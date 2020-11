Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 18.11.2020

Toto86-1 1 Mr Mah Canin suoritukset 3-vuotiskaudella eivät vielä ole täysin vastanneet odotuksia, vaikka sukuruuna on kylläkin silloin tällöin väläytellyt osaamistaan. Elokuun lopussa Maharajahin poika meni keulasta erittäin väljällä tyylillä lopun 11-vauhtia, mutta Kriteriumin karsinnassa kohtalona oli laukka jo ennen lähtölinjaa. Åbyn voittostartissa se osoitti myös lähtönopeutta ja samanlaisena koko matkan johto olisi tässäkin tiukasti ulottuvilla. Kun ruunalta on nähty ailahteleviakin otteita, ei siihen voi ykkösradalta täysillä luottaa.

Jos suosikki ei ole auton takaa heti menossa mukana, keulaan etenee luultavasti 5 Black And Quick, jolle uran avausvoitto olisi sen jälkeen mahdollinen. Kriterium-finaaliin yltänyt ori ei pystynyt toissa kerran 75-kisassa takaa kärkeen, mutta venyi viimeksi johtaneen Chirun takana 10-lopetuksessa kolmanneksi.

Aikaisin lapulle kuuluu myös vähemmälle pelille jäänyt 6 Comes With Age. Viimeksi se kadotti takana ravinsa loppukaarteessa pito-ongelmien takia, muttei jäänyt sitä ennen Solvallassa erityisen kauas Kriteriumin finaalipaikasta kierrettyään lopun ulkokautta. Elokuun alussa ori olisi mennyt E3-karsinnassa jo kevyesti 11-alkuisen tuloksen ilman lopun pussiin ajautumista.

Em. trio lapulle, vaikka asiallisia 3-vuotiaita löytyy muitakin. 7 Dollar Docilla ei ole syyspuolella pyritty ikäluokan kovimpiin kekkereihin, mutta pari varmaa keulavoittoa ruuna on kuitenkin saalistanut. Nyt kärkeen ei liene asiaa.

Axevallassa ensimmäistä kertaa avojaloin mennyt 8 Holdfast Am karkasi keulasta 12,6-lopetuksella selvään voittoon. Kengät jalassa se ei ole ulkoradalta nyt kuumimpia pelihevosia. Myös varmaa työtä tehneen 2 Global Brexitin tehtävä tuntuu kovanpuoleiselta.

Juoksunkulku: Mr Mah Can olisi toissa startin perusteella sisältäkin keulapaikassa kiinni, mutta aiemmin ruuna on käynnistynyt varsin verkkaisestikin. Jos nopea 3 Kiara C.Boko ennättää edelle, luovuttaa se vetotyöt seuraavalle kysyjälle, joka on luultavasti Black And Quick.

Pelijakauma: Mr Mah Can (28%) on vielä hieman alipelattu, mutta noussee päivän mittaan selvemmäksi suosikiksi. Comes With Age (7%) on edullinen. Ylipelattuja ovat Global Brexit (17%) ja 4 Hazelnut Sisu (8%)

Ranking: A) 1 B) 5, 6, 7, 8, 2 C) 3, 4 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 1, 5, 6 Suuri: 1, 5, 6

Toto86-2 Kierroksen kiharaisin koitos on ehdottomasti Solvallan amatöörilähtö, jossa juostava keskipitkä matka tarjoaa luultavasti monelle mahdollisuuden.

Niukan ykkösvihjeen saa ulompaakin 7 Kaptah, joka on ehtinyt juosta viime kuukausina tätä kovemmissa lähdöissä. Voittoon asti suomalaisruunan suoritukset eivät ole Valiant Dreamia Everest Sisua, Jackpot Vrijthoutia ja kumppaneita vastaan riittäneet, mutta tällä kertaa rima on alempana. Gävlessä keulasta toiseksi jäänyt 5-vuotias voi parantaessaan ja juoksun onnistuessa riittää voittoon. Alustava peliosuus on toki yläkantissa, mutta tasoittunee.

Uusista käsistä kolme kakkossijaa syksyllä saalistanut 6 Urchin tuntuu myös tähän seuraan kelpo menijältä ja virekin vaikuttaa mukavalta. Rommessa ruuna jäi pahasti pussiin, viimeksi puolimatkassa johtavan rinnalle 2. ulkoa vaihtanut ruuna punnersi toiseksi. Suojaisalla reissulla kiriherkkyys voi palkita lopussa.

