Ravivihje: Kalmar 20.11.2020 – 154 106 euroa ekstraa

4 Västerbo Lexington oli tasapaksuhko toissa kerran Breeders' Crownin välierässä, mutta viime viikon Kalmarin startissa se osoitti kunnon olevan edelleen kiviaitaa. Robert Berghin suojatti otti pahan laukan ensimmäisessä kurvissa jääden muista todella paljon. Tuon jälkeen orin täytyi liikkua todella lujaa, sillä viimeisen kierroksenkin se kulki 12,4-vauhtia, vaikka vauhti loppua kohti hiljenikin. Derbyn karsinnan voittanut ja finaalissa kuudenneksi sijoittunut Västerbo Lexington on hyvin todennäköinen keulahevonen ja ohittajat ovat tässä porukassa hyvin vähissä. Jostain syystä se ei ole aamupäivän pelijakaumassa edes suosikki ja Västerbo Lexington jääkin varmaksi.

9 Oscar L.A. on noussut hienoon vireeseen. Ori voitti Hampurissa keulasta pystyyn ihan tasokkaan koitoksen ja viimeksi Jägersron 75-lähdössä kiri täysin toivottoman oloisista asemista kärkirintamaan. Nykyiskussaan Joakim Lövgrenin suojatti on selkeästi Västerbo Lexingtonin pahin uhka, tosin sen ohittaminen ulkopuolelta on haastavaa.

3 Galantis on lähdön toinen Derby-finalisti ja tuo meriitti kertoo hevosen kyvyistä olennaisen. Reilun kahden kuukauden tauolta palaava ori on todennäköinen totohevonen, mutta voittaminen on ollut sille vaikeaa läpi uran.

6 Kick The Dust Ås ei ollut viimeksi Åbyssa sen huonompi kuin voittostarteissaan. Vastus oli vain kovempi eikä juoksukaan mennyt enää yhtä suotuisasti. Vastus kovenee yhä tähän starttiin.

Juoksunkulku: Galantis avaa keulaan, jotka luovuttaa Västerbo Lexingtonille. Matkavauhti voi mennä yllättävänkin maltilliseksi, ellei Oscar L.A. kierrä pitämään tempoa yllä.

Pelijakauma: Västerbo Lexingtonin (27%) prosenteissa olisi runsaasti nousun varaa.