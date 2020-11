Ravivihje: Toto64 Mantorp 16.11.2020 – 166 753 euroa ekstraa

Toto64-1 5 Linares on kapasiteetiltaan avauskohteen terävintä kärkeä, mutta onnistuu kykyihinsä nähden melko harvoin. Ruuna tulee kilpailuun pienenä arvoituksena heikon Mantorpin kilpailun ja sitä seuranneen viiden viikon starttivälin jälkeen, mutta huumorin ollessa kohdillaan sen kukistaminen olisi tässä porukassa vaikeaa. Toissa kerralla Axevallassa se näytti parhaita puoliaan tulemalla neljännestä ulkoa 12,2-vauhtia viimeiset 700 metriä ja nousemalla kärkirintamaan mukaan. Ruunalta otetaan toista kertaa urallaan kaikki kengät pois. 4 Iggy Boko juoksee ennakkoilmoituksen mukaan tänään ilman kaikkia kenkiä, millä oli loppukesän starttien perusteella selvä positiivinen vaikutus ruunan suoritustasoon. Viimeisin juoksu Mantorpissa osoitti vireen olevan mallillaan sen kirittyä hänniltä viimeiselle totosijalle. Hyvällä selkäjuoksulla ruuna kirii voittokamppailuun mukaan. 9 Speed Vici on viihtynyt johtopaikalla viime kisoissaan ja voittanut sopivat lähdöt helposti. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta Joakim Lövgrenin suojatti pystyy selkäjuoksullakin kärkikuvioihin mukaan. Alustava suosikinasema on silti kyseenalainen. Neljäntenä mukaan 13 M.T.Magic Dream, joka on parantanut selvästi siirryttyään Lise-Lotte Nyströmin valmennukseen. Örebrossa ruuna esitti hänniltä vahvan 13-vauhtisen 800 metrin kirin, ja kohosi pääryhmän parhaaksi. Eskilstunassa se puristi toisesta ulkoa kakkoseksi hyvän Tiger Journeyn takana. Kunto on kohdillaan ja ruuna jatkaa kengittä, mikä on tuonut selvän piristystä sen otteisiin. Juoksunkulku: Linares hakee vetotyöt avauspuolikkaan aikana. Muut suosikit hakevat ensisijaisesti selkäjuoksua, joten johtavan rinnalle ei välttämättä ole suurempaa tunkua. Pelijakauma: Linaresin (22%) kuuluisi olla suosikki Speed Vicin (33%) sijaan. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 4, 9, 13 Suuri: 5, 4, 9, 13

Toto64-2 Tammalähtö muuttui ympäripyöreäksi Uppsala Wise Asin poisjäännin myötä. Nostetaan rankingin kärkeen 10 Chocolette, joka terävöitynee edelleen startti alla ja tällä kertaa siltä otetaan myös kengät pois. Svante Båthin suojatti on avannut uransa kelpo sijoituksilla, mutta esiintynyt toistaiseksi vailla suurempaa loistokkuutta. Örebrossa se sai tehdä keulassa oman juoksunsa, mutta jäi lopussa kakkoseksi. Nyt vastus on tosi sopiva ja uran avausvoittoon on kaikki saumat. 5 Solkattens Daizylta riisutaan ennakkotietojen mukaan kengät pois ensimmäistä kertaa. Toissa kerralla se paikkasi mallikkaasti alkulaukkansa ja nousi hyvällä loppuvedolla kakkoseksi. Valmentaja rattailla laskee hieman pelillistä kiinnostusta, mutta pärjääminen ei yllättäisi ehjällä juoksulla. 3 B.B.S.Chanelle on nopea kiihdyttäjä ja avainroolissa lähdön juoksunkulun suhteen. Visbyssä se irtosi väljään voittoon johtopaikalta. Viimeksi tamma oli keulahevosen takaa toinen. Keulataktiikka lienee todennäköisin vaihtoehto lyhyellä juoksumatkalla ja se on Mantorpin radalla merkittävä etu. 2 Thisgirlisonfire laukkasi viimeksi hyvästä noususta loppusuoran alkuun ja olisi ehjällä juoksulla kamppaillut vähintään totosijasta. Ehjällä juoksulla se on tässä lähdössä yksi monista mahdollisista. 