5 Vikings Preacher on luokaltaan lähdön ykkösnimi, siitä kertoo mm. 75-finaalin voitto radalta 12 vajaat pari vuotta sitten. Ruuna on päässyt käyttämään koko rekisteriään sittemmin vähän harvakseltaan ja pitkältä tauolta kysymyksiä leijuu ilmassa. Kuski on yhtä lailla arvoitus, ravilla matkaan selvitessä riskiä varovaisesta taktiikasta ei kylläkään ole.

2 Hugo R.C. voi olla lähdön ensimmäinen keulahevonen, mutta siltä paikalta voitto voi amatöörilähdössä olla tiukassa, kärjen takaa hyvinkin mahdollinen. Toista rataa pitkin viime starteissa ihan sitkeästi esiintyneen ruunan etuna on tuttu kuski.

Muutkaan osallistujat eivät missään tapauksessa ole vailla mahdollisuuksia ja isompaan systeemiin rastataankin kaikki. 1 Unexpected eteni viimeksi 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla johtavan kupeelle ja kesti kovia hevosia vastaan mukavasti maaliin saakka. 8 Findus M:n juoksut eivät ole menneet viime aikoina täysin tuubiin ja ainakin ylivauhtisessa kisassa menestystä voisi tulla. Samaa kärkkyy johtavan rinnalta viimeksi toiseksi kamppaillut 12 Nika, joka tosin starttaa rahallisesti selvässä ylisarjassa. Sinnikäs tamma ei tunnu silti mahdottomalta. Toissa kerralla voittoon kirinyt 11 Wind Knight näytti virkeältä viimeksi 75-kisassakin ja jäi lopussa kiinni.

Kelvollisia suorituksia tehnyt 9 Nisse Sånna ja pussiin viimeksi jäänyt 10 Jasmin Band voivat myös nousta värikkäässä kisassa kamppailemaan kärkisijoista lopussa. 4 Issiahin otteet eivät pariin viime kisaan ole olleet erityisen reippaita, mutta hyvänä lähtijänä ruuna voi löytää suotuisat asemat. Tasaisesti esiintyneen 3 Busy Doin' Nothingin plussana on amatöörilähdöissä pärjäämään tottunut kuski.

Juoksunkulku: Hugo R.C. ja Issiah lähtevät reippaasti, myös Viking Preacherilla ladataan heti eteenpäin. Ravatessaan viime mainittu edenneekin kärkeen ennemmin tai myöhemmin. Aktiivisuutta voivat osoittaa matkan aikana monet muutkin.

Pelijakauma: Kaptah (35%) on liian selvä suosikki. Urchin (5%) on lähdön paras merkki, myös Unexpected (3%) ja Findus M. (2%) ovat aliarvostettuja.

Ranking: A) 7, 6, 5, 2 B) 1, 8, 12, 11, 9, 10, 4, 3 C) - IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 7, 6, 5, 2 Suuri: 7, 6, 5, 2, 1, 8, 12, 11, 9, 10, 4, 3

Toto86-3 Bergsåkerin montélähtö on erittäin kovatasoinen. Varmaksi erottuu kaikki aiemmat montéstarttinsa Ruotsissa voittanut 6 Hambo Transs R. Elitloppet-sunnuntaina ruuna kiri välistä selvään voittoon ja jatkoi kesäkuussa keulavoitolla Åbyssä. Keski-Euroopassa samanlaista menestystä ei tullut, mutta lokakuun lopussa hollantilainen osoitti vireen olevan kohdallaan leiskauttamalla Jägersrossa porukan perältä 10,5-vauhtisella 400 metrin kirillä selvään voittoon jättäen taakseen varsin nimekkäitäkin hevosia. Startin jälkeen ruuna lähti Björn Goopin talliin. Hyvin avaavalle 6-vuotiaalle käy monenlainen juoksu ja maltillisesti pelattuna se on oiva varma.

