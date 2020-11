Ravivihje: Toto64 Åby 19.11.2020 – 84 386 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen 3-vuotiaiden tammojen kohtaamisessa selväksi suosikiksi erottuu 3 Beauty Wind, joka jatkoi hyviä otteitaan myös viime viikon Färjestadin startissaan. Björn Goopin treenattava matkasi joukon hännillä viidennessä ulkona, josta pinkoi mallikkaasti 10,4-kyytiä viimeiset 700 metriä, mutta kiihtyvässä vauhdissa oli vaikea nousta neljättä sijaa korkeammalle. Sitä ennen Åbyn 86-lähdössä lahjakkuus kiri toisesta ulkoa pirteästi toiseksi keulasta voittaneen Ready Tonightin jälkeen. Tällä kertaa Carl Johan Jepsonin ajama tamma kohtaa nyt helpomman vastuksen kuin viime starteissa ja tarpeen vaatiessa lähtönopeuttakin löytyy niin paljon, että se on myös todennäköisin keulahevonen. Mitenkään selviö keulajuoksu ei ole ja pientä kysymysmerkkiä tuo myös se, että Beauty Wind on parissa viime startissa painanut maalisuoralla sisälle, joten suurempaan systeemiin varmistuksia. Lupaavilla otteilla uransa aloittanut 1 La Sassicaia juoksi Åbyssa suosikin takana kolmannessa ulkona ja hurjavauhtisella maalisuoralla ei pysynyt vetoavunsa kyydissä, vaikka itsekin kiri lujaa. Peter Untersteinerin suojatti yrittää nyt revanssia ja ykkösradalta tiedossa on todennäköisesti keulajuoksu tai paikka Beauty Windin takana toisessa sisällä. 2 Caramelle T.T. on viime sijoituksiaan paremmassa tikissä. Örebrossa se ei vaikuttanut toisessa ulkona menestyjältä vielä loppukurvissa, mutta vapaata rataa nähdessään tamma lähtikin kirimään pirteästi ja oli ehtiä toiseksi. Toissa kerralla Åbyssa sille jäi runsaasti jossiteltavaa, sillä kiriluukut eivät koskaan auenneet kolmannesta sisältä ja Fredrik Perssonin suojatti tuli paljon voimia tallella maaliin. Caramelle T.T. juoksee ennakkotietojen mukaan tänään ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. 8 Bring Me Wine vakuutti Jägersron voitossaan, jossa nuiji toiselta ilman vetoapua ohi keulassa juosseen La Sassicaian, jota tosin rasitti 10-vauhtinen avaus. Solvallassakin tamma kiri lopulta maalisuoraa hyvin, vaikka näytti hetken aikaa olevan jo vaikeuksissa. Robert Berghin laatutallista tulevalle 7 Emiratelle paikka johtavan rinnalla oli viimeksi liikaa Jägersrossa. Sitä ennen Bergsåkerissa tamma voitti hyvällä tyylillä keulajuoksun jälkeen. Juoksunkulku: Beauty Wind etenee voimalla keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. La Sassicaia juoksee johtavan takana. Matkavauhti voi reippaan avauksen jälkeen laskea maltilliseksikin. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Caramelle T.T. (7%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3, 1, 2, 8, 7

