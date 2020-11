Ravivihje: Toto64 Färjestad 30.11.2020

Tammasarjassa 1 Blackbuck on nappiasemista lähellä koko matkan johtoa. Björn Goopin suojatti on ollut parhaimmillaan keulapaikalta ja napannut uran molemmat voitot juuri sieltä. Solvallan juoksu jätti kysymysmerkkejä ilmaan päivän vireen suhteen, kun tamma tyytyi takajoukoista vain seurailemaan, eikä maalisuoran potkussakaan ollut erityisempää loistoa. Ohjastaja nauttii kotiradallaan suurta kunnioitusta ja valjakko saanee tehdä keulassa täysin oman juoksunsa. Normaaliesityksellä lähellä voittoa.

Suosikin takana tulee erittäin tasainen seurakunta. 7 Ganette Am on hyväluokkainen tamma ja pystyy näissä lähdöissä kamppailemaan kärkisijoituksista. Mantorpissa se oli sisäradalla hetken aikaa kiinni ja sillä välin voittaja pääsi karkumatkalle. Tamma on ottanut tällä kaudella mukavia kehitysharppauksia ja onnistuneella juoksulla kauden avausvoittokaan ei suuremmin yllättäisi. 12 She Follow Me jäi kesällä pari kymmenystä StoChampionatetin finaalipaikasta tehden oikein rehdin kirin kolmannella ilman selkää. Eskilstunassa se ei ollut suoraan tauolta parhaimmillaan, mutta parantanee tähän ja vahvalla tammalla voi tarvittaessa tehdä aikaisiakin ratkaisuja. 10 Our Girlin kyvyt riittävät tähän tehtävään ja parin prosentin peliosuus on reippaasti alakantissa. Elokuun lopulla se näytti purjehtivan keulasta kohti tasokkaan tammalähdön voittoa, mutta viimeinen satanen oli liikaa ja tasainen rintama ehti loppumetreillä edelle. Nopea avaaja hyötyy juoksuradan paikasta, mutta alustava balanssi kengät jalassa on selvä miinus.

8 R.K.Queen on kyvyiltään lähdön kärkimenijöitä, mutta Paw Mahonyn suojattia on vaikea arvioida neljän kuukauden tauolta. Toukokuussa se oli keulasta hyvä kakkonen palattuaan vielä pidemmältä paussilta. 11 Briljant Sensation olisi parhaimmillaan kärkipään juoksuilla, joten sillä todennäköisesti pyritään räväkkään starttiin juoksuradan paikalta. Voitot ovat olleet harvassa ja peliosuus nyt turhan korkealla. 3 Lella Lombardi kärkkyy hyvältä paikalta nappijuoksua suosikin peesissä ja pystyy sellaisella totokamppailuun. Sen kohdalla kuuden viikon starttiväli toki mietityttää.

Juoksunkulku: Blackbuck on sisältä nopea ja ottaa porukan komentoonsa. Takamatkan juoksuradalta avataan lujaa. She Follow Me saattaa kiertää jatkossa johtavan rinnalle.

Pelijakauma: She Follow Me (4%) ja Our Girl (2%) ovat kiinnostavia yllätyshakuja.