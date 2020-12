Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 2.12.2020

Toto86-1 Keulaan avauskohteessa pääsevä hevonen on voiton suhteen vahvoilla. 1 Nyhet on ottanut johtopaikalta seitsemästä voitostaan kuusi ja saa sisemmän paikkansa turvin ykkösvihjeen, vaikka 3 Global Wizard onkin ensiaskelissaan hieman ripeämpi tapaus.

Östersundissa Nyhetin eväät eivät riittäneet aivan perille asti, mutta matkakin oli uusi ja kärkipaikan hakeminen maksoi. Global Wizardille kenkäpakko on pelkkää plussaa, sillä ruuna on mennyt kaikki starttinsa kengät jalassa. Toissa kerran 11-lopetuksen perusteella sen virekin vaikuttaa nousujohteiselta. Viime kerran laukka loppukaarteessa johtui valmentajan mukaan pito-ongelmista. Tämä kaksikko lapuille.

6 Amour Amourin tyyli ei vielä ole aivan priimaa, mutta melko sulavasti jo viime kerralla mennyt ruuna otti kuitenkin pontevalla loppuvedolla varman voiton edettyään puolimatkassa ulkoratoja pitkin johtavan kantaan. Juoksupaikka jäänee nytkin alussa taaemmas, mutta huoltotauolta palaava 5-vuotias voi kohota lopussa kärkipäähän. Edellisten kukistaminen ulkokautta voi kuitenkin olla hankalaa.

7 Huddlestone olisi sisempää ollut varteenotettava tapaus, mutta nyt riskinä on paukkujen kuluminen liikaa jo alkuun tai vaihtoehtoisesti jääminen turhan kauas suosikkiparista. Viimeksi 4-vuotias kulki kaukaa takaa päätöskierroksen 12,1-vauhtia, mutta keulahevosen ohi ei ollut asiaa. 8 Order By Boxin tilanne on pitkälti samankaltainen. Senkään kunnossa ei ole moittimista.

Juoksunkulku: Nyhetin kovimmat uhkaajat alussa ovat Global Wizard ja 5 Special Major. Viime mainitun kunto on sen verran epäselvä, että selkäjuoksu lienee ykkösvaihtoehto. Nyhet on todennäköisin keulahevonen.

Pelijakauma: Global Wizard (18%) on hieman aliarvostettu.

Ranking: A) 1, 3 B) 6, 7, 8, 9, 11, 10 C) 5, 4, 2, 12 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3

Toto86-2 Illan mielenkiintoisin hevonen starttaa toisessa kohteessa. Mojovalla pakkostarttisummalla kilpaileva 2 Win B.Hill voitti viime vuonna avausstarttinsa Ruotsissa vahvalla kirillä, mutta 75-tasolla ykköset jäivät kelpo suorituksista huolimatta saavuttamatta. Riittävyytensä se vähäisestä kilpailukokemuksesta huolimatta osoitti.

Marraskuun kokeessa jenkki kulki keulasta hieman tutun kantikkaalla ravilla 13-vauhtia tullen maalisuoralla Nadal Brolinen ohittamaksi. On olemassa hyvä mahdollisuus, että Timo Nurmoksen suojatti avaa tämänkin kauden voitokkaasti, sillä vastus on pääosin kevyt.

5 Exclamation Mark on selvästi kovin vastustaja. Senkään vire ei ole ollut lähes vuoden tauon jäljiltä vielä tapissaan syksyn kolmessa kisassa, mutta suosikkia lukuun ottamatta rima alenee nyt huomattavasti. Rommessa jenkkiruunan menossa ei ulkoradoilla tuntunut löytyvän kunnon potkua ja niinpä kuski käänsikin sen päätöspuolikkaalla sisälle. Siellä valjakko eteni asiallisesti kärjen tuntumaan.

Isompaan systeemiin nostetaan vielä mukaan paalulta porukkaa vetämään lähtevä 1 Ara. Hevosena se ei toki ole lähellekään edellisten tasoa, mutta jos suosikkien vire on puutteellinen tai niillä ajetaan turhan passiivisesti, ei Jörgen Westholmin 5-vuotiaan koko matkan johtokaan tunnu utopistiselta. Viime kerran lopun taipumista lukuun ottamatta se on osoittanut hyvää virettä.

