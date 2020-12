Ravivihje: Toto64 Färjestad 14.12.2020 – 130 149 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteessa psyykataan koville takamatkalaisille hyviä juoksuasemia parijonosta läheltä kärkeä ja silloin ne ovat lopussa vahvoilla. 8 Vikens Fingerprint palasi Halmstadissa valmiissa vireessä kilparadoille ja paranteli 11,8-vauhtisella 900 metrin loppuvedolla hänniltä vahvasti kolmanneksi. Tamma on kolkutellut kauden mittaan avoimien lähtöjen portteja, joten kapasiteetti riittää takuulla tähänkin tehtävään. 9 Zeta Kronos sijoittui viime vuoden tammaderbyssä neljänneksi lähtöradalta 12, mikä kertoo kaiken oleellisen Björn Goopin suojatin kyvyistä. Huippusukuinen viisivuotias palasi syyskuussa voittokunnossa radoille pitkän tauon jälkeen, eikä viime esityksessäkään ollut suurempaa moitittavaa yli kahden kuukauden starttiväli huomioiden. Vire terävöityy takuulla startin myötä ja tamma kirii lopussa mukaan kärkikamppailuun. Kymmenestä ensimmäisestä kilpailusta peräti kahdeksan voittanut 1 Polly Avenue ei ole tällä kaudella päässyt vielä voittajakehään, mutta viime kisojen perusteella kunto on vahvassa noususuhdanteessa. Nopea avaaja on todennäköinen keulahevonen lähtöön, eikä se sopivalla vauhdinjaolla ole siitä aivan helpoin ohitettava. 4 Shutter Island on jäänyt alustavassa jakaumassa liian vähälle huomiolle. Stefan Dahlin valmennettava on löytämässä starttien myötä huippuvirettään ja silloin 75-tasollakin pärjännyt tamma on varsin riittävä menijä näihin lähtöihin. Viimeksi kirilenkki ei sujunut aivan sujuvimmalla mahdollisella tavalla, mutta tamma kiri hidasteista huolimatta vinhasti ehtien ykköseksi juuri ennen linjaa. Tamma avaa lujaa ja saa hyvän juoksun kärkipäässä. 3 Frequency Amin voitot ovat peräisin helpommista tehtävistä, eikä tamma ole nyt kiinnostavimpia merkkejä korkealla peliosuudellaan. 5 Isabelle J.E. tuli viimeksi sijoitustaan pirteämmin perille ja vaikutti nousuvireiseltä. 2 Witty järjesti pari starttia takaperin kunnon totopommin. Voitto olisi suuri yllätys tässäkin, kun vastuskin kovenee. Juoksunkulku: Polly Avenue on todennäköisin keulahevonen ja saa Shutter Islandin peräänsä. Pelijakauma: Vikens Fingerprint (18%) on suosikeista kiinnostavin merkki. Shutter Island (4%) kannattaa huomioida kaikille kupongeille. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 8, 9, 1, 4 Suuri: 8, 9, 1, 4

Toto64-2 Toinen kohde menee erittäin ympäripyöreäksi, mikäli ei usko 2 P.S.Felixin onnistuvan hyvältä lähtöpaikaltaan. Stefan Öhmanin suojatti napsi syyskuussa komeita keulavoittoja kovemmissakin lähdöissä. Ennakkokommenttien mukaan ruunan vireen pitäisi olla tauosta huolimatta lähellä syyskuun tasoa. Marcus Lilius kannustanee nopean avaajan kohti kärkipaikkaa, josta se on normaaliesityksellä lähellä voittoa. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään aivan suoritusvarmin kilpailija, joten 60 prosenttia hipova peliosuus on turhan paljon. Suuremman systeemin revityksen aloittaa 5 Ivar A.E., joka voitti syyskuun lopulla vahvalla loppuvedolla, mutta sittemmin onnistumiset ovat kiertäneet. Ruuna sai viimeksi startin alle pienen tauon jälkeen ja pystyy parantamaan otteitaan. 14 Aft Galley vastaili Solvallassa rehdisti loppuun asti, vaikka juoksukaan ei mennyt helpoimmalla mahdollisella tavalla. Ruunalla on rutiinia kovemmistakin lähdöistä. 8 Orlando Fortis pisteli toissa kerralla tuulispäänä loppusuoraa ja paranteli aidanvierustaa pitkin kolmanneksi. Ruunalla on tähän lähtöön vahva kilpailurutiini ja juoksun onnistuessa kauden avausvoitto ei olisi mikään jättiyllätys. 15 Julita Express tekee keulasta selvästi parhaat juoksunsa, joten lähtöpaikka on todella tukala. Ei täältä maistuvin pelikohde, mutta revitykseen mukaan. 12 Kristine Lilly meni marraskuussa asiallisesti, mutta heikolta lähtöpaikalta voitto vaatisi vielä jonkinverran parempaa. 11 Sweet Boy saalisti alkuvuodesta pari voittoa, mutta pitkältä tauolta päivän vire on suuri kysymysmerkki ja lähtöpaikka hankala. Silti ihan mahdollinen, jos suosikki ei voita. 3 Cuba Libre Häss seuraili viimeksi maksimisijoitukselle johtavan takaa. Startti alla vire kohenee ja nopea avaaja saa nappireissun sisäradalla. Viimeisenä aivan pelaamattomana mukaan 9 Vincitore Indika, joka on tauluaan kyvykkäämpi menijä, mutta laukat ovat sotkeneet paljon. Kaikkien tuurien käydessä ei ihan mahdoton voittajakaan. Juoksunkulku: P.S.Felix ja Cuba Libre Häss ovat eturivin nopeimmat ja juoksevat todennäköisesti tässä järjestyksessä sisärataa pitkin. Pelijakauma: Aft Galley (4%) ja Orlando Fortis (2%) ovat kiinnostavia varmistuksia ylipelatulle suosikille. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 5, 14, 8, 15, 12, 11, 3, 9

