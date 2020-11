Ravivihje: Toto75 Jägersro 21.11.2020 – jättipottikierros

Klass I:ssä keskeltä kiihdyttävä 4 Frodo S. maistuu kakkossuosikkina ideavarmaksi saakka. Gardner Shawn voittamassa lähdössä viime lauantaina takaa alle 11-vauhtisen lopetuksen esittänyt 4-vuotias avaa reippaasti ja omaa saumat kovimman vastustajan pitämiseen ulkopuolella. Keulasta Björn Goopin suojatti ei ole vielä Ruotsissa hävinnyt. Keväällä ruuna oli jo 75-tasolla ensin kuolemanpaikalta kakkonen ja kiri Don Fannucci Zetin voittamassa finaalissa neljänneksi. Luokka siis riittää.



7 Easy Cash on pärjännyt parhaina päivinään kovissakin porukoissa, mutta suoritustaso on vastaavasti ailahdellut melko tavalla. Debyyttiä Robert Berghin tallista seurataan suurella mielenkiinnolla ja reipasvauhtinen ratahiitti taannee heti hyvän suorituksen. Jos ori onnistuu ohittamaan Frodo S:n alussa, voi se puolestaan johtaa pitkään.



Otteitaan kovasti parantanut 3 Upper Face voi myös menestyä hyvältä paikaltaan. Eskilstunassa Adrian Kolgjinin valmennettava haastoi johtavan takaa tiukasti voittaneen Dwayne Zetin. Samoissa raveissa keulasta voittoon vastanneen 2 Västerbo Imthemanin nopeus ei ehkä tällä kertaa riitä samalle paikalle ja tehtävä on sen myötä hieman hankalampi. Ei tietysti hyvistä asemista aivan mahdoton.



Jos lähtöön laittaa useampia merkkejä, yllätysosastolta kannattaa huomioida kengittä tällä kertaa menevä 6 Leon Zon. Viimeksi se oli kovassa lopetuksessa aseeton, mutta teki kuitenkin ennätyksensä. Keulassa paremmin viihtyvä 10 Sweetman ja ylivauhtisen kisan varmasti kuun alussa ratkaissut 9 Durello voivat myös nousta lopussa korkealle, jos kärkipäässä pidetään vauhtia. 12 First One In omaa myös riittävän kapasiteetin.



Juoksunkulku: Frodo S. avaa keskeltä reippaasti ja pääsee sisäpuolelta lähtevien ohi. Ripeästi niin ikään kiihdyttävä 5 Evita pyrkii pudottamaan sisälle. Ulompaa Easy Cash on kovin uhka Frodo S:n johtopaikalle, mutta ohi pääseminen ei ehkä onnistu. 8 Golden Guard lähtee myös reippaasti ja hakee asemia kärjen läheisyydestä.



Pelijakauma: Frodo S. (23%) on aliarvostettu. Upper Face (18%) ja Västerbo Imtheman (14%) ovat keränneet liikaa peliä. Leon Zon (2%) ja First One In (1%) ansaitsisivat hieman enemmän huomiota.



Ranking: A) 4, 7 B) 3, 2, 6, 10, 9, 12, 8, 11 C) 1, 5