Ravivihje: Toto75 Solvalla 28.11.2020

Toto75-1 Tammaeliitissä ovat vastakkain toisilleen tutut kilpakumppanit, mutta lähdön arvioiminen ei ole monista aiemmista kohtaamisista huolimatta erityisen helppoa. Todennäköisimpänä keulahevosena 3 Mellby Free on nytkin ykkösrankkaus, vaikka viimeksi tulikin samalta paikalta tappio. Matka ei ollut Eskilstunassa sille ehkä etu ja lopun kangistuminen asetti sen vireen ylle pienen kysymysmerkin. Valmentajan mukaan 6-vuotias tuntuu kuitenkin nyt treeneissä taas paremmalta, joten voitto on edelleen mahdollinen. Mellby Freen laskevaa käyrää ounasteltiin jo aiemminkin syksyllä, mutta tamma vastasi siihen kahdella voitolla syyskuussa.

Kiripuolikkaan alkaessa taustalla laukalle viime kerralla kompuroinut 2 Hevin Boko on myös edelleen suosikkeja. Åbyssä se jätti edellä mainitun taakseen ja päässee nyt kakkosradalta suljetummalla päävarustuksella viimekertaista parempiin asemiin. Voittomatsiin.

Vaikka edellä mainitut hieman erottuvatkin, löytyy nippu potentiaalisia voittajia myös niiden takaa. 4 Wild Love on osoittanut hurjaa kuntoa syksyllä ollen mm. toissa kerralla murskaava kierrettyään johtavan rinnalle. Pitkänlainen starttiväli ja aiempi menestymättömyys Solvallassa pudottavat sitä tässä hieman alaspäin.

Johtavan takaa reippaalla otteella Mellby Freen Eskilstunassa ohittanut 6 Dear Friend olisi vastaavalla reissulla tälläkin kertaa mahdollinen voittaja, mutta juoksun juontuminen aina yhtä sujuvasti ei välttämättä onnistu. Keulasta sen eväät eivät ehkä riitä voittoon asti, sillä alkuun on panostettava paljon ja rinnallekin on luultavasti tarjolla vauhtikestävä menijä.

Edellä mainitun voiton viimeksi omalla taipumisellaan mahdollistanut 9 Racing Brodda on viime kisan jälkeen tietysti jonkinlainen arvoitus, mutta aiemmin hyvää virettä osoittanut 5-vuotias lukeutuu silti edelleen pelihevosiin.

5 Tessy d'Eten kunto on edelleen mallillaan, eikä senkään voitto sopivalla juoksulla olisi suuri yllätys. Isompaan systeemiin nostetaan myös ulkoradasta ja kovasta vastuksesta huolimatta mukaan 8 Vichy Grif, joka on viihtynyt erinomaisesti Erik Adielssonin käsissä.

Juoksunkulku: Mellby Free ja Dear Friend iskevät yhteen kiihdytyksessä. Jälkimmäinen pääsi viimeksi ulkopuoleltakin ohi, mutta Björn Goop ei panostanut sillä kertaa kaikkea alkuun. Mellby Free on suosikki keulaan. Hevin Boko etenee jossain vaiheessa rinnalle.

Pelijakauma: Hevin Boko (19%) on aavistuksen aliarvostettu, samoin Racing Brodda (6%). Dear Friend (15%) on hieman liikaa pelattu.

Ranking: A) 3, 2 B) 4, 6, 9, 5, 8 C) 7, 1 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2, 4, 6, 9, 5, 8

Toto75-2 Kierroksen toinen suuri suosikki on alimman 75-finaalin 1 Global Agreement. Kelpo esityksistä huolimatta toissa kerran Gävlen-voitto loksautti monen leuat, sillä 4-vuotias porskutti hurjaa vauhtia alusta loppuun ollen ylivoimainen. Viimeksi ruuna saikin jo muilta kunnioitusta ja otti hallitun ykkösen kärkeen edettyään.

Jenkkikärryihin siirtyminen toi 4-vuotiaan otteisiin merkittävän lisäbuustin ja keulat pitäessään se tuskin häviää nytkään, jos on yhtä hyvä kuin edellisissään. Suhteellisen rutinoimattomalle hevoselle kovan tason ylläpitäminen ei välttämättä ole aivan selvää, joten muillekin mahdollisuuden antaminen voi olla palkitsevaa. Ykkösratakin voi olla kiihdyttämiseen hieman stressaava paikka, vaikka lähtönopeutta löytyykin.

Haastajajoukko on erittäin tasainen ja suosikin epäonnistuessa voittoon olisi mahdollisuudet monella. Niukka kakkosrankkaus on paikkansa turvin 4 Amorcer Levallo, jolla Ulf Ohlsson voi pyrkiä iskemään Global Agreementin kimppuun heti tiukalla otteella. Eskilstunan 75-kisassa Petri Salmelan valmennettava teki 3. ulkoa erittäin sitkeän pitkän kirin. Juoksusta voi tulla nyt oleellisesti suotuisampi.

11 Prime Lini pääsi helpolla Örebrossa irrotellen keulasta 10,7-lopetuksella voittajaksi. Tehtävä on nyt paljon vaativampi, mutta kyvyiltään ruuna on lähdön parhaimmistoa.

7 Leave Your Sox Onin juoksut lauantaitasolla eivät ole menneet täysin putkeen, mutta 4-vuotias on osoittanut olevansa riittävä hevonen. Takeita onnistuneesta reissusta ei tietysti ole ulkoa nytkään, mutta kengittä ja jenkkikärryillä menevä ruuna kuuluu silti aikaisin suosikin varmistuksiin.

Isompaan systeemiin otetaan vielä muitakin. 3 Global Above All kipusi Eskilstunassa Amorcer Levallon takana vahvasti kolmanneksi ja osoitti olevansa myös 75-tasoa. Anders Erikssonin suojatin ongelmana on starttihetki. Syksyllä pari kertaa eturivistä laukannut 4-vuotias pääsi viimeksi ravia, mutta kymmenien metrien eteen antaminen finaalissa ei tule kysymykseen, jos menestyä mielii.

8 One Kind Of Artin murheena on lähtöpaikka, joka tietänee jäämistä taka-alalle. Johtavan takaa sisäkautta tallikaverinsa Prime Linin Skellefteåssa kukistaneen ruunan starttivälikin on pitkänlainen.

5 Nairahaj on ainoa hevonen, joka on Global Agreementin pystynyt syksyllä kukistamaan. Tämä tapahtui Solvallassa Johan Untersteinerin valmennettavan juostua keulassa. Gävlen 75-startissakin Nairajah oli vielä ykkössuosikki, mutta putosi kauas voittajan kyydistä. Huoltotauolta luvassa voi olla nyt parempaa.

Suuryllätykseen annetaan mahdollisuus Jägersron 75-kisasta huimasti Kalmariin parantaneelle 10 Cojitolle sekä hyvän juoksun luultavasti saavalle 2 Red Mile Broddelle. Eskilstunassa johtavan rinnalta voittoon punnertaneen 12 Pappajonnys Ilsen tehtävä takaa tuntuu sen sijaan liian työläältä amatöörikuskilla.

Juoksunkulku: Alku ratkaisee paljon. Global Agreement lähti varsinkin toissa kerralla rivakasti ulompaa, mutta sisältä kiihdyttäminen ei ole yhtä simppeliä, vaikka ruuna lähti syyskuussa Åbyssä ykköseltäkin mukavasti. Radoilta 4-6 tulee kovin haaste, Amorcer Levallo pystyy ehkä pitämään muut ulkopuolellaan.

Pelijakauma: Global Agreement (63%) on liian suuri suosikki. Amorcer Levallo (5%) ja Leave Yor Sox On (3%) ovat edullisimmat haastajat.

Ranking: A) 1 B) 4, 11, 7, 3, 8, 5, 10, 2 C) 12, 6, 9 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 1, 4, 11, 7 Suuri: 1, 4, 11, 7, 3, 8, 5, 10, 2

Toto75-3 Mielenkiintoinen alku on luvassa myös pronssidivisioonaan. 4 Cab Lane voi olla keskeltä riittävän nopea saadakseen johtopaikan, eikä vahvaa virettä esittäneen 5-vuotiaan ohittaminen olisi sen jälkeen enää helppo tehtävä. Porukan perältä Örebrossa voittoon noussut ori viimeisteli vireensä tähän viime viikolla näppärällä keulavoitolla.

Sisäpuolelta starttaava 3 Farlander Am pyrkii estämään suosikin keula-aikeet ja siinä onnistuessaan Stefan Perssonin ajama ruuna olisi vastaavasti erittäin vahvoilla voiton suhteen. Sen meno on ollut myös vakuuttavaa. Viimeksi takana alkumatkan tarkkailleen ruunan puolesta moni olisi tuskin lyönyt vetoa enää avauskierroksen jälkeen, mutta niin vain 5-vuotias jyskytti 10,7-vauhtisella päätösringillä selvään voittoon. Alla oleva 13,5-vauhtinen hiitti takaa vireen pitämisen pidemmällä starttivälilläkin.

Lähdön edullisin merkki on 1 Cargo Door. Uusissa käsissä lisävaihteita löytänyt ruuna sai palkinnon vahvalle vireelleen leiskauttamalla viimeksi parijonosta lopussa selvään voittoon. Vaikka kisassa pidettiin kärjen osalta liian kovaa tempoa, kulki 6-vuotias itsekin lopun 08-vauhtia. Namujuoksulla edellisten takana sen kiri voi olla tässäkin vaarallinen.

Jos keulakuviot eivät selviä aivan hetkessä, myös 8 Born Unicorn voi osallistua lopussa kamppailuun ykkösrahoista. Toissa kerralla Indra's Secretin takanaan pitänyt ruuna latoi viime viikolla Cab Lanen voittamassa taktiikkajuoksussa lopun erittäin pontevalla otteella.

Paljon peliä keränneistä 7 Van Gogh Z.S:n saumat eivät tunnu tällä kertaa erityisen herkullisilta, vaikka alla onkin hyvät suoritukset. Rommessa ruuna oli keulassa hieman virkeä, eikä kuolemanpaikan pelossa Robert Bergh ehkä uskalla nyt panostaa alkuun samalla tavalla. Tiedossa voi olla siis ongelmia kärkiporukasta parhaat suorituksensa tehneelle hevoselle.

2 Global Winnerin menossa ei ollut Rommessa parasta potkua ja luultavasti viikkoa aikaisempi kova startti painoi vielä kintereissä. Ei aivan ulkona nyt.

Vähän pelatuista ehkä 5 Hands Down voisi nappireissulla pystyä kärkipäähän, sillä se on tehnyt muutamia mukavia suorituksia syksyn aikana. 11 Ingo hävisi toissa kerralla keulasta selityksittä Farlander Amille, joten käänteisistä asemista tehtävä on tukala.

Juoksunkulku: Cargo Door, Farlander Am ja Cab Lane avaavat parhaiten. Viime mainittu on uloimpaakin keulasuosikki. Cargo Doorille voi kelvata selkäkin. Vauhdin tasoittuessa Born Unicorn kiertää kuolemanpaikalle.

Pelijakauma: Cargo Door (7%) on aliarvostettu, Van Gogh Z.S. (15%) liikaa pelattu.

Ranking: A) 4, 3, 1, 8 B) 7, 2, 5 C) 11, 6, 9, 10, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4, 3, 1, 8 Suuri: 4, 3, 1, 8

Toto75-4 4 Chicharita ei jättänyt selittelylle sijaa kolmen viikon takaisessa voitossaan. Timo Nurmoksen 4-vuotias kiihdytti keulassa vauhdin lopussa 10-lukemiin, eikä uhkaajia ymmärrettävästi ilmaantunut. SE-tulos syntyi vielä kaiken lisäksi helposti ja oljenkorsia jäi käyttämättäkin. Voltin nelosrata ei ole hieman epävarman oloiselle tammalle toivepaikka, mutta keulaan selvitessään sen tavoittaminen on viime juoksun perusteella tietysti haastavaa.

Vajaa lähtö suosii kuitenkin kovaa 11 Activatedia, jonka vire on ollut hankalan alkukauden jälkeen syksyllä taas mainio. Örebrossa 5-vuotias kiersi 40 metristä runsaslukuisemman vastustajajoukon vaivattomasti, toki paalulla ei sillä kertaa ollut Chicharitan tasoisia hevosia. Eskilstunan tammaeliitissä kulki takaa viimeiset 700 metriä peräti 07,4-vauhtia, joten virheliikkeisiin paalun suosikilla ei ole varaa.

Välipaalun tammat ovat usein hieman kimurantin tehtävän edessä, kun paaluhevosten lyömisen ohella pitäisi torjua taaempaa tulevat vielä kovemmat. 6 Dixie Brick palasi lokakuussa tositoimiin vahvassa iskussa ja on mahdollinen voittaja mikäli edellä mainituille tulee ongelmia. Alku sujuu siltä usein kuitenkin sen verran verkkaisesti, että pienessä lähdössäkin kärkeen voi kertyä välimatkaa.

Sen sijaan isompaan systeemiin nostetaan kolmantena merkkinä huomattavasti vähemmän pelattu 1 Make More Cider, jonka juoksunkulku vaikuttaa melko selvältä. Ensimmäiset keulat katsova tamma luovuttaa paikkansa nopeasti Chicharitalle, mikäli tämä lähtee ravilla, ja kokeilee lopussa. Se tuli viimeksi takaa lopun juosten kolmanneksi.

Enemmän merkkejä ruksattaessa ehkä 8 Velegance tulee seuraavana kyseeseen. Jos paalun suosikki ei pääse ravilla liikkeelle, voi Peter Untersteiner olla aktiivinen ja pyrkiä kärkeen. 10 Millie Millionaire ei hyvistä tuloksista huolimatta ollut lokakuussa aivan makeimmillaan, eikä ole normaalisti aivan samaa tasoa rinnalta lähtevän tallikaverinsa kanssa.

Juoksunkulku: Make More Cider pitää aluksi kärkipaikan, mutta luopuu siitä heti Chicharitalle kun tämä etenee rinnalle. Jorma Kontio ei jää odottelemaan muita, vaan pitää yllä tasaisesti kiihtyvää tahtia. Dixie Brickillä on edellytykset vetää toista rataa, Activatedilla paukut pyrittäneen säästämään viimeiselle 700 metrille.

Pelijakauma: Chicharitan (43%) ja Activatedin (23%) ero tuntuu liian isolta. Dixie Brick (17%) on kerännyt liikaa peliä. Make More Cider (4%) ansaitsisi muutaman yksikön lisää.

Ranking: A) 4, 11 B) 6, 1, 8, 10, 2, 7 C) 3, 9, 5 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4, 11 Suuri: 4, 11, 1

Toto75-5 Ulkoradasta huolimatta 8 Seismic Wave tuntuu selvästi finaalikierroksen todennäköisimmältä voittajalta. Epäonnistuneen Jubileumspokalenin jälkeen jenkki palasi radoille hyvässä iskussa lokakuussa ja otti kaksi todella helppoa hopeadivisioonavoittoa. Skellefteåssa ruuna kävi hölkällä keulasta ja ratkaisi Örebrossa komealla kirillä lennokkaasti 3. ulkoa. Timo Nurmoksen suojatti lähtee sen verran reippaasti, että pääsee useampien sisäpuolelta kiihdyttävien edelle heti lähtösuoralla. Keulapaikka on haettavissa nopeastikin, eikä sen jälkeen tappio normaalina ole näköpiirissä. Varma.

10 Vagabond Bi olisi paremmalta paikalta ollut mielenkiintoinen vastustaja, mutta takaa suosikin kukistaminen ei tule olemaan helppoa. Viimeksi se koki itse megasuosikkina tappion 7 Sir Henry P.Hillille, mutta kulki tämän kanssa takaa lopun samaa 08-kyytiä. Välillä vaisummin esiintynyt Sir Henry P.Hill oli Eskilstunassa uusien vetolappujen kera huippuhyvä, mutta jää sekin Seismic Waven taakse alussa ja tehtävä hankaloituu.

Uuden ”kevään” löytänyt 2 Dragster voitti viimeksi johtavan kannasta, kun keulahevonen levisi maalisuoralla laukalle. Selkäjuoksuilla syttynyt ruuna voi tässäkin taktiikan onnistuessa yltää kärkikolmikkoon, mutta johtavan taakse se ei nopeudesta huolimatta luultavasti nyt yllä.

Sinne on nimittäin vahvimmin tyrkyllä keväällä hopeafinaalin voittanutkin 1 Dom Perignon. Hyvin kiihtyvä ruuna menee tällä kertaa kengittä, mutta sen syksyn suoritukset ovat olleet hyvillä juoksuillakin kesyjä. Parantaessaan totosauma.

4 Cooganin suoritus johtopaikalta Eskilstunassa oli pettymys, mutta tällä kertaa jenkki pääsee pitkästä aikaa kilpailemaan ilman etukenkiäkin. Voiton suhteen parannettavaa taitaa olla silti liikaa. 3 Milyn viime lauantain kisa meni pieleen jo lähdössä, muttei tammassa muutenkaan ollut normaalia vetoa.

Juoksunkulku: Dom Perignon pitää sisältä keulapaikan hallussaan, eikä Torbjörn Jansson varmastikaan halua päästää muita edelleen kuin Seismic Waven. Suosikki lähtee reippaasti ja on keulassa viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Vauhdin pudotessa Vagabond Bi tai Sir Henry P.Hill kiertyy toisen radan vetäjäksi.

Pelijakauma: Seismic Wave (67%) on ansaitusti suuri suosikki. Ei suurempaa huomauttamista muutenkaan.

Ranking: A) 8 B) 10, 7, 2, 1, 4, 3 C) 6, 9, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto75-6 Kultafinaalin asetelmat muuttuivat paljon From The Minen jäätyä pois. Tie keulaan on nyt auki 4 Cyber Lanelle ja Färjestadin sekä Jägersron suoritusten perusteella Johan Untersteinerin suojatilla on tilaisuus napata syksyn kolmas keulavoitto. Charlottenlundin välikisassa ruuna nousi parijonosta toiseksi häviten välistä tilaa lopussa saaneelle Sevillalle. Aikaisempien starttien tapaan Cyber Lane menee nyt ilman kenkiä ja on tasokkaasta vastuksesta huolimatta paikkansa turvin kisan luottohevonen.

Kovimmalta vastustajalta vaikuttaa 5 Zarenne Fas. Helppoon voittoon Örebrossa takaa leiskauttanut ori jäi viimeksi kaikissa voimissaan pussiin, kun tilaa ei löytynyt sen paremmin alussa kuin lopussakaan. Cyber Lanen ulkopuolelta ei ole asiaa ohi kiihdytyksessä, mutta sopivan selän toiselle radalle saadessaan kovavireinen 5-vuotias on lopussa taas vaarallinen.

9 Very Kronos on saman ongelman edessä kuin toissa kerrallakin, sen pitäisi onnistua lyömään Cyber Lane ulkopuolelta. Jägersrossa temppu ei hyvästä yrityksestä huolimatta onnistunut, eikä puolta kierrosta lyhyempi matka ja takarivin paikka suoranaisesti helpota tehtävää tässä.

11 Antonio Trotin tehtäväkin on ennakkoon varsin kimurantin oloinen, mutta sen vire on vahva. Alkulaukan jälkeen porukan perälle viimeksi jäänyt ruuna sai vielä kirivaiheessakin huonon selän, mutta kulki lopun reippaasti. Kuskinvaihdos on mielenkiintoinen, ja Björn Goop saattaa olla aktiivinen jo matkan varrella. Tallikaveri 10 Hachiko de Veluwe on tehnyt johtavan rinnalta kahdesti sinnikkään suorituksen. Kevyempään kenkään siirtyvä suomalaisruuna voisi vähän suotuisamman juoksun palkita pian voitollakin. Kuolemanpaikkaa pyritään luultavasti nyt jo välttämään.

Juoksunkulku: 2 Snowstorm Hanover avaa hyvin, mutta tallikaverinsa avullakaan tasaisemmin avaava 1 Milligan's School tuskin pystyy torjumaan Cyber Lanea. Vaikka Zarenne Fas kestää kuolemanpaikankin, jäänee mahdollinen vauhdinpito takarivin hevosten varaan. Very Kronos tai Antonio Trot kiertää johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Cyber Lane (29%) voisi olla hieman selvempikin suosikki. Very Kronos (23%) kerännyt liikaa kannatusta.

Ranking: A) 4, 5 B) 9, 11, 10, 1, 7, 6 C) 2, 8 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-7 Klass I -finaalin ykkösmerkki on takarivistäkin 9 Västerbo Pokerface. Yllätystappion keulasta viimeksi kärsinyt ruuna tuli pätkällä ohitetuksi, muttei vireessä vaikuttanut olevan mitään vialla. Mielenkiintoisia varustemuutoksia kokeva ruuna pystyy voittoon monenlaisella juoksulla ja reipas alkuvauhti vain nostaisi sen osakkeita.

Lokakuun alussa keulasta selkeän tappion edelliselle kokenut 1 Mellby Granat on pelimielessä nyt kiinnostava. Robert Berghin 5-vuotias on ollut kahdessa sen jälkeisessä startissa selvästi parempi. Viimeksi se latoi takaa lopun 08-vauhtia, vaikka totosijakin jäi haaveeksi. Johtopaikan puolustaminen ei ole mahdottomuus, mutta toki liian tymäkkä alku olisi voiton suhteen tasaiseen finaaliin miinusta, kun osa vastustajista saa säästettyä paukkunsa myöhemmäksi. Melko vähän pelattuna silti mielenkiintoinen.

5 Dwayne Zet on parhaana päivänään Västerbo Pokerfacen veroinen tapaus, mutta voitosta ja hyvästä ajasta huolimatta Eskilstunan-suoritus ei ollut aivan parasta laatua. Toki suunta voi olla edelleen ylöspäin. A-hevosiin lukeutuu myös 3 Royce Rolls, joka ei ole päässyt syksyn kovissa starteissa helpolla, vaikka onkin saanut juosta joka kerta kärkiryhmässä. Keulaan selvitessään voitto olisi ulottuvilla, mutta sisäpuolelta on ehkä tulossa vastusta.

Muiden saumat voittoon asti tuntuvat oleellisesti pienemmiltä, vaikka eivät toki olemattomilta, jos juoksusta tulee reipasvauhtinen. Kovasti otteitaan parantanut 6 Upper Face ratkaisi viime lauantaina hallitusti 2. ulkoa, mutta juoksun tarvitsee juontua nytkin hyvin. 12 Speedy Tilly olisi ilman viime suoritusta ollut näistäkin asemista pelihevosia, mutta Åbyn paha taipuminen jätti kysymyksiä ilmaan. Vahvaan menoon Daniel Wäjerstenin käsissä noussut 7 Algot Zonett kokeilee vaihteeksi kengittä, mutta matka on sille lyhyttä sorttia ja ulkona oleva lähtöpaikka tietää jäämistä alussa hännille.

Juoksunkulku: Mellby Granat pyrkii puolustamaan sisäradalta keulapaikan. Royce Rolls on kovin uhkaaja siinä taistossa, vaikka radoilta 2 ja 4 avataan myös hyvin. Dwayne Zet kiertyy myöhemmin johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Mellby Granat (9%) on jäänyt turhan paljon suosikkien varjoon. Upper Face (10%) on hieman liikaa pelattu.

Ranking: A) 9, 1, 5, 3 B) 6, 12, 7 C) 4, 8, 10, 2, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 9, 1, 5, 3 Suuri: 9, 1, 5, 3