Toto64-2 7 Macao oli vielä debyyttistartissaan nihkeä, mutta sen jälkeen maisema on alkanut vaihtua. Kalmarissa 4-vuotias voitti keulajuoksun päätteeksi murskaavaan tyyliin. Åbyssa rautias ruuna eteni kovan avauksen jälkeen tuulenhalkojaksi ja piti lopussa oikein helposti ykköseksi. Vastus on nyt huomattavasti kovempi kuin aiemmin, mutta Peter Untersteinerin suojatti vaikuttaa niin lahjakkaalta tapaukselta, ettei sarjat ole aivan hetkeen tulossa vastaan. Vasta 6-vuotiaana kilpailemaan päässyt 3 Kantens Cash teki vaikutuksen vielä tulosrivistössäkin näkyvissä syyskuun starteissaan. Tuon jälkeen ei ole onnistumisia tullut, mutta kunnossa ei ole vikaa. Rommen viime startissakin ruuna laukkasi 1200 metriä ennen maalia jääden kauas pääjoukosta, otti kovalla spurtilla muut kiinni, mutta laukkasi loppusuoralla uudestaan. Robert Berghin suojatilta otetaan ennakkotietojen mukaan tänään ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja se voi auttaa hieman vaikearavista hevosta. 12 Imani menetti viime viikon Åbyn 86-koitoksessa asemiaan loppukurvissa väsyneen takana ja vihdoin vapaat väylät löydettyään kiri loppumetrit pirteästi. Tulos 14,0ake on tähän lähtöön kova noteeraus. Piippuhyllyn paikalta ruuna vaatii toki tuurejakin, mutta juoksuun voi tulla tempoa jos suosikkikaksikko iskee matkalla yhteen. 2 Sandsjöns Arras on lähdön neljäs kova. Syyskuun starteissa ruuna tosin hävisi selityksittä Kantens Cashille, mutta pieni tauko on voinut tässä tapauksessa tehdä vain hyvää. Juoksunkulku: 5 Jarreau Boko on alussa vikkelin. Lopulta keulaan etenee joko Kantens Cash tai Macao. Pelijakauma: Kantens Cash (14%) on kohteen paras merkki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7, 3, 12, 2 Suuri: 7, 3, 12, 2

Toto64-3 Kolmas kohde on rajattu viime vuonna enintään 150 starttia ohjastaneille kuskeille. Tasaisen lähdön niukaksi ykkösvihjeeksi nousee 8 Global Unknown. Ruuna oli purjehtimassa Kalmarissa kohti suvereenia voittoa, kunnes otti yllättävän laukan maalisuoran alussa. Åbyn viime startissa Max Karlssonin ajokki otti pahan lähtölaukan, jonka jälkeen oli tekemässä kovaa juoksua, kunnes laukkasi uudelleen tototaistosta sata metriä ennen maalia. Sopivan näköisessä porukassa Ready Cashin poika on kärkitaistossa, vaikka juoksu menisikin raskaaksi eturivin uloimmalta lähtöradalta. 4 Time To Vacation pääsi Halmstadissa ensimmäistä kertaa urallaan keulaan ja tamma paransi huomattavasti aiempiin startteihin voittamalla pystyyn. Toki vastus oli kevyt, mutta samanlaisena Sören Boelin ajokki pystyy pärjäämään myös nyt ja se saattaa päästä tänäänkin tuulenhalkojaksi. 