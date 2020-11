Ravivihje: Toto64 Umåker 13.11.2020

Kylmäveritammojen kohtaamisessa yksi on ylitse muiden. 14 Åsrud Vilja joutui leikittelevien helppojen Årjängin ja Rommen voittojensa jälkeen Gävlessä jo lujille avoimessa lähdössä poikahevosia vastaan, mutta piti kuitenkin keulasta ykköseksi ennen Ängsborkenia. Norjalaishirmun olemus ei ollut maalisuoralla täysin priima, mutta liikaa siitä ei pidä huolestua, sillä matkavauhti oli ollut kovaa ja se näkyi lokakuun koleudessa jopa Åsrud Viljassa. Yksinkertaisesti se on niin erisarjalainen illan vastustajiin verrattuna, että Rikard N Skoglundin ajokki kiertää 60 metrin pakilta kaikki, kuten se on vastaavissa koitoksissa tehnyt niin monta kertaa ennenkin.

10 Tangen Elvira on viime starteissaan malttanut ravata ja viimeksikin Östersundissa tamma kiersi näyttävästi kaikki vastustajansa. Siinä on kuitenkin iso ero, että Öystein Tjomslandin treenattava on polkenut täydellä matkalla 26-tuloksia ja Åsrud Vilja 22-tuloksia, joten 20 metrin etumatka ei tunnu riittävältä.

8 Sundbo Novalla kävi Gävlessä kaikki tuuritkin ja tamma piti hallitusti voittoon ennen nytkin vastassa olevaa 12 Alfieta. Magnus A Djusen ajokki voi nopeana lähtijänä päästä alkumatkasta tuulenhalkojaksi.

13 Granetta on perusluokaltaan lähimpänä Åsrud Viljaa ja tulosrivistössä vielä näkyvässä Bollnäsin startissa jopa haastoi sitä. Sen jälkeen tamma ei ole ollut oma itsensä.

Juoksunkulku: 2 Rote Lin lähtee paalulta vetämään joukkoa. Sundbo Nova edennee nopeasti rinnalle ja keulapaikka voi olla sille tarjolla.

Pelijakauma: Åsrud Viljan (80%) prosentit ovat hieman yläkantissa.