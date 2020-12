Ravivihje: Toto64 Solvalla 11.12.2020

Toto64-1 Avauskohteen ykkösvihjeen saa 4 Red Hot Roadster, joka hallitsi Rommessa hitaan avauskierroksen jälkeen leikittelevän kevyesti keulajuoksun päätteeksi ja Eskilstunassa leiskautti toisesta ulkoa 500 metrin kirillä niukkaan voittoon. Illan koitoksessa on monta puoltavaa tekijää. Ruuna pääsee todennäköisesti keulaan, kuski vahvistuu Andreas Erikssonin ajaessa tänään ja toisin kuin pahimmilla kilpakumppaneilla, 3-vuotiaan kohdalla ei tarvitse miettiä kenkien sopivuutta, sillä niitä ei ole koskaan riisuttukaan. 7 Aloha Chip hakee suosikin tavoin kolmatta peräkkäistä voittoaan. Varsinkin viimeksi Åbyssa Robert Berghin treenattava oli vakuuttava, kun vauhtijuoksussa sillä kierrettiin 850 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta ruuna tuli mainiosti perille asti. Toki voitossa oli tuuriakin, kun yksi suojajuoksun saanut laukkasi ykkösenä maaliin, mutta se ei himmennä Aloha Chipin suorituksen arvoa. Seiskaradalta tiedossa lienee taas työmiehen hommia ja kysymysmerkkejä tuo myös kengillä ajo. 6 Silver Bullit voitti Färjestadin raskaissa olosuhteissa tämänkertaista kevyemmän porukan helposti. Sitä ennen Solvallassa ruuna jäi umpipussiin. Myös se joutuu pitkästä aikaa juoksemaan kengät jalassa. 10 Ingesson pärjäisi varmasti jos sen tietäisi olevan samanlainen kuin kesällä, jolloin ruuna teki pari todella vakuuttavaa esitystä. Syksymmällä on vastustanut ja laukkakin ollut pinnassa. 3 Gassin Am olisi kyvyiltään riittävä hevonen ja sillä on oppilaslähtöön paras mahdollinen kuski Magnus A Djusen muodossa, mutta sattumalta ruuna ei ole vielä koskaan voittanut ja taukoakin on alla, joten se jää varahevoseksi. Juoksunkulku: Red Hot Roadster avaa keulaan ja Aloha Chip etenee vauhdinpitäjän paikalle. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 7, 6, 10 Suuri: 4, 7, 6, 10

Toto64-2 Kahdella tyylipuhtaalla voitolla aloittanut 1 Brasco Boko ei olisi viimeksi Eskilstunassa tavoittanut karussa ollutta keulahevosta ilman loppukurvin varsamaista hiljentämistäkään. Normaalissa tapauksessa sen näytöt eivät vielä riittäisi suursuosikin asemaan, mutta tämä kerta tekee poikkeuksen, sillä lähtö on sen takana 60 000 kruunun ykköspalkinnosta huolimatta oikein todella heikkotasoinen. Pienempään systeemiin Timo Nurmoksen treenattava jää varmaksi, isompaan kaikki kahdeksan hevosta. 2 Vincent Dana erottuu haastajalaumasta. Ruunan pari viime sijoitusta voi unohtaa, sillä Gävlessä se menetti täysin asemansa väsyneen keulahevosen takana. Örebrossa 3-vuotias puolestaan hiljensi viimeiseen kurviin mentäessä, mutta uudelleen juonen päästä kiinni saatuaan kulki kulisseissa pontevasti maaliin. Sitä ennen Rättvikissä Mats E Djusen ajokki kesti 12-avauksen hyvin. Nopea lähtijä voi päästä keulaan. 7 Classic Sparke lopetti Axevallassa takajoukoista ihan pirteästi 15-kyytejä ja sitä ennen Mantorpissa voitti keulajuoksun päätteeksi pystyyn. Kolme edellä mainittua ovat ainoat voittoon kyenneet osallistujat. 5 Domac paransi Rommeen hurjasti edellisistä starteistaan paikaten pahan lähtölaukan nousemalla sisärataa pujotellen totoon. Ruunalta riisuttiin tuohon kisaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois, jota ei päästä enää luonnollisesti tekemään. 3 Cole Mossilla on nyt tuhannen taalan paikka ottaa uran ensimmäinen totosija. Viime startissa Solvallassa se näytti silmämääräisesti katsottuna jäävän pussiin tämänkertaista huomattavasti kovemmassa porukassa, tosin kuskilla oli ajo päällä. Arvoitukseksi jäi johtuiko se kokemattoman kuskin höntyilystä vai oliko hevosella oikeasti kaikki pelissä. Juoksunkulku: Brasco Bokon lähtönopeus on uran ensimmäisessä autolähdössä arvoitus ja onko Jorma Kontiolla muutenkaan intressiä ladata lähtöön. Vincent Dana on todennäköisin keulahevonen. Matkavauhti voi olla ainakin ensimmäisen kierroksen osalta hyvin maltillista. Pelijakauma: Brasco Boko (65%) on turhankin suuri suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1 Suuri: 1, 2, 7, 5, 3, 4, 6, 8

