Ravivihje: Toto64 Halmstad 7.12.2020

Voitokas 8 Jane Hall on toisen kohteen selvä ykkösmerkki. Charlottenlundissa tamma otti omansa johtavan rinnalta, vaikka palasi kilpailuun pieneltä tauolta. Bo Westergaardin suojatti on ripeä avaaja ja se jaksaa tehdä omaa juoksuaan, joten taktiikka lienee aktiivinen hankalasta paikasta huolimatta. Lähdössä on mukana muitakin nousevia kykyjä, joten aivan ilmaiseksi voitto ei tänään irtoa.

2 Namaste voitti Åbyssa tarkan juoksun jälkeen ja ehkäpä tamma on taas hiljalleen löytämässä hieman kadoksissa ollutta virettään. Sören Norbergin valmennettava meni elokuussa uransa neljänteen starttiin täyden matkan 13,8-vauhtia läpi ja voitti keulasta aivan pystyyn. Lähellekään samanlaisena se pystyisi heittämään suosikillekin kovan haasteen.

1 Saonoi palaa pieneltä tauolta ja kärkisija tulisi hyvältä paikaltakin pienenä yllätyksenä. Åbyssa se jäi voitostakin vain päänmitan verran. 10 Bahama Passion on riittävä hevonen näihin sarjoihin, kunhan keskittyy olennaiseen. Marraskuussa se teki kaksi ehjää juoksua ja tuloksena oli hyvät sijoitukset molempiin kilpailuihin. Axevallan ykkönen tuli johtavan takaa. 7 Icecream In on kyvykäs aloittelija, mutta näistä lähtöasemista voitto on tiukassa. Halmstadissa se punnersi johtavan rinnalta vahvasti kakkoseksi. Åbyn voitto irtosi terävällä kirillä johtavan takaa. 6 Tiny Rocket voitti huhtikuussa hyviä ikätovereita Ester Wibbin johdolla, mutta sen jälkeen meno on ollut vaisumpaa. Voitto yllättäisi tässäkin. 5 Begum Kronos tekee debyyttinsä Peter Untersteinerin valmennuksesta maltillisten ennakkokommenttien saattelemana. Tamman kauden suurin onnistuminen nähtiin syyskuun alussa Åbyssa, kun se spurttasi johtavan takaa lennokkaasti ykköseksi. Starttiväliä on kertynyt pari kuukautta ja iskukyky on uusista käsistä arvoitus.

Juoksunkulku: Anice Cake on eturivin nopein, mutta luopuu paikastaan. Jane Hall on aktiivisella ajolla ensimmäisenä kiinni johtopaikassa. Icecream Inin lähtönopeus auton takaa on kysymysmerkki.

Pelijakauma: Jane Hall (35%) on alipelattu suosikki.