11 Gitane d'Inverne saa jälleen ammattikuskin rattailleen ja tammalta riisutaan monien muiden tavoin tähän starttiin kenkiä pois. Viimeksi se piti keulasta niukasti ykköseksi. Tällä kertaa juoksusta tulee haastavampi. 1 Daisy Love nappasi Kalmarissa ykkösen kierrettyään kierros jäljellä keulahevosen rinnalle. Viime kilpailun perusteella ykkösrata ei ole mikään merkittävä etu, vaikka rattaille hyppäävä Carl Johan Jepson tuo varmasti kiihdytykseenkin ekstraa. Juoksunkulku: B.B.S.Chanelle irtoaa keulaan ja tuskin luopuu paikastaan. Matkavauhti lienee melko maltillista. Pelijakauma: Poisjäänti sekoittaa alustavaa pelijakaumaa, mutta B.B.S.Chanelle (6%) saattaa jäädä edulliseksi. Chocolettella (30%) on vaara kuumentua liikaa. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 5, 3 Suuri: 10, 5, 3, 2, 11, 1

Toto64-3 6 Fighter on kapasiteetiltaan kolmannen kohteen paras hevonen ja tehtävä vaikuttaisi Jojo Keeperin poisjäännin myötä melko suoraviivaiselta. Markus B Svedbergin suojatti väläytteli korkeaa potentiaaliaan kesän voittostarteissa, eikä ollut Mantorpissakaan huono vitossijasta huolimatta. Ruuna on pitänyt kuusi viikkoa hiljaiseloa viime kilpailun jälkeen, mutta eiköhän vire ole riittävän kohdillaan tämän porukan kepittämiseen. Varma. 8 Gypsy Eyes on kehityskelpoinen kolmevuotias, mutta lähtöpaikka on tukala lyhyelle matkalle, vaikka tamma satsatessa pystyykin terävään avaukseen. Viimeksi se pilasi heti auton irrottua laukkaan, mikä saattaa näkyä tällä kertaa hieman passiivisempana taktiikkana. Otteet terävöityvät varmasti lyhyemmällä starttivälillä. 10 Bat Marke juoksee ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja pystyy juoksun onnistuessa nousemaan korkealle. Rommessa ruuna tuli sisäratajuoksun jälkeen asiallisesti maaliin asti. Färjestadissa se karkasi johtopaikalta hyvällä tyylillä. Rikard N Skoglundin ajokki kamppailee kaksarisijoituksesta tässäkin. 1 Bang Bang Bi oli Kalmarissa hyvä kakkonen johtavan rinnalta, mutta vastuskin oli kevyempää tasoa. Tamma ei avannut viimeisissä ykköseltä erityisen lujaa, joten tuskin se pystyy tässäkään osallistumaan keulataistoon. 2 T.Wall's Karma saa terävänä avaajana nappijuoksun ja tamma on juossut viimeisissä hieman tätä tasokkaampiakin lähtöjä. Viimeksi se oli vetämätön sisäratajuoksun jälkeen, mutta pystyy parempaan. Juoksunkulku: T.Wall's Karma avaa ensin keulaan, mutta Fighter hakee siltä johtopaikan. Gypsy Eyes voi ohjastajan satsatessa värittää kiihdytystä. Pelijakauma: Bang Bang Bi (20%) on liikaa vedetty. Fighter (37%) voisi olla vähän enemmänkin pelattu, samoin Bat Marke (6%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-4 Tasainen neljäs kohde yritetään selvittää kapeasti kahdella ideamerkillä. Rankingin aloittaa 4 Ale' Pride Gar. Oskar Svanbergilta kahdesti kilpaillut tamma on kapasiteetiltaan lähdön ehdotonta eliittiä ja viime startin perusteella kunto on jälleen selvässä nousussa. Färjestadissa se jäi voimissaan sisäradalle pussiin ja kisaa edelsi vieläpä kahden kuukauden starttiväli. Goopilta kilpaillessaan hevonen teki