Toto64-3 3 Daysofourlives oli epäonninen viime viikon Gävlen kovatasoisessa Klass I-karsinnassa. Alussa oli senteistä kiinni etteikö se olisi päässyt keulaan ja lopulta kolmannessa sisällä matkannut ruuna ei saanut missään vaiheessa kunnolla kiritiloja. Tosin tuskin varoja hirveän paljon jäi varastoon. Sitä ennen 5-vuotias voitti Bergsåkerissa ja Bollnäsissä keulajuoksujen päätteeksi helposti ja nyt sillä olisi nopeana lähtijänä hyvä sauma päästä jälleen tuulenhalkojaksi. Ainoa kysymysmerkki on, saako Emil Strandberg hevosta yhtä kovaa liikkeelle kuin ammattikuskit. Luotetaan, että saa ja Daysofourlives jää systeemien läpivarmaksi. Suomalaisomisteinen 11 Big Shot on tehnyt vahvat lopetukset kaikissa kolmessa Katja Melkon tallista juoksemassaan startissa ja ruuna on ollut kuin uudestisyntynyt aiempaan verrattuna. Lähtöratalotto on vain ollut pahasti vastaan ja jälleen kerran huipputamma Target Hossin poika joutuu lähtemään surkealta paikalta. Miinukseksi lienee laskettava myös, että nyt Big Shotilla joudutaan ajamaan pitkästä aikaa kengät jalassa. 5 Pegasus All Over palasi hienossa vireessä lähes vuoden tauolta, kun ruuna punnersi Solvallassa johtavan takaa varmaan voittoon. Nyt vastus kovenee ja sillä joudutaan ajamaan kengät jalassa. Toisaalta parannusta lienee luvassa startti alla ja Mats E Djuse on oppilaslähtöön iso plustekijä. Pegasus All Over on myös pahin uhka Daysofourlivesin keulahaaveille. 1 Hocus Pocus kiri Färjestadissa viidennestä ulkoa oikeinkin vahvasti neljänneksi, vaikka joutui loppukurvissa kiertämään neljättä-viidettä rataa. Samanlaisena se pystyy kärkitaistoon, mutta kysymysmerkin tuo kengillä ajo, sillä Eskilstunassa ruuna ei tossut jalassa vakuuttanut. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin Daysofourlivesilla ja Pegasus All Overilla ladataan kovat piippuun. Ensin mainittu on suosikki pääsemään keulapaikalle. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-4 6 Hula Hula Sisu aloitti uransa lupaavilla otteilla ja esimerkiksi Rättvikissä tamma jätti taakseen sittemmin vahvaa jälkeä tehneen Samaritanan. Tuon jälkeen tuli pari epäonnistunutta starttia ja Readly Expressin tytär jäi tauolle. Mattias Djuse ei varmasti tuo Stall Courantin omistamaa hevosta keskenkuntoisena kaviourille ja liukkaana avaajana se on todennäköisin keulahevonen. 3 Carelya lopetti viimeksi Solvallassa kaukaa sisäpareista terävästi loppua tullen viimeiset 800 metriä 13-kyytejä. Samanlaisena uran avausvoitto on vain ajan kysymys. Ainakin alustavan varusteinfon mukaan tammalle laitetaan tänään ensimmäistä kertaa jenkkikärryt perään. 4 Bentley As on todella vaikea arvioitava, sillä se pärjäisi tässä sakissa varmasti samanlaisena kuin heinäkuisessa Axevallan kisassaan, mutta nyt vire on iso arvoitus. Hollannin Wolvegassa ajetuissa kisoissa tamma ei tehnyt suurta vaikutusta ja Jägersrson debyyttistartti Björn Goopilta meni pahan alkulaukan myötä hiitinajoksi. 7 Halle Westwood oli vielä Örebrossa tasapaksu pitkältä tauolta, mutta Rommessa oli jo täysin eri ääni kellossa, kun tamma pakeni keulapaikalta ylivoimavoittoon. Vastus kovenee nyt oleellisesti, mutta niin hyvä esitys oli, että Jimmi Ehlersin suojatti ei ole ulkona tässäkään. Maharajahin tyttärelle saatetaan laittaa ensimmäistä kertaa jenkkikärryt perään. 1 Jersey Girl vaikuttaa ihan kyvykkäältä tapaukselta, mutta vielä todella lapselliselta 3-vuotiaalta. Nyt rattaille tulee Jorma Kontio, joka voi loihtia yllättävänkin paljon lisää tamman suorituskykyyn. Viimeisenä kuitille vain kahden prosentin kannatukselle jäänyt 11 Chiclet, joka tulee juoksemaan vielä hyvän voittosumman kunhan saa ravinsa sujumaan paremmin. Viimeksi tamma leiskautti Färjestadin kurassa vahvasti kakkoseksi, vaikka laukkasi kirivaiheessa parikin kertaa. Stefan Melanderin tallista tulee lähtöön peräti viisi hevosta, mutta yksikään niistä ei ole tehnyt vaikutusta ja jäävät varahevosiksi. Juoksunkulku: Hula Hula Sisu täräyttää keulaan. Matkavauhti voi laskea maltilliseksi. Pelijakauma: Carelya (12%), Halle Westwood (4%) ja Chiclet (2%) ovat maistuvia merkkejä. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 3, 4, 7, 1, 11 Suuri: 6, 3, 4, 7, 1, 11

Toto64-5 Stayer-matkalla suosikinviitan saa ylleen 7 Electrical Storm, joka on tehnyt jatkuvasti teräviä lopetuksia kovissa porukoissa ja paluu voittokantaan on vain ajan kysymys. Viimeksikin Bergsåkerin 86-lähdössä ruuna kiri viidennestä ulkoa 10,6-vauhtia viimeiset 400 metriä tullen loppua porukan parasta kyytiä. Pienessä lähdössä Mattias Djusen suojatti pääsee nyt juoksemaan lähes väkisin lähellä kärkeä ja kirivaiheessa muut voivat olla helisemässä. 6 Västerbo ImtheMan on ollut hyvä myös Eskilstunan 75-lähdön yllätysvoiton jälkeen. Viimeksikin Solvallassa sillä kierrettiin 1800 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta ruuna kamppaili loppuun asti voitosta. Jorma Kontio palaa kärryille ja optimitapauksessa pääsee hakemaan keulapaikan. Kolmantena systeemeihin 3 Totte C.D., joka viime lauantain Åbyn Klass II-lähdössä kiri porukan hänniltä hyvin loppua. Lyhyemmällä starttivälillä ruuna lienee nyt entistä parempi. Juoksunkulku: Totte C.D. etenee keulaan, joita Västerbo ImtheManilla tullaan ainakin tiedustelemaan. Matkavauhti lienee maltillista. Pelijakauma: Electrical Stormin (50%) ja Västerbo ImtheManin (28%) prosentit voisivat olla aavistuksen lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 6, 3 Suuri: 7, 6, 3

Toto64-6 1 Blaze Kronoksen uran alkustartit eivät vielä suuria lupailleet, mutta tauon jälkeen suomalaisomisteinen tamma on tehnyt ison vaikutuksen voittamalla helposti molemmat starttinsa. Varsinkin viimeksi Solvallassa 3-vuotias irrotti keulasta 11-lopetuksen niin helposti, että Timo Nurmoksen treenattavassa voi olla ainesta ensi vuonna jopa ikäluokkatasolle asti. Näin matalissa sarjoissa Jorma Kontion ajokki ei tule pitkään viihtymään ja vaikka ei voltin ykköseltä saisi keulapaikkaa pidettyäkään, niin Blaze Kronos olisi silti iso suosikki ja jää kierroksen todennäköisempänä voittajana systeemien toiseksi läpivarmaksi. Kovin haastaja saapuu Suomesta. Marjo Kivimaan valmentama 8 Immersive Workout on ollut lahjakkaan hevosen maineessa läpi lyhyen uransa ja ongelmien vuoksi 5-vuotiaan voittosumma ei kohtaa vielä lainkaan kykyjen kanssa. Viimeksi Turussa se nuiji varmaan voittoon kierrettyään johtavan rinnalle kierros jäljellä, joten kunto on kohdallaan ja Mika Forssin ajokki kamppailee ainakin suosikin jälkeisistä sijoista. 6 Legendaria Zon teki viimeksi Solvallassa elämänsä juoksun kamppailtuaan johtavan rinnalta ykköseksi. Toki vastassa ei ollut likikään Blaze Kronoksen kaltaisia hevosia. Nopeana lähtijänä tamma voi päästä juoksuradalta keulaan ja ei tulisi suurena yllätyksenä mikäli aggressiivinen Carl Johan Jepson ajaisi siitä suosikkiakin vastaan. 11 D.H.H. Caviar Hall on parhaimmillaan pystyvä tamma, joka on kärsinyt urallaan runsaasti ongelmista. Jägersrossa se palasi vaihteeksi pitkältä tauolta ja tuosta startista ei saanut täyttä kuvaa, sillä Robert Berghin treenattava laukkasi loppukurvissa. Juoksunkulku: Blaze Kronos voi hyvinkin onnistua torjumaan Legendaria Zonin lähentelyt ja pääsemään heti alussa keulaan vetämään haluamaansa tahtia. Pelijakauma: Blaze Kronos (53%) voisi olla jopa enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1 Suuri: 1

