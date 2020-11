Ravivihje: Toto75 Romme 14.11.2020 – jättipottikierros

Åbyssä keulasta ME-tuloksen hurjastellut, mutta viimeksi johtavan rinnalta toiseksi jäänyt 4 Very Kronos on kierroksen suurin suosikki. Cyber Lane jäi Jägersrossa ohittamatta, muttei Svante Båthin valmennettavan suoritusta voi silti moittia. Kahden viikon kuluttua ajettavaa 75-finaalia silmällä pitäen ori menee tällä kertaa kengät jalassa, joka on pieni miinus, vaikka huippusuorituksia on syntynyt silläkin balanssilla. Jos Very Kronos pystyy siitä huolimatta valtaamaan alussa keulapaikan, voitto on tietysti vahvasti ulottuvilla. Sisäpuolelta sille on kuitenkin luvassa haaste ja suuri suosikki tekeekin mieli tällä kertaa varmistaa.



5 Antonio Trotille ei verkkaisena lähtijänä ole välttämättä tulossa helpointa juoksua, mutta ruuna on näyttänyt kahdessa kilpailussa tauon jälkeen muiden takana todella hyvältä. Sen paremmin Solvallassa kuin Jägersrossakaan pussin suu ei auennut, mutta viimeksi tiloja saadessaan se olisi voinut jo Very Kronoksen lyödäkin. Voitto tulee pian, ehkä jo tässä?



Kolmantena lapulle nousee juoksun avainhevosen roolia näyttelevä 1 Mindyourvalue W.F. Robert Bergh panostaa sisäradalta kaiken keulapaikan saadakseen ja määrittelee pitkälti myös suosikin mahdollisuuksia. Koko matkan johtoakaan ei voi pitää mahdottomana, sillä ruuna menee parhaiten vapaalta radalta.



8 Milligan's School on pudonnut vajaassa kuukaudessa kultadivisioonan suosikista suuryllättäjäksi, vaikkei oriin vireessä ole tapahtunut suurempaa muutosta. Eskilstunassa kiritilat avautuivat turhan myöhään. Paikka on tietysti haasteellinen, mutta alkuun panostettaessa Ulf Erikssonin ajokki pääsee useiden eturivin hevosten ohi heti kiihdytyksessä. Lyhyt starttivälikin on ollut oriin mieleen.



Asiallisesti viime lauantaina parijonosta esiintynyt 10 Esprit Sisu vaatii tällä kertaa takaa voittaakseen edeltä lähteviltä reipasta vauhdinpitoa.



Juoksunkulku: Mindyourvalue W.F. pyrkii sisältä kaikin keinoin puolustamaan kärkipaikan ja voi siinä onnistuakin. Very Kronos lähtee nykyisin mallikkaasti ja on keskeltä toinen keulakandidaatti. Jos johtopaikka ei irtoa, voi ”välistartissa” vauhti laskea, jolloin Antonio Trot ehkä kiertää eteenpäin?



Pelijakauma: Very Kronoksen (73%) peliosuus on laskussa, mutta edelleen yläkantissa. Antonio Trot (9%), Mindyourvalue W.F. (6%) ja Milligan's School (3%) ansaitsivat pienen lisäosan sen kakusta.



Ranking: A) 4 B) 5, 1, 8, 10 C) 2, 3, 7, 11, 6, 9, 12