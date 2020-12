Ravivihje: Toto64 Jägersro 1.12.2020

Päätöskohteen stayer-matkan ykkösvihjeen saa 6 Digital Crunch, joka viime viikon Mantorpin startissaaan osoitti kuntonsa pitävän voittamalla toisesta ulkoa sopivan porukan todella helposti. Optimitapauksessa Hanna Lähdekorven suojatti pääsee alkumatkasta hakemaan keulapaikan ja olisi varsinkin siitä paha lyötävä.

5 Hurricane Silas on tauluaan paremmassa iskussa. Toissa kerralla Örebrossa ruuna kiri takajoukoista pirteästi neljänneksi ja viimeksi Eskilstunassa se sai myöhään kiritilat tullen paljon voimia tallella maaliin. 75-lähtöihin verrattuna lähtö on nyt sopivampi ja normaalissa tapauksessa Fredrik Perssonin suojattia voisi pitää suosikkinakin, mutta kysymysmerkkejä tuo kengät jalassa ajaminen. Hurricane Silas on juossut urallaan vain kolme kertaa tossut jalassa ja näistä kisoista paras sijoitus on ollut viides.

11 Breidabliks Nubbe on välivuotensa jälkeen tehnyt vähintään asialliset esitykset kaikissa kolmessa startissaan ja hurjaluokkainen ori on näyttänyt, että sillä on yhä annettavaa kaviourilla. Axevallassa Marc Eliaksen ajokki joutui avaamaan avauspuolikkaan alle 08-kyytiä keulapaikan puolustaakseen ja se näkyi ymmärrettävästi loppusuoralla. Nyt juoksusta tulee tasaisempi ja pienessä lähdössä 60 metrin takamatka ei ole niin merkittävä hidaste kuin normaalisti.

Neljäntenä systeemeihin pitkien matkojen erikoismies 10 Panamera, joka on parhaimmillaan kukistanut koviakin porukoita.

7 Taxi Out on kaikinpuolin luokkahevonen ja todennäköinen totoonsijoittuja, mutta uran avausvoitto on lähes uskomattomasti edelleen ottamatta ja ruuna jääkin varahevoseksi.

Juoksunkulku: 1 Global Utopia lyö juoksulle alkutahdit. Digital Crunch tai Hurricane Silas etenee tuulenhalkojaksi ensimmäisen kierroksen aikana. Panameralla tai Breidabliks Nubbella voidaan ajaa johtavan rinnalle, ettei matkavauhti tule menemään aivan kävelyksi.

Pelijakauma: Breidabliks Nubbe (13%) on lähdön maistuvin merkki.