3 Track Anglella olisi kapasiteettia, mutta pitkältä tauolta odotukset ovat vielä varsin matalat. Kesällä ruunan otteissa ei ollut parasta potkua. Keulasta Gävlessä voittanut 10 Give Me Ten olisi tarvinnut eturivin paikkaa pystyäkseen haastamaan kovimmat.

Juoksunkulku: Ara ei jää odottelemaan takamatkalta tulevia, vaan pitää tasaista tempoa yllä. Todennäköisesti suosikit tyytyvät myös tasaiseen vauhdinjakoon ja pyrkivät nousemaan voittomatsiin vasta kirikierroksella.

Pelijakauma: Win B.Hillin (51%) ja Exclamation Markin (24%) peliosuuksien pitäisi olla hieman lähempänä toisiaan.

Ranking: A) 2, 5 B) 1, 3, 10, 12 C) 4, 11, 6, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 1

Toto86-3 2 Jacoby Keeper on tasaisen 2640 metrin kisan ykkösrankkaus, mutta 3-vuotiaan suosikkiasema voi viime kisan perusteella nousta turhan selväksikin. Esitykset varsinkin päätöskierrosten osalta ovat toki olleet vahvoja, viimeksi ruuna nousi parijonosta 11-lopetuksella ikäluokan kärkitammoihin kuuluvan Chablis Ribbin tuntumaan. Leif Witaspin suojatin heikko kohta on ollut alku, joka on sujunut tähän asti auton takaa erittäin verkkaisesti. Toki se voi viime kisojen kirin uusiessaan nousta taas voittoon.

10 Cosmic Photo jäi pari viikkoa sitten pois, mutta ongelma ei ollut suuren suuri. Muuten se on tehnyt syksyn mittaan hyvää jälkeä. Kaikki uran kärkisijat 4-vuotias on ottanut keulapaikalta, eikä läpi pääseminen tässäkään ole poissuljettua. Siinä onnistuessaan voittosauma olisi varsin hyväkin.

12 Trumpie on suosikin tapaan kelpo 3-vuotias ja nousi viimeksi 3. ulkoa 13-lopetuksella hallittuun voittoon. Nicklas Westerholmkin saattaa pyrkiä takarivistä huolimatta heti verkkaisempien etupuolelle. Kysymysmerkin sen kohdalle tuo balanssi, sillä ruuna on kilpaillut kaikissa starteissaan tähän asti vähintään takakengittä.

Muitakin potentiaalisia menestyjiä löytyy. 4 Spartan Cougar on suosikin tapaan alussa varsin hidas, mutta juostava matkaa antaa vaativammankin reissun kestävälle ruunalle mahdollisuuden. 11 Nicho Sånna venyi Rommen 75-kisassa johtavan takaa maksimisijoitukseen, mutta vastus on nyt hieman sopivampi ja pari starttia tauon jälkeen kroppaansa saanut ruuna voi parantaakin edelleen.

Voiton luiskahtaminen yllättäjällekään ei tunnu mahdottomalta ajatukselta. Alkulaukasta huolimatta vaivattomaan voittoon toissa kerralla kiertänyt 7 Russel Costashorta tuli Solvallassakin takaa lopun juosten. Viimeisessä kurvissa ruuna oli tosin lähellä laukata ulkoradoilla. Edukseen vaikeilta lähtöpaikoilta on esiintynyt myös 8 Cobbys Yourah. Viimeksi se ajautui loppumetreillä kiinni.

9 Bourne Dominion kuuluu normaalia pidemmästä matkasta hyötyjiin. Auton takaa se päässee paremmin rytmiin kiinni alussa, mutta jäänee suosikin takaa häntäjoukkoihin. Lopun ruuna tulee ravatessaan aina vahvasti. 6 Louise pääsee eturivin hevosista parhaiten liikkeelle, eikä hyvällä juoksulla senkään mahdollisuuksia voi täysin tuomita. Sen sijaan viime startin jälkeen sairastellut 5 Goldfever jää systeemien ulkopuolelle.

Juoksunkulku: Louise on ravilla nopein alussa, mutta tyytynee selkään. Lopullisen keulahevosen tietäminen onkin hankalaa, sillä eturivin pelatuimmat käynnistyvät verkkaisesti. Sopivasti läpi päästessään Cosmic Photo tai Trumpie voikin hakea vetotyöt.

Pelijakauma: Jacoby Keeperin (37%) pinnoista osa kuuluisi Cosmic Photolle (12%). Vähemmän pelatuista Russel Costashorta (2%) ansaitsisi vähän lisää.

Ranking: A) 2, 10, 12 B) 4, 11, 7, 8, 9, 6, 5 C) 1, 3 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8 Suuri: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8, 9, 6

Toto86-4 Amatöörilähdön ykkösmerkki on takarivin paikasta huolimatta 12 Västerbo Imtheman. Juhani Partasen valmennettava on kylläkin ollut parhaimmillaan kärkiporukasta, jonka se osoitti mm. toissa kerralla vastailemalla 75:ssä perille asti. Juostava matka auttaa asiaa tällä kertaa takaakin.

Myöskään 1 Lennart Sjöhammaria ei nähdä sisäradasta huolimatta ainakaan aivan alussa kärkikahinoissa, mutta vapaille vesille selvitessään senkin vire riittää pitkälle. Viimeksi se eteni 4.ulkoa viimeisellä takasuoralla kärkiparin tuntumaan ja ohitti nämä hallitusti maalisuoralla. Myös 5 Staro Mojito kuuluu aikaisin peleihin. Viime startissa ori oli kokolapuilla keulassa turhankin menollaan ja lopussa yksi nousi edelle. Varustusta muutetaan ja rauhallisempana voittoon on juoksun onnistuessa edellytyksiä.

A-ryhmään mahtuu vielä hyvältä paikalta kiihdyttävä nopea 2 U.B.Cool, jonka viime esitykset ovat kielineet hyvästä vireestä ja kuskillakin on yli 3400:lla voitollaan tähän porukkaan ylikapasiteettia. Tarkalla juoksulla korkealle.

10 Helios Di Quattro on hevosena lähdön ehdotonta parhaimmistoa ja kuntokin on tulosriviä parempi. Jos ensimmäisen starttinsa Ruotsissa ajava Toni Multanen onnistuu, ei voittokaan olisi suuri yllätys. Myös 8 Llama Tooma voi nousta lopussa korkealle, mikäli toistaa viime startin kirinsä. 11,3-kyytiä viimeiset 700 metriä parijonosta kulkenut ruuna eteni jo loppukaarteen alussa kärkeen ja jatkoi selvällä erolla ykköseksi.

Johtavan takaa asiallisesti viimeksi seuraillut 4 Issiah, kelpo luokan omaava 6 Happy Romeo sekä hyvään kiriin pystyvä 11 Fighter Marke mahtuvat myös isompaan vihjesysteemiin monien mahdollisuuksien lähdössä.

Juoksunkulku: U.B.Cool ja Issiah ovat nopeimmat ensi metreillä. Jälkimmäinen voi päästä suosiolla edelle, mutta saanee nopeasti haasteen Staro Mojitolta. Myös Västerbo Imtheman voi tulla eteenpäin hyvissä ajoin, mikäli vauhdinjako antaa siihen mahdollisuuden.

Pelijakauma: Västerbo Imthemanin (38%) suosikkiasema on liian selvä.

Ranking: A) 12, 1, 5, 2 B) 10, 8, 4, 6, 11 C) 3, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 12, 1, 5, 2, 10, 8 Suuri: 12, 1, 5, 2, 10, 8, 4, 6, 11

Toto86-5 Kierroksen ensimmäinen varma on tammafinaalissa paalulta pakoon pyrkivä 1 Ies Juvel. Jo aiemminkin kaudella kelpo otteita esittäneen 5-vuotiaan voitot antoivat odottaa itseään loppusyksyyn saakka, mutta kaksi viime suoritusta eivät ole jättäneet sijaa selityksille. Solvallassa tamma eteni johtavan takaa kärkeen päätöspuolikkaan alussa ja piti varmaan voittoon. Tätä vastaavassa lähdössä Gävlessä se venytti keulasta voittomarginaalin kymmeneen hevosenmittaan. Keulan puolustaminen onnistunee sisältä ja huonommassa tapauksessakin Mats E. Djusella on saumat hakea kärkipaikka toisessa vaiheessa. Voittosarja saanee jatkoa.

