6, 14, 1

Toto64-5 5 Milord oli Mantorpissa koko matkan vetämättömän oloinen, mutta palasi nopeasti tasolleen Färjestadissa kirimällä neljännestä ulkoa vahvasti toiseksi ja hävisi voitonkin äärimmäisen niukasti. Samanlaisen kirin esittäessään hyvä talvihevonen palaa pian takaisin voittokantaan, ehkä jo tänään. 6 Ferrell on esittänyt vahvoja otteita pitkin syksyä ja alkutalvea. Viime viikon Axevallan startin perusteella vire ei ainakaan laskusuuntaan ole menossa, niin hyvän kirin ruuna teki kaukaa takajoukoista. Kolmatta sijaa korkeammalle oli vain vaikea nousta kiihtyvässä temmossa. Nyt Mikael J Anderssonin suojatti päässee aloittamaan kirinsä lähempää kärkeä. Lähtöön otetaan sikäli kantaa, että paljon peliä keränneet 8 Prapai R. & 12 Gullado Däck Bling väistetään kehnoilta lähtöpaikoiltaan ja kolmantena merkkinä lapulle laitetaan yllätyshakuna 1 Quite E. Wood. Peruskyvyiltään ruuna ei häpeä tässä porukassa kenellekään ja viimeksi Halmstadissa se esitti niin pirteän kirin, että vire on tuon perusteella pitkän tauon jälkeen vahvasti noususuuntainen. Lisäpiristystä voi tuoda sekin, että 6-vuotias on vaihtanut André Eklundhin treeniin, toki vasta viikko sitten. Ykkösradalta tiedossa lienee keulajuoksu tai ainakin reissu kärjen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, sillä varmasti monesta luukusta satsataan starttiin. Quite E. Wood on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Quite E. Wood (6%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 6, 1 Suuri: 5, 6, 1

Toto64-6 Toto64-kohteet päättyvät hienotasoiseen lähtöön, jossa suosikit ovat 75-tason hevosia. 14 Enjoy Banker on hieno 4-vuotias, joka hakee jo kauden yhdeksättä voittoaan. Tanskalaisruunalla kierrettiin viime viikon Halmstadin startissa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta nuiji varmasti ykköseksi. Sitä ennen Århusissa se voitti keulasta leikittelevän kevyesti. Bo Westergaardin suojatilla on edessään ruusuinen tulevaisuus ja koventuvasta vastukseksesta huolimatta Enjoy Banker saa ykkösvihjeen. 13 Zoccoloduro O.P. teki kesän ja alkusyksyn voittostarteissaan ison vaikutuksen. Kahdessa viime startissa orilta puuttui paras terä ja se palaakin nyt paussilta. Sofia Aronsson tapaa tuoda treenattavansa valmiissa iskussa radoille ja erityisplussa tulee myös siitä, että nyt 5-vuotiaan rattaille palaa jälleen ammattikuski viime startit ajaneen amatöörin jälkeen. Lähtö pyritään selvittämään suosikkikaksikolla. 15 Mellby Helios on parhaimmillaan kova tekijä, mutta palaa nyt pieneltä paussilta ja lähtöpaikka on synkkä. Paalun parhaalta vaikuttaa 4 Being Jolly, joka todennäköisesti etenee keulaan. Suosikkien kukistaminen tulisi kuitenkin yllätyksenä. Juoksunkulku: 6 Massive Attack voi juoksuradalta päästä ensiksi keulaan, mutta siitä ei välttämättä tauolta ajeta. Being Jolly lieneekin todennäköisin keulahevonen. Ainakin Enjoy Bankerilla ajettaneen voimalla eteenpäin. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 14, 13 Suuri: 14, 13

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 4, 6

Toto64-2: 9

Toto64-3: 8

Toto64-4: 8, 6, 14, 1

Toto64-5: 5, 6, 1

Toto64-6: 14, 13

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-15&track=Ax&race=4&pool=T64&selections=[3,4,6],[9],[8],[8,6,14,1],[5,6,1],[14,13]&stake=0,1&price=7,2



Suuri

Toto64-1: 3, 4, 6, 7, 5

Toto64-2: 9, 1

Toto64-3: 8, 3

Toto64-4: 8, 6, 14, 1

Toto64-5: 5, 6, 1

Toto64-6: 14, 13

Hinta: 48,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-15&track=Ax&race=4&pool=T64&selections=[3,4,6,7,5],[9,1],[8,3],[8,6,14,1],[5,6,1],[14,13]&stake=0,1&price=48

PieniToto64-1: 3, 4, 6Toto64-2: 9Toto64-3: 8Toto64-4: 8, 6, 14, 1Toto64-5: 5, 6, 1Toto64-6: 14, 13Hinta: 7,20 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 3, 4, 6, 7, 5Toto64-2: 9, 1Toto64-3: 8, 3Toto64-4: 8, 6, 14, 1Toto64-5: 5, 6, 1Toto64-6: 14, 13Hinta: 48,00 €Tästä kupongille: