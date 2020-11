Ravivihje: Toto64 Halmstad 23.11.2020

4 Posh Shopping on kapasiteetiltaan neljännen kohteen selkeä ykköshevonen, mutta kaikkea muuta kuin varma suorittaja. Heinäkuussa Kalmarissa se otti oikein varman voiton koko matkan johdon jälkeen. Taustavoimien uskosta tamman kykyihin kertonee sekin, että sillä osallistuttiin aikanaan Breeder's Crownin alkuerään jo uran toisessa kilpailussa. Nopea avaaja pystyisi hyödyntämään hyvän lähtöpaikkansa, mutta tamman mielentila on arvoitus suoraan tauolta. Ehjällä juoksulla se on lähellä voittoa juoksupaikasta riippumatta.

Nostetaan ykkösvarmistuksena mukaan 10 Honeybee Frö. Jerry Riordanin suojatti ei ole urallaan vielä onnistunut voittamaan, mutta tässä tehtävässä sekin olisi täysin mahdollista. Lokakuun alussa tamma kellotti kovan lyhyen matkan ajan ja tulos syntyi vielä toista rataa juosten, josta viimeiset 600 metriä keulahevosen ulkopuolella. Viimeksi se matkasi porukan hännillä, josta pisteli kärjen kanssa samaa kyytiä maaliin. Tamma on kyvyiltään lähdön kärkipäätä ja alustava peliosuus on kiehtovan maltillinen.

6 Ka Ching Bros on lähdön jokerikortti Conrad Lugauerin valmennuksesta ja tamma on kerännyt heti verrattain korkean peliosuuden. Viimeksi Berlinissä se teki vahvan juoksun johtavan ulkopuolelta, eikä luovuttanut missään vaiheessa. Hevonen on tässä vaikeasti arvioitavissa, mutta vastus on Ruotsin debyyttiin varsin sopiva.

1 Stepping SpaceGirl kerää hyvältä paikalta paljon peliä, mutta se ei vaikuta hevosena aivan pahimpien kilpasiskojensa veroiselta. Viimeksi tamma voitti varmasti koko matkan johdon jälkeen, mutta vastuskin oli sopivampaa luokkaa. Johan Untersteinerin suojatilla on omat haasteensa ravin kanssa, eikä se ole nyt kiinnostavimpia merkkejä korkealla peliosuudellaan. 12 Miss Mahar on aloittanut uransa hyvillä otteilla, mutta lähtöpaikka on lyhyelle matkalla hankala. Viimeksi se ajautui kirissä neljännelle ilman selkää ja polki sieltäkin rehdisti maaliin asti. Jägersrossa se otti varman voiton johtopaikalta. 3 Just Be Proud on kerännyt hyvän statistiikan Keski-Euroopan kaviourilta, eikä ole hullumpi merkki suurempiin revityksiin.

Juoksunkulku: Stepping SpaceGirl avaa sisältä hyvin, mutta luovuttanee suosiolla paikkansa ravaavalle Posh Shoppingille. Vauhti pysyy tasaisena läpi matkan.

Pelijakauma: Honeybee Frö (3%) on huippumaistuva merkki.