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa 3 C.M.T.Queen Bee nauttii alustavasti jättikannatusta. Tehtävä näyttää ensisilmäyksellä melko sopivalta Mikael J Anderssonin suojatille, mutta juoksuradalta kiihdyttävä keulaspesialisti 7 Free Fall Web voi muuttaa oleellisesti lähdön käsikirjoitusta. Tamma on avannut uransa oikein lupaavasti. Viimeksi se tuli keulasta vain lahjakkaan Laleh Pellinin ohittamaksi, mutta hyvätasoisessa lähdössä kakkonenkin oli vahva suoritus. Viiden viikon starttiväli ja juoksunkulkuun liittyvät riskit kannustavat tällä kertaa varmistusten tielle. Björn Goopin tallin 9 Botox on kapasiteetiltaan lähdön kiistatonta eliittiä, mutta vire on arvoitus kahdeksan kuukauden kilpailutauolta ja Goopin tallin kokonaisvire on viime viikkoina ollut mollivoittoinen. Ruuna testaili viime syksynä kykyjään kovimmalla ikäluokkatasolla asti ja seuraili silloinkin positiivisesti porukan mukana maaliin. Hyvänä päivänään ruuna voi olla kirivaiheessa pitelemätön. 10 Christer Palema on jäänyt alustavassa jakaumassa aliarvostetuksi. Ruuna kiri viimeksi 800 metriä kolmatta ilman selkää 13,5-vauhtia ja punnersi vahvasti perille asti. Pär Hedbergin suojatti kyttää ensimmäisenä suosikkien epäonnistumista ja rattaille hyppää vahvistukseksi Rikard N Skoglund. 1 Emerick ei ole hanakka voittamaan, mutta nappiasemista totosija ei yllättäisi. Åbyssa se tuli open-stretchiä pitkin tasaisesti neljänneksi. 4 Ferrari Gil palasi valmiissa kunnossa reilun kahden kuukauden tauolta. Per Nilsson kierrätti ajokkinsa puolimatkassa johtavan rinnalle, josta se pakeni lopussa aivan maisemiin. Nyt kysymysmerkkejä tuovat rattaille palaava valmentaja, kenkäbalanssi ja tiukempi vastus. Alussa mainittu 7 Free Fall Web on ottanut johtopaikalta uransa kaikki seitsemän voittoa, joten Kaj Widell saattaa ajaa tässäkin lähdössä määrätietoisella taktiikalla. Juoksunkulku: Free Fall Web on ensiaskeleilla todella nopea, eikä keulataktiikka yllättäisi. C.M.T.Queen Bee avaa myös hyvin ja pyrkii pitämään edellä mainitun alussa ulkopuolellaan. Pelijakauma: C.M.T.Queen Bee (62%) on ylipelattu suosikki. Christer Palema (5%) kiinnostaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 9, 10 Suuri: 3, 9, 10

Toto64-4 Tammasarjassa 10 No Limit Queen kohtaa erittäin sopivan vastuksen. Björn Goopin suojatti on juossut koko uransa kovimpia ikäluokkatehtäviä ja kolkutellut aivan läpimurron kynnyksellä. Tällä kaudella hevonen selvitti tiensä muun muassa StoChampionatetin finaaliin ja Derbyssäkin lähelle loppukilpailua. Toissa kisassa nelivuotias juoksi tasokkaassa 75-karsinnassa, jossa se juuttui alussa kolmannen radan kiertolaiseksi, mutta tulitti hänniltä viimeiset 700 metriä alle kymppiä nousten vahvalla potkulla kuudenneksi. Färjestadissa ei ole aivan yksinkertaista nousta 40 metrin takamatkalta voittoon, mutta selkien vetäessä No Limit Queen on lopussa vaikeasti pysäytettävissä. Tasaisessa lähdössä monella on mahdollisuutensa. 9 Quickly S.W. palaa tauolta, mutta juoksuradan lähtöpaikka suosii terävää avaajaa. Axevallassa se laukkasi maalisuoran alussa kärkitaistelusta. 5 Alfredo Sauce on kärsinyt urallaan ravivaikeuksista ja viime startissa ravi oli heti ensimetreistä lähtien huolestuttavan heikkoa. Ennakkokommenttien mukaan tähän starttiin tehdään varustemuutoksia ja ravin maittaessa tamma ei moiti raskaampaakaan juoksua. Paalun kaksikosta kiinnostavampi 2 Annie Flame on jäänyt kahdessa viimeisessään kaikki voimat tallella pussiin, mutta lähdötkin ovat toki olleet huomattavasti sopivampia. 1 Scarlet Knightmarelle on kertynyt kuusi viikkoa starttiväliä, mutta hyvänä päivänä totosijoitus ei yllättäisi nappiasemista ja Rikard N Skoglundin vahvistaessa rattailla. 7 Valkyria K. pilasi viimeksi laukkaan oltuaan hyvissä iskuasemissa toisessa parissa ulkona. Tamma ei ole koskaan voittanut kengät jalassa, mutta tällä kertaa rattailla tsemppaa voitontahtoinen Magnus A Djuse. 11 Miss Åslanda kohtaa viime Norjan kilpailuja sopivamman vastuksen ja tamma voi nousta kamppailuun ainakin totosijoista. Toissa startissa se hyvävoimaisena pussiin keulavoittajan taakse. Juoksunkulku: Scarlet Knightmare on ravatessaan paalun kaksikosta nopeampi. Quickly S.W. tulee voimalla eteenpäin ja kärkipaikka lienee suosiolla tarjolla. Alfredo Saucella saatetaan kiertää matkan aikana johtavan rinnalle. Pelijakauma: No Limit Queenin (22%) kuuluisi erottua selvemmäksi suosikiksi. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 10, 9, 5, 2 Suuri: 10, 9, 5, 2, 1, 7, 11

