Ravivihje: Toto64 Kalmar 4.12.2020

Toto64-1 2 Infinitus palasi yhden hieman heikomman startin jälkeen tasolleen Åbyssa, jossa ruuna kiri kolmannesta ulkoa 10,1-vauhtia viimeiset 700 metriä nousten kolmanneksi kovan kärkipari Vikens High Yield-Ingo jälkeen. Illan koitoksessa moni asia puoltaa, paalulta Joakim Lövgrenin suojatti päässee keulaan ja huomattavasti kovempia lähtöjä kolunneella 6-vuotiaalla on loistosauma ottaa kauden toinen voitto. Pienempään systeemiin varmaksi, suurempaan pari varmistusta. 6 Partizan Faze ei saanut toissa kerralla Axevallan hyvätasoisessa lähdössä missään vaiheessa kunnolla kiritiloja ja se tuli paljon voimia tallella neljäntenä maaliin. Viimeksi Åbyn kultadivarissa kolmannesta ulkoa oli vaikea nousta viidettä sijaa korkeammalle kiihtyvässä temmossa. Ruuna esitti kuitenkin kelpo kirin ja oli toista rataa juosseista toiseksi paras. 7 Mulligan tykitteli viimeksi Kalmarissa takajoukoista niin lujaa maalisuoraa, että tamma otetaan kolmantena merkkinä lapulle. 4 Master Crowe on hävinnyt viime starteissaan paremmista juoksuista huolimatta sekä Partizan Fazelle ja Mulliganille, joten Petri Puron valmennettava jää varahevoseksi. Juoksunkulku: Infinitus etenee tuulenhalkojaksi viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Partizan Face on ainoa hevonen, jolla voidaan tulla rinnalle pitämään tempoa yllä. Pelijakauma: Partizan Face (15%) voisi olla hieman enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2 Suuri: 2, 6, 7

Toto64-2 Toisessa kohteessa 11 Grace River erottuu luokkansa puolesta muista. Yli vuoden tauolta tuleva tamma näytti Åbyn koelähdössä kaikinpuolin moitteettomalta, ravasi hyvin ja meni tuloksensa puolivaloilla. Taitavalta Johan Svenssonilta debytoitava 6-vuotias on sen perusteella valmis menestymään heti ensimmäiseen starttiin ja vaikkei näin pitkältä tauolta tulevaa hevosta ole useinkaan mielekästä pelata, niin tämä kerta tekee poikkeuksen ja suhteellisen maltillisesti pelattuna Grace River jää systeemien läpivarmaksi. 15 Arvid S.H. on kyvyiltään lähimpänä suosikkia, mutta lähtöpaikka on karu ja usean muun Fredrik Perssonin valmennettavan tavoin ruunalla on laukka pinnassa. 10 Alex T.H. paransi Halmstadin starttiin oleellisesti aiemmasta pujotellessaan viidennestä sisältä toiseksi tähän lähtöön kovalla tuloksella 13,3ake. Viimeksi Kalmarissa ruuna pilasi pelinsä ensimmäisen kurvin laukkaan. 4 Guiding Light kaipaisi lisää taistelutahtoa otteisiinsa. Nyt ruuna päässee paalulta keulaan ja prässääjät voivat olla vähissä. Juoksunkulku: Guiding Light avaa keulaan ja matkavauhti lienee ainakin ensimmäisen kierroksen osalta rauhallista. Pelijakauma: Grace River (23%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-3 4-vuotiaiden tammojen kohtaaminen on kerännyt yllättävänkin tasokkaan kolmikon 40 metrin pakille. 8 Mellby Harissa jatkoi vahvoja otteitaan viikko sitten Solvallassa, jossa se runnoi viidennestä ulkoa pitkän kirin päätteeksi kolmanneksi hienolla täyden matkan volttiajalla 12,8. Robert Berghin suojatin kuuluu toki olla suosikki, mutta alustava 70 prosentin peliosuus tuntuu liian kovalta. 7 Gina Mearas seurasi Breeders Crownin välierässä keulasta voittaneen Mascate Matchin takaa positiivisesti toiseksi. Finaalissa ennen lähtöä jäätävältä näyttänyt tamma lähti kuin tykin suusta, mutta laukkasi kiinnioton seurauksena ensimmäiseen kurviin tavoitellessaan paikkaa johtavan takana. Lähdön kolmas kova on 6 Dontlooseallmoney, joka jäi Breeders Crownin välierässä umpipussiin, mutta selvitti tiensä vastustajan laukan myötä finaaliin. Siinä tamma seuraili nappijuoksulla neljänneksi. Puhutaan jättiyllätyksestä mikäli voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle. Juoksunkulku: Gina Mearas lienee nopein 40 metrin pakkilaisista ja voi päästä nopeastikin hakemaan keulapaikan. Pelijakauma: Mellby Harissa (70%) on yllättävän iso suosikki. Etenkin Gina Mearas (17%) on jäänyt turhan vähän luotetuksi. Toki prosentit tulevat todennäköisesti päivän aikana tasoittumaan. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 7, 6 Suuri: 8, 7, 6

Toto64-4 Neljäs kohde on tasoltaan varsin vaatimaton mailin pyrähdys. 1 Setauket sai Åbyssa nappireissun, mutta oli aikaisin kylmä jääden hännille. Ruuna sai kuitenkin tauolta startin alle, vastus helpottuu nyt monta pykälää, maili on hevosen lempimatka ja ykkösradalta tiedossa lienee keulajuoksu. Viimeksi alkulaukkaan pilannut 11 Mamba kehitti Jägersrossa terävän kirin takajoukoista nousten totoon. Samanlaisena kovakuntoisen Joakim Lövgrenin tallin edustaja on väkisin tässä porukassa korkealla, vaikka lähtöpaikka kehno onkin ja ruunan ravi on usein varsin kulmikasta. Jos tässä sakissa ei tule kauden avausvoittoa, niin sitten sellainen jää tulemattakin. Samat sanat pätevät hyvin myös 10 Artemide Zackiin, joka ei aivan niin nolo tapaus ole mitä viime sijoitukset antavat ymmärtää. Viimeksikin Åbyn 86-lähdössä se kiri vähintään asiallisesti maalisuoraa, vaikka hännille jäikin. 2 Wisdom Teacher saanee todennäköisesti tallikaveri Setauketin perässä loistoreissun ja sellaisella ruuna pystyy voittotaistoon. Pienempi systeemi yritetään selvittää edellä mainitulla nelikolla. Isompaan kuittiin mukaan tähän lähtöön luokaltaan täysin riittävät 6 Anna S.H., 8 Borups Racing & 12 Derby Simoni ja jättiyllätyksenä nappireissun luultavasti saava 3 Symphonic Lincoln. Juoksunkulku: Setauket pitää keulapaikan. Wisdom Teacher saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Setauket (41%) on kuumunut liian isoksi suosikiksi. Mamba (17%) ja Wisdom Teacher (4%) ovat kohteen parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 11, 10, 2 Suuri: 1, 11, 10, 2, 8, 6, 12, 3

Toto64-5 Jo pitkään vahvoja juoksuja tehnyt 14 Orlando osoitti kuntonsa pitävän viime viikon Bollnäsin startissa, jossa se teki jälleen hienon esityksen. Lujaa avannut tamma laukkasi ensimmäiseen kurviin tippuen kauas hännille ehtien sieltä terävällä loppuvedolla vielä neljänneksi. Mertsi Gröndstrandin omistama 4-vuotias on tottunut juoksemaan huomattavasti tasokkaimmissa porukassa kuin nyt ja takamatkaltakin se nousee nykyvireessään kärkitaistoon. Maltillisesti pelattuna Orlando jääkin systeemien toiseksi läpivarmaksi. 13 Beluga West teki hienon juoksun Eskilstunassa, jossa se tuli toisesta ulkoa pitkällä kirillä ilman vetoapua vahvasti toiseksi Chicharitan jälkeen. Kysymysmerkkinä on kengillä ajo, joka on tammalle selkeämpi miinus kuin esimerkiksi Orlandolle. 1 Hillbilly Woodland osallistui viimeksi Kalmarissa tasokkaaseen 4-vuotislähtöön, jossa tamma kiri sisäratajuoksun jälkeen terävästi neljänneksi tullen viimeiset 400 metriä 09,7-vauhtia. Keulasta Oscar Ginmanin ajokki tulee vetämään pitkään. Juoksunkulku: Hillbilly Woodland saa pidettyä paalupaikaltaan keulat. Pelijakauma: Orlando (25%) voisi olla napsun verran enemmänkin luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 14 Suuri: 14

Toto64-6 Päätöskohteen 150 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava E3-revanssi on upea lähtö. Kolmatta peräkkäistä voittoaan hakeva 9 Ready Tonight oli vakuuttava viimeksikin Kalmarissa, kun ori kiri tasokkaassa lähdössä toisesta ulkoa lopulta oikeinkin helppoon voittoon. Peter Untersteinerin valmennettava henkii niin luokkahevosen leimaa, että ensi kaudella Muscle Hillin poika voi olla vaikka kuinka kova luu ikäluokkalähdöissä. Takarivistä huolimatta Ready Tonightia on pidettävä isohkona suosikkina. 1 Mellby Ironman teki Åbyssa hyvän juoksun keulassa juosseen Ready Tonightin rinnalta. Viimeksi Jägersrossa ruuna piti varmasti ykköseksi keulasta, jonne sillä on tänäänkin mahdollisuus päästä, vaikka ulkopuolella kovia lähtijöitä onkin. 3 Despot Powerin pari viime starttia voi unohtaa, sillä Solvallassa kaikki meni alusta asti pieleen ja Kalmarissa ori jäi keulassa painamaan ohjille. Epäonnistumisten myötä porukan raharuhtinas on jäänyt nyt suotta liian vähälle huomiolle. Kovaluokkainen 2 Vici Volantes otti Färjestadissa vihdoin kauden avausvoittonsa taistellessaan keulasta niukasti ykköseksi. Kakkosradalta tiedossa lienee loistoreissu ja ori on sellaisella vaarallinen. 6 Kurri Jari Boko teki Kalmarissa johtavan rinnalta varsin hienon esityksen tsempatessaan kolmanneksi, vaikka kurveissa orilla oli suuria vaikeuksia. Sen perusteella Veijo Heiskasen suojatin pitäisi päästä juoksemaan sisärataa. Ready Tonightin tallikaverit 10 Toto Barosso ja 11 Furies Rain omaavat niin hyvän luokan, ettei niitä uskalla jättää lapulta poiskaan kehnoista lähtöpaikoista huolimatta. Juoksunkulku: Tulinen alkukiihdytys, jossa Mellby Ironman on niukka suosikki pääsemään keulaan. Matkavauhti lienee tasaisen reipasta läpi kisan. Pelijakauma: Despot Power (3%) on kovassa tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 1, 3, 2 Suuri: 9, 1, 3, 2, 6, 10, 11

