Ravivihje: Toto64 Bollnäs 26.11.2020

Toto64-1 Avauskohteen heikkotasoisessa kylmäveristen kohtaamisessa selväksi suosikiksi erottuu 5 Nelson August. 3-vuotislupaus otti taulussa näkyvät voittonsa jykevien kirien päätteeksi ja ruuna on ollut hyvä myös kahdessa viime startissa. Gävlessä se laukkasi alkumatkalla kahdesti ja kulki sen jälkeen kuskin juuri patistelematta noin 26,1-vauhtia viimeiset 1100 metriä. Umåkerin viime startissa Rikard N Skoglundin ajokki laukkasi pahoin lähtöön ja uudelleen noususta viimeisen takasuoran alussa, jonka jälkeen ruuna kiri vielä hyvin kolmanneksi kulkien pätkän valiovauhtejakin. Jotain tämän päivän vastuksesta kertoo, että Nelson August on ainoa 1.28-rajan alitukseen kyennyt osallistuja. Tuo tapahtui Kriterium-karsinnassa, joka on toistaiseksi myös ainoa kisa, jossa Öystein Tjomslandin treenattava on ravia polkiessaan hävinnyt. Pelin henki onkin hyvin yksinkertainen, Nelson August tuskin häviää ravilla, mutta laukka on nyt niin pinnassa, että alustava 60 prosentin peliosuus tuntuu aivan liian suurelta ja varmistukset ovat paikallaan. 6 Storm Wilma teki vaikutuksen erityisesti toissa startissaan Gävlessä. Se ei meinannut päästä alussa lainkaan juoksuun mukaan ja taisi ottaa kuvien ulkopuolella laukankin. Saatuaan juonen päästä kiinni tamma rymisteli pitkän kirin päätteeksi vahvasti toiseksi ja esitteli vauhtivarojaan kulkemalla pätkän alle 1.25-kyytejä. Olennaisen Storm Wilmasta kertoo, että 20 starttia juossut 5-vuotias on pysynyt ravilla neljä kertaa. Näistä se on voittanut kolme ja ollut kerran toinen. Noin kahdeksan viikon paussilta innokkuutta voi olla liikaa ja se lisää laukkariskiä entisestään. 4 Lindens Prio Ett olisi varmasti kärkipään hevosia samanlaisena kuin lokakuun Bergsåkerin ja Bollnäsin starteissaan. Viime Östersundin kisan jälkeen siihen on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä ruuna kulki ensimetreistä lähtien käsijarru päällä ja jolkotteli kaukana muiden perässä maaliin. Ennakkotietojen mukaan 5-vuotiaalta riisutaan tänään ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja rattaille palaa hyvin hevosen kanssa ennenkin pärjännyt Kajsa Frick. 3 Väskinge Inez vaikuttaa ihan kehityskelpoiselta tammalta, joka ei ole lyhyellä urallaan vielä ravia polkiessaan totosijoilta erehtynyt ja se pystynee petraamaan ennätystään paljonkin. Toki tauko tuo kysymysmerkkejä. 9 SoldhöjdensLucifer on tehnyt mainiot juoksut viime starteissaan. Rommessa todella hiljaa matkaan lähtenyt ruuna tuli pitkän kirin päätteeksi mainiosti perille ja oli ehtiä jopa voittoon asti. Sitä ennen Rättvikissä 5-vuotias paikkasi alkulaukkansa vahvasti nousten neljänneksi. Jos Sandra Lisell saa suojattinsa nyt paremmin liikkeelle, niin uran toinen voitto on täysin mahdollinen. Lähdön toinen 3-vuotias 2 Alfred R.G. aloitti uransa lupaavasti viiden totosijan putkella. Laukka on ollut pinnassa, mutta ravilla ori pystyy pärjäämään tässä porukassa. 12 Backhammer juoksee ensimmäistä kertaa kilpaa puoleentoista vuoteen. Ainakin koelähdössä se näytti moitteettomalta ja kyvyiltään ruunan pitäisi olla täysin riittävä hevonen. 10 Napoleon oli hyvä varsinkin toissa kerran Östersundin startissaan, jossa kiri vapaat väylät löydettyään viimeiset sadat metrit alle 1.27-kyytejä kolmanneksi. Viimeksi samalla radalla ruuna sai keulassa prässiä ja kestäen sen kuitenkin asiallisesti. Jos joskus uran avausvoitto on tullakseen, niin nyt siihen olisi vastuksen puolesta mahdollisuudet. 8 Krimhild eteni viimeksi Bollnäsissä ulkoratoja pitkin keulaan kierros jäljellä ja kesti niukasti ykköseksi, vaikka meinasi laukata loppusuoralla moneen kertaan. Voittoja pitää tässä porukassa arvostaa niin paljon, että Kaj Widellin ajokki otetaan yhdeksäntenä merkkinä systeemiin mukaan. Juoksunkulku: Hankala, lähes mahdoton veikattava. Paalun nelikosta mikään ei ole esittänyt erityistä lähtönopeutta, joten veikataan Napoleonin etenevän takamatkan juoksuradalta keulaan. Pelijakauma: Nelson Augustin (60%) prosenteissa on iso laukkariski huomioiden runsaasti ilmaa. Kohteen parhaat merkit ovat aivan pelaamattomaksi jääneet SoldhöjdensLucifer (0,6%) ja Alfred R.G. (0,6%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 6, 4, 3, 9, 2, 12, 10, 8 Suuri: 5, 6, 4, 3, 9, 2, 12, 10, 8

Toto64-2 Toisen kohteen tammalähdössä ykkösvihjeen saa ikäluokkalähdöissäkin pärjännyt 4 Marble Arch. Viime viikon Färjestadin startissaan Björn Goopin treenattava juoksi matkalla kovavauhtisessa kisassa kaukana kärjestä toisella ilman vetoapua, josta tuli rehdisti kärkirintamassa kolmantena maaliin. Aivan niin hyvässä tikissä 4-vuotias ei silti taida olla kuin kesällä, jolloin se kukisti Ganga Baen johdolla oikeasti koviakin hevosia, mutta sopivan näköisessä porukassa Marble Archin kuuluu olla suosikki. Tamma on todennäköisin keulahevonen ja 2640 metrin matkalla tuskin tulee prässiä. Lisäksi Mats E Djuse on iso etu nuorille kuskeille suunnatussa lähdössä. 1 Joyness eteni toissa kerralla Bergsåkerissa maili ennen maalia keulaan, josta voitti todella helpon oloisesti. Eskiltunassa menossa ei ollut samanlaista potkua ja se jäi hännille, mutta toki lähtökin oli tasokas Klass II-koitos. Nyt vastus on sopivampi ja kauden kuudetta voittoaan jahtaava tamma on saanut kerrankin autolähtöön hyvän paikan. Joyness on juossut ryhmälähdöissä yhdeksän kertaa, näistä kahdeksan kertaa se on joutunut lähtemään takarivistä ja kerran kasiradalta. Kohde yritetään selvittää suosikkikaksikolla. 5 Your Dreamlove oli hyvä etenkin toissa kerralla Solvallassa, jossa kiri toisesta ulkoa 12,3-vauhtia viimeiset 700 metriä ollen hyvä kolmas tasokkaassa lähdössä. Viimeksi Färjestadissa tamma ei ollut samanlainen, sillä johtavan rinnalle kierros jäljellä kiertynyt 4-vuotias näytti tyhjältä ennen viimeisen takasuoran laukkaansa. Einari Vidgren Oy:n omistama 10 Jasmine De Veluwen pitäisi kykyjensä puolesta olla riittävä hevonen tähän lähtöön ja etenkin ohjastajasta tulee iso plussa, sillä Magnus A Djuse on veljensä kanssa lähdön selkeästi parhaimmat kuskit. 9 Fleur Mearas voitti debyyttistarttinsa Björn Röcklingerin treenistä Östersundissa pitkän kirin päätteeksi ja viimeksikin Färjestadissa ruuna liikkui kulisseissa lupaavasti viimeisen takasuoran laukkansa jälkeen. Juoksunkulku: Marble Arch etenee keulaan ja matkavauhti voi laskea hyvinkin maltilliseksi. Kiihdytyksen jokerikortti voi olla Joyness, jonka ainakin valmentaja uskoo pystyvän lähtemään liukkaasti matkaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 1 Suuri: 4, 1