Toto64-5 Viidennessä kohteessa 9 Uncle Töll on kyvyiltään lähdön paras hevonen ja vakuuttavasti esiintynyt ruuna luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi. Ikäluokkahevosen otteita väläytellyt ruuna voitti syyskuussa Solvallassa divisioonafinaalin huimalla juoksulla johtavan rinnalta. Viimeksi Åbyssa kaikki oli helppoa johtopaikalta ja 1.12-alitus syntyi puolihuolimattomasti. André Eklundhin suojatti juoksi alku-urallaan usein kengät jalassa, joten balanssistakaan tuskin on sille erityisen suurta haittaa suhteessa pahimpiin vastustajiin. Vahvalla hevosella voi ajaa monipuolisilla taktiikoilla ja kärkisijalle on huippusaumat. Ykköshaastaja 3 Inspector palasi Eskilstunassa kelpo vireessä kolmen kuukauden kilpailutauolta, mutta rehellisyyden nimissä lähtökin oli tasoltaan melko vaatimaton voittajaa lukuunottamatta. Kyvykkäältä hevoselta löytyy silti rutkasti parannuspotentiaalia ja nopea avaaja on todennäköisin keulahevonen lähtöön. 5 Man Of Steel nappasi Rommessa vaivattoman kirivoiton neljännestä ulkoa. Ruuna on ollut jo pitkään tasaisen vahvassa vireessä, mutta ei ole kohdannut suosikin veroista menijää. Voitto on tiukassa, kun juoksunkulkuunkin liittyy kysymysmerkkejä. Suosikkikolmikon jälkeen tulee selvä hajurako muuhun porukkaan. 6 Categorical on tehnyt tasaisen varmaa jälkeä syksyn kilpailuissaan, mutta nyt totosijatkin ovat tiukassa. 7 Alvena Vagaboy on rivakka avaaja ja saattaa maustaa alkumatkan tapahtumia. Lokakuun alussa se oli asiallinen neljäs johtavan takaa. Juoksunkulku: Inspector ampuu johtopaikalle. Man of Steel avaa satsatessa hyvin ja voi päästä johtavan perään. Ulkoa Alvena Vagaboy kiihtyy myös terävästi. Uncle Töll kiertyy vauhdin rauhoittuessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Uncle Töll (40%) voisi olla hieman selvempikin suosikki. Man of Steel (23%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-6 Päätöskohteessa 4 Gazza B.R. kohtaa omalla mittapuullaan todella sopivan vastuksen ja ruuna jää vihjesysteemeissä ainoaksi rastiksi. Viimeksi Åbyssa hevonen eteni 08,8-vauhtisessa avauksessa keulaan ja kesti vahvasti ajettuna niukkaan voittoon. Björn Goopin suojatilla on kokemusta kovista 75-lähdöistäkin, joihin verrattuna rima madaltuu nyt huomattavasti. Nopea avaaja saattaa edetä avauspuolikkaan aikana johtopaikalle, mutta vahva hevonen pystyy tekemään juoksua muualtakin. Varma. 6 Gandalf Jaam kerää paljon peliä komealla voittoputkellaan. Ruuna sai pitää Rommen 75-lähdön voiton ohjastajan kyseenalaisista ajolinjoista huolimatta, mutta hevosen rehtiä keulavoittoa ei pääse silti millään tapaa moittimaan. Tällä kertaa juoksunkulkuun liittyy selviä riskejä nopeiden avaajien ulkopuolelta, eikä Jonas Mobergin ajokki ole pelimielessä kovin kiinnostava kohde. 1 Nisse Roc oli juniorivuosinaan oikein lupaava aloittelija, mutta sittemmin loukkaantumiset ovat hidastaneet ruunan menoa. Axevallassa se pääsi voiton makuun erittäin sopivassa lähdössä. Viimeksi ruuna antautui pahoin johtavan rinnalta. 5 Aces High on nopea avaaja ja osallistuu alun keulakamppailuun. Hevonen on kärsinyt viime aikoina huonoista lähtöpaikoista, mutta kirinyt rehdisti maaliin asti. 3 Andover Hudson irtoaa tulisesti auton takaa, joten lähtörata ja juoksumatka sopivat. Viimeksi se tuli johtavan takaa asiallisesti perille ja pystyy lyhyemmällä starttivälillä parempaan. Voitto olisi silti yllätys. Juoksunkulku: Andover Hudson ja Aces High kiihtyvät parhaiten. Keulapaikka voi olla tarjolla Gazza B.R.:lle. Pitkäksi venähtävä kiihdytys ei yllättäisi. Pelijakauma: Gazza B.R. (44%) voisi olla selvempikin suosikki. Gandalf Jaamin (27%) pinnat ovat korkealla. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 9, 1, 4

Toto64-2: 2

Toto64-3: 3, 9, 10

Toto64-4: 10, 9, 5, 2

Toto64-5: 9

Toto64-6: 4

Hinta: 4,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-14&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[8,9,1,4],[2],[3,9,10],[10,9,5,2],[9],[4]&stake=0,1&price=4,8



Suuri

Toto64-1: 8, 9, 1, 4

Toto64-2: 2, 5, 14, 8, 15, 12, 11, 3, 9

Toto64-3: 3, 9, 10

Toto64-4: 10, 9, 5, 2, 1, 7, 11

Toto64-5: 9

Toto64-6: 4

Hinta: 75,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-14&track=Far&race=4&pool=T64&selections=[8,9,1,4],[2,5,14,8,15,12,11,3,9],[3,9,10],[10,9,5,2,1,7,11],[9],[4]&stake=0,1&price=75,6

PieniToto64-1: 8, 9, 1, 4Toto64-2: 2Toto64-3: 3, 9, 10Toto64-4: 10, 9, 5, 2Toto64-5: 9Toto64-6: 4Hinta: 4,80 €Tästä kupongille:SuuriToto64-1: 8, 9, 1, 4Toto64-2: 2, 5, 14, 8, 15, 12, 11, 3, 9Toto64-3: 3, 9, 10Toto64-4: 10, 9, 5, 2, 1, 7, 11Toto64-5: 9Toto64-6: 4Hinta: 75,60 €Tästä kupongille: