Ravivihje: Toto75 Åby 5.12.2020

Toto75-1 Åbyn kierros käynnistyy erittäin haastavalla lyhyen matkan Klass I -lähdöllä. Pelillistä tehtävää ei helpota sekään, että juoksunkulullekin on useampia eri vaihtoehtoja.

Niukka ykköshevonen on takarivistäkin 10 Sweetman, vaikka parhaat suorituksensa se onkin tehnyt keulasta. Viime kerralla ruuna osoitti kuitenkin lupaavia elkeitä myös takaa kirimällä 4. ulkoa totosijalle. Parempikaan sijoitus ei ole juoksun luonatessa mahdoton.

4 Redneck Woodlandin suoritustaso heittelee melko tavalla, mutta parhaana päivänään 4-vuotias voisi hallita tämänkaltaista lähtöä mielin määrin. Parilla viime kerralla sillä on ajettu takaa varsin hyvällä lopputuloksella. Viimeksi kuskilla oli tosin vaikeuksia saada kammettua sitä ulospäin vapaalle radalle ja meno terävöityi vasta suoralla, kun hevosen pystyi päästämään vapaasti sisälle päin.

2 Spartak Face olisi alkusyksyn iskussaan näistä asemista kisan suosikki, mutta ruunan otteet eivät viime aikoina ole olleet aivan parasta laatua. Mm. viimeksi ravi oli lopussa varsin jäykän näköistä. Asetelmat ovat toki liukkaalle lähtijälle nyt suosiolliset ja maililla 6-vuotias on ollut aiemmin elementissään.

3 Barista Oak taipui Jägersron tauolta paluussaan keulasta lopussa, mutta parantanee rutkasti startti alla. Nopea lähtijä havittelee paikkaa kärjen läheisyydestä ja voi olla valmis voittamaankin jo. 5-vuotias kilpaili jo viime talvena samassa 75-sarjassa.

Kesällä huippusuorituksia tehneen 9 Astronacente Zacin tyyli ei ollut Eskilstunassa ollenkaan yhtä vetävää kuin voittostarteissa. Italialaisen mahdollisuuksiakaan ei ole silti syytä täysin tuomita, sillä kykyjä 4-vuotiaalla nykyisiin sarjoihinsa on.

1 Axel Rudan alustava peliosuus on ehkä hieman yläkantissa, mutta myöhään kiritilaa Solvallassa saanut ori on sisäradalta huomioitava. Kärjen välittömään tuntumaan selviytyminen voisi avata sauman. Ylivauhtisen kisan Halmstadissa korkannut 7 Durello ei pysynyt viimeksi kirikierroksella Sweetmanin tahdissa, mutta tuli kuitenkin asiallisesti.

Yllättäjistä mukaan isompaan systeemiin otetaan vielä liukkaat 6 Dali Pagadi, 5 Vexil Kronos sekä riittävän kapasiteetin omaava 11 Harper Seabrook. Niistä ensin mainittu ei rauhoittunut viimeksi selässäkään, mutta kunnollisen startin kroppaansa saatuaan tilanne voi olla nyt parempi. Vexil Kronos hakee sopivaa selkäjuoksua, jolla se viimeksi kiri voittajaksi. Harper Seabrook jätti Örebrossa tauolta varsin lupaavan kuvan.

Juoksunkulku: Radoilta 2-6 avataan parhaiten, Spartak Face on suosikki keulaan. Redneck Woodland voi kuskin halutessa sen haastaa, mutta muille kelvannee selkäjuoksu.

Pelijakauma: Sweetman (13%) on edullinen. Spartak Face (19%) ja Axel Ruda (10%) ovat saaneet liikaa kannatusta.

Ranking: A) 10, 4 B) 2, 3, 9, 1, 7, 6, 5, 11 C) 12, 8 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 10, 4, 3, 2, 9 Suuri: 10, 4, 3, 2, 9, 1, 7, 6, 5, 11

Toto75-2 Tammalähtökään ei ole helpoimmasta päästä. Rankingin kärkeen nostetaan väkivahvoja juoksuja tehnyt 5 Laleh Pellini, joka voisi tällä kertaa päästä aavistuksen helpommalla. Viimeksi 4-vuotiaalle tuli ulkoradoilla laukka loppukurvissa, mutta kyseessä ei ole aivan helpoin ajettava ja tuttu kuski on sille selkeä plussa. Kiihdytyksessä tamma on ollut useimmiten verkkainen, mutta potentiaalia hieman parempaan ehkä on, eikä juoksupaikka jääne niin kauas kuin monesti aiemmin. Vastuskin toki kovenee.

