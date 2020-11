Ravivihje: GS75 Eskilstuna 29.11.2020 – 342 137 euroa ekstraa

Toto75-1 5 Mellby Hurricane kerää avauskohteessa selvästi korkeimmat prosentit ja syystäkin. Timo Nurmoksen suojatti on löytänyt kesätauon jälkeen nopeasti huippuvireeseen, eikä kunto ole laskussa heikommasta viime sijoituksesta huolimatta. Ruuna tuli porukan hänniltä 09-kyytiä viimeiset 800 metriä, mutta taktiikkajuoksussa kärkisijoille ei vain ollut asiaa. Solvallassa se runnoi vakuuttavasti ykköseksi keulahevosen rinnalta. Tässä sillä on hyvä mahdollisuus edetä varhain johtopaikalle ja siitä sen ohittaminen olisi normaalioloissa erittäin vaikeaa. Varma. Haastajaosaston aloittaa 8 Kapten Kidd, jolla hyökättiin viimeksi aggressiivisesti keulahevosen kimppuun jo kierros jäljellä ja hapot iskivät odotetusti rajun välispurtin jälkeen. Örebrossa ajosuoritus oli huomattavasti onnistuneempi ja hevonen taisteli johtavan rinnalta urheasti nitistäen lopussa kyvykkään Self Explosiven. Tällä kertaa rattaille hyppää tallipäällikkö Bergh, joten taktiikkaa on vaikea ennakoida hankalalta lähtöpaikalta. 3 Ajusco ei ole hevosena aivan luotettavimpia tapauksia, mutta parhaana päivänä se pystyy häijyihin suorituksiin. Viime Solvallan voitossa ruuna ohitti maalisuoralla heittämällä koko porukan, vaikka oli loppukaarteen pohjassa vielä koko joukon viimeisenä. Ruuna on pitänyt taukoa viime startin jälkeen, joten päivän vire on pieni arvoitus. 10 Giordano Soa on voitokas ruuna ja terävöitynee saatuaan startin kroppaan. Eskilstunassa Björn Goopin suojatin veto ei kestänyt johtopaikalta loppuun asti, mutta esitys oli pieni starttiväli ja reipasvauhtinen avaustuhat huomioiden silti varsin kohtuullinen. 4 Zacapa Grim on tasaisen rehti rahankerääjä. Färjestadissa ruuna nappasi kakkossijan toisesta ulkoa. Hevonen avaa hyvin ja saa juoksun kärjen tuntumassa. Goopin tallin toinen osallistuja 7 Cruise on enemmän sijoittujatyyppiä. Ruuna varustetaan tällä kertaa jenkkikärryillä, joilla se juoksi viimeksi derbykarsinnassa. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa Appreciated, Ajusco ja Zacapa Grim havittelevat ensin kärkeen. Mellby Hurricanen selkä kelvannee jatkossa kaikille. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-2 3 Silver Load on erittäin kyvykäs hyvä hevonen tällaiseen pistelähtöön ja nousee rankingin kärkeen. Jörgen Westholmin suojatti väläytteli viimeksi kelpo virettä jäätyään voimia uhkuen pussiin huomattavasti tätä tasokkaammassa lähdössä. Eskilstunan voitossa ruuna sai onnistuneen reissun toisessa parissa ulkona ja voitti selvällä marginaalilla. Keulasta se olisi tässä porukassa vaikeasti lyötävissä, mutta sinne pääsy ei ole varmaa. Ruuna ei myöskään ole mikään suoritusvarmuuden perikuva, joten alustava päälle 50 prosentin peliosuus hirvittää. 