12 Dusktodawn Sisu meni marraskuun molemmissa starteissa ravia ja tulostakin tuli. Färjestadissa se ehti takaa niukkaan voittoon, mutta viimeksi Ies Juvel oli aivan liian kaukana. Reippaasti juoksuradalta käynnistyvä 7-vuotias voi päästä nyt alussa vähän lähemmäs tallikaveriaan, mutta sen lyöminen voi olla siltikin hankalaa.

3 Carry Cash oli Solvallassa Ies Juvelia vastaan keulasta vailla mahdollisuuksia, mutta piti viimeksi samalta paikalta 13,5-lopetuksessa varmaan voittoon. Hyvällä reissulla totomatsiin. 9 Elsa Mearas ei ole lokakuun alun 75-voiton jälkeen osoittanut aivan samanlaista iskua, mutta kuuluu kapasiteetillaan huomioitaviin, jos suosikkia lähtee varmistelemaan. 13 Hunkydory Degaton lopetus viimeksi parijonosta oli asiallinen. Startin onnistuessa ja kohtalaisiin asemiin päästessään sekin voisi yltää kärkipäähän.

10 Lyx Håleryd ja 5 Anna Mauds Lassie ovat luokaltaan riittäviä, mutta molempien päivän kunnon päälle voi asettaa kysymysmerkin. 4 Ävja Palemalle ja 14 Lady Zappalle kengät ovat selkeä miinus.

Juoksunkulku: Ies Juvel pitää ykkösradalta kärkipaikan tai vaihtoehtoisesti hakee sen juoksuradalta kiihdyttävältä 6 Special Mysteryltä. Dusktodawn Sisu ja Hunkydory Degato käynnistyvät takamatkalta parhaiten, mutta suuria haluja toisen radan vetotöihin tuskin kummankaan kuskilla on. Vauhti kiihtyy vasta päätösringillä.

Pelijakauma: Ies Juvel (65%) on hieman liian tuhti suosikki. Hunkydory Degato (1%) ansaitsisi vähän enemmän huomiota.

Ranking: A) 1 B) 12, 3, 9, 13, 10, 5, 4, 14 C) 2, 8, 6, 15, 7, 11 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-6 Ainakin vielä aamun pelijakauman perusteella illan parhaalta idealta tuntuu 3-vuotiskisan 6 Comes With Age. Hyväraaminen ori on tehnyt lupaavaa jälkeä, mutta lopullinen läpimurto antaa vielä odottaa itseään. Kriterium-karsinnassa se nousi jo takapareista sinnikkäästi kolmanneksi, mutta laukkasi Örebron tasokkaassa Breeders Crown-lähdössä taustalla vailla kiritiloja loppukaarteessa. Viimeksi alkumatkan ilman vetoapua ravannut ori ei saanut lopussa mahdollisuutta 2. ulkoa ja voimia jäi talteen.

Alussa Stefan P. Petterssonin valmennettava ei ole liukkaimpia, mutta pieni lähtö suosii, eikä kovimmille vastustajillekaan ole luvassa ehkä helpointa juoksua. Kokeillaan Anders Erikssonin ajokkia siis ideavarmaksi!

Kriterium-finalisti 10 Twigs Honor palasi parin laukkastartin jälkeen onnistumisten tielle viimeksi Färjestadissa ja otti viimeisen kierroksen alkaessa keulaan edettyään hallitun voiton. Mahdollinen tässäkin.

4 Alien Hill ei ole saanut hyvistä suorituksista huolimatta nappionnistumisia tallinvaihdon jälkeen. Jägersron tammalähdössä se oli jo edennyt keulaan laukatessaan avauskurviin. Hyvästä lähtöpaikasta huolimatta kärkeen ei luultavasti ole nyt asiaa, joka hankaloittaisi tehtävää.

Sisäpuolelta starttaavalla 2 Appassolla nimittäin kokeiltaneen taas vaihteeksi johtopaikalta, josta ori saavutti uran avausvoittonsa. Kovissa lähdöissä kärkisijoja ei marraskuussa irronnut takaa, mutta jos tällä kertaa vauhti ei mene liian hurjaksi, voi Åke Lindblomin suojatti vetää pitkäänkin. Keulasta toissa kerralla hallinnut 9 Dollar Doc piti viimeksi johtavan rinnalle puolivälissä kierrettyään vauhtinsa maaliin asti. Ei aivan ulkona nytkään.

Juoksunkulku: Appasso valtaa keulapaikan, eikä luovuta sitä hyvin niin ikään avaavalle Alien Hillille.