Ruotsin mestari 2 Galactica on monien papereissa vahva ehdokas tämänkin lähdön voittajaksi, mutta lähtö on tosiaan jopa kovempi kuin kyseinen Åbyn kisa. Nopeus ja hyvä paikka puhuvat tamman puolesta, mutta hieman kysymysmerkkejä jättänyt viime startti ja takakengät ovat miinuspuolella. Ainakaan keväällä sen ravi ei kengät jalassa ollut voitosta huolimatta aivan yhtä terävää. Lisäksi se on hävinnyt molemmilla kerroilla Hambo Transs R:lle kun ovat samassa montélähdössä juosseet.

4 On Track Piratenin debyyttiä tässä lajissa seurataan suurella mielenkiinnolla ja ainakin treenitiedot ovat varsin lupaavia. Siitä huolimatta suoraan voittaminen lähes kovimmassa mahdollisessa seurassa ei ole aivan läpihuutojuttu kun ruunan meno ei ehkä muutenkaan ole enää sellaista kuin parhaina päivinä. Suhteellisen korkealla peliosuudella se ei tunnu pelillisesti houkuttelevalta, vaikkei huippusuorituksesta toki voi yllättyäkään.

9 Vivier de l'Oison kuuluu luokaltaan myös lähdön parhaimmistoon. Elokuun lopussa sen ravi ei käynyt ja ruuna on ollut sittemmin tauolla. Lähtönopeus ei riitä ulkoa kärkipaikoille, joten kaikkien kukistaminen ei ole helppoa.

1 Under The Counter, 5 Donners Am ja 7 Assault ovat myös hyviä montéhevosia, mutta kuitenkin edellä mainittuja numeroa köykäisempiä.

Juoksunkulku: Galactica avaa parhaiten, ulompaa reippaasti kiihtyvät Hambo Transs R. ja Assault. On Track Piratenin edesottamukset ovat arvoitus, mutta hyvistä asemista se voi olla heti kärkiryhmässä. Keulassa kuitenkin luultavasti Galactica tai Hambo Transs R.

Pelijakauma: Hambo Transs R:n (21%) kuuluisi olla suosikki Galactican (36%) sijaan.

Ranking: A) 6 B) 2, 4, 9, 1, 5, 7 C) 3, 8 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-4 6 Armstrong Louis sai viikko sitten Ruotsin-debyytissään odotetusti maltillisen juoksun, tosin lopussa toiselle radalle nousemiseen johtaneen Galileo Journeyn takaa saattoi palaakin joku sijoitus. Melko kaikkiruokaisen vaikutelman Italiassa jättänyt 4-vuotias on toiseen starttiin jo megasuosikki, ja kieltämättä tehtävä onkin varsin otollisen oloinen. Normaalisti Erik Adielssonin ajokille sisempi juoksurata lyhyessä voltissa tietää johtopaikkaa ja kovimpien vastustajien joutuminen takariviin silottaa tietä entisestään. Kun ruotsalaisesta voltista ei ruunalla ole vielä kokemusta, tekee se suurena suosikkina kuitenkin mieli varmistaa.

10 Zodiac Dany Grifin kohdalla tilanne on lähetystavan suhteen sama, kokemusta ei vielä ole. Björn Goopin talliin vaihtanut italialainen on ollut varsin meneväinen, eikä takarivin paikan selvittämistä voltista kunnialla voi pitää aivan sanottuna. Vauhtia Ready Cashin pojalla tuntuu olevan, eikä sen kanavoituessa oikein voittokaan tulisi yllätyksenä.

Mailin voltit ovat usein alttiita yllätyksillekin ja tässä sellaiseen voisi ehkä pystyä suhteellisen kyvykäs 1 Flavienne Lascaux. Viime vuonna tamma nappasi pari voittoa varsin ylivoimaiseenkin tyyliin ja meni koelähdössä johtopaikalla ihan mukavalla otteella. Keulasta tai suosikin takaa heti kärkipäähän?

Takarivistä nostetaan muutamia hevosia vielä isompaan vihjesysteemiin. 9 Iceland Radio osoitti vahvaa virettä viime startissa kirimällä pontevalla tyylillä ykköseksi 2. ulkoa. Myös 11 Kainai Goj nappasi samalta paikalta viime voittonsa varsin vaivattomasti, mutta menee nyt kengät jalassa ja edestä lähtee epäilyttävä selkä. Silti mahdollinen. 8 Lord Horse tulee tauolta, mutta osoitti kesällä kelpo otteita.