1 Danois Simoni olisi onnistuessaan kova haastaja suosikillekin. Viimeksi ruuna juuttui kiertämään kolmatta rataa koko matkaksi, joten sen startin voi unohtaa. Färjestadissa se pääsi etenemään puolimatkassa aina keulapaikalle asti, josta piti lopussa varmaan voittoon. Lyhyt matka ja ykkösrata ei ole optimiyhdistelmä voimillaan elävälle hevoselle, mutta vastus on oikein sopiva ja se saa tässä jenkkikärryt taas perään. Kolmantena mukaan 4 Taste Of Space, joka juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä ja on sillä balanssilla huomioitava. Viimeksi tamma otti pahan alkulaukan, mutta liikkui jatkossa positiivisesti ja osoitti orastavaa nousuvirettä. Reipas avaaja juossee tässä keulassa, tai johtavan takana ja varustemuutosten piristäessä kärkisijoituksetkaan eivät yllättäisi. 9 Picasso Tribut kilpaili keväällä hyvässä iskussa ja palaa nyt pitkältä tauolta takaisin kilparadoille. Ennakkokommentit kielivät passiivisesta taktiikasta ja se jää tässä vain varahevosen rooliin. 5 Secret Score ei ole vielä koskaan onnistunut voittamaan. Viimeksi ruuna sai raskaan juoksun johtavan ulkopuolella, eikä jaksanut siitä puristaa maaliin asti. Marcus Lindgrenin suojatti on luokaltaan kelpo hevonen tähän lähtöön ja nopea avaaja kärkkyy hyvää juoksua kärkipäässä. Juoksunkulku: Silver Load avaa reippaasti, mutta Taste Of Space saattaa olla kiihdytyksen nopein. Johtopaikasta tuskin luovutaan lyhyellä matkalla. Danois Simonilla tullaan väylien auetessa heti eteenpäin. Pelijakauma: Silver Load (53%) on noussut liian suureksi suosikiksi, myös Picasso Tributin (14%) pinnat ovat yläkantissa. Taste Of Space (3%) on kiinnostava varmistusmerkki. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 3, 1, 4 Suuri: 3, 1, 4

Toto75-3 Kolmas kohde on haastava pelipähkinä. 8 Archipelago Jet on ollut viime kisoissaan aivan murskaava, mutta se on epävarmuutensa takia vaikeasti veikattavissa. Åbyssa ruuna paineli koko matkan ylivoimaisessa johdossa ja veto kesti maaliin asti. Halmstadissa se laukkasi pahoin alkuun, mutta iski jo puolimatkassa keulaan ja lähti välittömästi karkuun. Vastus on tällä kertaa tasokkaampi, mutta kyvyt riittävät paljoon ja rattaille hyppää kokeneempi kuski. Jouni Hillbomin tallin 12 Tom Boy Poof on tähän sarjaan rutinoitunut kilpailija ja pystyy kamppailemaan kärkisijoista vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. Mikkelissä juoksu meni ulkoradan paikalta aivan pieleen, mutta hevonen kiri rehdin 800 metrin 15-vauhtisen kirin kolmatta ja neljättä rataa pitkin ja nousi kakkoseksi. Oletettu reipas matkavauhti petaisi asemia Mika Forssin ajokille. 1 Rally Helge palasi pitkältä tauolta hienossa vireessä ja karkasi keulapaikalta selvään voittoon. Nopea avaaja pyrkii puolustamaan johtopaikkaa, mutta se ei ole ulkoa rymistelevää suosikkia vastaan aivan yksinkertainen tehtävä. Juoksu onnistuu silti suurella todennäköisyydellä ja Peter G Normanin ajokki on yksi monista mahdollisista. 2 Ragazzo Unico tulee huippuvireisestä Katja Melkon tallista. Viimeksi ruuna esitti vahvan kirin porukan hänniltä ja nousi totoon. Toissa kerralla se hukkasi raviaan viimeisellä takasuoralla, mutta tuli vielä oikein vahvasti maaliin saatuaan rytmistä uudelleen kiinni. Huippupaikalta kärkitaisteluun. 