Toto64-3 Kylmäveristen DubbelCupen-karsinta on jälleen kerran hienotasoinen lähtö. 11 Våler Nikolai on ollut jäätävän hyvä molemmissa starteissaan lyhyen Norjan turneensa jälkeen. Bergsåkerissa ori eteni 700 metrin juoksun jälkeen keulaan, josta hallitsi leikittelevän kevyesti. Viime viikon Solvallan startissaan Öystein Tjomslandin treenattava teki ehkäpä elämänsä juoksun. 5-vuotias matkasi viidennessä ulkona, josta ei olisi pitänyt olla hitaan matkavauhdin jälkeen mahdollisuuksia kärkeen, mutta Våler Nikolai oli toista mieltä. Se tuli viimeiset 800 metriä 19,1-vauhtia ja tästä viimeiset 200 metriä ATG:n GPS-datan mukaan peräti 13,7-kyytiä ehtien maalilinjalla ykköseksi. Vastaavanlaisena Rikard N Skoglundin ajokki on liki voittoa ja stayer-matkalla 60 metrin pakista ei liikaa pidä olla huolissaan. Yllättävän maltillisesti pelattuna Våler Nikolai jää varmaksi. 5 Bokli Rapp N.O. on ollut hyvä viime starteissaan ja Daniel Rédenin treenattava hakee jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Pitää kuitenkin muistaa, että nyt vastus on täysin eri tasoa kuin aiemmin, eikä likikään Våler Nikolain kaltaisia huippuja ole ollut vastassa. Jan Olov-Perssonin kovaluokkaisesta kaksikosta komealla kirillä Gävlessä ykköseksi punnertanut 10 B.W. Rune tuntuu todennäköisemmältä menestyjältä kuin tauolta palaava 8 Bellfaks, jota tallipäällikkö ajaa vaihteeksi itse. Juoksunkulku: 3 Norrbo Odin etenee alkumatkalla keulaan, josta sillä voidaan myös ajaa. Våler Nikolailla voidaan ajaa monella tapaa, se ehtii lämminverikyydeillään kirivaiheessa kauempaakin. Pelijakauma: Våler Nikolai (47%) on oudon vähän pelattu. Bokli Rapp N.O. (22%) korealla taulullaan aivan liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-4 Neljännen kohteen 3-vuotiaden kohtaamisessa niukan ykkösvihjeen saa jatkuvasti starttien myötä otteitaan parantanut ja kolmatta peräkkäistä voittoaan jahtaava 1 Zätas Forever Star. Varsinkin viimeksi Bollnäsissä ruuna oli vakuuttava kiriessään kolmannesta ulkoa omille teilleen. Vastus kovenee, mutta mitään maailmankaatajia ei ole vieläkään vastassa ja nyt kuski vahvistuu selvästi, kun tänään rattaille nousee valmentajan jälkeen Ulf Ohlsson. Toki miinustekijäksi on laskettava, että ainakin ennakkotiedon mukaan ruuna juoksee tänään viime starteista poiketen kengät jalassa. Zätas Forever Star on jäänyt kuitenkin niin maltillisesti pelatuksi, että se jää systeemeihin ideavarmaksi. 3 Wait What on aloittanut uransa lupaavilla otteilla ja myös se hakee kolmatta peräkkäistä voittoaan. Bergsåkerissa tamma kiitti nappireissusta toisessa ulkona kirimällä selvästi ykköseksi ja Rättvikissä Kajsa Frickin suojatti punnersi kolmannesta ulkoa niukkaan voittoon. 5 Bottnas Highlightin juoksut eivät ole onnistuneet viime starteissa ja heikkoihin sijoituksiin ei pidä liikaa tuijottaa. Nyt tammalta riisutaan vaihteeksi kengät pois ja se tuntuu olevan selkeä optimibalanssi. Juoksunkulku: 4 Sign Me Up Town tai 6 Fiery on alussa vikkelin. Niille kelvannee Zätas Forever Starin tai Wait Whatin selkä. Pelijakauma: Wait Whatin (42%) ja Xenia Woodin (15%) prosenteista pitäisi antaa Zätas Forever Starille (21%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-5 Viidennessä kohteessa nähdään todellinen paikallisottelu, sillä sekä treenareiden että kuskien kotiradan kuuluu olla Bollnäs. 11 Mr Clayton J.F. jysäytti syyskuun lopussa Solvallassa johtavan takaa jättiyllätykseen pronssidivisioonan finaalissa. Tuon jälkeen ei ole tullut hopeadivareissa menestystä, mutta ei hevosta pääse moittimaankaan. Viimeksikin Eskilstunassa ruuna pinkoi neljännestä sisältä vapaat väylät löydettyään 08,5-vauhtia viimeiset 400 metriä, vaikka ei seitsemättä sijaa korkeammalle ehtinytkään. Nyt vastus on luonnollisesti huomattavasti helpompi ja maltillisesti pelattuna 5-vuotiaassa olisi ideavarmankin ainesta. Pari asiaa kuitenkin mietityttää. Kuten jo statistiikka osoittaa, ruuna sijoittuu mielummin kuin työntää turpansa ensimmäiseksi ja tänään rattailla nähdään valmentaja Stefan Arvidsson, jonka ohjastustaidot eivät vakuuta. 