6 Alhambra Mail palasi viime viikolla tauolta ja aloittikin heti kelpo suorituksella. Kolmosrivi huomioon ottaen juoksukin meni sujuvasti sen päästyä nopeasti 2. ulos. Reipas lähtijä pyrkii nytkin hyville paikoille ja siinä onnistuessaan paluu voittokantaan on mahdollista. Kaikki Ruotsin-ykkösensä italialainen on ottanut selästä.

7 Kantens Rosen tolpparivi olisi tullut jo viimeksi tiensä päähän ilman vastustajan laukkaa maalisuoralla. Keulassa ravannut 5-vuotias sai päätöskierroksella painetta 12 Alexi Quickilta, mutta jaksoi kunnialla perille asti. Usein voittavaa hevosta on syytä arvostaa, mutta hieman haavoittuvaiselta Robert Berghin suojatti tällä kertaa tuntuu.

Vähemmälle huomiolle jääneistä aikaisin peleihin kuuluu 4 Bring Me Money. Keulasta viime kerralla voittoon sooloillut 4-vuotias esiintyi aiemmin pirteästi kovimpia samanikäisiä tammoja vastaan. 14 Aura S.L. pääsee auton takaa varmemmin liikkeelle ja voi sen jälkeen nousta kolmannestakin rivistä voittokamppailuun.

Hyvältä paikalta peleihin nousee myös 1 Africa Bi, joka on mennyt aiemminkin hyvin Ruotsissa ollen mm. lokakuussa kuolemanpaikalta kolmas. Michel F. Rottengatterin tamma avaa hyvin, ja vaikkei keulan puolustaminen onnistuisikaan, löytynee juoksupaikka silti läheltä kärkeä.

Kolme tyylikästä voittoa syksyllä ravannut 9 Eye On The Hill on 3-vuotiaana nyt tiukemman tehtävän edessä, eikä takarivin paikkakaan tunnu optimaalisimmalta.

Juoksunkulku: Africa Bi pyrkii puolustamaan keulapaikan. 3 Global Benchmark haluaa välistä vain sisälle, mutta Bring Me Money ja Alhambra Mail voivat haastaa ensin mainitun tosissaan alussa. Myös 8 Ies Elisabet osaa lähteä lujaa, mutta alkuun ei ehkä panosteta? Kaikille edellä mainituille voi kelvata myöhemmin Laleh Pellinin tai Kantens Rosen selkä, varsinkin jos paikkojen selvittely alussa on venynyt.

Pelijakauma: Kantens Rose (24%) on liikaa pelattu, samaten Eye On The Hill (15%). Laleh Pellini (13%) ja Bring Me Money (5%) ovat jääneet turhan pienelle pelille.

Ranking: A) 5, 6, 7, 4, 14 B) 1, 9, 3, 8, 12, 13, 10 C) 2, 15, 11 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 6, 4 Suuri: 5, 6, 7, 4, 14, 1

Toto75-3 5 Digital Races on varsin todennäköisenä keulahevosena 3-vuotislähdön ykkösmerkki ja varteenotettava vaihto jopa varmaksikin. Muutama kiintoisa vastustajaa nousee kuitenkin mukaan vihjesysteemeihin, sillä suosikin viime kisa jätti hieman epävarmuutta ilmaan. Kovaa rataa Kalmarissa arkonut ori laukkasi avauskurviin, mutta olisi vielä ilman loppukaarteessa tullutta toista erhettä ollut vahvasti voittomatsissa mukana. Jos kaikki on nyt kunnossa, voi Christoffer Erikssonin valmennettava ottaa uran kolmannen keulavoittonsa.

10 King Schermer voi olla takaakin kovin vastustaja, sillä ruunan otteet ovat parissa viime kilpailussa sellaisia, että resursseja huomattavasti parempaankin vielä löytyy. Jägersrossa se nousi toisen radan vetäjäksi päätösringillä ja ratkaisi vaivattomasti, myös Monsin keulasta tullut voitto oli viimeksi helppo.