Juoksunkulku: Armstrong Louis on lähtenyt Italiassa auton takaa reippaasti, joten jos lähetystapa ei tuota ongelmia, on sillä Erik Adielssonin avustuksella hyvä sauma napata heti kärkipaikka. Muuten Flavienne Lascaux lienee keulahevonen, vaikka radoilta 2, 3 ja 7 saatetaan avata myös reippaasti.

Pelijakauma: Armstrong Louis (64%) on ainakin vielä selvästi ylipelattu. Flavienne Lascaux (1%) on aivan liian unohdettu.

Ranking: A) 6 B) 10, 1, 9, 11, 8 C) 12, 5, 2, 7, 3, 4 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 6, 10, 1 Suuri: 6, 10, 1, 9, 11, 8

Toto86-5 4 Groupie Doll on osoittanut viime aikoina erinomaista virettä ja nousee tammalähdön ykkösmerkiksi. Kuukausi sitten se joutui taipumaan keulasta kovalle Kantens Roselle ja teki sen jälkeen Breeders Crown -lähdöissä positiiviset suoritukset. Niin välierässä kuin finaalissakin kiritilaa oli rajoitetusti, eikä 4-vuotias päässyt käyttämään koko rekisteriään. Keulasta vuoden toinen voitto olisi ulottuvilla, mutta aivan saletissa sinne selviäminen ei ole. William Ekbergin ajokki menee tällä kertaa lisäksi kengät jalassa, joten muitakin on syytä huomioida.

Jos lähtö menee paikanvaihtojen suhteen liian värikkääksi, ovat takaa aloittavat kirivoimaiset 9 Frequency Am ja 10 Global U.S.A. vahvoilla ratkaisuhetkillä. Ensin mainittu tuli Örebron 75-kisaan hieman maltillisten kommenttien saattelemana pitkältä tauolta, mutta kulki sisältä juosten perille. Parannusta on lupa odottaa. Global U.S.A. on tehnyt syksyllä joka kerta hyvän loppuvedon takapareista, mutta ymmärrettävästi niillä juoksuilla voitot jäävät harvinaisiksi. Kunto pitää.

2 Bling Bling on myös varteenotettava hevonen, mutta viime startti jätti kysymyksiä ilmaan. 4-vuotias oli taustalla parijonossa valmis jo viimeisen ringin alkupuolella. Nopeasti matkaan pääsevä tamma olisi normaalina keulasta potentiaalinen menestyjä.

Vähemmälle pelille jääneistä 7 Lisa S.E. on osoittanut erinomaista kuntoa koko syksyn. Viimeksi se tarpoi takaa lähes koko päätöskierroksen kolmatta rataa ilman vetoapua, mutta puski silti totoon. Jos juoksu ei mene yhtä vaativaksi, voittokaan ei ole poissuljettu. Riski ongelmille on ulkoa toki ilmeinen.

Myös tauon jälkeen asialliset kiri takaa tehnyt 5 Romance Amok omaa mahdollisuuksia voittokamppailuun saakka. Pohjimmiltaan kyse on lahjakkaasta tammasta. 11 Avantis Red Witchille on jäänyt parilla viime kerralla sisäratajuoksun jälkeen voimia varastoonkin, eikä senkään mahdollisuuksia rauhattomassa juoksussa voi pitää takaa aivan olemattomina.

Juoksunkulku: Bling Bling ja Groupie Doll lähtevät reippaasti. Jos ensin mainitulla on kaikki mallillaan, ajanee Mats E. Djuse keulasta. Lisa S.E. voi yrittää ulkoa heti eteenpäin ja paikat saattavat elää vielä matkallakin.

Pelijakauma: Groupie Doll (31%) voi nousta turhan tanakaksi pelipohjaksi. Avantis Red Witch (2%) ansaitsisi hieman enemmän huomiota.

Ranking: A) 4, 9, 10 B) 2, 7, 5, 11, 6 C) 3, 1, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 9, 10 Suuri: 4, 9, 10, 2, 7, 5, 11

Toto86-6 Kierroksen mielenkiintoisimpiin hevosiin lukeutuu Daniel Redéniltä aloittava 1 Roli Eld. Norjalaisori on kuulunut kylmäveristen kärkikaartiin, mutta varsinkaan tänä vuonna onnistumisia ei ole liiemmälti tullut. Kesäkuussa Oslo GP-päivänä se toki ravasi toista rataa pitkin Odd Heraklesin takana kakkoseksi 18,9-ajalla, mutta kovissa vauhdeissa se on sortunut usein myös väärälle askellajille. Ravilla Roli Eld avaa sen verran reippaasti, että sillä on ykkösradalta edellytykset keulapaikan puolustamiseen, josta sen lyöminen on tämänkertaisille vastustajille normaalisti liian kova urakka. Kun moni kova vastustaja on joutunut takariviin, kokeillaan Örjan Kihlströmin ajokkia heti varmaksi!

