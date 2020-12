Ravivihje: GS75 Eskilstuna 13.12.2020

Toto75-1 Avauskohteessa rankingin kärkeen nousee rata-arvonnassa onnekas 3 Give Me Ten. Klaus Kernin suojatti tekee ylivoimaisesti parhaat juoksunsa keulapaikalta, joten ohjastajan taktiikkaa ei tarvitse näistä asemista arvailla. Ori esitteli viimeksi hyvää kuntoaan kirimällä selkäjuoksullakin rehdisti Win B.Hillin voittamassa 86-lähdössä. Toissa kerralla Gävlessä se oli aivan omaa luokkaansa johtopaikalta. Tällä kertaa juoksunkulku näyttää melko suoraviivaiselta ja sopivalla vauhdinjaolla kärkisijat häämöttävät. 6 Deep Pockets on näytöiltään lähdön selvä ykköshevonen, mutta kysymysmerkkejä riittää. Ruuna palaa kilpailuun kolmen kuukauden hengähdystauolta ja on vaihtanut sillä välin maisemaa Rickard Svanstedtin talliin. Hevonen on tehnyt huippuesityksensä avojaloin, mutta pystynyt voittoihin myös kengillä. Juoksusta ei välttämättä tule aivan yksinkertaista nopean avaajan ulkopuolelta, mutta toisaalta kapasiteetti on tosi korkea tähän porukkaan. Kolmantena systeemeille 11 Dats So Cool, joka on hiljalleen löytämässä huippukuntonsa, eikä enää kauaa välty voitoltakaan. Viimeksi hevonen kiri häntäjoukoista tulisesti kakkoseksi. Myös Axevallassa ruuna pisteli loppumetrit vihaisesti ja edelle jäi vain kova kärkikaksikko. Eric Martinssonin suojatti on sopivalla matkavauhdilla valmis rankaisemaan eturivin kilpakumppaneitaan. 9 Track Angle on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta vaatinee vielä startin tai pari löytääkseen huippuvireensä. Juoksunkulku: Give Me Ten avaa parhaiten ja on suosikki keulapaikalle. Deep Pockets pystyy myös räväkkään avaukseen, mutta taktiikka saattaa olla passiivisempi suoraan tauolta. Pelijakauma: Give Me Ten (28%) on suosikkikaksikosta maistuvampi tapaus. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 6, 11 Suuri: 3, 6, 11

Toto75-2 7 Hindenburg Am säväytti lokakuun puolivälissä Mantorpissa karkaamalla toisesta ulkoa murskaavaan voittoon ja liikkui päätöspuolikkaalla eri sarjan hevosen ottein. Kahdessa viimeisessä se on joutunut taivaltamaan johtohevosen ulkopuolella, eikä ole pystynyt siitä kärkisijoille. Lähtöpaikka on vaikea lyhyelle matkalle, eikä juoksunkulusta tule tässäkään aivan yksinkertainen. Alustavan pelijakauman kiinnostavin rasti on tauluaan selvästi parempi 9 Cobbys Forever. Viimeksi Gävlessä tamma jäi sisäratajuoksun jälkeen kaikki voimat tallella pussiin. Toissa kerralla se kellotteli takajoukoista viimeiset 800 metriä 13,3-kyytiä ja polki vaikeista asemista hyvin perille. Pärjääminen ei yllättäisi lainkaan tässä tehtävässä. 11 Sauceban Thobo olisi ollut paremmalta lähtöpaikalta vahva voittajakandidaatti, mutta ei aliarvioitavissa täältäkään. Ruuna nappasi Örebrossa varman voiton johtopaikalta. Viimeksi se antoi paljon tasoitusta pahalla lähtölaukalla ja sen jälkeen juoksu meni turhan raskaaksi. Henrik Larssonin suojatti on kyvykäs hevonen tähän porukkaan. 3 Emir Diamondilla Carl Johan Jepson tähdännee heti kohti kärkipaikkaa. Ruuna kilpaili syyskuussa terävässä iskussa ja voitti pariin otteeseen juuri johtopaikalta. Viime kisat ovat päättyneet epäonnistumisiin ja ilman tuoreita kuntonäyttöjä alustavan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa. Viidentenä kupongille 1 Jack And Ginger, joka pystyy hyvänä avaajana hyödyntämään lähtöpaikkansa. Lokakuun Eskilstunan kisassa se teki kelpo juoksun johtavan takaa, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. 