15 Almagest A.C. ei ollut hyvä viimeksi Mantorpin kurassa eikä olisi pärjännyt ilman laukkaakaan. Sitä ennen Färjestadissa tamma oli mainio voittamalla pitkän kirin päätteeksi varmoin ottein. Vasta 16-vuotiaan kuskilupauksen Victor Sundgrenin ajokki nousee samanlaisena karulta lähtöpaikaltakin korkealle. Ainakin aamupäivän pelijakaumassa suosikiksi pelattuun 6 Joel Di Quattroon liittyy paljon kysymysmerkkejä. Vaikearavisen hevosen molemmat voitot tulivat suuremmin vakuuttamatta helpommista lähdöistä ja tänään rattailla nähtävä Evelina Jonsson on ajanut 91 viime starttiaan voitoitta. 7 J.S. Athena saa ennakkotiedon mukaan tänään perään jenkkikärryt. Viimeksi niillä ajettiin syyskuun lopussa Färjestadissa, jossa tamma teki johtavan rinnalta elämänsä juoksun taistellessaan viime metreille asti voitosta. Nopea lähtijä saanee hyvän reissun. 11 Air Space puristi Axevallassa niin rehdisti ykköseksi toiselta ilman vetoapua, ettei olisi uskonut tuon olleen ruunan ensimmäinen talletus voittotilille. 12 Cash Bore oli viimeksi Jägersrossa vaihteeksi menopäällä vetäessään täydellä matkalla kierroksen peräti 11,2-kyytiä. Lopussa tuli luonnollisesti väsy, mutta missään vaiheessa ruuna ei heittänyt täysin pötkölleen kestäen neljänneksi. Jos se pysyisi nyt selkäjuoksulla rauhallisempana niin mikään sijoitus ei saa karusta lähtöpaikasta huolimatta yllättää. 9 Victory Highness aloitti 3-vuotiaana uransa Svante Båthin tallista neljällä peräkkäisellä voitolla. Tuon jälkeen menestyskulku katkesi ja ruuna joutui jäämään yli vuoden tauolle. Åbyn debyyttistartissa Lars Brindeborgin treenistä se jäi kuolemanpaikalle, josta taipui pahoin. Startti alla huipputamma Camilla Highnessin poika voi parantaa oleellisestikin. 5 Salvator Mundin uran statistiikka on masentava, 18 starttia ilman ainuttakaan totosijoitusta, mutta Halmstadin kisan perusteella sellainen voi tulla kuitenkin jo tänään. Susanne Svenssonin treenistä avannut ruuna veti keskipitkällä matkalla kierroksen 14,4-vauhtia, joka olisi ollut monelle muullekin tämän lähdön osallistujista liian kovaa keittoa. 4-vuotias ei kuitenkaan missään vaiheessa täysin luovuttanut. Salvator Mundi meni ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä ja niin on tarkoitus jatkaa tänäänkin, lisäksi Dante Kolgjini lienee lähdön paras kuski. Juoksunkulku: J.S. Athena leiskauttaa keulaan. Ihan mille tahansa sillä ei keuloja luovuteta, mutta esimerkiksi Time To Vacationin ja Global Unknownin selkä saattaa kelvata. Pelijakauma: Global Unknown (14%) ja erityisesti J.S. Athena (1,6%) maistuvat. Joel Di Quattro (22%) on aivan liikaa luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 4, 15, 6, 7, 11, 12, 9, 5 Suuri: 8, 4, 15, 6, 7, 11, 12, 9, 5