Pelijakauma: Comes With Agen (9%) peliosuus tulee vielä nousemaan selvästi, mutta varaakin on huimasti. Twigs Honor (36%) ja Alien Hill (26%) ovat kymmenisen yksikköä liikaa pelattuja. Myös 8 Digital Indy (8%) on vielä tuntuvasti yliarvostettu. Appasso (5%) ansaitsisi hieman enemmän kannatusta.

Ranking: A) 6, 10 B) 4, 2, 9, 3, 7 C) 8, 1, 5 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-7 2 Doctor Doxey Zenzillä on harvemmin kilpailtu nyt juostavalla pikamatkalla, mutta oriin normaalien otteiden pitäisi kyllä sopia 1640 metrille erinomaisesti. Gävlessä kuolemanpaikka oli liikaa, viimeksi kuski yritti ajaa Ruotsin ennätystä, mutta loppusuoralla paukut ehtyivät. Vaikkei Mathias Anderssonin suojatti ole aivan terävin kiihdyttäjä, on sillä tässä saumat torjua ulkopuolelta lähtevät, eikä keulassa vauhtia varmastikaan ole tarkoitus välillä rauhoittaa. Normaalissa iskussa ori voi sooloilla kärjessä loppuun asti.

Kun juoksusta tulee luultavasti vauhdikas, voi ulkoratoja pitkin yrittävien tehtävä muodostua hankalaksi. Niinpä Doctor Doxey Zenzin kaverit kupongille haetaankin sen viereltä.

3 Remarkable Feetin otteet ovat jättäneet syksyllä toivomisen varaa, mutta vastuskin on ollut usein reipas ja juoksut menneet hankaliksi. Hyvänä lähtijänä sillä on tässä saumat suotuisampaan reissuun ja ehkä se voisi sytyttää pohjimmiltaan ihan kyvykkään 5-vuotiaan?

Pelillisesti vielä huomattavasti enemmän ideaa on 1 Ellieannissa, joka juuttui viimeksi 3. sisälle pussiin ja olisi vapaata saadessaan luultavasti yltänyt kolmanneksi muutaman kymmenyksen kovemmalla ajalla. Keulan taakse päästessään tamma voisi tässä aiheuttaa yllätyksen, mikäli kärkihevosen eväät eivät riitä päätyyn asti.

Takaa paljon peliä keränneet 9 Heading Reference ja 10 Donners Am ovat myös mahdollisia, mutta jos juoksu menee edellä arvioidun mukaisesti, ei voittoon nouseminen ole hyvässä iskussakaan helppo juttu. Lisäksi Heading Reference on sairastellut hieman Gävlen 75-startin jälkeen.

12 Electrical Storm on tehnyt kahdessa viime startissa kelpo lopetukset takaa, mutta kuskiparannuksesta huolimatta tehtävä pikamatkalle vaikuttaa kiviseltä. Jos muista takamatkan hevosista olisi kirissä vetoapua, pientä saumaa voisi olla.

Juoksunkulku: Doctor Doxey Zenz ja Remarkable Feet ovat kovimmat keulapaikan tavoittelijat, ellei sitten 8 Vacqueyras onnistu ulkoa räväyttämään niitäkin lujempaa. Todennäköisimmin ensin mainittu on keulassa ja vetää urku auki niin pitkälle kuin mahdollista.

Pelijakauma: Heading Reference (31%) ja Donners Am (24%) ovat keränneet aivan liikaa kannatusta. Doctor Doxey Zenzin (17%) pitäisi olla selvästi enemmän pelattu, Ellieann (3%) on huippuedullinen.

Ranking: A) 2, 9, 3, 1, 10 B) 12, 6, 4 C) 7, 8, 5, 11 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1

Toto86-8 Rivin päättävässä Solvallan tammatasoituksessa erottuu selkeä kaksikko, josta juoksunkulkuarvion perusteella liputetaan vain toisen puolesta. 11 Havana Boko jäi Eskilstunassa Chicharitan SE-ajalla voittamassa lähdössä johtavan rinnalle, josta eväät eivät ymmärrettävästi riittäneet loppuun saakka. Viimeksi Örebrossa 6-vuotias sen sijaan haki keulapaikan terävällä spurtilla ensimmäisellä takasuoralla ja piti tämänkertaista nimekkäämmät vastustajat melko vaivattomasti takanaan. Carl Johan Jepson pyrkii voltista mukavasti käynnistyvällä tammalla heti kovimman vastustajan etupuolella ja siihen onkin hyvät mahdollisuudet. Sen jälkeen keulapaikka olisi taas haettavissa, jolloin voitto häämöttää. Varma.