väkeviä juoksuja ja osoitti kykyjensä olevan tätä kovemmissa tehtävissä. Esimerkiksi elokuun alun Solvallan hieno voittotulos irtosi todella vaivattomasti ja sitä edeltäneessä kisassa edelle jäi vain derbyfinalisti Champ Lane. Tammalta riisutaan tähän starttiin kaikki kengät pois, joten eiköhän tänään haeta menestystä ihan tosissaan. Varmistuksena mukaan 7 Omega Superstar, joka on äärimmäisen epävarma kilpailija, mutta kyvyt riittäisivät heittämällä näihin sarjoihin. Åbyssa tamma laukkasi kärkikamppailusta maalisuoran alussa matkattuaan johtavan rinnalla. Viimeksi kengittä kilpaillessaan se teki hyvän juoksun Ahura Mazda Fontin takana ja meni samalla kovan tuloksen. Berghin talli on kokonaisuudessaan kovassa iskussa ja ravia polkiessaan tamma osallistuu tiukasti voittokamppailuun. 1 Make My Dream on kelpo kolmivuotias ja lähdön todennäköisenä keulahevosena yksi mahdollisista pärjääjistä. Färjestadissa se piti keulasta niukasti ykköseksi, mutta ei rehellisyyden nimissä mitenkään erityisesti loistanut. Alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta. 2 Gusto on napannut kaksi peräkkäistä voittoa ja osallistuu nappipaikalta jälleen tototaistoon. Viimeksi se pääsi tulemaan toisesta ulkoa kiertelemättä ja puristi juuri linjan kohdalla ykköseksi. Jägersrossa se osoitti, että myös kiertäminen onnistuu. 3 Ganette Am on vauhdeiltaan hyvä hevonen, mutta voittaa harvoin. Mantorpissa kiri jäi vaisuksi, mutta starttiväli ja olosuhteet saattavat osaltaan selittää asiaa. Voitto olisi yllätys hyvältä paikaltakin. Juoksunkulku: Make My Dream on eturivin nopein ja pitänee melko vaivatta johtopaikan. Omega Superstarilla saatetaan ajaa aktiivisesti ja silloin matkavauhti pysyy puolireippaana. Pelijakauma: Ale' Pride Garin (19%) kuuluisi olla suosikki. Omega Superstar (7%) on niin ikään alipelattu. Make My Dream (35%) ja Gusto ovat ylipelattuja (22%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 7 Suuri: 4, 7

Toto64-5 Viidennessä kohteessa pelaajat odottavat 1 Ready Docin suoraviivaista koko matkan johtoa. Ruuna on toki kyvykäs hevonen ja pystyy matalalla 14-tuloksella lyömään luun kurkkuun koville takamatkalaisille, mutta ei sen millään kuuluisi olla ihan näin selvä suosikki lähtöönsä. Viimeksi Jägersrossa Peter Ingvesin ajokki piti keulasta ykköseksi vähän vastaavanlaisessa tehtävässä. Ruunalla on ravin kanssa omat epävarmuutensa, eikä vastustakaan voi väheksyä. Varmistukset ovat paikallaan. Ykkösvarmistus 12 Spickleback Face nappasi viimeksi kauden avausvoiton. Juoksukin onnistui nappiin toisessa ulkona, mutta Robert Berghin suojatti kuittasi kärkeen niin vaivattoman näköisesti, että tuskin tuo kauden ainokaiseksi tulee jäämään. Ruuna pääsee tähän kisaan lyhyemmällä starttivälillä ja kirivaiheen luonnistuessa se jyrää maalisuoralla korkealle. 8 Önas Nougat teki erittäin lupaavat 2- ja 3-vuotiskaudet Per Nordströmin valmennuksesta, mutta sen jälkeen kilpaura ei ole edennyt toivotusti. Ori avasi viimeksi Ulf Stenströmerin valmennuksesta kelpo esityksellä, mutta kulutti liikaa voimia takasuoran kovaan spurttiin, eivätkä paukut riittäneet enää loppusuoran kamppailuun. Nyt siltä otetaan kengät pois ja lyhyellä kirillä ori on huippuvaarallinen. Neljäntenä mukaan aivan liian vähälle huomiolle alustavassa jakaumassa jäänyt 10 Comanche Moon. Joakim Lövgrenin valmennettava kiri viimeksi pirteästi kovassa 75-lähdössä kellottaen viimeisen tuhannen 11,2-kyytiä. Hevonen on luokkaa parempi ilman kenkiä kilpaillessaan ja jatkaa tällä balanssilla. Conrad Lugauerin valmennukseen siirtynyt 9 Fabio de Pervenche on lähdön jokerikortti ja nostetaan viidentenä mukaan systeemeihin. Ori on juossut tasokkaita lähtöjä ympäri Eurooppaa ja pärjännyt vaihtelevasti. Viimeksi Pariisissa juoksu meni alkumatkasta aivan liian raskaaksi ja loppumatkan taipuminen oli ymmärrettävää. Wolvegassa se nappasi selvän voiton hyvällä tuloksella. Iskukyky on uusissa maisemissa ja parin kuukauden tauolta arvoitus. Juoksunkulku: Ready Doc pitää johtopaikan ja lähtee vetämään tasaisen reipasta vauhtia. Pelijakauma: Ready Doc (64%) on liian suuri suosikki. Pelillinen etu löytyy haastajista. Comanche Moon (2%) on mielenkiintoinen yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 12, 8, 10, 9 Suuri: 1, 12, 8, 10, 9

Toto64-6 Päätöskohteen ykköshevonen 2 Go West Young Man on kapasiteetiltaan todella kova nelivuotias ja lähes velvoitettu menestymään tällaisessa rahasarjassa. Ruuna on juossut viime ajat kovimpia ikäluokkalähtöjä ja joutunut niissäkin matkaan vaikeilta paikoilta, mutta tehnyt jatkuvasti vahvoja esityksiä terävimmän kärjen takana. Viimeksi Breeders' Crownin välierässä ruuna tuli viimeisen tuhannen 11,2-vauhtia ja lopetti takajoukoista porukan parasta kyytiä. Kunto on epäilemättä kohdillaan, mutta tämä lähtö ei tietenkään lukeudu ruunan kauden päätähtäimiin ja se juoksee nyt kengät jalassa, mikä antaa mahdollisuuksia haastajillekin. 7 Enriko Ha saa muutaman lähdön jälkeen taas jenkkikärryt peräänsä ja pystyisi terävällä kiihdytyksellä yllättämään alussa suosikin ja hakemaan ensimmäisenä keulapaikan itselleen. Björn Goopin valmennettava on juossut pitkään tasokkaita lähtöjä ja tehnyt asiallista työtä kärjen tuntumassa. Ruuna kyttää ensimmäisenä suosikin heikompaa päivää. Kupongille mukaan vielä kaksi hyvää kirihevosta. 3 Hurricane River spurttasi toissa kerralla toivottomista asemista hienosti kolmanneksi. Ruuna on kelpo avaaja ja tähyää tarkkaa reissua kärjen tuntumassa. 10 Leonas Sami kilpaili viime talvena elämänsä kunnossa ja terävöityy koko ajan starttien myötä. Viimeksi neljännestä ulkoa alkanut vahva kiri kantoi 100 metrin päähän maalista, mutta lopussa hapot iskivät. Suosikkien epäonnistuessa ruuna pystyy kamppailemaan aivan kärkisijoituksista. 1 Milord on parhaimmillaan ratojen hidastuessa ja viime startin perusteella jälleen nousukunnossa. 5 Roofparty on asiallinen rahasarjojen menijä, mutta ei luokaltaan suosikinveroinen. Ruuna avaa terävästi ja kärkkyy nappireissulla totosijoille. Juoksunkulku: Roofparty erottuu kiihdytyksessä, mutta hakee selkää eteensä. Suosikkikaksikosta terävämpi hakee johtopaikan. Pelijakauma: Go West Young Man (35%) on tasaisesta suosikkikaksikosta maistuvampi merkki. Yllättäjät Hurricane River (3%) ja Leonas Sami (3%) ovat maltillisesti pelattuja. Roofparty (12%) on ylipelattu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 7, 3, 10

