Ravivihje: Toto64 Solvalla 27.11.2020

Toto64-1 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy heti avauskohteen 3140 metrin matkalla ajettavasta ryhmälähdöstä. 2 Gardner Shaw palasi yhden vaisumman startin jälkeen komealla tyylillä tasolleen Rommen Klass I-karsinnassa. Ruuna piti kovassa avauksessa keulat, sai sen jälkeen vetää maltilla ja irtosi 10-vauhtisessa lopetuksessa näytöstyyliin muilta. Illan koitoksessa vastus on varsin sopivan näköinen, 4-vuotias päässee keulaan ja varsinkin siitä Ready Cashin poika olisi hyvin lähellä kauden seitsemättä voittoaan. Isompaan systeemiin suosikille otetaan yksi täsmävarmistus. Fincumet Group Oy:n omistama 4 Estelle Nordique sai viimeksi Solvallassa vihdoin ansaitun onnistumisen, kun 1300 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua kiertynyt tamma runttasi korviaan pyöritellen selvään voittoon ja olemus oli sellainen, että se olisi mennyt vielä kierroksenkin samaa vauhtia. Katja Melkon valmennettava on monipuolinen tapaus, sillä ranskalaissukuinen jyrä jaksaa puurtaa ja sillä on myös mainettaan enemmän vauhtia. 8 Imagine Boko sijoittuu jatkuvasti kovissa lähdöissä kärkipäähän, mutta kauden avausvoitto on runsaahkosta starttimäärästä huolimatta edelleen ottamatta, eikä se täysin sattumaa ole. 1 Danilo Brick väläytteli elo- ja syyskuun starteissa hieman uutta tulemista, mutta parissa viime kisassa meno on ollut vaisumpaa. Timo Nurmoksen omistama ja valmentama 5-vuotias kokee nyt mielenkiintoisen varustemuutoksen, sillä ruunalle laitetaan ennakkotietojen mukaan jenkkikärryt perään. Lähtö menee mielenkiintoiseksi, jos Jorma Kontio onnistuu pitämään keulat, eikä luovuta niitä suosikille. 7 Mikkel H.R. ei riitä Norjan starttien perusteella tässä lähdössä, mutta toki Björn Goopin valmennustalliin siirtyminen on voinut piristää ruunaa. Juoksunkulku: Danilo Brick pystyisi todennäköisesti torjumaan Gardner Shaw'n, mutta luultavasti suosikin selkä kelpaa. Jossain vaiheessa matkaa joko Imagine Boko tai Estelle Nordique etenee johtavan rinnalle pitämään tempoa. Pelijakauma: Gardner Shaw (68%) on kuumunut jo liikaakin. Varsinkin Estelle Nordique (7%) ja Imagine Boko (6%) voisivat olla napsun verran enemmän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2 Suuri: 2, 4

Toto64-2 Toisen kohteen 3-vuotislähtö on kerännyt viivalle lupaavia aloittelijoita. 3 Apollo Creed teki asiallisen juoksun ensimmäisessä startissa Björn Goopin treenistä Mantorpin kurassa ja Solvallassa olikin jo voiton vuoro. Norjalaisori sai vetää keulassa avauskierroksen rauhassa ja hallitsi 12,7-vauhtisella päätöstuhannella varmoin ottein perille asti. Vastus kovenee, mutta juoksunkulusta voi muodostua samanlainen kuin viimeksi ja Apollo Creed on itseoikeutettu suosikki. Pienempään kuittiin se jää varmaksi. 4 Love Affair otti Rommen voittonsa helppoon tyyliin. Nyt tamma joutuu ensimmäisen kerran todelliseen testiin, mutta Timo Nurmoksen treenattava vaikuttaa siltä, että värkeissä voi olla vaikka kuinka paljon varaa. 9 Kimi Di Quattrolla on aloittanut uransa täsmälleen samalla tavalla kuin Love Affairkin, debyyttistartista kolmonen ja seuraavat kaksi kisaa ovat sujuneet voitokkaasti. Axevallassa ruuna näytti hyvää juoksupäätä runnomalla tasaisessa rintamassa väkisin kärkeen. Nyt se kokee ison luokan kuskinvahvistuksen, kun valmentajan jälkeen kärryille hyppää Ulf Ohlsson. 8 Sultan Norrgård vaikutti viimeksi Eskilstunassa jo tyhjältä keulapaikalla viimeisellä takasuoralla, mutta hyvää juoksupäätä osoittaen tsemppasi lopulta toiseksi. Ruuna tulee tekemään vielä hyvän tilin, kunhan alkaa tekemään täyttä totta. Surkea lähtöpaikka ja valmentaja rattailla laskevat odotuksia illan starttiin. Jättiyllätysmerkkinä lapulle alle prosentin kannatukselle jäänyt 1 Wish Me Magic. Ori voitti debyyttistarttinsa helposti, seuraavassa se ei voinut olla terve ja viimeksi jäi pussiin. Kim Erikssonin ajokki pääsee optimitapauksessa juoksemaan suosikin selässä. Juoksunkulku: Apollo Creed avaa keulaan ja matkavauhti voi olla ainakin ensimmäisen kierroksen osalta rauhallista. Pelijakauma: Kimi Di Quattro (15%) voisi olla enemmänkin pelattu. Wish Me Magic (0,5%) on kiinnostava skrellihaku. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 3, 4, 9, 8, 1

Toto64-3 Kolmas kohde on pronssidivisioonan karsinta tapaninpäivän finaalikierrokselle. Tasaisessa lähdössä niukan ykkösvihjeen saa 4 Kaptah, joka oli mainio viimeksi Solvallassa. Suomalaisruuna juoksi alkumatkan toisella ilman vetopua, jatkoi maili ennen maalia toisessa ulkona, josta leiskautti helppoon voittoon. Vastus kovenee, mutta nyt on virityksiä käytössä. Kaikki kengät riisutaan, jenkkikärryt lyödään perään ja nupiksi kärryille istahtaa Örjan Kihlström. Todennäköisesti tiedossa on reissu kärjen välittömässä läheisyydessä, kenties toisessa ulkona. Rommessa umpipussiin juuttunutta 3 Beartimea voisi pitää suosikkinakin jos starttiraketin tietäisi varmasti pääsevän keulaan. Sisäpuolella on kuitenkin nopeita lähtijöitä, joiden ohittaminen on vaikeaa. Ruuna ei ole ollut hanakka voittamaan, mutta juuri keulasta se on juossut statistiikalla 4 3-1-0. 1 Opalis oli viimeksi Solvallassa kirimässä loistoreissun jälkeen kohti voittoa, mutta laukkasi 150 metriä ennen maalia kuskin käskettyä tammaa. Tiedossa lienee taas namureissu ja entistä mielenkiintoisemmaksi Per Lennartssonin ajokin tekee mahdollinen kengättömyys. Se voi tuoda myös lisää lähtönopeutta. 2 Pikachu Face ei voinut olla Gävlessä terve ja palaakin nyt paussilta. Ruuna on todennäköisin keulahevonen, mutta eri asia ajettaisiinko siitä jos esimerkiksi Beartime hyökkää lujaa päälle. Kovaluokkaiset 10 Neelix & 9 Manuzio Hanover ovat saaneet mailille ikävät takarivin lähtöpaikat, mutta todennäköisesti alku mennään ”nollanollaa” ja se luonnollisesti suosii. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilta 1,2 ja 3 isketään kovat piippuun. Pikachu Face todennäköisesti pääsee Opaliksen ohi ja onnistuu halutessaan torjumaan myös Beartimen. Pelijakauma: Opalis (7%) ja Neelix (4%) ovat tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 3, 1, 2, 10, 9 Suuri: 4, 3, 1, 2, 10, 9

Toto64-4 Neljäs kohde on rajattu amatöörivalmentajien hevosille ja kuskeilla saa olla viime kaudella enintään 50 ohjastettua starttia. 3 Zenone Bar oli jäätävän hieno syyskuun lopun Solvallan startissaan voittaessaan amatööriohjastajien Ruotsin mestaruuden karsintalähdön aivan pystyyn hienolla tuloksella 12,9ake. Samanlaisena ori ei tätä lähtöä häviäisi, mutta menossa ei ole ollut vastaavaa potkua kolmessa viime startissa. Toki lähdötkin ovat olleet tasokkaita, viimeksikin Rommessa se oli mukana kivikovassa 75-koitoksessa, jossa ei pitänytkään riittää. Zenone Bar juoksee nyt omiaan vastaan, on todennäköisin keulahevonen ja viime startista poiketen kengätkin riisutaan. Lisäksi ohjastajasta on laskettava etua. Lähes kaikilla muilla kuski heikkenee, mutta ei Zenone Barilla, jonka hovikuski Joseph Taavela Ruocco on muutenkin. 4 Marengo palasi yhden kengät jalassa juostun vaisumman startin jälkeen tasolleen viimeksi Färjestadissa, jossa ruuna nuiji kuolemanpaikalta varmoin ottein ykköseksi. 4-vuotias vaikuttaa siltä, että voittosumma ei kohtaa vielä kykyjen kanssa ja Christer Nyström on hyvä kuski tähän lähtöön. Hän on voittanut kahdeksasta viime startista neljä, kaikki vieläpä eri hevosilla. Kohde yritetään selvittää suosikkikaksikolla, sillä 6 Mellby Highball on tauolta ja uudesta tallista iso arvoitus, 10 Commander Victory & 12 Uakari ovat saaneet kehnot lähtöpaikat ja 5 Pegasus All Over palaa vuoden tauolta. Juoksunkulku: Zenone Bar leiskauttaa keulaan. Juoksunkulusta voi tulla vaiherikas, kun kokemattomat ohjastajat ovat kyseessä. Pelijakauma: Marengo (34%) on pelattu yllättävän isoksi suosikiksi Zenone Bariin (21%) nähden. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3, 4 Suuri: 3, 4

Toto64-5 Illan kliimaksi nähdään viidennessä kohteessa. 10 Ecurie D. otti UET Grand Prix-finaalissa varmasti yhden kaikkien aikojen kalleimmista laukoista, kun keulassa juossut ori sortui harha-askelille hieman ennen maalia ja menetti siihen 200 000 euron ykkösrahat. Tosin suurena yllätyksenä laukka ei tullut, sillä Björn Goopin ajokki haki raviaan jo pitkään ennen erhettään. Ecurie D. kävi tuon jälkeen verryttelemässä valmentajansa Frode Hamren ajamana helpon voiton Bjerkessä, mutta siinäkään orin olemus ei ollut aivan yhtä hieno kuin parhaimmillaan. Superhevosen kuuluu toki olla iso suosikki takarivistä huolimatta, mutta nyt siihen ei osaa täysin luottaa ja varmistuksia otetaan jo pienempään systeemiin. 2 Power sai UET GP:ssa loistoreissun kolmannessa sisällä, josta kiitti kirimällä tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon, kun Ecurie D. laukkasi. Tuon jälkeen ori voitti leikittelevän helposti Breeders' Crownin välierän ja finaalissa se kiri porukan parasta kyytiä loppusuoraa, mutta viidennestä ulkoa oli vaikea nousta viidettä sijaa korkeammalle. Nähdään todella hieno matsi jos Robert Bergh pääsee suojatillaan keulaan ja Ecurie D. kiertää rinnalle. 9 Aetos Kronos teki tapansa mukaan huippujuoksun myös UET GP:ssa. Paikkojen vaihtojen myötä neljänteen ulos tippunut ori oli vielä loppukurvissa kaukana kärjestä kirien tuulispäänä kärkirintamaan ja nelossijasta huolimatta voittokaan ei jäänyt kauaksi. Jos Jerry Riordanin valmennettava olisi päässyt aloittamaan kirinsä hieman lähempää kärkeä, niin se olisi hyvin todennäköisesti voittanut ja tuskin olisi nyt jäänyt niin paljon suosikkikaksikon varjoon. 5 Brother Bill teki Breeders' Crownin finaalissa kauden parhaan juoksunsa runnomalla pitkällä kirillä Hail Maryn jälkeen vahvasti toiseksi, mutta silti tämän lähdön voittaminen tulisi yllätyksenä ja se jää varahevoseksi. Juoksunkulku: 7 Click Bat täräyttää keulaan, jotka se luovuttaa Brother Billille. Powerilla tullaan herhiläisenä kimppuun ja keulapaikka voi olla sille tarjolla. Ecurie D. etenee avauskierroksen täyttyessä johtavan rinnalle, mikäli vauhti yhtään rauhoittuu. Pelijakauma: Ecurie D. (54%) on hieman liikaa pelattu. Aetos Kronos (10%) on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 10, 2, 9 Suuri: 10, 2, 9

Toto64-6 T64-kohteet päättyvät tasokkaaseen Diamantstoet-karsintaan. Onkel Invest Oy:n omistama 13 Zeta Kronos pääsi aloittamaan kautensa vasta syyskuun alussa Eskilstunassa, jossa tamma oli heti valmis voittamaan keulajuoksun päätteeksi uudella ennätystuloksellaan 11,0aly. Tuon jälkeen tuli taas ongelmia ja 5-vuotias palaa jälleen tauolta. Björn Goop ei taatusti tuo tällaista luokkahevosta keskentekoisena radoille, kengät riisutaan ja luokaltaan Zeta Kronos on niin kova, että saa ykkösvihjeen. 15 Mellby Harissa teki todella kovan juoksun Örebrossa, jossa mankeloi johtavan rinnalta väkisin ykköseksi ohi keulassa juosseen Click Baitin. Viime viikon Bergsåkerin startissa tamma ei ollut aivan samanlainen, mutta meni kuitenkin keskipitkälle matkalle hyvän tuloksen 13,6kp. Örebron startin tavoin kaikki kengät riisutaan illan starttiin ja Robert Berghin suojatti nousee korkealle. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla kaksikolla 40 metrin pakista huolimatta, luokkaero muihin vaikuttaa vain niin isolta. Ainakin aamupäivän pelijakaumassa jopa selväksi suosikiksi pelattu 5 Iceland Radio on toki ollut hyvä viime starteissaan, mutta nyt vastus kovenee oleellisesti ja 20 metrin etumatka Zeta Kronokseen ja Mellby Harissaan nähden tuntuu kovin vähäiseltä. Jos lähtöön ottaa enemmänkin merkkejä niin 6 Gal Gadot Racing on niin hyvä 4-vuotias, että prosentin kannatus on liian vähän. Juoksunkulku: 1 Idliko lähtee vetämään joukkoa, mutta sillä tuskin keulasta ajetaan. 2 Kali Smart tai 10 Moon Zapp on lopullinen keulahevonen. Ainakin Mellby Harissalla ajettaneen voimalla eteenpäin. Pelijakauma: Iceland Radio (31%) on liikaa pelattu. Zeta Kronos (20%) maistuu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 13, 15 Suuri: 13, 15

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2

Toto64-2: 3

Toto64-3: 4, 3, 1, 2, 10, 9

Toto64-4: 3, 4

Toto64-5: 10, 2, 9

Toto64-6: 13, 15

Suuri

Toto64-1: 2, 4

Toto64-2: 3, 4, 9, 8, 1

Toto64-3: 4, 3, 1, 2, 10, 9

Toto64-4: 3, 4

Toto64-5: 10, 2, 9

Toto64-6: 13, 15