9 Beauty Wind on esitellyt 10-vauhtisia lopetuksia jo useammassa startissa, eikä sen voitosta voi yllättyä tälläkään kertaa. Tässä sen osakkeita kuitenkin laskevat edestä lähtevät erittäin verkkaiset selät, jonka myötä tamma voi joutua aloittamaan kirinsä melko kaukaa.

Pelillisesti enemmän ideaa onkin sen tallikaverissa 6 J.J.Stitchissä. Örebron sumussa parijonosta selvään voittoon kiertänyt ori väänsi viimeksi erittäin vahvasti johtavan rinnalta, mutta joutui taipumaan maalikuvassa toiseksi. Sen suunta on vahvasti ylöspäin, eikä voitto olisi suuri yllätys tällä kertaa.

7 Piccadilly meni Hampurin-voitossaan keulasta varsin kevyellä askeleella, mutta Digital Racesin ulkopuolelta ei normaalisti ole nyt asiaa tuulenhalkojaksi. Enemmän merkkejä laitettaessa myös johtavan kantaan mielivä 3 Borups Umami voi tulla kyseeseen, vaikka kengät voivatkin vaikuttaa sen menoon negatiivisesti.

Juoksunkulku: Borups Umami ohittaa sisempää starttaavat vaivatta, mutta Digital Races ottaa nopeasti kärkipaikan hallintaansa. Piccadilly voi jäädä alkuun panostettaessa toisen radan vetäjäksi. Beauty Windille tarjoiltaneen selkäjuoksu, King Schermer voi sen sijaan tulla jo puolimatkassa eteenpäin.

Pelijakauma: King Schermer (14%) ja J.J.Stitch (4%) ovat edullisia. Beauty Wind (23%) on ylipelattu, samoin Borups Umami (11%).

Ranking: A) 5, 10 B) 9, 6, 7, 3, 1, 11 C) 8, 12, 2, 4 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5, 10, 6 Suuri: 5, 10, 6

Toto75-4 Ensimmäisenä lauantain megasuosikeista tulessa on 3 Behind Bars, jonka uran avaustappio näki keinovalon viimeksi Solvallassa. Esitystä ei silti voi moittia, sillä 4-vuotias porhalsi 3. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,4-vauhtia. Edellä juosseen Magnificent Tooman ohi ei vain ollut asiaa, mutta muut jäivät selvästi. Vakuuttavasti jo aiemminkin esiintynyt ruuna on startin onnistuessa tässä taas luultavasti keulahevonen ja siitä voitto olisi vahvasti ulottuvilla. Vähäiseen rutiiniin peilaten peliosuus on kasvanut silti liian tuhdiksi, sillä aiempaa kovemman startin vaikutuksetkaan eivät aina ole pelkästään positiivisia.

11 Ol Dono Lengai ei vaikuta hevosena nähdyn perusteella juuri suosikkia kehnommalta, toki lähtöasetelmat hankaloittavat. Halmstadissa 4. ulkoa hallittuun voittoon edennyt ori ratkaisi Hampurissa johtavan rinnalta aivan puolivaloilla. Matkasta ei ole kokemusta sillä sen paremmin kuin Behind Barsillakaan, mutta tuskinpa siitä haittaa on. Jos suosikki ei pääse liian helpolla, voi Peter Ingvesin ajokki haastaa sen lopussa.

Poikkeuksellisesti alimpaan divisioonaan on päästy mukaan vähilläkin pisteillä, joten tasoeroja löytyy. Muutama haastaja omaa kuitenkin yllätyspotentiaalia, varsinkin suojaisalla juoksulla.

5 Stensonin taistelutahto on ollut loppuratkaisuissa vielä puutteellinen, mutta näissä sarjoissa hankitusta rutiinista on usein jatkoa ajatellen hyötyä. Thomas Uhrbergin 3-vuotias pääsee voltin vitoseltakin luultavasti hyvin matkaan ja voisi sisältä syttyä paremmin lopussa?

Startin onnistuessa myös 6 Stepping Moneyboylla voisi olla potentiaalia aivan kärkikamppailuun. Se on tehnyt muutaman kerran sinnikkäitä suorituksia johtavan ulkopuoleltakin. Carl Johan Jepsonin ajama ruuna on etuvoltin hevosista ainoa, joka voisi antaa suursuosikillekin pakit keulapaikan tavoittelussa.