9 Angus Youngilta riisutaan kaikki kengät ensimmäistä kertaa. Eskilstunassa ruuna kamppaili johtavan rinnalta tiukasti voitosta, mutta jäi kalkkiviivoilla hopealle. 7 Kocsis Boko vastaili Färjestadissa keulasta niukkaan voittoon. Nyt juoksusta tulee haastavampi, mutta ei se täysin vailla mahdollisuuksia ole tässäkään. Juoksunkulku: Rally Helge kiihtyy hyvin, mutta ravaavalle Archipelago Jetille vastaaminen ei taida kannattaa. Sen edetessä keulaan matkavauhti pysynee reippaana läpi matkan. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Tom Boy Poof (15%) on suosikeista kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 8, 12, 1 Suuri: 8, 12, 1, 2, 9, 7

Toto75-4 Neljännessä kohteessa 3 Dark Roadster on edelliskisoja huomattavasti sopivamman tehtävän edessä ja saa nappipaikalta täyden luottamuksen. Viime startit ovat tuoneet pari nollaa tauluun, mutta juoksutkaan eivät ole onnistuneet. Viimeksi hevonen jäi paikkojen haun jälkeen johtavan rinnalle, josta loppumetrit olivat liikaa. Toissa kisassa tehtävä oli täysin toivoton joukon hänniltä. Tällä kertaa varustus viritellään optimiin kenkien riisumisen ja jenkkikärryjen myötä, jotka tuovat ruunalle reilusti lisää nopeutta. Syyskuussa Färjestadin 75-lähdössä se avasi tuolla balanssilla 05,1-vauhtia ja jaksoi lopussa kamppailla vielä kärkisijoituksistakin. Keulasta ruuna tuskin tätä lähtöä häviää. 9 Inspector ei häviä kapasiteetiltaan lainkaan suosikille, mutta jää tauolta ja takarivistä selvästi haastajan rooliin. Ruuna teki kesällä muutaman todella vahvan suorituksen. Elokuun alun 75-finaaleissa hevonen tuli hänniltä komeasti perille ja noteerasi kovan tuloksen. Björn Goopin suojatti vaatinee startin tai pari noustaakseen takaisin huippukuntoon. 5 Tottenham ei ole hevosena suosikkikaksikon veroinen, mutta kamppailee onnistuneella juoksulla totosijoituksista. Viimeksi se paranteli takajoukoista asiallisesti kolmanneksi. 1 Maximus M.M. ei ole ollut tällä kaudella parhaimmillaan, mutta lähtöasemat suosivat nopeaa avaajaa. Totosijoitus mahdollinen, jos kunto on kohdillaan suoraan tauolta. 4 Yoghurt Composite avaa hyvin ja viihtyisi parhaiten keulapaikalla, mutta sinne on nyt vaikeaa päästä. Viimeksi se tuli päätöstuhannen 12,5-kyytiä ja seuraili asiallisesti toisesta ulkoa. 6 The Lucky One on juossut hyvätasoisissa lähdöissä, eikä ole aivan riittänyt. Viimeksi se sai raskaan juoksun keulahevosen rinnalla ja taipui ymmärrettävästi. Toissa kerralla ruuna spurttasi keulasta voittaneen Golden Guardin takana parhaiten. Juoksunkulku: Dark Roadster on optimibalanssillaan todella nopea ja heti kiinni johtopaikassa. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. Inspector (20%) on hieman liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-5 15 Young King on puhjennut ilmojen viiletessä voittovireeseen ja ruuna on sopivassa tehtävässä jälleen lähellä voittoa. Per Lennartsonin ajokki nauttii normaalia pidemmistä juoksumatkoista ja sillä voi tehdä matkan aikana varhaisia ratkaisuja. Solvallassa se yllätti suursuosikki Västerbo Pokerfacen johtavan takaa. Tällä kertaa vastassa ei ole saman tason menijöitä ja normaalionnistumisella kärkisijoitus häämöttää. 