10 Chocolette lukeutuu jatkuvasti pelisuosikkien joukkoon, mutta voitot kiertävät. Viimeksi kiri jäi vain tasaiseksi kolmannesta ulkoa. Svante Båthin suojatti on saanut kaksi starttia kroppaan pienen tauon jälkeen ja voi toki edelleen vetreytyä, mutta vihjesysteemeissä se jää tällä kertaa vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Eturivissä ei ole starttiraketteja. Jack And Ginger avaa sisältä hyvin ja saa Emir Diamondin rinnalleen. Jälkimmäinen on todennäköisin keulahevonen. Hindenburg Amilla tuskin pakitellaan lyhyellä matkalla. Pelijakauma: Emir Diamondin (33%) peliosuus on yläkantissa. Cobbys Forever (8%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 7, 9, 11 Suuri: 7, 9, 11, 3, 1

Toto75-3 Kolmannessa kohteessa alustava jakauma on arvostanut 4 Worrywartin selväksi ennakkosuosikiksi. Ruuna uhkui viime kisassa huippuvirettä lopettaen porukan hänniltä viimeiset 700 metriä 11,5-vauhtia ja ylitti maalilinjan vielä täydellä höyryllä häviten vain keulassa juosseelle Galileo Journeylle. Tässäkin lähdössä sen ennakkoon kovin haastaja juoksee todennäköisesti keulassa, eikä sen ohittaminen ole ihan pala kakkua Jennifer Perssonin valmennettavalle. Yli 60 prosentin pelikannatus on reilusti liikaa ja varmistukset paikallaan. Ykköshaastaja 2 Mr Julian tekee parhaat juoksunsa keulasta, joten lähtöpaikka sopii. Viimeksi Eskilstunassa hevonen pääsi takamatkasta huolimatta jo avauskaarteessa johtopaikalle, eikä voitosta syntynyt sen jälkeen kamppailua. Marraskuun alun 75-lähdössä vastus oli kovaa luokkaa ja hevonen tyytyi vain seurailemaan joukon mukana. Tältä paikalta se hakee varhain johtopaikan ja vetää pitkään. 8 Cracker Jack ei häviä kapasiteetiltaan edellisille, mutta lähtöpaikka vie paljon mahdollisuuksia. Ruuna tuli Axevallassa toisesta ulkoa erittäin pontevasti perille, eikä tainnut loppumetreillä täysin hoksata vastata pari rataa sisempää kirineelle. Nyt se pääsee kisaan lyhyemmällä starttivälillä ja pystyy juoksun onnistuessa kärkikamppailuun. 6 Monark Amok on sekavaa tauluaan paremmassa kunnossa, eikä oikealla askellajilla pysyessään voittokaan ole mahdottomuus. Viimeksi se tuli takajoukoissa voimissaan maaliin, kun kiritilat eivät auenneet. 1 Aurora Palema on kyvyiltään riittävä hevonen tähän lähtöön, mutta laukat ovat hidastaneet tilipussin karttumista. Viimeksi se jäi taipuvan taakse voimissaan pussiin ja tuon startin voi unohtaa. Nyt tamma pääsee kisaan lyhyemmällä starttivälillä ja saanee juoksuasemat johtavan takaa. 10 Esther Cheri kiersi viimeksi selväksi kakkoseksi ylivoimaisen voittajan takana. Tamma pystyy parantamaan startin saatuaan ja voi ylivauhtisessa juoksussa nousta totokamppailuun mukaan. Juoksunkulku: Sisäradoilta avataan parhaiten. Mr Julian on todennäköisin keulahevonen ja saa Aurora Paleman tai Bravo Pointjackin peräänsä. Pelijakauma: Worrywart (64%) on liikaa pelattu. Monark Amok (3%) ja Aurora Palema (1%) ovat kelpo yllätysideoita. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 8, 6, 1, 10

Toto75-4 Päivän suurimmat rahat jaetaan tammojen E3-revanssissa. 1 Alien Hill ei kalpene kyvyiltään kenellekään tässä lähdössä ja se luotetaan todennäköisellä keulajuoksulla vihjesysteemien ensimmäiseksi varmaksi. Reijo Liljendahlin suojatti ei ehtinyt tällä kaudella kunnolla ikäluokkakisoihin mukaan, mutta osoitti Oaksin karsinnan kolmosella riittävänsä varsin mainiosti niissäkin lähdöissä. Viimeksi Solvallassa Jorma Kontion ajokki haki nopeasti kärkipaikan ja karkasi vetävällä askeleella selvään voittoon. Alustavana kakkosuosikkina se on maukas varmayritys 75-kupongeille. Ykköshaastaja 3 M.T.Perette on puolestaan urakoinut pitkän kauden ikäluokkalähdöissä ja pientä jossiteltavaakin on jäänyt kuusinumeroisesta tilipussista huolimatta. Mattias Djusen suojatin kauden huippuhetki sattui Rommen lyhyen matkan E3-kisaan, josta se nappasi arvokkaan kakkosen. Viimeksi hevonen pääsi sopivassa lähdössä suosiolla johtoon ja voitti sen jälkeen varmasti. Tällä kertaa juoksusta uhkaa muodostua hankalampi. 