Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 25.11.2020

Pelkästä eturivistä huolimatta kierroksen avaava Åbyn rajattu 4-vuotislähtö on ihan tasokas koitos. Vaikkei 1 Shapes ehkä olekaan lähdön paras hevonen, tuntuu parhaalta paikalta kiihdyttävä ja parasta virettä esittänyt osallistuja sopivalta varmaidealta tasaiseen kisaan. 75-tasolta kovuutta hankkinut ruuna voitti lokakuun puolivälissä Solvallassa keulapaikalta ja punnersi sen jälkeen Jägersrossa kuolemanpaikalta toiseksi. Global Agreementin voittamassa Eskilstunan-kisassa Carl Johan Jepsonin ajokki kulki takaa lopun 08-vauhtia, joten vire ei ole ainakaan laskusuunnassa. Keulan puolustaminenkin voi onnistua, mutta joka tapauksessa tarjolla on hyvä juoksu ja huippukuntoinen ruuna voi kiriä lopussa kärkeen.



4 Eros Zola ja 2 Twigs Got U. ovat ideavarman kovimmat vastustajat, mutta kumpikin on ollut viime startin jälkeen poissa. Eros Zola voitti Skivessä keulasta helppoon tyyliin, mutta tiedossa voi olla nyt vaativampi reissu. Hyvän kapasiteetin omaava 4-vuotias kestää toki sellaisenkin. Twigs Got U:n ykköset ovat tulleet erilaisilla juoksuilla ja se on mahdollinen tässäkin, mikäli vire on entisellään.



Yllättäjistä lähimpänä menestystä voi olla 3 Quantum Roc. Sen vuosi on ollut katkonainen, mutta syksyn esitykset ovat olleet kuitenkin nousujohteisia. 7 Enzolla olisi kykyjä, mutta ruunan tyyli ei viime starteissa ole ollut paras mahdollinen.



Juoksunkulku: Shapes lähti voittostartissaan ulompaa aiempaa selvästi paremmin, mutta sisäradalta keulapaikan puolustaminen ei ole silti sanottua. Twigs Got U. avaa rinnalta reippaasti ja on toinen vaihtoehto johtohevoseksi. Ulompaa 6 Ateeco Degli Dei ja Enzo pystyvät myös lähtemään hyvin, mutta selkäjuoksu on kummallekin varteenotettavin vaihtoehto.



Pelijakauma: Shapes (25%) on alipelattu. Twigs Got U. (33%) on saanut liian suuren kannatuksen.



Ranking: A) 1, 4, 2 B) 3, 7, 5, 8 C) 6