Kolme tyylikästä voittoa syksyllä ravannut 9 Tangen Haap ei ole ehkä hevosena aivan edellisen veroinen, mutta huomattavasti luotettavampi. Skellefteån ja Bergsåkerin voitot se otti varmasti johtavan rinnaltakin, sittemmin ori jäi yhdestä startista pois. Tehtävää hankaloittaa tässä se, ettei Björn Karlsson luultavasti halua lähteä verkkaisen Eld Raskin takaa ja Roli Eldin perästä aloittaessa se on kovimman vastustajan armoilla. Juoksun juontuessa kuitenkin kärkipäähän.

Isoja harppauksia kohti rodun kärkeä tänä vuonna ottanut 11 Våler Nikolai ei antanut viimeksi keulasta mitään palaa rinnalla tarponeelle Don Vikingille, mutta isokenkäisten kukistaminen takaa on vielä toinen juttu. Kuski toki taitaa pelipaikoille luovimisen.

5 Smedheim Solan paransi selvästi Turun-kisasta Gävleen, jossa se jäi lopussa hieman kiinnikin. Tasainen lähtijä on toki aina hieman muiden edesottamusten varassa. Lauantaina Vermossa keulasta viime metreillä ohitetuksi tullut 12 Vixus vaikuttaa melko hyvävireiseltä, mutta näistä asemista voittoon yltäminen on ison työn takana, ellei sitten alussa ole tuuria läpi pääsemisen muodossa.

Juoksunkulku: Roli Eld avaa suhteellisen reippaasti, haasteen alussa heittävät erityisesti 3 Smedsbo Faksen ja 4 Art Kjarvald. Niiltä kärkipaikka on ehkä haettavissakin. Tangen Haapin pääseminen Roli Eldin etupuolelle ei vaikuta todennäköiseltä ilman tämän laukkaa, joten Björn Karlsson tyytynee selkäjuoksuun.

Pelijakauma: Roli Eldin (22%) kuuluisi olla selkeä suosikki. Våler Nikolai (30%) on vielä huimasti ylipelattu, mutta prosentit elävät vielä isosti päivän mittaan.

Ranking: A) 1, 9 B) 11, 5, 12 C) 3, 4, 10, 2, 8, 7, 6 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-7 Ensi viikon lauantain 75-finaaliin valmistautuva 2 From The Mine pääsee matkaan identtisistä asemista kuin Gävlen voittostartissaan ja on kuukauden starttivälistä huolimatta lähellä ykkössijaa. Mats E. Djusen tällä kertaa ajama ruuna lähtee kovaa ja keulajuoksu vaikuttaa nytkin erittäin todennäköiseltä. Varsinaisia vauhdinpitäjiäkään ei lähtöön ehkä löydy.

Toisena hevosena lapulle nousee muutaman kuukauden huililta palaava 9 Makethemark. Petri Salmelan suojatti on juossut suosikkia kovemmissa karkeloissa, jos toki sen ravi on jättänyt tänä vuonna useimmiten toivomisen varaa. Aikaisemmin vahvasti heti paussiltakin menneen oriin kohdalla muistissa on vielä eleetön voitto keväällä kauden avauksessa johtavan rinnalta ja 14-vauhtisen hiitin kroppaansa saanut ori voi tarjota ravin käydessä tarjota From The Minelle matsin.

7 Shocking Supermanin kohdalla puhuttiin keväällä jo Elitloppetista, mutta raviongelmat astuivat senkin kohdalla sittemmin kuvaan mukaan. Kurkkuoperaation jälkeen kuun alussa radalle palannut ori teki Östersundin vesikelissä kaukaa takaa 10-vauhtisen lopetuksen nousten toiseksi. Parhaana päivänään ori pystyy kovaankin suoritukseen, mutta halutaanko sillä ajaa vielä tässä erityisen aggressiivisesti, jota näistä asemista menestyminen ehkä vaatii?

1 Super Nice ei ehkä ole viime starteissa näyttänyt erityistä supervirettä, mutta sen juoksusta voi tulla tällä kertaa suotuisa suosikin takana. Ainakin totosijalle ori voisi yltää. From The Minen tuntumaan mielii myös 3 Nobel Amok, joka laukkasi viimeksi johtavan rinnalta ennen puolimatkaa ja kulki lopun takaa sen jälkeen vielä virkeästi.

Juoksunkulku: From The Mine torjuu Nobel Amokin kiihdytyksessä ja juoksee keulassa. Ulompaa myös 5 Regent Zet ja 6 Digital Ink avaavat reippaasti, mutta hakevat selkäjuoksua. Jos Shocking Supermanilla suunnataan heti eteenpäin, jää sille kuolemanpaikka. Makethemarkilla haetaan asemat toisen radan jonosta.

Pelijakauma: From The Minen (67%) ja Makethemarkin (17%) peliosuuksien pitäisi olla lähempänä toisiaan.

Ranking: A) 2, 9 B) 7, 1, 3 C) 6, 5, 8, 4 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 2, 9 Suuri: 2, 9

Toto86-8 Tappioitta tähän asti kulkenut 8 Behind Bars hakee jo kuudetta peräkkäistä voittoaan, mutta vaativalta lähtöpaikalta tehtävä ei ole mitenkään yksinkertainen. Sen kauden aloitus viivästyi loukkaantumisen takia syksyyn, mutta kaikki kolme voittoaan ruuna on ottanut melko helposti.

Sen sijaan ykköshevoseksi ja varmaksi nostetaankin 6 Magnificent Tooma, jolla on kuten Roli Eldilläkin edessä debyytti Daniel Redénin valmennuksesta. Kyseessä on pohjimmiltaan kelpo 4-vuotias, joka on ehtinyt väläytellä kykyjään jo parilla aikaisemmallakin valmentajalla. Mm. kesän Solvallan kakkossijassa se yritti ensin keulaan ja jäi lopulta johtavan taakse vaille tilaa. Redénin voittoprosentti Tooma-hevosilla on ollut huikea, ja vaikka avauskisaan liittyykin aina kysymysmerkkejä, pelillistä etua on saatavilla nyt, ei ehkä enää jatkossa. Voitokkaan vastustajan mukana olo pitänee peliosuuden maltillisena.

Muiden voittosaumat tuntuvat oleellisesti pienemmiltä. 1 Duke Ratzeputzin ura ei ole lähtenyt vielä suuremmin lentoon, mutta tällä kertaa 4-vuotiaalla kokeillaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä ja ilman kenkiä. Räväkkyyttä tasaisen puurtajan otteisiin kaivataankin, mutta uudesta varustuksesta huolimatta sen nopeus ei luultavasti riitä kärkipaikan puolustamiseen.

5 Gladiator Mearas on kerännyt alustavasti paljon peliä, mutta kelpo esityksistä huolimatta rima on tällä kertaa aavistuksen korkealla. Bollnäsin voitto kylläkin tuli 2. ulkoa ihan varmasti. Syksyllä kovasti ryhdistäytynyt 9 Harvard Student pystyy tototaistoon, kuten 75-lähdössä viimeksi loppukaarteessa taustalla laukannut 4 Global Attentionkin.

Juoksunkulku: 3 Silver Load on eturivin nopein, mutta selkä kelpaa. Tallikaveri Global Attention ei ole yhtä räväkkä aloittaja, mutta voi yrittää hakea vetotyöt toisessa vaiheessa. Ulompaa lähtevät pelihevoset ovat olleet enemmän tasaisia alussa, mutta ehkä jenkkikärryillä Magnificent Tooma saa lisäterävyyttä ja hakee lopulta kärkipaikan?

Pelijakauma: Magnificent Tooma (16%) ja Behind Bars (43%) tuntuvat melko tasaveroiselta kaksikolta, joten ensin mainittu on erittäin edullinen. Gladiator Mearas (23%) on liikaa pelattu. Duke Ratzeputz (4%) ansaitsisi yllättäjistä enemmän huomiota.

Ranking: A) 6, 8 B) 1, 5, 9, 4, 3, 2, 12, 11 C) 7, 10 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 6 Suuri: 6

