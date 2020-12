Ravivihje: GS75 Romme 6.12.2020

Neljännessä kohteessa 6 Rocky Tilly luotetaan vihjesysteemien toiseksi varmaksi. Ruuna on kilpaillut rajussa lyönnissä jo pitkään, vaikka voitot ovat viime aikoina kiertäneetkin. Viimeksi se jäi voimat tallella pussiin toiseen ulos ja myös toissa kerralla tilat avautuivat sisäradalta liian myöhään, eikä se aivan ehtinyt ensimmäisenä linjalle. Jörgen Westholmin suojatti on voittanut kengät jalassa 75-lähtöjäkin, joten balanssimuutos ei tule sen kohdalla menestyksen esteeksi. Pienessä lähdössä juoksu onnistuu väkisinkin, vaikka ruuna ei alussa keulataistoon ehdikään.

Haastajilla riittää kysymysmerkkejä balanssipuolen ja päivän vireen suhteen. 2 Sign Me Up Too on kovaluokkainen hevonen hyvällä lähtöpaikalla, mutta viiden kuukauden tauko madaltaa odotuksia. Ruuna on tehnyt parhaat juoksunsa ilman kenkiä, joten balanssimuutos ei suosi ruunaa. Kyvyt riittävät kärkikamppailuun, jos vire on sielläpäinkään suoraan tauolta. 4 Vivacious Allie ei ole tottunut juoksemaan kengät jalassa, joten balanssimuutos on sen kohdalla arvoitus. Daniel Redénin suojatin lokakuun kilpailu ei onnistunut hevosen juututtua alussa kolmannelle radalle ja hännille pakittamisen jälkeen juoksu kävi lähinnä hiitistä. Starttiväliä on kertynyt viisi viikkoa, mutta keulaan päästessään se voisi vetää lähtöä pitkään.

8 Young Da Vici tulee aina rehdisti loppuun, joten pieni lähtö suosii hankalta paikalta starttaavaa hevosta. Per Lennartsonin suojatti menee hyvin kengilläkin, mutta silläkin on rasitteena pieni starttiväli. Suosikin lyöminen tulisi tällä matkalla yllätyksenä. 5 Highspirit on juossut kesän aikana kovissa 75-tehtävissä, eikä kyyti ole riittänyt pieni väläytyksiä lukuunottamatta. Nyt vastus on sopivampi ja nopea avaaja pyrkii nappijuoksuun keulassa tai johtavan takana. 1 Malkin oli alkuvuodesta mainiossa iskussa, mutta ei tässä kovin kiinnostava pelikohde suoraan pitkältä tauolta. Täysi matka ei suosi.

Juoksunkulku: Highspirit on todella nopea ja avainroolissa juoksunkulun suhteen. Vivacious Allie tai Sign Me Up Too lienee lopullinen keulahevonen.

Pelijakauma: Rocky Tilly (35%) on alipelattu suosikki. Malkin (15%) on ylipelattu.