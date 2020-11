Ravivihje: Toto64 Östersund 24.11.2020

Lämminveristen ykkössarjassa selväksi suosikiksi erottuu 1 J.H. Mannerheim. Kovia lähtöjä kolunnut ruuna otti viime startissaan Solängetissä kauden avausvoittonsa hienolla tyylillä johtavan rinnalta. Sitä ennen saman radan kultadivarissa Daniel Wäjerstenin suojatti teki kovan kirin viimeisestä ulkoa, kuudetta sijaa korkeammalle oli vaikea nousta kiihtyvässä vauhdissa, vaikka J.H. Mannerheim 10,7-kyytiä tulikin päätöskierroksen. Starttiväliä on nyt kertynyt 12 viikkoa, mutta Wäjersten tapaa tuoda treenattavansa valmiissa iskussa radoille ja vastus on niin kevyttä sortttia, että J.H. Mannerheimin ei tarvitse olla likikään parhaimmillaan tämän porukan kukistaakseen. Ykkösradalta se on vieläpä todennäköisin keulahevonen. Yllättävän maltillisesti pelattuna ruuna on hyvä varma.

3 Clemenza Am on yksi illan mielenkiintoisimpia seurattavia. Omistajanvaihdoksen myötä takaisin Ruotsiin tullut maailmankansalainen on pärjännyt urallaan kovissakin porukoissa, mutta toki viime voitosta on aikaa jo yli kaksi vuotta. 8 Weekend Funin tulemista on odoteltu, mutta ruunalta puuttuu edelleen yksi vaihde otteistaan, vaikka viime starteissa kärkipäähän onkin sijoittunut.

Juoksunkulku: J.H. Mannerheim pitää sisäradalta keulapaikan, vaikka Weekend Funilla saatetaan ladata kovat piippuun kasiradasta huolimatta.

Pelijakauma: J.H. Mannerheimin (39%) prosentit ovat kenties tauon takia jääneet liian mataliksi.