Lokakuun lopussa 75-kisassa johtavan takaa toiseksi pinnistellyt 7 Baron Frontline on ollut sen kisan jälkeen kerran poissa. Sisälle päästessään se voisi pystyä totokamppailuun, mutta voitto voi olla liikaa vaadittu, kun vire ei luultavasti ole aivan terävin.

Juoksunkulku: 1 Listas Tinge Ling avaa sisältä hyvin, mutta hakee heti selkää. Stenson ja Baron Frontline lähtevät myös reippaasti, Behind Barsillekin kolmosrata voi tuoda sujuvan startin. Stepping Moneyboyn aloitus on lievä arvoitus, mutta kuski on nopeimmasta päästä. Sitä lukuun ottamatta muilta suosikki saa haettua vetotyöt. Ol Dono Lengai kiertää jossain vaiheessa toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Behind Barsin (67%) peliosuus on jonkin verran liian iso. Stenson (4%) ja Stepping Moneyboy (4%) ovat jääneet liian pienelle huomiolle.

Ranking: A) 3 B) 11, 5, 6, 7 C) 1, 2, 10, 4, 12, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 11, 5, 6 Suuri: 3, 11, 5, 6

Toto75-5 Viime lauantaina tiukassa finaalimatsissa Cyber Lanen ulkopuolelta nitistänyt 10 Very Kronos on kultadivisioonan suuri suosikki tällä kertaa. Pelkästään erinomaisia suorituksia syksyllä tehnyt ori päättää samalla kautensa, joten takarivistäkin luvassa lienee aktiivinen taktiikka. Töitä on tiedossa tässäkin ja keulahevosen kanssa ”puheisiin” pääseminen ei onnistune ainakaan yhtä nopeasti kuin viikko sitten. Kovat prosentit kerännyt 6-vuotias saakin isompaan systeemiin pari maksavampaa kaveria.

1 Disco Volantelle lyhyt matka olisi parempi, mutta viime talvena viisi kultadivarivoittoa saalistanut ruuna osoitti maaliskuun finaalissa täyden matkankin sujuvan. Solvallan keulasoolo marraskuussa kieli vahvasta nousuvireestä, eikä samanlaisena sen tavoittaminen ole suursuosikillekaan aivan läpihuutojuttu. Ulf Ohlsson tuskin tarjoaa vauhtia laskemalla Very Kronokselle ilmaista tietä rinnalle, sillä hevonen hevosta vastaan suosikki luultavasti on vahvempi.

Vähän pelatuista selvästi potentiaalisin on 2 Hazard Boko. Aina lahjakkaaksi tiedetty ori ei ole vanhempana täysin onnistunut, mutta kahden viime startin perusteella suunta on nyt vahvasti oikea. Vaivattomasti 2. ulkoa toissa kerralla ratkaissut 6-vuotias tyylitteli Gävlessä keulavoittoon laput yläasennossa. Disco Volanten peesistä vaarallinen!

11 Nadal Brolinen paluuta tositoimiin vuoden tauolta seurataan mielenkiinnolla, mutta kovin aggressiivista taktiikkaa lienee tuskin heti ensimmäiseen kisaan luvassa ja sen myötä mahdollisuudet voittoon tuntuvat varsin rajallisilta. Koelähdössä ruuna ”löi” johtavan takaa Win B.Hillin ja meni ihan hyvällä tyylillä. Tähän asti aiemmat kilpailukautensa aina voitolla aloittaneen ruunan putki on nyt vaarassa katketa.

Elian Webin Jägersrossa kukistaneen 3 Västerbo Exactin voitto olisi edelleen yllätys. Vastustajat eivät tuntuneet olleen siinä startissa kovin erikoisessa iskussa. 12 Sevilla kukisti Cyber Lanen Kööpenhaminassa, mutta lähtöpaikka on nyt musta.

Juoksunkulku: Disco Volante on joskus ykkösradalta laukannutkin, mutta ravatessaan se pitää kärkipaikan hallussaan. Hazard Boko pyrkii sen kantaan, 6 Pastore Bob voi sotkea kuvioita ulompaa. Very Kronos etenee jossain vaiheessa toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Very Kronos (70%) on kerännyt liiankin tukevan kannatuksen. Disco Volante (14%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan. Hazard Boko (3%) on selvemmin aliarvostettu.