Toto64-4 9 Jori Boko oli keväällä monta kertaa pelureiden kuuma tipsi, mutta aivan odotetusti ruuna ei mennyt. Se jäi toukokuussa puolen vuoden tauolle ja paluu radoille tapahtui Mantorpissa lupaavissa merkeissä. Oskar Svanberg ajoi suojatillaan kiltin juoksun viidennessä sisällä, josta kiriväylät aukenivat 350 metriä ennen maalia. 4-vuotias tykitti loppua hurjasti ehtien vielä kaukaa takaa totoon. Viimeiset 400 metriä sujuivat 12,7-kyytiä, josta maalisuoran osuus oli varmasti huomattavastikin kovempaa. Startti alla parannusta lienee entisestään luvassa ja nyt Svanberg ajaa taatusti aggressiivisemmin. Jori Boko on jäänyt jostain syystä niin vähälle huomiolle, että se lyödään systeemeihin ideavarmaksi. Lähdön etukäteissuosikki 3 Our Pleasuresta ei ole saanut vielä täyttä kuvaa onko kyseessä lintu vai kala. Ruuna voitti uransa toisessa kisassa 125 000 kruunun ykköspalkinnolla ajetun lähdön, joka ei tasoltaan ollut kovinkaan häävi. Kahdessa seuraavassa kisassa Brad De Veluwen poika ei vakuuttanut ja palaakin nyt paussilta. 11 Conrads Janne kiri viime viikon Åbyn 86-lähdössä kolmannesta sisältä pääjoukon parhaaksi ylivoimaisen Kurri Jari Bokon takana. Nyt juoksu ei tule luonnistumaan yhtä hyvin. 7 Gangnam Style K. on kyvyiltään lähdön eliittiä, mutta tauolta ja kengät jalassa uran toinen voitto tulisi ainakin pienenä yllätyksenä. Jos lähtöön laittaa hiemankin enemmän merkkejä, niin 1 Rosie Accessia ei kannata unohtaa. Se kiri viimeksi hyvätasoisessa Åbyn 86-koitoksessa 12,4-vauhtia viimeisen kierroksen nousten neljänneksi. Ykkösradalta tiedossa lienee loistoreissu. Juoksunkulku: 4 The Special Man F. avannee keulaan, josta voidaan myös ajaa. Pelijakauma: Jori Boko (10%) on tarjouksessa. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto64-5 Viides kohde on hienotasoinen lähtö. 1 Uncle Töll oli huippuhyvä toissa kerran Solvallan Klass II-finaalissa, kun ruuna nuiji johtavan rinnalta väkisin voittoon. Viimeksi Åbyssa otteissa ei aivan samanlaista rähinää ollut havaittavissa, mutta ei 4-vuotiaan esitystä pääse liikaakaan moittimaan. Illan tehtävässä moni asia puoltaa André Eklundhin treenattavaa. Ykkösradalta sillä on hyvä sauma päästä mielipaikalleen keulaan, pahimmalta vastustajalta vaikuttava 10 Quick Lane on saanut mailille heikon lähtöradan ja kuski vahvistuu Stefan Perssonin ajaessa tällä kertaa. Uncle Töll jääkin systeemien toiseksi läpivarmaksi. 6 Roller Coaster Ås otti Eskilstunassa hyvällä tyylillä kauden avausvoittonsa, kun ruuna runnoi neljännestä ulkoa pitkällä kirillä ilman vetoapua korviaan pyöritellen ykköseksi. Peter Untersteinerin suojatti palasi tuohon kisaan kolmen kuukauden tauolta, joten parannusta lienee luvassa. 3 Amerindienne ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin Stefan P Petterssonin treenistä, mutta ravivaikeuksista kärsivä ruuna parantaa starttien myötä. Ennakkotietojen mukaan yli 50 voittoprosentilla operoiva 5-vuotias menee tänään ilman kenkiä. Runsaasti ongelmista kärsinyt 5 Polly Avenue palasi Axevallassa vaihteeksi tauolta ja tamma kiri hyvin toiseksi ylivoimaisen Alexi Quickin takana. Jotain lähdön tasosta kertoo, että esimerkiksi 12 Dominic Wibbin kaltainen hevonen on alle prosentin pelattu. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, jossa Uncle Töll onnistuu puolustamaan keulapaikan itsellään. 2 M.T. Nordic Spirit saa asemat sen takaa. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto64-6 Päätöskohteessa selväksi suosikiksi erottuu 11 Vikens High Yield, joka palasi komealla tavalla voittajakehään kaksi viikkoa sitten Åbyssa. Ruuna avasi keulaan, veti tasaisen tappavaa tempoa ja piti haastajansa varmoin ottein nuhteessa noteeraten hienon tuloksen 11,8ake. Vaikka vastassa onkin hyviä hevosia, niin Robert Berghin suojatti on samanlaisena liki kauden kahdeksatta voittoaan, vaikka juoksu menisikin vaikeamman kautta takamatkalta. Suurempaan systeemiin muutama varmistus. 6 Ornello sitkisteli toissa kerralla kivikovassa St. Leger-lähdössä asiallisesti neljänneksi ja viimeksi Jägersrossa ”omiaan vastaan” palasi voittokantaan hallitsemalla keulajuoksun jälkeen varmoin ottein. Todennäköisesti ori pääsee juoksuradalta nytkin keulaan ja Marc Eliaksen ratkaisu on mielenkiintoista nähdä jos ja kun Bergh tulee suosikilla voimalla kimppuun. 5 Pere Ubu on niin luokkahevonen, että ruuna pitää huomioida varhain puolen vuoden tauosta huolimatta. 9 Ingo on juossut viime ajat pelkästään kovia pronssidivisioona-lähtöjä tehden niissä jatkuvasti hyviä esityksiä. Suosikkia lukuun ottamatta vastus on nyt luonnollisesti helpompi. Juoksunkulku: 3 Zelante C.R. avaa aluksi keulaan, jotka luovutetaan Ornellolle. Vikens High Yieldilla ajetaan aggressiivisesti. Pelijakauma: Ei huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 11 Suuri: 11, 6, 5, 9

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 7, 3, 12, 2

Toto64-3: 8, 4, 15, 6, 7, 11, 12, 9, 5

Toto64-4: 9

Toto64-5: 1

Toto64-6: 11

Suuri

Toto64-1: 3, 1, 2, 8, 7

Toto64-2: 7, 3, 12, 2

Toto64-3: 8, 4, 15, 6, 7, 11, 12, 9, 5

Toto64-4: 9

Toto64-5: 1

Toto64-6: 11, 6, 5, 9