6 Global Bienvenue on aloittanut uransa menestyksekkäästi ja pystyy pärjäämään, vaikka vastus koveneekin. Elokuun puolivälissä se karkasi herkällä tyylillä rinnalla juosseelta Timo Nurmoksen tallin lahjakkaalta Chirulta. Viimeksi tamma tuli sisäratajuoksun jälkeen tulisesti maaliin, vaikka ei ykköseksi ehtinytkään. 2 Victory of Life juoksi viimeksi avoimessa E3-revanssissa, jossa tamma polki pienen epäonnenkin sävyttämänä mukavasti perille. Lyhyemmällä starttivälillä se osallistuu hyvältä paikalta totokamppailuun. Kaksivuotiaana hienosti menestynyt 7 Sayonara missasi kesän kilpailut, mutta tuskin kyvyt ovat mihinkään kadonneet. Vaikealta paikalta voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Alien Hill lähtee hyvin, mutta Anice Cake saattaa olla alussa nopeampi. Keulapaikan pitäisi kuitenkin olla suosiolla tarjolla Jorma Kontion ajokille. Matkavauhti lienee melko sopuisaa. Pelijakauma: Alien Hillin (30%) kuuluisi olla lähdön suosikki. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto75-5 2 Pacific Kingdom palasi heinäkuussa peräti kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen takaisin kilparadoille ja ruunan menossa oli heti aivan uudenlaista virtaa. Toissa kerralla voitto irtosi väljästi keulasta ja viimeksi hevonen kierteli kolmatta pitkin rehdisti ykköseksi. Vastus tiukkenee hieman, mutta onnistuneella reissulla voittoputki voi hyvinkin saada jatkoa. Kovissa Tanskan E-ikäluokan kisoissa mitellyt 12 Eldorado aloitti hyvin Sandra Luomalalta, mutta sittemmin laukat ovat sotkeneet menoa. Tanskan Derby-karsinnassa se oli hyvä kolmas selvästi kärkikaksikon takana. Tällä kertaa lähtö on vastuksen puolesta melko sopiva ja ruunan kuuluu olla luokallaan yksi lähdön suosikeista. 7 M.T.Magic Dream on parantanut selvästi siirryttyään Lise-Lotte Nyströmin valmennukseen. Mantorpissa ruuna pisteli maalisuoraa parhaiten ja ehti loppumetreillä ykköseksi. Tällä kertaa se joutuu juoksemaan kengät jalassa, joilla meno on ollut ainakin aikaisemmilta valmentajilta tahmeampaa, mutta uuden ryhtiliikkeen myötä tuokin puoli on saattanut parantua. 11 Amigo Racer jäi Färjestadissa porukan keskelle umpipussiin, mutta polki vielä loppusuoraa hyvin tilat löydettyään. Ruuna on ollut jo pitkään tasaisen vahvassa iskussa ja onnistuneella kiihdytyksellä se pääsee juoksuradalta reippaasti matkaan. 1 Kalas on juossut viime kilpailut Solvallassa ja napannut asialliset sijoitukset. Viimeksi se seuraili toista rataa pitkin hyvin perille ja kellotteli päätöstuhannen 14-vauhtia. Nappiasemista yllätysvalmis. 10 Veams Benelli oli viime vuonna näihin aikoihin voittovireessä ja parin viime startin perusteella kunto voisi olla jälleen pienessä noususuhdanteessa. Tamma pääsee juoksuradalta hyvin matkaan. 3 Gipsy de Chamant ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan, mutta kykyjä olisi tähän lähtöön. Viimeksi se taipui keulasta maalisuoran alussa. 9 Shutupandscratchme väläyttelee silloin tällöin, mutta ei ole nelosuosikkina maistuvimpia merkkejä. 6 Ashram oli lokakuussa hyvässä kunnossa, mutta nyt se palaa poisjäännin jälkeen takaisin radoille ja vire on arvoitus. Juoksunkulku: Pacific Kingdom päässee hakemaan alkumatkasta keulapaikan, mikäli ohjastaja ei täysin pummaa lähtöä. Takamatkan Amigo Racerilla saatetaan tulla aktiivisesti kohti kärkeä. Pelijakauma: Pacific Kingdom (36%) on hieman ylipelattu. Amigo Racer (4%) on mukava yllätyshaku, samoin Kalas (3%). IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 12, 7, 11, 1, 10 Suuri: 2, 12, 7, 11, 1, 10