Ranking: A) 10 B) 1, 2, 11, 3, 12 C) 9, 6, 4, 8, 5, 7 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 10 Suuri: 10, 1, 2

Toto75-6 Huippuotteita pitkin syksyä esittänyt 9 Speedy Tilly oli normaalia selvästi huonompi lokakuun lopun kisassa ja sen myötä odotukset viime lauantain finaalissakin olivat vaikealta lähtöpaikalta matalat. Ruuna kuitenkin nousi Västerbo Pokerfacen vanavedessä vahvasti toiseksi ja kulki viimeisen ringin 10,3-lukemiin. Startti alla siltä voi odottaa nyt enemmänkin, eivätkä kengätkään ole olleet aikaisemmin este ruunan menestymiselle. Kokeillaan nopeiden lähtijöiden takaa varmaksi!

Kuivan alkukauden jälkeen kolmen voiton putken rakennellut 1 He's Marvelous oli syyskuussa Solvallassa paras kuolemanpaikalta ja päässyt sen jälkeen kahdesti helpolla keulasta. Samalle paikalle Björn Goop tähtää tässäkin, mutta ulkopuoleltakin avataan rivakasti. 6-vuotiaan statistiikka kengät jalassa on myös epäilyttävä: viisi kilpailua, ei yhtään totosijaa. Mahdollinen, muttei paljon pelattuna nyt erityisen houkutteleva.

Haastajista 2 Beartime ei ole ollut erityisen hanakka voittamaan, mutta voi suosiollisella juoksulla olla silti tällä kertaa vaarallinen. Rommessa takana pussiin jäänyt ruuna tuli viimeksi keulasta ohitetuksi viime metreillä. Tässä Carl Johan Jepson hamuaa open stretch-paikoille. Sinne mielii myös 3 Inertial, joka koki Beartimen kaltaisen kohtalon viime startissa oltuaan matkalla turhan meneväinen. Selästä Jörgen Sjunnessonin ajokki pystyy ärhäkkään loppuvetoon.

Lähdön kyvykkäimpiin lukeutuu epäilemättä 5 Amerindienne, jonka otteet uusista käsistä ovat olleet huomattavasti lupaavampia kuin tulosrivi antaa ymmärtää. Ravilla ja onnistuneella reissulla voittokaan ei olisi suuri paukku. Samaan pystyy erinomaisessa tikissä tauolta palannut 6 Cobaca Banana, mutta parhaat juoksupaikat voivat mennä sisempää starttaaville. Myös hyvävireisen 7 Kick The Dust Åsin menestyminen jäänee ulompaa muiden armoille. Open stretch-spesialisti 10 Echelonillekin kärjen välittömään imuun pääseminen voi tuottaa nyt ongelmia.

Juoksunkulku: Neljän sisimmän radan hevoset lähtevät sen verran reippaasti, ettei ulompaa luultavasti ole alussa asiaa aivan kärkipaikoille. He's Marvelous on suosikki keulaan, sillä rinnalta lähteville kelpaa selkäjuoksukin. Speedy Tilly pyrkii edellisten perässä myös heti lähelle kärkihevosia.

Pelijakauma: He's Marvelous (32%) on ylipelattu. Speedy Tilly (29%) ansaitsisi aavistuksen lisää peliä, yllättäjistä myös Inertial (4%) ja Amerindienne (5%).

Ranking: A) 9, 1, 2 B) 3, 5, 6, 7, 10, 8 C) 4, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto75-7 Hopeadivisioonan eniten pelatut ovat todennäköisesti piikki-selkä -asetelmassa, mutta johtoon luultavasti etenevän 4 Vikens High Yieldin sijaan pelivalinta kohdistuu 2 Night Broddeen. Parin laukkastartin jälkeen Jägersrossa ravia mennyt 5-vuotias sooloili keulasta selvään voittoon virtavalla tyylillä, mutta tällä kertaa kierrosta pidemmällä matkalla tahtipuikon luovuttaminen eniten pelatulle lienee paras ratkaisu. Talvikaudella aiemminkin hyvin mennyt ori on juossut kaikki kilpailunsa kengät jalassa ja hyötyy kenkäpakosta. Open stretchiä pitkin voittoon nyt?