14 Volare Gar palasi kelpo vireessä tauolta ja saa tähän starttiin mielenkiintoisen vahvistuksen Erik Adielssonin hypätessä rattaille. Italialaisruuna juoksi kesällä tasokkaampiakin lähtöjä ja väläytteli niissäkin ajoittain. Sybille Tinterin valmennettava juoksee nyt ensimmäistä kertaa volttilähdössä, mutta tuskin se huippukuskilla suurempia ongelmia aiheuttaa. Aktiivisella ajolla se voisi rymistellä alkumatkasta aina keulaan asti ja siitä se heittäisi kovan haasteen suosikillekin. Kolmantena mukaan hienossa vireessä jatkava 11 Andy Pandy One. Lokakuun alussa Eskilstunassa sille jäi paljon voimia varastoon Young Kingin voittamassa lähdössä ja tilojen löytyessä sijoitukset olisivat hyvinkin saattaneet kääntyä. Viimeksi se runnoi johtavan rinnalta ykköseksi väkivahvan esityksen päätteeksi. Mika Forssin ajokki on jäänyt alustavassa jakaumassa aivan liikaa suosikkikaksikon varjoon. Björn Goopin tallin 4 Un Mec d'Or ei ole järin hanakka voittamaan, mutta ruuna saa näistä asemista hyvän juoksun kärkipäässä ja kamppailee totosijoituksista. Åbyssa se punnersi sisäratajuoksun jälkeen aivan kärkihevosten tuntumaan. 6 Dolly Dream on mennyt viime ajat hyvin montén puolella, mutta tamma on viime kisojaan pystyvämpi myös kärrylähtöjen puolella. Voitto tulisi silti yllätyksenä kovia takamatkalaisia vastaan. 2 Gateruds Kashmir hakee nappireissua sisäradan jonossa ja voi sellaisella spurtata lopussa totokamppailuun. Juoksunkulku: Dolly Dream ja Gateruds Kashmir ovat paalun nopeimmat. Takamatkalaiset tulevat varhain eteenpäin Volare Garin johdolla. Pelijakauma: Andy Pandy One (4%) on mielenkiintoinen merkki. Un Mec d'Or (16%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 15 Suuri: 15, 14, 11

Toto75-6 Nelivuotiaiden tammojen mittelö on äärimmäisen tasainen koitos ja se pyritään selvittämään neljällä kärjen tuntumassa juoksevalla valjakolla. Rankingin aloittaa 1 Claire Di Quattro, joka hyötyy nopeana kiihdyttäjänä ykkösradan paikastaan. Tamma palasi Kalmariin valmiissa kunnossa ja hävisi voitonkin vain puoli hevosenmittaa. Nyt starttiväli on lyhyempi ja rattaille hyppää huippukautta ohjastava Per Lennartson. 6 Aurora Borealis on saanut kaksi starttia tauon jälkeen ja kunto lienee vahvassa noususuhdanteessa. Viimeksi 75-lähdössä se jäi hieman kiinni johtavan kantaan, mutta hankala arvioida kuinka paljon voimia jäi lopulta varastoon. Autolähdössä se saa taas jenkkikärryt peräänsä ja nopea avaaja tähtää kohti kärkipaikkaa. 8 Harvard Student juoksee ennakkotietojen mukaan ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa urallaan. Tamma oli viimeksi positiivinen sisäratajuoksun jälkeen ja toissa kerralla se jäi voimia uhkuen pussiin. Lähtörata on hankala, mutta Hans-Owe Sundbergin ajolinjat ovat yleensä varsin suoraviivaiset. 3 Emma Rae arvottiin tällä kertaa kunnon lähtöpaikalle ja Stefan P Pettersonin suojatti pystyy nykykunnossaan taistelemaan lähdön voitosta. Eskilstunassa se kiri positiivisesti toiseksi ylivoimaisen Chicharitan takana. Toissa kerralla se puristi 700 metrin kirin ilman selkää rehdisti perille. Tällä kertaa vastus on sopiva ja juoksun onnistuessa voittokaan ei yllättäisi. 10 Lovely O.O. vakuutti viimeksi toisesta ulkoa, mutta suoritukset ailahtelevat ja starttiväliä on kertynyt viisi viikkoa. Ei maistuvimpia korkealla peliosuudellaan.12 Matilda Cash on luokkatamma ja debytoi nyt Björn Goopin valmennuksesta. Ennakkokommenttien perusteella kyseessä saattaa olla vielä enemmän tutustumisstartti ja taktiikka sen myötä hieman normaalia passiivisempi. 4 Greta Journey kerää peliä, mutta ei ole suoraan tauolta mielenkiintoisimpia merkkejä. Nopea avaaja pyrkii alussa mielipaikalleen keulaan, mutta sinne pääsy voi maksaa. Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Claire di Quattro avaa hyvin, samoin Greta Journey, Charm ja Aurora Borealis. Greta Journey on niukka keulasuosikki. Pelijakauma: Lovely O.O. (23%) ja Greta Journey (20%) eivät maistu. Vihjesysteemin merkit ovat kaikki alipelattuja Claire di Quattron (9%) johdolla. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 6, 8, 3 Suuri: 1, 6, 8, 3

Toto75-7 8 Coin Perdu on palannut pitkän tauon jälkeen ryminällä takaisin kaviourille ja terveyden salliessa Svante Båthin suojattia odottavat tulevaisuudessa kovemmat tehtävät. Rommessa se ei aivan ehtinyt tavoittamaan keulan Exaudio Viciä, mutta ei esitystä pääse liikaa moittimaankaan. Kauden avauksessa Rättvikissä se ohitti muut todella hulppealla kirillä neljännestä ulkoa. Lähtöpaikka on paha ja juoksunkulkuun tarvitaan vähän tuuriakin, koska keulaan ei normaalioloissa ole asiaa. 4 Final Dream on löytänyt loppumetrien kamppailuun lisäpuhtia ja tulosta tulee. Rommen 75-lähdössä ruuna pääsi helposti johtoon ja veti lyhyttä matkaa loppuun asti. Örebrossa se runnoi ykköseksi johtavan rinnalta. Linda Sedström ladannee alussa kohti kärkipaikkaa, mutta sisältä avaavan Star Advisor Jolin ohittaminen ei ole helppoa. Lähdön kiinnostavin peli-idea 3 Super Nice seuraili Bergsåkerissa kakkoseksi johtavan takaa ja jätti taakse kovia hevosia Shocking Supermanin ja Makethemarkin johdolla. Ori on parantanut koko ajan siirryttyään syyskuussa Jörgen Westholmin valmennukseen ja pystyy hyvältä paikalta osallistumaan voittokamppailuun. Viime vuoden derbykolmonen 9 Alone on väläytellyt tällä kaudella kovaa kapasiteettiaan, vaikka lopullinen läpimurto on jäänytkin tekemättä. Ori oli Rommessa selvä pettymys sisäratajuoksun jälkeen, mutta vastus on tällä kertaa sopivampi ja mahdollinen reipas matkavauhti suosisi Pasi Aikion valmennettavaa. Keulaspesialisti 1 Star Advisor Joli lyö alussa kaiken peliin johtopaikkaa puolustaakseen ja siinä onnistuessaan kärkisijatkaan eivät saa yllättää. Viimeksi ruuna seuraili positiivisesti keulassa höyrynnyttä Disco Volantea ja osoitti mukavaa nousuvirettä. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys. Star Advisor Joli pyrkii puolustamaan johtopaikkaa Final Dreamia vastaan ja todennäköisesti onnistuukin siinä. Pelijakauma: Coin Perdu (46%) ja Final Dream (21%) ovat ylipelattuja. Super Nice (6%) on maukas merkki. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 8, 9, 3, 4 Suuri: 8, 9, 3, 4, 1