Toto75-6 Vihjesysteemien toinen varma tulee Timo Nurmoksen huippukuntoisesta tallista. 2 Duke Ratzeputz on parantanut jatkuvasti palattuaan lokakuussa pitkältä tauolta ja kauden avausvoitto on nyt lähellä parhaalta mahdolliselta lähtöpaikalta. Viimeksi hevonen oli sijoitustaan parempi, mutta alkumatkan epäonnistunut revitys kohti keulapaikkaa maksoi loppumetreillä liikaa. Toissa kerralla hevonen paikkasi pahan alkulaukkansa komealla 13-vauhtisella 1900 metrin kellotuksella ja paranteli hänniltä totosijoille. Nelivuotias ei ole tällaisessa lähdössä riippuvainen juoksunkulusta ja lähtöpaikka mahdollistaa erilaisia skenaarioita sen suhteen. Haastajakolmikko on tasainen. 3 Dakar Broline on nopea kiihdyttäjä ja lähdön todennäköisin keulahevonen. Lars-Åke Söderholmin suojatti vei viimeksi helpon pistelähdön nimiinsä johtopaikalta. Suosikki tuntuu normioloissa hieman liian kovalta hevoselta, mutta kyllä ruuna ainakin kovan vastuksen pystyy tarjoamaan. 1 Global Attention kiri Rättvikissä neljännestä ulkoa väljään voittoon. Syyskuussa se oli huippuhyvä johtavan rinnalta ja voitti komealla lyhyen matkan tuloksella. Päivän vire on pieni arvoitus epäonnistuneiden viime kisojen jälkeen ja kengät jalassa. 4 Sedin U.S. kiri viimeksi sisäratajuoksun jälkeen ykköseksi. Nyt alla on kuuden viikon tauko ja lähtöpaikka suosikeista heikoin. 9 Max Håleryd tuli viimeksi kaukaa takapareista rehdin kirin kolmatta pitkin ja hävisi voitonkin vain niukasti. Jägersrossa se oli epäonninen jämähdettyään loppukaarteessa taipuvan taakse pussiin. Juhani Partasen ajokki pystyy menestymään, jos edestä starttaavat suosikit sortuvat ylivauhtiin. 7 Edler kärsi viimeksi niukan tappion Artful Deimosille. Voitto on normiolosuhteissa liikaa vaadittu tältä lähtöpaikalta. Juoksunkulku: Dakar Brodde ja Scarybeary Lixarve ovat eturivin nopeimmat, joista ensin mainittu on todennäköisempi keulahevonen. Avauksen venähtäessä Duke Ratzeputzilla saatetaan tehdä isku kohti keulapaikkaa. Pelijakauma: Duke Ratzeputz (30%) on alipelattu suosikki. Sedin U.S.:n (23%) pinnat ovat yläkantissa. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-7 Päätöskohteessa suosikkikaksikko erottuu selvästi muusta porukasta. Rankingin aloittaa 4 Ready Doc, jolla on hyvät mahdollisuudet päästä kontrolloimaan juoksua keulapaikalle. Hevonen osoitti viimeksi Gävlessä pystyvänsä huippusuorituksiin myös kengät jalassa, kun se kamppaili piikistä 75-karsinnan kakkoseksi. Mantorpissa ruuna veti johtopaikalta alusta loppuun. Lähellä voittoa jälleen. 5 Young King ei ole ollut viime kisoissa aivan terävimmillään. Toissa kerran epäonnistuminen meni taustavoimien mukaan radan piikkiin. Viimeksi se jäi huonolta paikalta vaikeisiin asemiin, eikä tasavauhtinen puurtaja pystynyt nousemaan sieltä kärkikamppailuun. Tällä kertaa juoksupaikka on todennäköisesti johtavan rinnalla, josta voitto vaatii aivan huippusuorituksen. 6 Tyrolean Guy tulee laatutallista, mutta syksyn avausstartit jättivät kysymysmerkkejä voitokkaan oriin lopullisesta luokasta. Voitto yllättäisi, kun starttiväliäkin on kertynyt. 2 Balto d'Huon on tasavauhtinen puurtaja ja voi onnistuessaan kamppailla himmeämmistä totosijoista. Juoksunkulku: Ready Doc hakee alkumatkasta keulapaikan ja saa Young Kingin rinnalleen. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4 Suuri: 4, 5

