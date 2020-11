Ravivihje: GS75 Charlottenlund 15.11.2020

Rivin päättävässä N.J.Koster Memorialissa on tärkeää huomioida, että Charlottenlundissa lyhyellä matkalla vain kuusi hevosta kiihdyttää matkaan eturivistä.

Tämä on merkittävää etenkin 7 Cyber Lanen mahdollisuuksia arvioitaessa. Normaalioloissa maailman ravurihuipulle kuuluva ruuna olisi todennäköisesti hakenut alkumatkasta keulapaikan itselleen ja juoksu olisi ollut sen jälkeen hyvin pitkälti ohi. Hevosen kunto on ollut jo pitkään silkkaa kiviaitaa ja menestystä on sadellut juoksumatkoista ja -paikoista riippumatta. Tällä kertaa juoksunkulkuun liittyy omat haasteensa takarivin lähtöpaikalta, eikä tämä lähtö tietenkään lukeudu mahtavan sesongin tehneen ruunan päätähtäimiin. Luokallaan silti ansaittu suosikki.

Ykkösvarmistuksena kupongille 2 Generaal Bianco, joka on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi hevonen ja nappipaikalta varhain huomioitava. Axevallan esitys oli pettymys johtavan rinnalta, mutta tuo juoksupaikka ei yleensäkään ole sopinut ruunalle. Gävlen 75-lähdössä se jäi toiseen ulos voimissaan pussiin. Myös Solvallan Jubileumspokalenissa sille jäi jossiteltavaa kiritilojen auettua sisäradalta liian myöhään. Peter Untersteinerin suojatilla on rutiinia kovista tehtävistä ja tällä kertaa tiedossa on hyvä juoksu kärjen tuntumassa.

Tanskan rautaruuna 5 Slide So Easy kokee tähän kilpailuun mielenkiintoisen varustemuutoksen, kun Flemming Jensenin suojatille laitetaan ennakkotietojen mukaan jenkkikärryt perään ensimmäistä kertaa sitten parin vuoden takaisen Yonkersin maailmanmestaruuslähdön. Tuolloin se sijoittui vahvasti kakkoseksi Zacon Gion takana. Pienen lisäpotkun saadessaan se pystyy heittämään kovan haasteen suosikillekin.

4 Sevilla on rankassa vireessä ja pystyy nykykunnossaan pärjäämään avoimen tason hevosiakin vastaan. Joakim Lövgrenin suojatti kykenee napakkaan avaukseen ja osallistuu alun keulakamppailuun. Lyhyellä matkalla se tarjoaisi siitä kovan vastuksen meritoituneemmille kilpakumppaneille.

Viidentenä mukaan melko pelaamattomaksi jäänyt 6 Commit Boom Bay. Steen Juulin suojatti joutui avaamaan Vincennesissä ensimmäisen puolikkaan 06-vauhtia, mutta kamppaili 08,6-lopetuksella väkevästi loppuun asti voitosta. Toissa kerralla se voitti koko matkan johdon jälkeen, jättäen taakseen muun muassa Slide So Easyn. Lähtö on tällä kertaa kova, mutta tamman päivän vire on huipussaan.

10 Tycoon Conway Hall ja 8 Monark Newmen olisivat olleet eturivistä riittäviä hevosia kamppailemaan aivan kärkisijoituksista. Näistä asemista pärjääminen on vaikeaa.

Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Generaal Bianco on satsatessa nopea. Sevilla avaa hyvin ja Slide So Easyn kiihtyvyys voi yllättää jenkkikärryillä. Commit Boom Bay on kiihdytyksen jokeri, jos sillä satsataan kunnolla lähtöön. Matkavauhti on reipasta alusta loppuun.

Pelijakauma: Cyber Lane (60%) on liikaa pelattu, samoin Sevilla (12%). Generaal Bianco (10%) kiinnostaa.