Moittia ei voi 8 Nikan virettäkään, vaikka vuoden voittosarake on edelleen ilman merkintöjä. Marraskuun alussa johtavan rinnalta toiseksi vääntänyt 5-vuotias ajautui viimeksi kirissä loppukaarteessa jopa viidennelle radalle, mutta nousi siitä huolimatta kakkoseksi kulkien viimeisen ringin 11,7-lukemiin. Jos Jorma Kontio saisi pidettyä sen Havana Bokon edellä, olisi sillä puolestaan hyvä voittosauma. Alku voltista on kuitenkin ehkä otettava hieman varman päälle.

Haastajista voittoon voisi olla nappireissulla saumoja 7 Stella Ponalla, jonka vire on marraskuun starttien perusteella hyvä. Molemmilla kerroilla se on ollut selissä erittäin virkeän näköinen ja tilaa on tullut liian myöhään. Örebrossa tamma sotkeutui askelissaan, kun väylät päätössatasella vihdoin avautuivat.

Paaluhevosista 2 Leia Palema on todennäköisin menestyjä. Örebrossa Activated ja kumppanit olivat aivan liian kovia, mutta Tommy Karlstedtin ajokilla oli kurkussakin sanomista. Normaalina se voi otella totosijasta.

Moni osallistuja ei ole osoittanut kovin letkeää virettä viime aikoina. 14 Apple Rose on yksi niistä, mutta kaiken ollessa kohdallaan siltä löytyy kirikykyä. Sisäradalle päästessään 6 Bellis Frontline voisi venyä totokamppailuun, myös hyvin avaava 12 Symphonie Teemer voisi parhaana päivänään pystyä samaan.

Juoksunkulku: Bellis Frontline voi nappiajoituksella ottaa ensimmäiset keulat, toinen vaihtoehto alkumetrien vetäjäksi on Leia Palema. Takamatkan suosikeista paremmin liikkeelle pääsevä etenee takasuoralla kärkeen. Havana Boko on todennäköisempi vaihtoehto.

Pelijakauma: Havana Bokon (32%) kuuluisi olla eniten pelattu Nikan (42%) sijaan.

Ranking: A) 11, 8 B) 7, 2, 14, 6, 12 C) 5, 4, 10, 9, 13, 3, 15, 1 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 11 Suuri: 11

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 1, 3

Toto86-2: 2, 5

Toto86-3: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8

Toto86-4: 12, 1, 5, 2, 10, 8

Toto86-5: 1

Toto86-6: 6

Toto86-7: 2, 3, 1

Toto86-8: 11

Hinta: 25,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-02&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1,3],[2,5],[2,10,12,4,11,7,8],[12,1,5,2,10,8],[1],[6],[2,3,1],[11]&stake=0,05&price=25,2



Suuri

Toto86-1: 1, 3

Toto86-2: 2, 5, 1

Toto86-3: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8, 9, 6

Toto86-4: 12, 1, 5, 2, 10, 8, 4, 6, 11

Toto86-5: 1

Toto86-6: 6

Toto86-7: 2, 3, 1

Toto86-8: 11

Hinta: 72,90 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-02&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[1,3],[2,5,1],[2,10,12,4,11,7,8,9,6],[12,1,5,2,10,8,4,6,11],[1],[6],[2,3,1],[11]&stake=0,05&price=72,9

PieniToto86-1: 1, 3Toto86-2: 2, 5Toto86-3: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8Toto86-4: 12, 1, 5, 2, 10, 8Toto86-5: 1Toto86-6: 6Toto86-7: 2, 3, 1Toto86-8: 11Hinta: 25,20 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 1, 3Toto86-2: 2, 5, 1Toto86-3: 2, 10, 12, 4, 11, 7, 8, 9, 6Toto86-4: 12, 1, 5, 2, 10, 8, 4, 6, 11Toto86-5: 1Toto86-6: 6Toto86-7: 2, 3, 1Toto86-8: 11Hinta: 72,90 €Tästä kupongille: