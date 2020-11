Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 17.11.2020

Avauskohteen isorahaisten lämminveristen 3140 metrin matkalla ajettava voimainkoitos on vähäverisyydestään huolimatta urheilulliselta anniltaan illan selkeästi paras lähtö.

5 Doctor Doxey Zenz ei Bollnäsin ja Solängetin komeiden keulasoolojensa jälkeen juurikaan säkenöinyt viikko sitten Gävlessä, kun kierros jäljellä johtavan rinnalle kiertynyt ori oli tasapaksu viides. Lyhyemmällä starttivälillä se lienee tänään terävämpi, kenkiä riisutaan tähän starttiin ja ennen kaikkea nyt on loistosauma päästä keulaan. Mathias Anderssonin suojatti tekee selvästi parhaat juoksunsa juuri keulapaikalta ja siitä ori on ottanut suurimman osan voitoistaan. Sellaisia täryjyriä on vastassa, että matkavauhti tuskin tulee mateluksi menemään, mutta Doctor Doxey Zenz kestää parhaimmillaan reippaankin tempon.

6 Carat du Goutier aloitti Ruotsin uransa hienolla esityksellä, kun suomalaisomisteinen ori kiri Eskilstunan T75-lähdössä kaukaa takajoukoista ulkoratoja pitkin jykevästi toiseksi. Viimeiset 700 metriä sujuivat 11,2-kyytiä, joten ranskalaisjyrältä löytyy myös vauhtia, eikä se ole niin tasavauhtinen kuin vaatimattomista ennätyksistä voisi päätellä. Startti alla Katja Melkon treenattava parantanee edelleen ja pystyy pärjäämään johtavan rinnaltakin, jossa se todennäköisesti juokseekin.

Huippukyvykkään 3 Pinto Bobin tulosrivistö on päässyt murheelliseen kuntoon, mutta ainakin Åbyn koelähdössä se ravasi omaksi itsekseen jopa hyvin ja näytti muutenkin hienolta. Tarkempi vire jäi Eskilstunassa hämärän peittoon, sillä ruuna otti alussa toivottoman pahan laukan. 7 Hawk Cliff on lähdön neljäs kova. Timo Nurmoksen treenattava palaa neljän kuukauden tauolta ja tuskin on parhaimmillaan, mutta Mika Forssin ajokki on silti huomioitava varhain.

Juoksunkulku: Doctor Doxey Zenz lataa keulaan. 2 Test Drive saa asemat sen takaa. Carat du Goutier etenee johtavan rinnalle pitämään tasaisen reipasta matkavauhtia. Myös Pinto Bobilla voidaan ajaa aggressiivisesti, jos se tuntuu yhtään normaalilta Robert Berghin käteen.

Pelijakauma: Ei huomauttamista.