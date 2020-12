Ravivihje: Toto64 Boden 8.12.2020 – 113 252 euroa ekstraa

Toto64-1 5 Al E.Gador Zet aloitti pohjoisessa ja taitavan Hannu Heikkilän treenistä lupaavalla esityksellä Rovaniemellä, kun kolmannessa ulkona juossut ruuna liikkui kirivaiheessa aivan omia vauhtejaan voittaen ylivoimaisesti. Vaatimattomaan kilometriaikaan ei pidä tuijottaa, sillä rataolosuhteet olivat tuona päivänä todella hitaat. Vastus kovenee tuosta startista, mutta ”alligaattorin” otteissa oli pitkästä aikaa tuttua rähinää ja perusluokaltaan sen ei tarvitse ainakaan hävetä tässä porukassa yhdellekään vastustajalle. Tuulennopea starttari juoksee joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä, hokit sopivat ja jos Al E.Gador Zet ei sorru liialliseen painamiseen, niin se pystyy voittotaistoon. Aamupäivän neljän prosentin peliosuus tuntuu naurettavan vähäiseltä ja John Östmanin ajokki jätetäänkin systeemien ideavarmaksi. Toinen vaihtoehto tasaisessa koitoksessa on revitys. 4 She Is Cecilia kehitti viimeksi Bodenissa takajoukoista terävän kirin ehättäen totoon. Sitä ennen Kaustisella tamma jäi kenties voittovoimissaan pussiin. Nopea lähtijä saanee loistoreissun. 10 Lennox Laday on kiittänyt kahdessa viime startissa nappireissuista kirimällä ykköseksi. Nyt juoksu tuskin tulee aivan niin hyvin luonaamaan ja pieni kysymysmerkki on myös kenkien kanssa ajaminen. 3 Bajkal Graffin viime lauantain Rovaniemen startin voi ainakin sijoituksen puolesta unohtaa, sillä tehtävä oli takaporukoista tukala 75-lähdössä. Djusen veljesten ajokit 6 Don Draper & 7 Trix On Line ovat kapasiteetiltaan riittäviä hevosia ja molemmat saavat vaihteeksi jenkkikärryt peräänsä. 12 Boulder Luke & 15 Lexington Tooma ovat parhaimmillaan niin kovia, että karuilta lähtöpaikoiltakin ne pystyvät nousemaan korkealle. Juoksunkulku: She Is Cecilia ja Al E. Gador Zet ovat alussa nopeimmat. Jälkimmäinen edennee tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Al E.Gador Zet (4%) on huimassa tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-2 14 Boogiewoogie Laday palasi Lahden vaisumman startin jälkeen komealla tyylillä takaisin voittajakehään Bodenissa. Ruuna raatoi viidennestä ulkoa 1200 metrin kirin ilman vetoapua ja taisteli esimerkillisesti ykköseksi, vaikka luonnollisesti maitohapotkin alkoivat päätösmetreillä jyllätä. Esitys oli uran parhaita, ellei jopa se kaikkein paras. Samanlaisena Mika Forssin ajokki on nytkin vaikeasti kukistettavissa, vaikka kiertämistä on kolmosrivistä jälleen tiedossa. Pienempään systeemiin varmaksi, isompaan muutama varmistus. 5 Grimaldi pystyy viime startteja parempaan ja nyt kuski vahvistuu oleellisesti Mats E Djusen hypätessä kärryille. Nopea lähtijä juossee keulassa. 1 Bwt Dallas laukkasi viime Bodenin vierailullaan ensimmäiseen kurviin, mutta jotain suoritusvarmuudesta kertoo, että ruunalla oli ennen tuota kisaa seitsemän startin totosijaputki. Se on kova meriitti tähän lähtöön. Lapulle vielä täysin pelaamattomaksi jääneet 9 Bwt Daenerys ja 12 Gigolo Sisu, jotka peruskyvyiltään ovat lähdön eliittiä. Ensin mainittu sai Umåkerissa yhden startin tauolta alle ja jälkimmäinen debytoi taitavalta Jani Oinoselta. Ainakin jatkoa varten molempia kannattaa seurata. Juoksunkulku: Grimaldi avaa keulaan, josta myös ajetaan. Boogiewoogie Ladaylla lähdetään ajoissa reissuun. Pelijakauma: Boogiewoogie Laday (52%) on oikein pelattu. Bwt Daenerys (1%) ja Gigolo Sisu (2%) ovat kiehtovia jättiyllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 14 Suuri: 14, 5, 1, 9, 12

