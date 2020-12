Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 9.12.2020

1 Marion Fouty Bon on aloittanut syksyllä uransa mainiosti. Neljästä kilpailusta tamma on saalistanut kolme vaivatonta keulavoittoa ja ainoassa tappiostartissakin suoritus oli erinomainen. Sillä kertaa johtohevosen ohi ei vain ollut 10-vauhtisessa lopetuksessa asiaa. Viime startin uusinta on nytkin liki, silloin Jorma Kontion ajokki johti vastaavalta paikalta jokaista metriä. Kun kärkipaikka vaikuttaa todennäköiseltä, jää tamma korkealla peliosuudellakin varmaksi.



3 Sultan Norrgård on esiintynyt myös jokaisessa kilpailussa edukseen, vaikka alla onkin vasta yksi täysosuma. Kaikissa starteissaan ruuna on juossut viimeistään päätöskierrokselle lähdettäessä kärkipaikalla, mutta on toisinaan hieman odotellut muita lopussa. Ykkössuosikin ohi ei ehkä ole kiihdytyksessä asiaa ja sen myötä tehtävä hankaloituu.



Jos suosikkia varmistelee, vähemmän pelatuista kannattaa huomioida syksyllä hyvin mennyt 10 Genta Oh Ja. Se on jättänyt erittäin vauhdikkaan vaikutelman, mutta samalla laukkojakin on toisinaan tullut. Viime kerralla Mats E. Djuse latasi toiseen kurviin mentäessä takaa todella räväkästi keulahevosen kimppuun, mutta kovassa vauhdissa tamman jalat menivät solmuun. Loppu sujui vielä juosten.



Syksyllä menestysvireen löytänyt 7 Digital Eye on vaihtanut viime startin jälkeen Björn Goopin talliin ja yritteliäs ruuna voi parantaa edelleen otteitaan. Johtavan rinnalta toistaiseksi ainoan voittonsa puristanut 2 Riptide Bay on myös hyvältä paikalta mahdollinen ainakin totosijalle, varsinkin jos pääsisi pudottamaan suosikin kantaan. 9 Trix For Free vastaili Jägersrossa keulasta perille saakka, mutta takaa voittaminen voi olla vielä liikaa vaadittu.



Juoksunkulku: Marion Fouty Bon osoitti viime kerralla erinomaista lähtönopeutta ja on samanlaisena vaikeasti ohitettavissa alussa. Sultan Norrgård on potentiaalisin uhkaaja. 4 Simb Rihanna ja 5 First Love M.L. mielivät sisälle suojaisiin asemiin.



Pelijakauma: Marion Fouty Bonin (54%) peliosuus on kohdallaan, Sultan Norrgård (21%) on hieman ylipelattu. Genta Oh Ja (4%) ja Riptide Bay (4%) ansaitsisivat hieman lisää peliä.



Ranking: A) 1 B) 3, 10, 7, 2, 9, 5, 8 C) 4, 12, 11