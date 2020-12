Ravivihje: Toto64 Gävle 3.12.2020

Neljännestä kohteesta löytyy kierroksen todennäköisin voittaja ja rivin toinen varma. Viimeksi Bodenissa laukkailemaan sortunut 3 NoLimitJimMit kiri Skellefteån kovassa pronssidivisioonassa loppukurvin pienen heikon hetken jälkeen maalisuoraa lujaa ja matkan hetkenkin jatkuessa se olisi ehtinyt muutaman pykälän seitsemättä sijaa korkeammalle. Illan koitoksessa lähes kaikki puoltaa. Vastus on erittäin sopivan näköinen, kuski paranee isosti Ulf Ohlssonin ajaessa tällä kertaa ja kolmosradalta ruuna pääsee hyvin todennäköisesti mielipaikalleen keulaan, josta mailin matkalla ohittajat ovat vähissä.

2 Up To Me & 8 Minnestads Ecuador ovat parhaimmillaan pystyviä hevosia, mutta molempiin on suhtauduttava varauksella. Ensin mainitulla on poisjäänti alla ja jälkimmäisen vire on vieläkin enemmän kysymysmerkki, sillä ruuna ei varsinaisesti säkenöinyt viimeksi Ranskan Cavaillonin pikkuradalla ja tuon jälkeen se ei ole startannutkaan yli kuuteen viikkoon.

Juoksunkulku: NoLimitJimMitavaa kovassa avauksessa keulaan. Minnestads Ecuador lienee ainoa lähdön hevosista, jolla voidaan tulla antamaan painetta.

Pelijakauma: NoLimitJimMit (55%) on oikein pelattu. Up To Me (18%) on yllättävän selvä kakkossuosikki Minnestads Ecuadoriin (9%) nähden.