Toto64-3 3-vuotiaiden kohtaamisessa 12 Nikita Sunrise on näyttöjensä puolesta täysin omassa kastissaan. Se oli jopa lähellä voittoa Oaks-karsinnassa ja finaalissa tamma oli kuudes. Sama sijoitus tuli myös lyhyen matkan E3-finaalista, jossa lahjakkuus kiskaisi tähän lähtöön huiman 11,5aly-tuloksen. Viimeksi Solvallan Breeders Crownin välierässä Nikita Sunrise jäi umpipussiin ja tuon jälkeen tamma vaihtoi Roger Nilssonin talliin, josta tänään tekee debyyttinsä. 40 metriä on toki takamatkaa, mutta pienessä lähdössä Magnus A Djusen ajokki tuskin tulee jäämään liian kauaksi kärjestä. Nilssonin oma ajokki 9 Fox Star on avannut uransa lupaavilla otteilla. Varsinkin samanlaisena kuin syyskuun lopun Bodenin voittostartissaan ruuna on kärkitaistossa. 2 Real De Zeun kiri Östersundissa takaporukoista terävästi 11,5-vauhtia viimeiset 400 metriä nousten kovan kärkikolmikon jälkeen neljänneksi. Ready Cashin poika on todennäköisin keulapaikan saaja ja siitä ruuna vetää pitkään. 1 B.G. Emma kiri Umåkerissa hienolla tyylillä viidennestä ulkoa ykköseksi. Rahaa tuli kertaheitolla paljon ja vastus kovenee nyt oleellisesti, mutta Hemmi Salmisen suojatissa on sellaiset otteet, että ilonhetkiä on luvassa jatkossakin. 8 A.W.'s Fastlight on parantanut starttien myötä jatkuvasti otteitaan. Toissa kerralla Bodenissa ruuna voitti keulajuoksun päätteeksi pystyyn ja viimeksi saman radan Ponsse Cupin-karsinnassa, se kiri ensimmäisen kurvin laukkansa jälkeen positiivisesti toiseksi. Kuudentena merkkinä systeemeihin 5 Liquify'em, jolle tarjottiin viimeksi Bodenissa kolmossijaa parempaakin. Tamma palasi kuitenkin tuohon kisaan pieneltä paussilta ja nyt kuski vahvistuu oleellisesti Ove A Lindqvistin hypätessä jälleen rattaille. Juoksunkulku: Real De Zeun saa paalulta keulapaikan. Fox Star tai A.W. Fastlight etenee johtavan rinnalle. Pelijakauma: Nikita Sunrise (33%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 12, 9, 2 Suuri: 12, 9, 2, 1, 8, 5

Toto64-4 2 Russjkat oli hyvä monte-voitoissaan ja erityisen vakuuttava niiden välissä Umåkerin kärrylähdössä, jossa kiri alkulaukkansa jälkeen vahvasti ykköseksi. Viimeksi Bodenissa ruuna teki asiallisen juoksun johtavan rinnalta. Tuon jälkeen starttiväliä on kertynyt noin kuusi viikkoa, eikä muutenkaan 5-vuotias ole ihan sellaista esittänyt, että alustava yli 60 prosentin kannatus olisi roimassa ylisarjassa perusteltu. 3 Gelato joutui viimeksi vetämään keulassa avauskierroksen alle 1.14-kyytiä, joka näkyi loppusuoralla. Sitä ennen Bodenissa ruuna peri nappireissun päätteeksi lähes eeppisellä tavalla voiton, kun keulahevonen laukkasi loppusuoralla ja maalilinjan ensimmäisenä sallitulla askellajilla ylittänyt hylättiin murtaumisesta. Nyt kuski vahvistuu Mika Forssin ajaessa tänään, maili sopii ja liukas lähtijä voi päästä keulaan. 1 Uomo Show on tauluaan paremmassa tikissä. Viime viikon Kuopion startissakin Tuomas Pakkasen suojatti joutui vetämään keulassa tasaisen reipasta läpi matkan ja se näkyi hieman lopussa. Nyt vastus olisi oikein todella sopivan näköinen ja ykkösradalta on tiedossa joko keulajuoksu tai ainakin reissu kärjen välittömässä läheisyydessä. Juoksunkulku: Uomo Show torjuu alussa muut. Jatkossa keulapaikka voi olla tarjolla Gelatolle, joka päässee Russjkatin ohi kiihdytyksessä. Pelijakauma: Russjkat (64%) on aivan liikaa pelattu. Erityisesti Uomo Show (3%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1

Toto64-5 Bodenin alueen hevosten jäsentenvälisessä suosikkikolmikko kohtasi jo viime startissaan. 13 Björlifant palasi pitkästä aikaan voittajakehään runnomalla viidennestä ulkoa ykköseksi ohi jälleen kerran umpirehdin juoksun tehneen 11 Forspärlan. Roger Nilssonin suojatin otteissa oli vaihteeksi samanlaista terävyyttä kuin parhaimmillaan viime talvena, jolloin ori voitti muun muassa tämän saman kisan. 15 Don Viking siirtyi samassa kisassa keulaan viimeisellä takasuoralla, mutta joutui pitkän kirin päätteeksi antautumumaan Björlifantille ja Forspärlalle. Nyt on uusi päivä ja tällä kertaa Ove A Lindqvistin ajokki voi päästä kirissä peesailemaan pahimpia vastustajiaan. 1 Nygaards Solan voi olla vielä liian vihreä voittamaan kovaa suosikkikolmikkoa, mutta 80 metrin etumatka (100 metriä Don Vikingiin nähden) on kuitenkin huomattavan paljon ja 4-vuotias voi vetää lähtöä yllättävänkin pitkään. Juoksunkulku: Nygaards Solan lähtee vetämään tasaisen reipasta vauhtia, ettei kukaan saa metriäkään ilmaiseksi kiinni. Pelijakauma: Forspärla (9%) on jäänyt yllättävän maltillisesti pelatuksi. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 13, 15, 11, 1 Suuri: 13, 15, 11, 1

Toto64-6 Päätöskohteessa suosikkikaksikko erottuu selkeästi muista. Hienon 4-vuotiskauden tehnyt 2 Leave Your Sox On jatkoi vahvoja otteitaan myös Solvallan Klass II-finaalissa, jossa alun kolmannen radan kiertelyn jälkeen oli toisesta ulkoa hyvä neljäs. Vaikka sarjamääritys ei täysin istukaan ja nyt joudutaan ajamaan kengät jalassa, niin silti Petri Salmelan treenattava on tässä porukassa suosikki. 4 Swagger on tehnyt hyvää jälkeä suosikkia pykälää kovemmassa divisioonissa eli Klass I-koitoksissa. Mika Forssin ajokki maistuisi muuten enemmänkin, mutta viimeksi Bodenissa se ei ollut kakkossijasta huolimatta parhaimmillaan ja palaakin nyt pieneltä huililta. Todennäköisesti ruuna pääsee alussa suosikin ohi ja keulapaikka voi olla sille tarjolla. Olisi yllätys mikäli voitto karkaa edellä mainitun kaksikon ulkopuolelle. 11 Mr Sånnalle kengät ovat miinus ja taukoakin on alla. Viime vuonna tämän kyseisen kisan voittanut 10 Mellby Fog on puolestaan suorittanut kaikissa kauden starteissaan alle tasonsa. Juoksunkulku: Paalun yksinäiselle 1 Big Sexy Delille kelvannee joko Swaggerin tai 8 Mellby Guavan selkä. Pelijakauma: Leave Your Sox Onin (53%) ja Swaggerin (23%) prosentit voisivat olla lähempänä toisiaan. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 4 Suuri: 2, 4