10 Narold Voxin parhaat päivät alkavat olla vääjäämättä takana, mutta peräti 34 kertaa voittanutta rautaruunaa ei ikinä voi unohtaa tällaisessa lähdössä. Gävlessä puolen vuoden tauolta tasapaksusti esiintynyt 11-vuotias parantaa taatusti tähän kisaan ja Ulf Eriksson on lähdön selkeästi etevin kuski. 9 Cesar F.C. on kyvyiltään kova ruuna, joka on viime starttien perusteella nousemassa jälleen huippuvireeseen. Viimeksikin Östersundissa se voitti keulajuoksun jälkeen hienolla tyylillä. Paalun parhaalta vaikuttaa 3 Front Pace. Se joutui viimeksi Solvallan 86-koitoksessa vetämään keulassa keskipitkällä matkalla ylikovaa ja väsyi lopussa hännille. Sitä ennen Solängetissä ruuna kiri näyttävästi ykköseksi. Olisi iso yllätys mikäli voitto karkaa suosikkinelikon ulkopuolelle. Juoksunkulku: Front Pace etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi. Pelijakauma: Mr Clayton J.F. (19%) on liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 10, 9, 3 Suuri: 11, 10, 9, 3

Toto64-6 Toto64-huipentuvat hienotasoiseen Diamantstoet-karsintaan. Lähdön käsikirjoitus muuttui oleellisesti ison suosikin 4 Joyful Trixin jäätyä aamupäivällä pois. Björn Goopin valmennustallin 13 Laleh Pellini on päässyt eroon sitä vaivanneista raviongelmista ja tamma on ollutkin jättihyvä viime startteihin. Eskilstunassakin 4-vuotias runnoi pitkällä kirillä ilman vetoapua vastustamattomasti ykköseksi ja viimeksi Rommessa se hävisi samanlaisella juoksulla vain äärimmäisen niukasti. Juoksusta ei tule tänäänkään helppo takamatkan takarivistä, mutta Mika Forssin ajokki jaksaa raataa ja jää pienempään systeemiin varmaksi. Suurempaan kuittiin revitetään enemmänkin merkkejä. Suomalaisomisteinen 9 Orlando jatkoi hienoja otteitaan myös Breeders’ Crown-karkeloissa. Välierässä 4-vuotias kiri neljännestä ulkoa terävästi kolmanneksi ja oli ehtiä ohi Ganga Baesta. Finaalissa sillä jouduttiin peruuttelemaan takajoukkoihin, josta tamma kiri hyvin kuudenneksi. 6 Iceland Falls oli mainio kesän lopun starteissaan, kun se voitti muun muassa Klass I-karsinnan ja oli finaaleissakin kolmas. Rahaa tuli kolmeen viime starttiin 265 000 kruunua, joten sarjatkin nousivat kertaheitolla ja nyt tauolta vire ei ole välttämättä optimaalisin. 8 Whelk palasi Solvallassa voittokantaan hienolla tyylillä, kun Jörgen Westholmin kiri viidennestä ulkoa terävästi ykköseksi. 10 Ies Elisabet tekee jatkuvasti hyviä kirejä ja voitto roikkuu klassisesti ilmassa. 11 Miss Silver on kohonnut kuin varkain elämänsä iskuun ja on koventuvasta vastuksesta huolimatta lapputavaraa. Optimitapauksessa Robert Berghin treenattava pamauttaa juoksuradalta paaluhevosten ohi keulaan. Paaluhevosista systeemeihin nostetaan 5 Cook Island, joka on lahjakas 3-vuotias ja se tulee juoksemaan vielä ison voittosumman. Juoksunkulku: 1 Juvelens Miss F. pitää ensin keulat, jotka saattavat olla tarjolla Cook Islandille. Miss Silver etenee vauhdilla paaluhevosten kimppuun. Laleh Pellinilla lähdetään jälleen varhain reissuun. Pelijakauma: Vihjeen kirjoitushetkellä Joyful Trixin poisjäännin myötä ”kuolleita” prosentteja on niin paljon, että pelijakaumasta on vaikea sanoa mitään. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 13 Suuri: 13, 9, 6, 8, 10, 11, 5