Vikens High Yieldin kevään loistovire katosi kesällä, mutta syksyllä ruuna on osoittanut taas tutun vahvoja otteita. Toissa kerralla se vastaili ykköseksi keulasta ja ratkaisi viimeksi 2. ulkoa. Keulapaikka voitto häämöttää normaalina, mutta kengät ovat sille kysymysmerkki, sillä viime kevään voittokulku alkoi nimenomaan avojaloin.

Suosikkikaksikon takana lähtö on varsin tasainen ja kysymyksiä leijuu monen haastajankin yllä. Pelimielessä pikkukiinnostavia voisivat olla 3 Apapmand ja 1 Zio Tom Jet. Ensin mainittu oli keväällä mukana Copenhagen Cupissa, mutta piti sittemmin kesällä paussia. Marraskuun suoritukset olivat lupaavia, viimeksi ori tosin laukkasi kakkossijalta maalisuoralla kierrettyään loppukurvissa johtohevosen kupeelle. Zio Tom Jetillekin kengät aiheuttavat kysymysmerkin, mutta reilun kuukauden paussilta asiallisen esityksen viimeksi tehnyt 5-vuotias voi saada varsin hyvät juoksuasemat.

11 Azimutin meno ei näyttänyt viimeksi Jägersrossa parhaalta mahdolliselta, mutta alusta ei ilmeisesti täysin sopinut. Tällä kertaa paikka on entistä työläämpi, kuten kovavireiselle 12 Staro Leonardollekin. Juoksun onnistuessa se voisi hopeadivarin jossain voittaakin. Night Brodden tavoin aina kengät jalassa juokseva 6 Reverend Wine kuuluu talvikauden hevosiin, mutta huippukuntoon on vielä sen verran matkaa, että voittaminen jäänee tulevaisuuteen.

Juoksunkulku: Night Brodde käynnistyy parhaiten ulompaa, mutta päässee tässäkin sen verran ripeästi matkaan, että voi luovuttaa avauskurvin jälkeen vetotyöt Vikens High Yieldille, joka puolestaan torjuu 5 Ad Hocin kiihdytyksessä.

Pelijakauma: Vikens High Yield (33%) on hieman liikaa pelattu. Yllättäjistä Apapmand (4%) ja Zio Tom Jet (3%) ovat jääneet ehkä turhan vähälle.

Ranking: A) 2, 4 B) 3, 1, 11, 12, 5, 6, 7, 10 C) 9, 8 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2 Suuri: 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 10, 4, 3, 2, 9

Toto75-2: 5, 6, 4

Toto75-3: 5, 10, 6

Toto75-4: 3, 11, 5, 6

Toto75-5: 10

Toto75-6: 9

Toto75-7: 2

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-05&track=Åb&race=5&pool=T75&selections=[10,4,3,2,9],[5,6,4],[5,10,6],[3,11,5,6],[10],[9],[2]&stake=0,05&price=9



Suuri

Toto75-1: 10, 4, 3, 2, 9, 1, 7, 6, 5, 11

Toto75-2: 5, 6, 7, 4, 14, 1

Toto75-3: 5, 10, 6

Toto75-4: 3, 11, 5, 6

Toto75-5: 10, 1, 2

Toto75-6: 9

Toto75-7: 2

Hinta: 108,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-05&track=Åb&race=5&pool=T75&selections=[10,4,3,2,9,1,7,6,5,11],[5,6,7,4,14,1],[5,10,6],[3,11,5,6],[10,1,2],[9],[2]&stake=0,05&price=108

PieniToto75-1: 10, 4, 3, 2, 9Toto75-2: 5, 6, 4Toto75-3: 5, 10, 6Toto75-4: 3, 11, 5, 6Toto75-5: 10Toto75-6: 9Toto75-7: 2Hinta: 9,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 10, 4, 3, 2, 9, 1, 7, 6, 5, 11Toto75-2: 5, 6, 7, 4, 14, 1Toto75-3: 5, 10, 6Toto75-4: 3, 11, 5, 6Toto75-5: 10, 1, 2Toto75-6: 9Toto75-7: 2Hinta: 108,00 €Tästä kupongille: