Ravivihje: GS75 Boden 22.11.2020

Tuomas Pakkasella on kiinnostava pelikohde myös kuudenteen kohteeseen. 11 She is Cecilia jäi viimeksi voittovoimat tallella pussiin johtavan kantaan ja kunto tuntuisi olevan juuri nyt aivan huipussaan. Joensuussa tamma otti omansa mahtavalla kirillä neljännestä ulkoa kellottaen päätöstuhannen upeasti 11,8-kyytiä. Lähtöpaikka on hankala, mutta vähänkään onnistuneella reissulla Tuomas Pakkasen ajokki nousee taatusti mukaan voittokamppailuun.

14 Dante Godiva on luokaltaan lähdön ykköshevonen, mutta oriin iskukyky on arvoitus parin heikomman kilpailun jälkeen. Viimeksi Bodenissa se ei ollut lainkaan oma itsensä, vaan väsyi johtavan ulkopuolelta jo varhain. Lokakuun alussa Samu Sundqvistin ajokki voitti toisesta ulkoa olosuhteisiin nähden kovalla tuloksella. Ori on hyvänä päivänä tosi kova luu näihin sarjoihin.

4 Anthem on lähdön todennäköinen keulanimi ja siitä kärkikamppailussa mukana. Viimeksi se laukkasi johtopaikalta todennäköisen voiton maalisuoran puolivälissä, mutta vastuskin oli kevyempää lounasravitasoa. Alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta.

8 Electric Eye Am on kyvykäs ruuna näihin sarjoihin, mutta lähtöpaikka on paha ja alkumatkaan on tiedossa reippaasti lisämetrejä. Ruunan voittotehtailu katkesi viimeksi vaisumpaan esitykseen, mikä jätti kysymysmerkkejä ilmaan päivän vireen suhteen. Ei kiinnostavimpia nyt. 12 Armani Press on synkällä paikalla, mutta hevonen olisi hyvä tähän lähtöön. Viimeksi ruuna menetti loppukaarteessa paljon vauhtia taipuvan takana, mutta tuli irti päästyään kärjen kanssa samaa kyytiä maaliin. Lähtöpaikka on tosi ankea, mutta tuurien käydessä kärkisijat eivät olisi utopiaa. 3 Crazy First Love on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi tapaus, mutta kunto on edelleen hakusessa pitkän tauon jälkeen. Viime vuonna ruuna väläytteli 75-sarjoissa asti. 5 Gelatolla oli viimeksi kaikki tähdet kohdillaan, kun juoksu onnistui sisäradalta nappiin ja kolmossija vaihtui voittoon yhden vastustajan maalilaukan ja toisen murtautumisen takia. Voiton uusiminen yllättäisi.

Juoksunkulku: Bicc's Hightech avaa reippaasti, mutta eiköhän johtopaikka ole tarjolla rinnalle ilmestyvälle Anthemille. Electric Eye Am pääsee ulkoa hyvin liikkeelle ja sen aktiivinen taktiikka toisi eloa avauspuolikkaalle.

Pelijakauma: She is Cecilia (12%) on huippumerkki. Anthem (30%) on liikaa pelattu. Armani Press (2%) kannattaa huomioda laajemmissa rastituksissa.