Ravivihje: Toto64 Mantorp 10.12.2020

7 Solkattens Ferrari otti viimeksi Solvallassa jo pitkään ilmassa roikkuneen uransa avausvoiton vaiherikkaiden tapahtumien päätteeksi. Ruuna oli etenemässä keulaan kierros jäljellä, mutta laukkasi, jonka jälkeen pujotteli taitavasti ajettuna toisesta ulkoa niukasti ykköseksi. 4-vuotias on viime starttien valossa ansaitusti suosikki tähän lähtöön ja Micael Lindblom on viime vuonna enintään 60 kärrylähtöä ajaneiden ohjastajien lähtöön huipputekijä, mutta kysymysmerkkejäkin on ilmassa. Lähtöpaikka on ulkona ja nyt Solkattens Ferrarilta ei päästä riisumaan kenkiä.

2 Oliver Hall teki keväällä niin vahvoja juoksuja, että Ready Cashin poika on likikään samanlaisena vakava voitontavoittelija pitkästä tauosta huolimatta.

12 Golden Evasion kiri toissa kerralla Åbyssa todella terävästi toiseksi ja meni tähän lähtöön kovan tuloksen 13,4ake. Viime startin voi tyystin unohtaa, sillä tamma laukkasi ensimmäiseen kurviin ja loppukurvissa se oli hyvin lähellä kaatumistakin kontaktitilanteen seurauksena. Per Henriksen treenattava maistuisi piippuhyllyn paikasta huolimatta vain viiden prosentin kannatuksella enemmänkin, mutta ensimmäistä kaksarisijaansakin hakeva kuski ei herätä luottamusta.

10 Danois Simoni on luotettava kilpailija ja lähdön kenties todennäköisin totohevonen. Eskilstunassa ruuna esitti pirteän loppuvedon löydettyään sisäpareista kiritilat ja oli ehtiä toiseksi. Sitä edellisen Solvallan startin voi tyystin unohtaa, sillä se jäi taivaltamaan kolmannelle radalle koko matkaksi.

11 Whistler Broline on tauluaan parempi tapaus ja kyvyiltään 3-vuotias on lähdön eliittiä. Ori oli vielä tulosrivistössäkin näkyvässä Kriterium-karsinnassa kuudes ja se on tähän tehtävään todella kunnioitettava meriitti.

Kohde yritetään selvittää tällä viisikolla. Runsaasti peliä kerännyt 1 Joel Di Quattro väistetään. Ruuna kärsii ravivaikeuksista, lähtöpaikka on hitaalle lähtijälle huono ja kuskinsa on ajanut yli 90 viime starttiaan voitoitta.

Juoksunkulku: 4 Lisa Marke on alussa nopein. Ainakin Solkattens Ferrarilla ja 8 O'boylla saatetaan ajaa voimalla eteenpäin. Juoksunkulusta voi tulla levoton, joka suosisi takarivin hevosia.

Pelijakauma: Solkattens Ferrari (34%) on turhan iso suosikki. Joel Di Quattro (18%) on myös liikaa pelattu. Danois Simoni (3%), Golden Evasion (5%) ja Whistler Broline (3%) ovat oudon unohdettuja.