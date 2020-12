Ravivihje: Toto75 Bergsåker 12.12.2020

6 Antonio Trotin vire on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta syksyn kovissa ykkössarjoissa ja nyt valtakunnan kovimpien nimien puuttuessa listalta odotetaan Timo Nurmoksen valmennettavan vuoden avausvoittoa. Very Kronoksen ja Cyber Lanen matsatessa viimeksi kärjessä ruuna nousi takajoukoista alle 09-vauhtisella lopetuksella kolmanneksi. Voittoja Antonio Trotille on tullut viime vuosina kuitenkin kohtalaisen harvakseltaan ja kun juoksunkulkuunkin liittyy kysymyksiä, ei se suurena suosikkina ole kiinnostavin luottohevonen.



Aikansa ikäluokkatähti 2 Coin Perdu on palannut hyvällä tyylillä tositoimiin syksyllä. Kahdella viime kaudella vain kahdesti startanneelle oriille on annettu helpommissa porukoissa rakentavia startteja, joihin se on vastannut kiitettävästi. Revittelemään tasaisella avaajalla tuskin lähdetään kultadebyytissäkään, mutta suotuisalla juoksulla voitto vaikuttaa aivan mahdolliselta.



7 Diamantenin tyyli Jägersrossa oli itse startissa selvästi parempi kuin aiemmissa esiintymisissä, vaikkei se kuolemanpaikalta jaksanutkaan otella voitosta loppuun asti. Reipas avaaja voi suunnata heti alussa eteenpäin ja kärkiryhmästä se olisi varsin vähän pelattuna mielenkiintoinen tapaus.



Ruotsin turneensa aloittava 11 Grainfield Aiden osoitti viimeisimmissä Suomen-kilpailuissaan todella vahvaa virettä voittaen Seinäjoella kuolemanpaikalta. Samalla taktiikalla voitto tässä voi olla tiukassa, mutta onnistuneella reissulla kärkisijasta ei kannata yllättyä suuresti. Myös 10 Selmer I.H. nostetaan takaa mukaan systeemeihin, sillä senkin syysvire on ollut vahva. Bodenissa Samu Sundqvistin ajama ruuna voitti keulasta aivan pitelemällä.



8 From The Mine joutui jäämään kahden keulavoiton jälkeen marraskuun lopun finaalista pois vakavien ähkyoireiden takia ja palaa yllättävänkin nopeasti takaisin tositoimiin. Aikaisemmat ongelmat saattavat kuitenkin heijastua taktiikkaan ulkoradalta, eikä ruuna tunnu pelillisesti aivan kuumimmalta tapaukselta tällä kertaa.



Juoksunkulku: Mielenkiintoinen kiihdytys luvassa. Eniten pelatut eivät ole alkumetreillä nopeimpia, mutta radoilta 1,4 ja 5 hyvin lähteville kelpaa selkä. Diamanten voi olla ulkoakin keulahevonen, myös From The Mine avaa lujaa, jos alkuun panostetaan. Suosikeista Antonio Trot on todennäköisempi keulahevonen myöhemmässä vaiheessa.



Pelijakauma: Antonio Trot (45%) ja Coin Perdu (32%) ovat jonkin verran liikaa luotettuja. Diamanten (4%), Selmer I.H. (3%) ja Grainfield Aiden (4%) ovat jääneet liian pienelle pelille.



Ranking: A) 6, 2 B) 7, 11, 10, 8, 12, 5 C) 4, 1, 3, 9